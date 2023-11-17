去大湧谷，感受孕育了箱根之魅力的火山氣息

近距離感受絕美景色，觀察溫泉之源頭和火山活動

箱根是從東京出發、可以當天去當天回的人氣觀光景點。這裡有蘆之湖、仙谷原等被豐富的大自然環繞的觀光名勝，天氣晴好時富士山看起來也更加雄偉壯觀。以箱根神社、關所為代表的名勝古跡以及美術館、博物館等觀光設施遍佈各處，還有眾多的獨具風情的溫泉旅館和最新度假飯店，吸引著不同年齡層的遊客。箱根的標誌性景點之一就是「大湧谷」。 在這裡，含有硫化氫的煙霧隨處升騰，硫磺氣味撲鼻而來。

直徑長達11公里的箱根火山的破火山口，一般認為是因始於20萬年以前的火山連續大噴發，而於8到13萬年前形成的。火山口的爆裂遺跡大湧谷，以及聳立其上的熔岩丘「冠之嶽」出現在約3000年前的火山噴發時期，同期還誕生了蘆之湖和仙石原。從噴煙孔冒出的硫化氣體，使周圍的草木難以生存，因而到處是裸露出岩石和變成紅褐色的土壤，營造出一種荒涼的氣氛，由此，這裡以前曾被稱為「地獄谷」「大地獄」。到了1873（明治6）年，明治天皇行幸（天皇出行稱為行幸，皇太子出行稱為行啟──譯註）之際，人們認為「地獄之名不宜於做為天皇到訪之地的名稱」，因而改名為大湧谷。

箱根是活火山。在旅行的心境下很容易忘記這一點。不過，正是因為火山活動才造就了富於變化的地形，至今依然溫泉湧溢，治癒著旅人的疲憊身心。100度的火山煙氣不斷噴發，讓人切身感受到這是一座活火山的大湧谷，可以說是箱根旅遊絕對不能錯過的景點。



圖片中間的山頂是冠之嶽（海拔1409公尺），其下是一片煙雲升騰之地。左側是，山土裸露的山谷是「大湧澤」，反覆多次發生了大規模的崩塌滑坡，正在進行防沙工程