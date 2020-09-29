探訪仙台藩初代藩主伊達政宗的足跡【瑞鳳殿、神社佛閣篇】

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森林之城仙台與仙台藩初代藩主伊達政宗（1567-1636年）有著不解之緣。體現伊達政宗「酷男」風格的祠堂、佛閣和神社，集當時的先進技術於一體，以神聖莊嚴、獨出心裁而著稱。

獨眼龍安眠的瑞鳳殿 1636年（寬永13年），伊達政宗的一生落下帷幕，享年70歲。政宗預感到死期將至，下令在經峰營造自己的陵墓，與主城堡之間隔著流經仙台城東部的廣瀨川。他去世後的第二年，遵其遺囑，第二代藩主忠宗（1600-1658年）在安葬政宗的經峰上建造了陵廟「瑞鳳殿」。 沿著道路兩旁的冷杉樹拾級而上，路的盡頭聳立著華美的涅槃門，它以樹齡數百年的青森絲柏為原料，由金箔和漆裝飾而成，門內的神聖空間，令人忘卻世間煩惱。 富麗堂皇的祠堂帶有濃郁的桃山文化特色，昭和年代初期被指定為國寶，但毀於二戰的空襲。現在的瑞鳳殿是在保存的文獻資料和圖片的基礎上，於1979年（昭和54年）重建的。2001年（平成13年）的「平成大修」，再現了祠堂初建時的鮮豔色彩。

裝飾主殿的雕刻優雅美觀，鮮豔奪目。鳳凰、天女、獅子等豪華細膩的圖案令人歎為觀止。政宗的遺體據說埋葬在地下3公尺深的地方。這片陵園內還分佈著第二代藩主忠宗的祠堂感仙殿和第三代藩主綱宗的善應殿，此外還有第九代藩主和第十一代藩主夫妻的墓地。

瑞鳳殿 地址： 宮城縣仙台市青葉區靈屋下23-2

宮城縣仙台市青葉區靈屋下23-2 交通： 從JR仙台站乘坐迴圈觀光巴士「LOOPLE仙台」，在「瑞鳳殿前」站下車，步行5分鐘

從JR仙台站乘坐迴圈觀光巴士「LOOPLE仙台」，在「瑞鳳殿前」站下車，步行5分鐘 TEL ： 022-262-6250

022-262-6250 開放時間： 上午9點-下午4點50分（下午4點半停止入內）

上午9點-下午4點50分（下午4點半停止入內） 休息日： 無

無 門票： 普通票570日圓

普通票570日圓 多語種服務：HP：英語/韓語/漢語（簡體、繁體）/泰語；小冊子：英語/漢語（簡體、繁體）/韓語；設施內指南：英語

大崎八幡宮，充分體現政宗的風流瀟灑 從瑞鳳殿向西北方向行駛15分鐘，就到了坐落在八幡地區的大崎八幡宮，這座神社由平安時代指揮征討蝦夷的上田村麻呂創建，政宗下令將其移至仙台，由供職於豐臣家的當時首屈一指的有名工匠修建，從1604年（慶長9年）開工直至建成，耗時12年之久。 龐大的紅色「一之鳥居」與參拜道相連，走到盡頭，沿石階登上小山丘，可以看到一座神殿。近處的拜殿和裡面的主殿之間以中殿相連，是日本國內最古老的「權現造」建築樣式，1952年（昭和27年）被指定為國寶。

衣著華麗時髦、舉止瀟灑風流的人，在日語中稱「伊達者」。這個詞，據說就源自政宗，大崎八幡宮可以說正是用鮮豔的色彩表現出了政宗的偏好。 神殿內外全部以漆塗成，工藝精美華麗，柱子和板壁一色塗以莊重的黑漆。在黑色背景的映襯下，以花卉、動植物和神話人物為主題的五彩繽紛的雕刻以及閃閃發光的金箔裝飾顯得更加鮮豔奪目。政宗的鎧甲「黑漆五枚胴具足」據稱對電影《星球大戰》系列中達斯·維德的形象設計也產生了一定影響，在一身漆黑色鎧甲的映襯下，金色的月牙形頭盔前飾尤為光彩照人。這種審美意識與瑞鳳殿的設計有著異曲同工之妙，而政宗直接參與建造的大崎八幡宮更是將這一特色體現得淋漓盡致。

大崎八幡宮 地址： 宮城縣仙台市青葉區八幡4-6-1

宮城縣仙台市青葉區八幡4-6-1 交通： 從JR仙台站乘坐迴圈觀光巴士「LOOPLE仙台」，在「大崎八幡宮前」站下車，步行1分鐘

從JR仙台站乘坐迴圈觀光巴士「LOOPLE仙台」，在「大崎八幡宮前」站下車，步行1分鐘 TEL： 022-234-3606

022-234-3606 開放時間： 隨時參拜

隨時參拜 多語種服務：官網：英語/韓語/漢語/西班牙語；小冊子：英語/漢語（簡體、繁體）/韓語