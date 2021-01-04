探訪仙臺藩初代藩主伊達政宗的足跡【青葉城篇】
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「獨眼龍」政宗
戰國時代（1493～1590年），日本全國武將勢力抬頭，爭霸戰頻發。正值此時，政宗作為當時統治出羽國（今秋田縣和山形縣）的伊達家的嫡長子出生在米澤城。儘管幼年因罹患天花導致右眼失明，依然在17歲時繼承了家督之職，此後因其出奇制勝的戰略，屢立戰功，以「獨眼龍」的別名聲震全國。
在1600年（慶長5年）的關原之戰中，政宗援助獲勝的德川軍。次年起在青葉山（仙臺市青葉區）修建城堡，建立仙臺藩。同時以城堡為中心興建起街市「城下町」，構建了東北地區第一大城市仙臺的基礎。當時實行「石高制」，以稻米的產量為基準來表示領地的規模，仙臺藩為62萬石。這個規模僅次於100萬石的加賀藩（今石川和富山）前田家和73萬石的薩摩藩（今鹿兒島）島津家，位居第三。
政宗是個有文化素養的人，精通烹調與日本詩歌，而且衣著華麗、舉止瀟灑，據說日語中形容時尚男子的「伊達男」一詞，詞源便來自于伊達政宗。他裝扮獨特，一隻眼睛戴著眼罩，身披漆黑的盔甲，這一形象經常出現在小說、電影、動漫和遊戲中。1987年日本廣播協會電視臺（NHK）播出的長篇歷史連續劇《獨眼龍政宗》，平均收視率達39.7%，創下長篇歷史連續劇的收視記錄。
有一則家喻戶曉的軼事。政宗在小田原之戰中姍姍來遲，招致了天下第一人豐臣秀吉的反感。於是，政宗身著白色壽衣覲見秀吉，秀吉為他的赴死決心所折服，與其冰釋前嫌。或許正是因為這種豐滿的個性和機智的頭腦，政宗在現代人心目中也具有非凡的魅力。
伊達家族的要塞：仙臺城遺址
在第二次世界大戰的空襲中，仙臺被夷為平地，江戶時代的街景蹤影皆無，但很多地方還可以讓人感受到政宗和伊達家族的風貌，其中最具代表性的景點就是仙臺城遺址。仙臺城修建在海拔130米高的青葉山上，因此又被稱為「青葉城」。廣瀨川流經北部和東部，與南部的龍口溪穀起著護城河的作用，西部有茂密的御裡林，具備極強的天然防禦功能。政宗沒有修建天守閣，據說其用心在於削弱德川幕府的戒備之心。
明治時代，本丸被日本陸軍拆除，後來火災又使大部分建築物毀於一旦。保存至昭和初期的正門大手門和角樓被指定為國寶，但最終毀於戰火。現在，仙臺城遺址僅存最高部分為17公尺的石垣，以及1967年（昭和42年）復原的角樓。主城堡遺址處建起公園，裡面屹立著伊達政宗騎馬像，銅像遠眺仙臺平原，栩栩如生地表現出政宗奪取天下的野心。
主城堡遺址內還建有宮城縣護國神社和青葉城資料展館。護國神社內供奉著宮城縣出身的戰爭中陣亡者的靈位。朱漆拜殿背靠鬱鬱蔥蔥的青葉山，鮮豔的色彩令人印象深刻。主殿旁邊建有別宮浦安宮，裡面供奉著政宗像。
青葉城資料展館內陳列著伊達家族的文獻資料，這裡的「仙臺城VR-GO」遊覽團（成人500日圓）深受好評，遊客可以隨團利用VR（虛擬實境）技術領略400年前的仙臺城風貌。在專職導遊的陪同下遊覽仙臺城遺址，在9個點位通過VR專用觀測器觀看，昔日的仙臺城以360度全景圖的形式呈現在遊客面前。裝飾著隔扇畫的集會大廳富麗堂皇，半懸空的城樓一角宛如突出懸崖的岩石，讓人有一種身臨其境之感。
現在，二之丸遺址成為東北大學的川內校區的一部分。仙臺城背靠天然防禦屏障禦裡林，這片叢林從明治維新開始由陸軍管理，二戰後成為駐日美軍用地，多年來禁止普通市民入內，以美麗的冷杉林為代表的珍貴動植物因此得以完好地保存。1972年（昭和47年），東北大學植物園所在的青葉山被指定為國家天然紀念物，植物園對這片自然區域進行研究並開展科普教育工作，成為旅遊熱點。
伊達家族捐贈的文化遺產
三之丸遺址內建有仙臺市博物館，裡面收藏了約9.7萬件文化遺產，包括仙臺伊達家族捐贈的文獻資料，以及有關仙臺的歷史、文化和工藝美術資料。政宗對國外也很感興趣，曾派遣支倉常長（約1570～1621年）作為慶長遣歐使節團的一員前往歐洲。博物館內保存和陳列著現存國內油畫中以真實的日本人為原型的最古老作品《支倉常長像》，被聯合國列為世界記憶遺產，還有國寶《羅馬教皇保羅五世像》和《羅馬市公民權證書》。
博物館內還限期展出政宗的鎧甲「黑漆五枚胴具足」，喜愛政宗者尤其不可錯過。鑲嵌著金箔的月牙形頭盔前飾閃閃發光，與漆黑的鎧甲形成鮮明對比。
仙臺市博物館
- 地址：宮城縣仙臺市青葉區川內26
- 電話：022-225-3074
- 開館時間：上午9點～下午4點45分（下午4點15分停止入館）
- 休息日：週一（逢節日和調休日開館）、節日和調休日的次日（逢週六日和節日開館）、12月28日～1月4日
- 門票：普通票和大學生460日圓，高中生230日圓，國中生和小學生110日圓
- 多語種服務：官方網站：英語；小冊子：英文／中文（簡體、繁體）／韓文；設施內指南：英文／中文（簡體）／韓文
- 交通：從仙臺市地鐵東西線國際中心站步行約8分鐘
採訪/撰文：Shoe Press
標題圖片：屹立在仙臺城遺址的伊達政宗騎馬像（仙臺觀光國際協會提供）