【漁港巡遊】鮪魚之鄉三崎港：當天往返的旅遊勝地，可享受優惠券
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日本有13個振興水產所必需的漁港被指定為「特定第三種漁港」，位於神奈川縣三浦市的三崎漁港便是其中之一，作為日本屈指可數的鮪魚基地廣為人知。
從東京品川乘坐京濱快車，一個半小時到達三崎口站，從車站乘坐公車15分鐘即到三崎港站。漁港附近的鮪魚的餐館鱗次櫛比，三浦半島最南端的風景名勝城之島和油壺海洋公園距離這裡也不遠，遊客熙熙攘攘。
冷凍鮪魚整齊排列，數量超過豐洲
與三崎港相鄰的三浦市三崎水產地方批發市場被稱為「海角魚市」，備受市民青睞。這是2018年春天建成的日本首個冷凍鮪魚專用批發市場，數量多的時候，亮閃閃的地板上擺放著900條冷凍鮪魚，連東京都江東區的豐洲市場都相形見絀。
鮪魚的交易從早上8點開始。採訪當日是上市量較少的週六，現場有大眼鮪魚190條，藍鰭鮪魚10條，寫有「臺灣船」的船隻引人注目。經紀人仔細地檢查著切斷的鮪魚的魚尾等部位，判斷魚質的優劣。
這裡並不像豐洲市場那樣進行拍賣，而是採用「投標」的方式，將買家願意為選中的鮪魚支付的價格（每公斤單價）寫在紙上，放進盒子裡。中標結果會顯示在批發市場牆壁上的電光顯示板上。行情一般是主力大眼鮪魚每公斤500到1800日圓，價格高的鮪魚做成壽司或生魚片，每公斤800日圓以下的鮪魚則大多成為「蔥花鮪魚泥」的原料。
以前普通遊客是可以參觀市場的，受疫情的影響，2020年9月4日停止參觀活動。平時可以從2樓的參觀通道隔著玻璃觀看鮪魚交易的情景。據介紹，如果事先申請，還可以聽志願者介紹市場的情況。
保證讓你滿意的「魚市食堂」
市場2樓設有「魚市食堂」，在這裡可以品嘗鮪魚和當地新鮮的魚貝類。食堂6點開門，為顧客準備了生魚片、烤魚、炸魚等豐富的菜單，不光市場工作人員，還有很多普通顧客到訪。據市場相關人員介紹，其中也有去三浦半島旅行途中順便過來的團隊遊客。
每天變換的早餐套餐可以選擇烤魚或生魚片。這一天準備了鹽烤青花魚、鮪魚塊，加上白飯、味噌湯、納豆、小碗拌菜，另帶泡菜，一套610日圓（不含稅），價格合理，不早點去有時會賣光。店家推薦款「鮪魚丼」（不含稅1400日圓）當然使用三崎港卸船的鮪魚。由熟成調料汁醃漬的美味「赤身」滿滿地蓋在飯上，吃起來口感也是滿意度百分百。
店裡最有人氣的是「市場每日款生魚片＆烤魚套餐」（不含稅1500日圓），有鮪魚、斑魢、海螺和蝦的生魚片，還配有鹽燒鮪魚下巴。其次受歡迎的是「市場油炸地產魚＆生魚片套餐」，有油炸竹莢魚、鱸魚、墨魚、刺鯧以及鮪魚塊，同伴之間分享食用也是很開心的事。
在三崎港的旅遊設施「Urari」物色特產
在與市場東側平行的碼頭上，有一處名為「三崎Fisharina Worf Urari」的設施，內設三浦市民廳和「三浦-海角海站」。從公車站出發徒步距離很近，同時設有水上遊覽船「彩虹魚號」和「三崎-城之島渡船」的乘船處，以及「三浦自行車租賃點」。
海上車站「Urari市場」以三崎的鮪魚和三浦的蔬菜為主，是一處產銷一體商品的賣場。一層的「魚館」有12家店，銷售包括鮪魚和地產魚在內的水產加工品、家常菜、特產等，不只遊客前來購物，當地的廚師也會來這裡進貨。
鮪魚有太平洋藍鰭鮪魚、大眼鮪魚、黃鰭鮪魚等品種，切成塊狀或段狀，加上地產魚的生魚片製成拼盤，種類也非常豐富。店裡還擺放著鮪魚的下巴和臉頰等珍貴部位，以及蔥花鮪魚泥、醃漬鮪魚等加工品。用鮪魚做的炸魚肉餅、可樂餅、炸魚肉串等菜品種類也很豐富。店員推薦各種產品的吆喝聲總能引起食欲，不知不覺就會買多。
2樓的「蔬菜館」裡擺放著三浦市內的新鮮蔬菜，還另設櫃檯出售姊妹城市長野縣須阪市的特產。此外還設有咖啡店和休息的空間，可以一邊休息一邊吃點簡餐。
優惠券，讓身心都得到滿足
如果希望乘坐電車盡情享受三崎之旅，購買京急電鐵（京濱特快）發售的企劃乘車券「海角鮪魚套票」比較划算。套票包含京急線電車和巴士的往返車票，以及「鮪魚餐券」和「三崎-三浦紀念券」，從品川站出發的話，套票價格為3570日圓（乘車站不同，價格有所不同）。用鮪魚餐券，包括魚市食堂在內，30個加盟店為您準備了特別菜品，找到自己喜歡的鮪魚美食並盡情品味吧。
三崎-三浦紀念券除了兌換特產，還可用於乘坐彩虹魚號和三崎-城之島渡船，在三浦自行車租賃點和油壺溫泉也可以使用。騎著自行車或穿行在洋溢著昭和風情的三崎的街巷，或漫遊在大海與田地交相輝映的風景中，或停下來盡情欣賞城之島的優美風景，三浦半島讓你品味無窮。
圖片除筆者攝影提供外，皆為nippon.com編輯部攝影