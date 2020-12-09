「透明廁所」引爆話題，“THE TOKYO TOILET”專案：建造舒適的公共空間，孕育尊重多樣性的社會
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透明廁所「安心」「安全」
8月上旬，東京澀穀的公園內出現了一個全玻璃外牆的廁所，圖片在SNS上瘋轉，在國內外都引爆了話題。這超前的外觀設計，讓很多網友大為驚歎，但其實外牆的機制，是鎖門後玻璃就變得不再透明，對於讓很多人都敬而遠之的公共廁所而言，其實是很合理的設計。
國土交通省2016年實施的一項問卷調查顯示，「經常使用」公園等的公共廁所的受訪者只有1.2%，「不用」占51.7%，與「幾乎不用」的人加起來，約有9成人給出了負向回答。其中感到最不滿意和不放心的主要有三點，即「不乾淨（68.1%）」「清掃不徹底（54.6%）」「廁所內部和周邊環境，都無法讓人放心使用（51.4%）」。
內部設施和清掃狀況一目了然的透明廁所，讓人不必擔心「裡面會不會藏著人...」，這樣設計，可以很好地消除大眾對公共廁所的不安感。
完善和維護舒適的公廁，改變社會
該透明廁所的設計師是阪茂，他曾在2014年獲得有著「建築界諾貝爾獎」之稱的普利茨克建築獎。這是日本財團與澀谷區攜手推進的“THE TOKYO TOLIET”專案的一環，力圖要打造出讓男女老少、殘障人士都能舒適使用的公廁。
該項目吸引了安藤忠雄、伊藤豐雄、隈研吾等日本建築界大咖加盟，一共有16位建築師設計了17處廁所。據說這一專案的目的，是高舉「將差異變為力量的城市」大旗，通過文化傳播地澀穀，以充滿個性的設計和卓越的創造力，展示一個尊重多樣性社會的模式。
目前完成的廁所有7處，其餘10處將在2021年內建成。
除了設計性，還充分考慮到了廁所的便利性和舒適性。設備遴選及內部佈局提案由TOTO負責，設計施工則獲得了大和房屋工業公司的合作。廁所標牌和象形圖則由藝術總監佐藤可士和操刀。
日本財團理事笹川順平表示：「這個專案，廁所建成只是達到目標的一半，另一半是如何利用它，這一點很重要。」廁所清潔工制服的監修，委託了時尚設計師NIGO，澀谷區和澀谷區觀光協會將共同負責起維護工作。笹川還表示，希望能夠培養大眾「文明如廁，保持清潔以便他人使用」的公德心，也希望有趣的廁所能吸引人們到公園打卡。
■阪茂
Haruno-Ogawa社區公園（代代木5-68-1）
代々木深町小公園（富穀1-54-1）
阪茂先生不僅設計了富士山世界遺產中心等大型設施，還以「紙建築」而聞名。近年他發明了使用紙管和布料做間隔牆板的方法，應用在災區的避難所，受到極大矚目。發揮了天馬行空之想像力的「透明廁所」，安置在面向代代木公園西側的兩個公園內，公廁是否清潔和安全，由此而一目了然，在海外也引爆話題。白天，它鮮豔的色彩與遊戲設施融為一體；夜晚，它又像路燈一樣默默地照亮公園。
■片山正通/Wonderwall
恵比壽公園（恵比壽西 1-19-1）
操刀紐約、巴黎、銀座等地優衣庫旗艦店設計的室內設計師片山正道，他希望設計出的作品，可以像樹木、遊樂設施和長椅那樣完美地融入公園空間。15面水泥牆體組合而成的新潮外形，獨具匠心，「像迷宮一樣，孩子們一定會喜歡」（笹川理事），還給人以歡快的感覺。
■田村奈穂
東三丁目公共廁所（東3-27-1）
活躍在紐約的產品設計師田村奈穂，負責的是一小片夾在電車線路和步行道之間的三角形土地。這個廁所的設計重視隱私和安全性，外觀是折紙式的簡約設計，還能窺見些許童趣。將3個空間有效地排在一起，讓內部寬敞得出乎意料，使用體驗應該很好。
■槙文彥
恵比壽東公園（恵比壽 1-2-16）
槙文彥是東京體育館、幕張國際展覽館、代官山HILLSIDE TERRACE等著名建築物的設計者。以公園歇腳處的涼亭為設計概念，將男、女廁所和無障礙男女通用廁所做了分散配置，在中央形成一個中庭，並種了一顆象徵樹（Symbol tree），緊靠外牆還設置了長椅。整個空間由一個像墨魚肉鰭的屋頂統為一體。於是，有著「章魚公園」之稱的惠比壽東公園裡就新誕生了一個「墨魚廁所」。
■阪倉竹之助
西原一丁目公園（西原1-29-1）
西原一丁目公園的廁所據稱利用率極低，向它發起挑戰的，是以設計了「東京中城」公寓等而聞名的建築師阪倉竹之助。公園在幡穀站附近，所以採用了上下班和上下學途中能方便使用的設計和結構，並為確保夜晚公園的照明下了一番功夫。
■安藤忠雄
神宮路公園（神宮前6-22-8）
普利茨克獎獲獎者、日本著名的建築大師安藤忠雄將自己設計的「神宮路公園」廁所命名為「雨宿」（意躲雨）。這裡連線導向澀谷和原宿的明治路，因而寬大的屋簷可以供路人雨天在此躲雨。圓形外牆由豎條格子組成，光線可以充分照入內部，使廁所內側的走廊變得明亮又安全。
採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部