探訪仙台藩初代藩主伊達政宗的足跡【瑞鳳殿、神社佛閣篇】
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獨眼龍安眠的瑞鳳殿
1636年（寬永13年），伊達政宗的一生落下帷幕，享年70歲。政宗預感到死期將至，下令在經峰營造自己的陵墓，與主城堡之間隔著流經仙台城東部的廣瀨川。他去世後的第二年，遵其遺囑，第二代藩主忠宗（1600-1658年）在安葬政宗的經峰上建造了陵廟「瑞鳳殿」。
沿著道路兩旁的冷杉樹拾級而上，路的盡頭聳立著華美的涅槃門，它以樹齡數百年的青森絲柏為原料，由金箔和漆裝飾而成，門內的神聖空間，令人忘卻世間煩惱。
富麗堂皇的祠堂帶有濃郁的桃山文化特色，昭和年代初期被指定為國寶，但毀於二戰的空襲。現在的瑞鳳殿是在保存的文獻資料和圖片的基礎上，於1979年（昭和54年）重建的。2001年（平成13年）的「平成大修」，再現了祠堂初建時的鮮豔色彩。
裝飾主殿的雕刻優雅美觀，鮮豔奪目。鳳凰、天女、獅子等豪華細膩的圖案令人歎為觀止。政宗的遺體據說埋葬在地下3公尺深的地方。這片陵園內還分佈著第二代藩主忠宗的祠堂感仙殿和第三代藩主綱宗的善應殿，此外還有第九代藩主和第十一代藩主夫妻的墓地。
瑞鳳殿
- 地址：宮城縣仙台市青葉區靈屋下23-2
- 交通：從JR仙台站乘坐迴圈觀光巴士「LOOPLE仙台」，在「瑞鳳殿前」站下車，步行5分鐘
- TEL：022-262-6250
- 開放時間：上午9點-下午4點50分（下午4點半停止入內）
- 休息日：無
- 門票：普通票570日圓
- 多語種服務：HP：英語/韓語/漢語（簡體、繁體）/泰語；小冊子：英語/漢語（簡體、繁體）/韓語；設施內指南：英語
大崎八幡宮，充分體現政宗的風流瀟灑
從瑞鳳殿向西北方向行駛15分鐘，就到了坐落在八幡地區的大崎八幡宮，這座神社由平安時代指揮征討蝦夷的上田村麻呂創建，政宗下令將其移至仙台，由供職於豐臣家的當時首屈一指的有名工匠修建，從1604年（慶長9年）開工直至建成，耗時12年之久。
龐大的紅色「一之鳥居」與參拜道相連，走到盡頭，沿石階登上小山丘，可以看到一座神殿。近處的拜殿和裡面的主殿之間以中殿相連，是日本國內最古老的「權現造」建築樣式，1952年（昭和27年）被指定為國寶。
衣著華麗時髦、舉止瀟灑風流的人，在日語中稱「伊達者」。這個詞，據說就源自政宗，大崎八幡宮可以說正是用鮮豔的色彩表現出了政宗的偏好。
神殿內外全部以漆塗成，工藝精美華麗，柱子和板壁一色塗以莊重的黑漆。在黑色背景的映襯下，以花卉、動植物和神話人物為主題的五彩繽紛的雕刻以及閃閃發光的金箔裝飾顯得更加鮮豔奪目。政宗的鎧甲「黑漆五枚胴具足」據稱對電影《星球大戰》系列中達斯·維德的形象設計也產生了一定影響，在一身漆黑色鎧甲的映襯下，金色的月牙形頭盔前飾尤為光彩照人。這種審美意識與瑞鳳殿的設計有著異曲同工之妙，而政宗直接參與建造的大崎八幡宮更是將這一特色體現得淋漓盡致。
大崎八幡宮
- 地址：宮城縣仙台市青葉區八幡4-6-1
- 交通：從JR仙台站乘坐迴圈觀光巴士「LOOPLE仙台」，在「大崎八幡宮前」站下車，步行1分鐘
- TEL：022-234-3606
- 開放時間：隨時參拜
- 多語種服務：官網：英語/韓語/漢語/西班牙語；小冊子：英語/漢語（簡體、繁體）/韓語
仙台東照宮
仙台東照宮供奉的是德川初代將軍家康（1543-1616年），由忠宗在1654年（承應3年）創建。政宗死後，仙台藩接連遭遇火災和洪災，東照宮是為了表達對幕府援助的感激之情而建的。這是一項浩大的工程，歷時5年，斥資黃金兩萬兩（相當於現在的20億日圓），動用了80萬勞動力。
東照宮所在的這片土地，和政宗、德川家康有著很深的淵源。據傳，1591年（天正19年）家康在鎮壓了陸奧國中部（今宮城縣北部至岩手縣南部）發生的葛西大崎暴動後返回江戶的途中，在政宗的引領下來到這裡休息。從仙台城放眼望去，東照宮坐落在東北方被視為忌避之地的「鬼門」，起著守護仙台藩的作用。
德川幕府營造的日光東照宮（栃木縣日光市）和久能山東照宮（靜岡市）也是「權現造」建築，仙台東照宮是拜殿和主殿分別為不同建築，中間以唐門相連接。唐門和主殿不得入內，隔著拜殿的圍欄可以看到鳳凰、石獅子和牡丹花等裝飾圖案以及風格獨特的建築物。與瑞鳳殿和大崎八幡宮的豪華豔麗不同，仙台東照宮給人以高雅莊嚴的印象。
仙台東照宮
- 地址：宮城縣仙台市青葉區東照宮1-6-1
- 交通：從JR東照宮站步行3分鐘
- TEL：022-234-3247
- 開放時間：隨時參拜
- 多語種服務：官網：英語/漢語（繁體）
周邊資訊
北山五山
從仙台市區向北驅車約15分鐘，或乘坐JR電車在北仙台站下車，就到了北山地區，這裡有一片寺廟群，都與政宗有著不解之緣。
伊達家族第四代家督政依（1227-1301年）仿效京都五山和鐮倉五山，在福島縣伊達郡創建了五座寺院，稱「伊達五山」。1601年（慶長6年），借仙台藩建成之機，政宗將東昌寺、滿勝寺、光明寺、覺範寺、資福寺這五座伊達五山宗派的寺院遷至此地，命名為「北山五山」。後來滿勝寺遷出，現在人們通常將四座寺院西側的輪王寺包括在內，稱「北山五山」。
北山五山和供奉著政宗的青葉神社之間均在步行15分鐘的範圍內。輪王寺的日式庭園四季風景變幻，資福寺的1200株紫陽花爭奇鬥妍，成為市民散步的理想去處。
採訪/撰文/攝影：Shoe Press
標題圖片：瑞鳳殿的匾額