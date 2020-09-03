進入微縮世界 有明「SMALL WORLDS TOKYO」中的奇幻旅程

從百合鷗線「有明網球森林」站步行大約3分鐘，就到了有明物流中心的「SMALL WORLDS TOKYO」。這裡以1:80的比例再現了世界各地街景和人氣動畫場景，是全球最大的室內微縮模型主題樂園。受新型冠狀病毒疫情影響，開業推遲1個月，在投入約2000萬日圓加強防疫措施後，終於在2020年6月11日正式上線。館內可以拍攝照片和錄影，可想而知會吸引眾多Instagram用戶前來拍照打卡。

聲效加燈光，充分發揮室內場館優勢

從入口進去，穿過時光隧道風格的過道，微縮模型世界的畫卷就在眼前展開。在第一個「宇宙中心區」，噴氣式飛機噴射出的氣流和巨響會嚇你一跳。上世紀70年代的火箭基地和未來的宇宙中心共處同一個空間，阿波羅計畫的運載火箭「土星5號」的發射場景在這裡得以重現。

SMALL WORLDS的微縮模型不僅精巧，而且還能動，更添加了3D音效，是其最大特點。充滿臨場感的發射倒計時和發射時的巨響會在你前後左右響起，火焰和煙霧噴射而出，火箭直沖雲霄。





再往裡走就是「世界城市區」和「美少女戰士水兵月區」了。這裡有人在教堂跳舞，火車、纜車和汽車往來賓士，處處可見動態化設計。

「世界城市區」有5個架空的國家，主要是以20世紀亞洲和歐洲的國家為原型。館內照明製造出晝夜交替的效果，30分鐘就算是1天。在糅雜了香港和上海元素的城市裡，日暮西山後，耀眼奪目的霓虹燈就閃耀起舞了。隨處設有按鈕，按下去後，自行車或龍就能動起來，參與感極強，讓你回味無窮。









「美少女戰士水兵月區」有漫畫故事的舞臺——90年代麻布十番的街道。麻布十番再往裡，還有30世紀的首都「水晶東京」。商店街還原到了細節，重現了現在已經看不到的餐飲店外觀和招牌，勾起一些人的念舊情懷。

因為縮放比例是1:80，所以人物模型只有2公分左右。美少女戰士們也和當地居民一起生活在這座巨大的微縮模型城市之中，找著找著就會沉迷其中，甚至忘記了時間。











