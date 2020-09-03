進入微縮世界 有明「SMALL WORLDS TOKYO」中的奇幻旅程

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「SMALL WORLDS TOKYO（東京小世界）」（位於江東區有明）是一個讓你忘記日常生活，沉浸到「另一個世界」裡去的室內微縮模型主題樂園。這裡最大的魅力是獲得居民權後，你可以做一個跟自己一模一樣的人物模型放在裡面。
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從百合鷗線「有明網球森林」站步行大約3分鐘，就到了有明物流中心的「SMALL WORLDS TOKYO」。這裡以1:80的比例再現了世界各地街景和人氣動畫場景，是全球最大的室內微縮模型主題樂園。受新型冠狀病毒疫情影響，開業推遲1個月，在投入約2000萬日圓加強防疫措施後，終於在2020年6月11日正式上線。館內可以拍攝照片和錄影，可想而知會吸引眾多Instagram用戶前來拍照打卡。

SMALL WORLDS TOKYO入口
SMALL WORLDS TOKYO入口

聲效加燈光，充分發揮室內場館優勢

從入口進去，穿過時光隧道風格的過道，微縮模型世界的畫卷就在眼前展開。在第一個「宇宙中心區」，噴氣式飛機噴射出的氣流和巨響會嚇你一跳。上世紀70年代的火箭基地和未來的宇宙中心共處同一個空間，阿波羅計畫的運載火箭「土星5號」的發射場景在這裡得以重現。

SMALL WORLDS的微縮模型不僅精巧，而且還能動，更添加了3D音效，是其最大特點。充滿臨場感的發射倒計時和發射時的巨響會在你前後左右響起，火焰和煙霧噴射而出，火箭直沖雲霄。

運送阿波羅11號成功登月的運載火箭「」火星5號「」
運送阿波羅11號成功登月的運載火箭「」火星5號「」

再往裡走就是「世界城市區」和「美少女戰士水兵月區」了。這裡有人在教堂跳舞，火車、纜車和汽車往來賓士，處處可見動態化設計。

「世界城市區」有5個架空的國家，主要是以20世紀亞洲和歐洲的國家為原型。館內照明製造出晝夜交替的效果，30分鐘就算是1天。在糅雜了香港和上海元素的城市裡，日暮西山後，耀眼奪目的霓虹燈就閃耀起舞了。隨處設有按鈕，按下去後，自行車或龍就能動起來，參與感極強，讓你回味無窮。

在虛構的「世界城市區」裡，還生息著龍等虛構生物
在虛構的「世界城市區」裡，還生息著龍等虛構生物

入夜後霓虹燈照亮整座中國風情的城市
入夜後霓虹燈照亮整座中國風情的城市

「美少女戰士水兵月區」有漫畫故事的舞臺——90年代麻布十番的街道。麻布十番再往裡，還有30世紀的首都「水晶東京」。商店街還原到了細節，重現了現在已經看不到的餐飲店外觀和招牌，勾起一些人的念舊情懷。

因為縮放比例是1:80，所以人物模型只有2公分左右。美少女戰士們也和當地居民一起生活在這座巨大的微縮模型城市之中，找著找著就會沉迷其中，甚至忘記了時間。

在麻布十番街區的遠方，是高聳的東京塔。前方中央是主人公月野兔的家 ©Naoko Takeuchi
在麻布十番街區的遠方，是高聳的東京塔。前方中央是主角月野兔的家 ©Naoko Takeuchi

小兔家的屋頂會定期打開，裡面忠實再現了漫畫裡的傢俱和壁紙 ©Naoko Takeuchi
小兔家的屋頂會定期打開，裡面忠實再現了漫畫裡的傢俱和壁紙 ©Naoko Takeuchi

想把在這座城市生活多年的美少女戰士全都找出來簡直難如登天！ ©Naoko Takeuchi
想把在這座城市生活多年的美少女戰士全都找出來簡直難如登天！ ©Naoko Takeuchi

獲得微縮模型世界的居民權，參與感超強

在「關西國際機場區」，飛機跑道就不用說了，就連機場大廳和托運行李轉盤等細節處都精雕細琢。還設有休息區，機場休息室做得像模像樣，在這裡邊歇腳邊看模型飛機起起落落，對機場愛好者來說應該是最幸福的時刻吧。

在官方合作夥伴日本航空和關西機場的幫助下再現了逼真的世界
在官方合作夥伴日本航空和關西機場的幫助下再現了逼真的世界

接著就是王牌區域，世界級人氣動畫《新世紀福音戰士》的世界了。在「格納庫區」，場館再現了初號機、零號機、2號機的發射場面。動畫主人公澱真嗣等人居住的「第3新東京市區」不僅有其原型箱根的全景，還有為了防備神秘生命體「使徒」來襲而被降至地底的摩天大樓群。

3架EVA機依次從格納庫區發射出去 ©khara
3架EVA機依次從格納庫區發射出去 ©khara

巨型城市 第3新東京市沉入地底的場景是點睛之筆 ©khara
巨型城市 第3新東京市沉入地底的場景是點睛之筆 ©khara

SMALL WORLDS最大的賣點，就是可以讓你住進這個微縮模型的世界裡。只要花錢買了喜歡的區域的居民權，你就可以通過3D掃描輸入資料，製作一個跟自己一模一樣的人物模型，然後選擇喜歡的地點讓人幫你放進去。

如果你選擇定居「新世紀福音戰士 格納庫區」，還有NERV隊員的隊服可穿，穿著隊服掃描之後，你就可以當澱真嗣和綾波麗的戰友，看他們出戰迎敵了。人物模型住進這裡需要花大約兩周的時間，擁有居民權之後，還附贈一年通票以及給家人朋友用的1日券，可以再次前來拍照遊玩。SMALL WORLDS今後也計畫開到沖繩和海外去。

放置人物模型時的樣子。3D掃描可以重現服裝和姿勢，來之前可以多做些準備 圖片提供：SMALL WORLDS
放置人物模型時的樣子。3D掃描可以重現服裝和姿勢，來之前可以多做些準備 圖片提供：SMALL WORLDS

澱真嗣和葛城美裡在金時山眺望第3新東京市的名場面。讓自己的人物模型也住進這裡，對EVA粉絲來說就像是做夢一樣吧 ©khara
澱真嗣和葛城美裡在金時山眺望第3新東京市的名場面。讓自己的人物模型也住進這裡，對EVA粉絲來說就像是做夢一樣吧 ©khara

SMALL WORLDS TOKYO

  • 地址：東京都江東區有明1-3-33 有明物流中心
  • 開館時間：上午9:30~下午20:00（提前半小時停止入館）
  • 門票：成年人2700日圓，國中生1900日圓，兒童1500日圓
  • 獲取居民權的人物模型專案：美少女戰士區、新世紀福音戰士區=成年人1萬9800日圓，高中生及以下1萬7600日圓，其他區域=成年人1萬2630日圓，高中生及以下1萬760日圓
  • 交通：百合鷗「有明網球森林」站步行3分鐘、臨海線「國際展示場」站徒步11分鐘

採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部
標題圖片：格納庫裡的EVA機 ©khara

東京都 新世紀福音戰士 美少女戰士 有明