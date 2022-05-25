【漁港巡遊】鮪魚之鄉三崎港：當天往返的旅遊勝地，可享受優惠券

日本有13個振興水產所必需的漁港被指定為「特定第三種漁港」，位於神奈川縣三浦市的三崎漁港便是其中之一，作為日本屈指可數的鮪魚基地廣為人知。

從東京品川乘坐京濱快車，一個半小時到達三崎口站，從車站乘坐公車15分鐘即到三崎港站。漁港附近的鮪魚的餐館鱗次櫛比，三浦半島最南端的風景名勝城之島和油壺海洋公園距離這裡也不遠，遊客熙熙攘攘。









冷凍鮪魚整齊排列，數量超過豐洲

與三崎港相鄰的三浦市三崎水產地方批發市場被稱為「海角魚市」，備受市民青睞。這是2018年春天建成的日本首個冷凍鮪魚專用批發市場，數量多的時候，亮閃閃的地板上擺放著900條冷凍鮪魚，連東京都江東區的豐洲市場都相形見絀。





鮪魚的交易從早上8點開始。採訪當日是上市量較少的週六，現場有大眼鮪魚190條，藍鰭鮪魚10條，寫有「臺灣船」的船隻引人注目。經紀人仔細地檢查著切斷的鮪魚的魚尾等部位，判斷魚質的優劣。

這裡並不像豐洲市場那樣進行拍賣，而是採用「投標」的方式，將買家願意為選中的鮪魚支付的價格（每公斤單價）寫在紙上，放進盒子裡。中標結果會顯示在批發市場牆壁上的電光顯示板上。行情一般是主力大眼鮪魚每公斤500到1800日圓，價格高的鮪魚做成壽司或生魚片，每公斤800日圓以下的鮪魚則大多成為「蔥花鮪魚泥」的原料。



鑒定鮪魚優劣的買家。遠處的視窗為「投標處」（筆者攝影）

以前普通遊客是可以參觀市場的，受疫情的影響，2020年9月4日停止參觀活動。平時可以從2樓的參觀通道隔著玻璃觀看鮪魚交易的情景。據介紹，如果事先申請，還可以聽志願者介紹市場的情況。



