「張子」的無窮潛力：高柴DEKO屋敷「本家大黑屋」第21代當家・橋本彰一
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「張子以柔軟的和紙為材料，不論什麼形狀、什麼尺寸都做得出來，我一直相信『張子擁有無窮潛力』。」
西田町的「高柴 DEKO屋敷」（高柴紙偶工藝坊）座落於福島縣郡山市的山間，這裡的「本家大黑屋」第21代當家橋本彰一如此說道。
「DEKO」在方言裡意指「人偶」。日本人偶的歷史從「土偶」開始，接著發展出木製的「木偶」，而「木偶」本來發音是「DEKU」，後來轉化為「DEKO」，演變成泛指所有人偶的詞彙。
高柴地區在江戶時代是三春藩的領地，當地有四間「DEKO屋敷」工坊，製作擁有300年以上歷史的傳統工藝「三春張子」與「三春駒」。由於這些工坊也兼賣紀念品，吸引許多觀光客造訪，工坊群聚之處遂成為觀光盛地「高柴DEKO屋敷」。
「據說在江戶時代，張子成為大受歡迎的吉祥物與玩具，當時人們會扛著張子人偶去東北一帶或江戶街頭叫賣。」彰一說道。
曲線迷人的「三春張子」，直線強勁的「三春駒」
製作張子時，要先以水濡濕和紙，接著把紙貼合到木模上，塗好糨糊後晾乾；待乾燥後劃出切口取出木模，再用動物或魚類皮骨煮沸製成的接著劑「膠」來黏合切口與裝飾物；最後層層塗抹上白色的「胡粉」（譯注：顏料）打底，再施以彩繪、畫上圖樣即告完成。
人偶與達摩不倒翁、面具的木模，是各個工坊自古傳承下來的物品，按照木模各自的大小與型狀，選用由數張和紙重疊製成的「濕和紙（合紙）」來做出硬度。
「張子」以和紙重疊貼合製作而成，故加工自由度很高，滑順流暢且極具立體感的造型十分吸引人，而十二生肖跟達摩不倒翁是最具代表性的造型，也具備多種招福與祈願的意義。
比方說，熱門商品「虎張子」就帶有祈願的意義，希望孩子能「強健、勇壯」地成長，而據說在戰爭時期，兒子入伍從軍的家庭也會拿「虎張子」當擺飾，這是依循老虎「即便遠行狩獵也一定會歸巢」的習性，期盼去當兵的兒子能「平安回家」。
「高柴DEKO屋敷」的另一項名產，木製擺飾「三春駒」分黑白兩色，被視為護符，能保佑養兒育女、順產求子，以及老人家的平安、長壽。
DEKO工坊裡的工作，分成「張方、塗方、賣方」三種，包含銷售工作在內，全由工匠擔綱，所以大黑屋當家彰一的工作區就設置在店鋪一隅。由於這裡已然成為觀光勝地，週末遊客很多，再加上販售生肖吉祥物跟達摩不倒翁，所以歲末年初也不能休假。
「在我父母那一代，家裡還有田地，所以也兼務農。他們兩人真得都很勤勞，但小時候的我覺得家裡總是很忙亂，並沒有想繼承家業的意思。」
彰一娓娓道來。後來的他去念了美術大學，在高中當美術老師，教職工作雖然快樂又充實，但由於父親病倒，僅僅6年彰一便辭去了工作。接下來歷經一段學徒期間後，在2010年成為當家，繼承了「本家大黑屋」。
震災之後，開始新挑戰
在繼承傳統的同時，彰一也開始把「張子有無窮潛力」的想法轉化為具體行動，而2011年3月11日的東日本大震災，是促成這項轉變的重要因素。
高柴地區地層堅實，幾乎沒有因為地震引發災情。這裡雖然離福島第一核電廠約有50公里之遠，但當事故消息傳出時，仍令他感到恐懼，想著「難道必須離開福島」。
即便電力跟水都能正常使用，彰一還是有好一段時間沒有動手工作。然而，看著電視上救援東北的行動日漸擴大，他心中也開始湧起積極正向的心情，覺得必須有所行動。此時浮現在他心中的，是寓意著「跌倒七次，爬起八次」，用以祈求勝利的著名吉祥物「達摩不倒翁」。「我當時想，這能成為重新站起來，完成重建的象徵。」彰一如此回顧。
他翻箱倒櫃地從倉庫裡把塵封許久的巨大達摩翁木模找出來，創作出「復興祈願達摩翁」。「三春達摩」不同於一般圓滾滾的達摩不倒翁，其特徵在於細長的造型、紅通通的臉和一雙「八方睥睨」的眼睛。充滿魄力的表情，不論從哪個角度看去都宛如被瞪視似的，據說有消災解厄的力量。
他在達摩翁身體部分寫上「復興」，把達摩不倒翁帶到各地舉辦的東北物產展或其他活動上，讓到場的客人在上面留言打氣。達摩翁上面寫滿了溫暖鼓舞的話語，獲得許多媒體報導介紹。
與知名藝術家聯手，催生出各式創新張子
接下來，2011年6月，彰一參加了由前日本足球國家隊選手中田英壽推動的「REVALUE NIPPON PROJECT」，這是一項旨在繼承與發展日本傳統文化的計畫。
他加入了由知名時尚品牌「A BATHING APE®」創業者NIGO®領軍的團隊，與世界聞名的室內設計師片山正通聯手，共同創作出高達2.4公尺的巨型張子北極熊。彰一表示，這跟他平常創作的規模差很多，而且為了「重現毛感實在煞費苦心」。透過讓和紙的纖維起毛，創造出栩栩如生的質感，這頭北極熊後來成為該企劃的代表性作品，屢屢獲得報導。
接下來，各式各樣的案子找上門來，在設計新國立競技場的建築師隈研吾主導的「Ejp（East Japan Project）」中，彰一負責「不倒筆」的製作。「不倒筆」靈感來自福島・會津地區的張子傳統童玩「不倒小法師」與「紅牛偶」，原本遲遲找不到工匠，後來彰一雀屏中選。
製作張子的技術固然在日本各地傳承了下來，但近年連木模都能製作的工匠已愈來愈罕見。彰一從小就近距離看著家人製作張子長大，又受過專門的美術課程訓練，所以才有能耐參加這樣的企劃案，得以從傳統向外踏出一步，創作出饒富新意的作品。
2016年由設計師JUNKO KOSHINO設計的聯名商品「腰高虎」與達摩不倒翁，至今仍擺在本家大黑屋的架上販售；拿來放當地名產「厚奶油吐司」的「張子奶油BOX」，由於做工幾可亂真，蔚為話題，也替行銷故鄉郡山出了一份心力；這幾年來，他也開始挑戰「穿戴在身上的張子」，創作出「DEKO眼鏡」與「和紙首飾harico」等作品。
「危機與轉機彼此互為表裡，陷入艱困處境時，更必須採取行動才能脫離困境。當你開始試著行動，就會牽起人與人的緣分，獲得許許多多新發現。我也因此才得以感受到，傳統不光是守舊即可，更要持續創造出新意才行。」彰一說道。
讓FUKUSHIMA逆轉翻紅
震災導致「高柴DEKO屋敷」的遊客數量減半，直到今年已經9年過去，仍沒有回復以往光景。對曾是高中老師的彰一來說，再也沒有修學旅行的學生光臨，尤其讓他感到遺憾，以前他總是很期待在繪畫體驗活動裡與學生交流。
「農民與漁夫們承受的輿論傷害遠大於我們，所以我不會把這些事說得好像很容易，但我認為把負面輿論化為轉機，是我們從事創作的工匠與藝術家的責任。原本，就連在日本國內福島的知名度都很低，但現在全世界的人都聽過福島，還會擔心地問我們『還好嗎』。」
彰一表示，他不時會出國參加介紹日本文化的活動，兼與其他工匠交流，如今福島的知名度之高讓他非常驚訝，只是想當然爾，並不是美名遠播。可是，彰一決定轉念，「以前不論縣政府或觀光協會花費多少時間與金錢，都沒辦法讓大家看見福島」，現在的他轉念，「想讓福島的負面形象轉為正向」。
彰一的夢想，是要在福島舉辦西班牙瓦倫西亞（Valencia）的火節（Las Fallas）。火節時，整個街上都會擺滿高度超過10公尺的巨大紙人，連續5天喝酒高歌縱情享樂，然後在最後一天只留下一具最優秀的作品，其餘全部燒個精光，是場痛快淋漓的慶典。目前彰一正從西班牙工匠那兒搜集資訊，一步步擬定計畫中。
「會津有紅牛偶，白河市有白河達摩翁，就像這樣，福島是日本首屈一指的張子之鄉。大家一起製作巨型的張子藝術，擺在福島縣各地裝飾，最後一天再一把火燒掉。如果能辦成這樣的祭典，不但能成為福島特色，想必也有助於宣傳張子這項傳統工藝，也能提升工匠的技術。」彰一如此表示。
高柴DEKO屋敷「本家大黑屋」
- 地址：福島縣郡山市西田町高柴宇館野163
- 營業日：全年無休
- 營業時間：早上9點～下午5點
- 電話：024-981-1636
採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部