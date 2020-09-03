進入微縮世界 有明「SMALL WORLDS TOKYO」中的奇幻旅程
Guideto Japan觀光旅遊
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
從百合鷗線「有明網球森林」站步行大約3分鐘，就到了有明物流中心的「SMALL WORLDS TOKYO」。這裡以1:80的比例再現了世界各地街景和人氣動畫場景，是全球最大的室內微縮模型主題樂園。受新型冠狀病毒疫情影響，開業推遲1個月，在投入約2000萬日圓加強防疫措施後，終於在2020年6月11日正式上線。館內可以拍攝照片和錄影，可想而知會吸引眾多Instagram用戶前來拍照打卡。
聲效加燈光，充分發揮室內場館優勢
從入口進去，穿過時光隧道風格的過道，微縮模型世界的畫卷就在眼前展開。在第一個「宇宙中心區」，噴氣式飛機噴射出的氣流和巨響會嚇你一跳。上世紀70年代的火箭基地和未來的宇宙中心共處同一個空間，阿波羅計畫的運載火箭「土星5號」的發射場景在這裡得以重現。
SMALL WORLDS的微縮模型不僅精巧，而且還能動，更添加了3D音效，是其最大特點。充滿臨場感的發射倒計時和發射時的巨響會在你前後左右響起，火焰和煙霧噴射而出，火箭直沖雲霄。
再往裡走就是「世界城市區」和「美少女戰士水兵月區」了。這裡有人在教堂跳舞，火車、纜車和汽車往來賓士，處處可見動態化設計。
「世界城市區」有5個架空的國家，主要是以20世紀亞洲和歐洲的國家為原型。館內照明製造出晝夜交替的效果，30分鐘就算是1天。在糅雜了香港和上海元素的城市裡，日暮西山後，耀眼奪目的霓虹燈就閃耀起舞了。隨處設有按鈕，按下去後，自行車或龍就能動起來，參與感極強，讓你回味無窮。
「美少女戰士水兵月區」有漫畫故事的舞臺——90年代麻布十番的街道。麻布十番再往裡，還有30世紀的首都「水晶東京」。商店街還原到了細節，重現了現在已經看不到的餐飲店外觀和招牌，勾起一些人的念舊情懷。
因為縮放比例是1:80，所以人物模型只有2公分左右。美少女戰士們也和當地居民一起生活在這座巨大的微縮模型城市之中，找著找著就會沉迷其中，甚至忘記了時間。
獲得微縮模型世界的居民權，參與感超強
在「關西國際機場區」，飛機跑道就不用說了，就連機場大廳和托運行李轉盤等細節處都精雕細琢。還設有休息區，機場休息室做得像模像樣，在這裡邊歇腳邊看模型飛機起起落落，對機場愛好者來說應該是最幸福的時刻吧。
接著就是王牌區域，世界級人氣動畫《新世紀福音戰士》的世界了。在「格納庫區」，場館再現了初號機、零號機、2號機的發射場面。動畫主人公澱真嗣等人居住的「第3新東京市區」不僅有其原型箱根的全景，還有為了防備神秘生命體「使徒」來襲而被降至地底的摩天大樓群。
SMALL WORLDS最大的賣點，就是可以讓你住進這個微縮模型的世界裡。只要花錢買了喜歡的區域的居民權，你就可以通過3D掃描輸入資料，製作一個跟自己一模一樣的人物模型，然後選擇喜歡的地點讓人幫你放進去。
如果你選擇定居「新世紀福音戰士 格納庫區」，還有NERV隊員的隊服可穿，穿著隊服掃描之後，你就可以當澱真嗣和綾波麗的戰友，看他們出戰迎敵了。人物模型住進這裡需要花大約兩周的時間，擁有居民權之後，還附贈一年通票以及給家人朋友用的1日券，可以再次前來拍照遊玩。SMALL WORLDS今後也計畫開到沖繩和海外去。
SMALL WORLDS TOKYO
- 地址：東京都江東區有明1-3-33 有明物流中心
- 開館時間：上午9:30~下午20:00（提前半小時停止入館）
- 門票：成年人2700日圓，國中生1900日圓，兒童1500日圓
- 獲取居民權的人物模型專案：美少女戰士區、新世紀福音戰士區=成年人1萬9800日圓，高中生及以下1萬7600日圓，其他區域=成年人1萬2630日圓，高中生及以下1萬760日圓
- 交通：百合鷗「有明網球森林」站步行3分鐘、臨海線「國際展示場」站徒步11分鐘
採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部
標題圖片：格納庫裡的EVA機 ©khara