「張子」的無窮潛力：高柴DEKO屋敷「本家大黑屋」第21代當家・橋本彰一

Guideto Japan

本文詳述「本家大黑屋」的橋本彰一製作「張子」（和紙貼偶）的技藝，與其充滿企圖心的創作活動。他守護著「三春張子」這項福島縣郡山市從江戶時代延續至今的傳統，同時也透過與著名藝術家合作等方式，推出富含新意的作品。

震災之後，開始新挑戰 在繼承傳統的同時，彰一也開始把「張子有無窮潛力」的想法轉化為具體行動，而2011年3月11日的東日本大震災，是促成這項轉變的重要因素。 高柴地區地層堅實，幾乎沒有因為地震引發災情。這裡雖然離福島第一核電廠約有50公里之遠，但當事故消息傳出時，仍令他感到恐懼，想著「難道必須離開福島」。 即便電力跟水都能正常使用，彰一還是有好一段時間沒有動手工作。然而，看著電視上救援東北的行動日漸擴大，他心中也開始湧起積極正向的心情，覺得必須有所行動。此時浮現在他心中的，是寓意著「跌倒七次，爬起八次」，用以祈求勝利的著名吉祥物「達摩不倒翁」。「我當時想，這能成為重新站起來，完成重建的象徵。」彰一如此回顧。 他翻箱倒櫃地從倉庫裡把塵封許久的巨大達摩翁木模找出來，創作出「復興祈願達摩翁」。「三春達摩」不同於一般圓滾滾的達摩不倒翁，其特徵在於細長的造型、紅通通的臉和一雙「八方睥睨」的眼睛。充滿魄力的表情，不論從哪個角度看去都宛如被瞪視似的，據說有消災解厄的力量。 他在達摩翁身體部分寫上「復興」，把達摩不倒翁帶到各地舉辦的東北物產展或其他活動上，讓到場的客人在上面留言打氣。達摩翁上面寫滿了溫暖鼓舞的話語，獲得許多媒體報導介紹。

與知名藝術家聯手，催生出各式創新張子 接下來，2011年6月，彰一參加了由前日本足球國家隊選手中田英壽推動的「REVALUE NIPPON PROJECT」，這是一項旨在繼承與發展日本傳統文化的計畫。 他加入了由知名時尚品牌「A BATHING APE®」創業者NIGO®領軍的團隊，與世界聞名的室內設計師片山正通聯手，共同創作出高達2.4公尺的巨型張子北極熊。彰一表示，這跟他平常創作的規模差很多，而且為了「重現毛感實在煞費苦心」。透過讓和紙的纖維起毛，創造出栩栩如生的質感，這頭北極熊後來成為該企劃的代表性作品，屢屢獲得報導。

接下來，各式各樣的案子找上門來，在設計新國立競技場的建築師隈研吾主導的「Ejp（East Japan Project）」中，彰一負責「不倒筆」的製作。「不倒筆」靈感來自福島・會津地區的張子傳統童玩「不倒小法師」與「紅牛偶」，原本遲遲找不到工匠，後來彰一雀屏中選。 製作張子的技術固然在日本各地傳承了下來，但近年連木模都能製作的工匠已愈來愈罕見。彰一從小就近距離看著家人製作張子長大，又受過專門的美術課程訓練，所以才有能耐參加這樣的企劃案，得以從傳統向外踏出一步，創作出饒富新意的作品。

2016年由設計師JUNKO KOSHINO設計的聯名商品「腰高虎」與達摩不倒翁，至今仍擺在本家大黑屋的架上販售；拿來放當地名產「厚奶油吐司」的「張子奶油BOX」，由於做工幾可亂真，蔚為話題，也替行銷故鄉郡山出了一份心力；這幾年來，他也開始挑戰「穿戴在身上的張子」，創作出「DEKO眼鏡」與「和紙首飾harico」等作品。 「危機與轉機彼此互為表裡，陷入艱困處境時，更必須採取行動才能脫離困境。當你開始試著行動，就會牽起人與人的緣分，獲得許許多多新發現。我也因此才得以感受到，傳統不光是守舊即可，更要持續創造出新意才行。」彰一說道。



