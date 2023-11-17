去大湧谷，感受孕育了箱根之魅力的火山氣息
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近距離感受絕美景色，觀察溫泉之源頭和火山活動
箱根是從東京出發、可以當天去當天回的人氣觀光景點。這裡有蘆之湖、仙谷原等被豐富的大自然環繞的觀光名勝，天氣晴好時富士山看起來也更加雄偉壯觀。以箱根神社、關所為代表的名勝古跡以及美術館、博物館等觀光設施遍佈各處，還有眾多的獨具風情的溫泉旅館和最新度假飯店，吸引著不同年齡層的遊客。箱根的標誌性景點之一就是「大湧谷」。 在這裡，含有硫化氫的煙霧隨處升騰，硫磺氣味撲鼻而來。
直徑長達11公里的箱根火山的破火山口，一般認為是因始於20萬年以前的火山連續大噴發，而於8到13萬年前形成的。火山口的爆裂遺跡大湧谷，以及聳立其上的熔岩丘「冠之嶽」出現在約3000年前的火山噴發時期，同期還誕生了蘆之湖和仙石原。從噴煙孔冒出的硫化氣體，使周圍的草木難以生存，因而到處是裸露出岩石和變成紅褐色的土壤，營造出一種荒涼的氣氛，由此，這裡以前曾被稱為「地獄谷」「大地獄」。到了1873（明治6）年，明治天皇行幸（天皇出行稱為行幸，皇太子出行稱為行啟──譯註）之際，人們認為「地獄之名不宜於做為天皇到訪之地的名稱」，因而改名為大湧谷。
箱根是活火山。在旅行的心境下很容易忘記這一點。不過，正是因為火山活動才造就了富於變化的地形，至今依然溫泉湧溢，治癒著旅人的疲憊身心。100度的火山煙氣不斷噴發，讓人切身感受到這是一座活火山的大湧谷，可以說是箱根旅遊絕對不能錯過的景點。
坐纜車俯瞰谷底
去箱根旅遊，從首都圈驅車前往非常便利，在位於海拔1000處的大湧谷站附近也有停車場。雖然有很多人僅滿足於停下車來，在瞭望臺眺望火山噴煙的奇觀，但若要領略大湧谷真正的魅力，還是建議你乘坐箱根纜車。大湧谷的停車場是收費的，但纜車東西起點早雲山站和桃源臺站都設置了免費停車場。
大湧谷站與早雲山站之間的路徑，通過一個被稱為「大湧澤」區域的上空，你可以從最高達到130公尺的地方俯瞰煙霧升騰的谷底。由於噴出的煙霧中混有火山氣體，你可以真切看因此而變成黃色的地面，映入你眼簾的是在地面上絕不可能體味的震撼人心的全景畫面。
吃黑雞蛋，感受活火山和箱根
在纜車站前或停車場邊的瞭望臺上，可將大湧谷全域盡收眼底。此外，這裡還修建有可以在噴氣孔附近散步的自然研究路、穿過大湧澤上部去往神山的神山登山道等。
從自然研究路的入口徒步15分鐘左右，在煙霧升騰的地方有個販賣店「玉子茶屋」。在它旁邊現場煮製的名產黑雞蛋，據說「吃一個就能增壽7年」。黑雞蛋在約80度的溫泉池中煮1小時後，再用100度的蒸氣蒸15分鐘。白色的雞蛋之所以會變得黑漆漆的，是因為附著在蛋殼表面無數氣孔上的溫泉池的鐵分和硫化氫產生反應，變成了黑色的氧化鐵。蒸好後的黑雞蛋馬上裝進搬運用的纜車，運到車站和停車場附近的特產店。
就黑雞蛋的人氣，經營「大湧谷黑雞蛋館」的奧箱根觀光公司營業部長梁瀨雅之解釋說：「實驗資料顯示，與普通的煮蛋相比，黑雞蛋蛋黃的鮮美程度增加2成。吃了以後你一定會感覺到它的美味」。利用溫泉池煮製的黑雞蛋，不需要擔心水電費，而且，由於經過長時間慢慢煮製，味道也更加鮮美了。獨特的外觀和鮮美的味道，都得益於火山活動。
從東京市中心大約2小時車程
柳瀨先生說：「大湧谷距離東京市中心約兩小時車程，在這裡可以近距離觀賞火山活動，是一個非常難得的地方。不僅自然景觀雄壯美麗，而且天氣晴朗的日子，還能眺望到美麗的富士山。希望大家前來遊覽，並且品嘗一下黑雞蛋。」
採訪、撰文、圖片：nippon.com編輯部