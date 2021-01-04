探訪仙臺藩初代藩主伊達政宗的足跡【青葉城篇】

「獨眼龍」政宗

戰國時代（1493～1590年），日本全國武將勢力抬頭，爭霸戰頻發。正值此時，政宗作為當時統治出羽國（今秋田縣和山形縣）的伊達家的嫡長子出生在米澤城。儘管幼年因罹患天花導致右眼失明，依然在17歲時繼承了家督之職，此後因其出奇制勝的戰略，屢立戰功，以「獨眼龍」的別名聲震全國。

在1600年（慶長5年）的關原之戰中，政宗援助獲勝的德川軍。次年起在青葉山（仙臺市青葉區）修建城堡，建立仙臺藩。同時以城堡為中心興建起街市「城下町」，構建了東北地區第一大城市仙臺的基礎。當時實行「石高制」，以稻米的產量為基準來表示領地的規模，仙臺藩為62萬石。這個規模僅次於100萬石的加賀藩（今石川和富山）前田家和73萬石的薩摩藩（今鹿兒島）島津家，位居第三。



政宗的銅像和畫像大多雙目張開。相傳他在遺囑中，要求在死後繪製的肖像中畫上雙眼（提供：仙臺觀光國際協會）

政宗是個有文化素養的人，精通烹調與日本詩歌，而且衣著華麗、舉止瀟灑，據說日語中形容時尚男子的「伊達男」一詞，詞源便來自于伊達政宗。他裝扮獨特，一隻眼睛戴著眼罩，身披漆黑的盔甲，這一形象經常出現在小說、電影、動漫和遊戲中。1987年日本廣播協會電視臺（NHK）播出的長篇歷史連續劇《獨眼龍政宗》，平均收視率達39.7%，創下長篇歷史連續劇的收視記錄。

有一則家喻戶曉的軼事。政宗在小田原之戰中姍姍來遲，招致了天下第一人豐臣秀吉的反感。於是，政宗身著白色壽衣覲見秀吉，秀吉為他的赴死決心所折服，與其冰釋前嫌。或許正是因為這種豐滿的個性和機智的頭腦，政宗在現代人心目中也具有非凡的魅力。



