增上寺：德川將軍家的菩提寺，與東京鐵塔交相輝映
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經常路過，一直很在意，卻從沒進去過——可以說，港區芝公園的「三緣山廣度院 增上寺」就是這樣一個地方吧。
與東京鐵塔比鄰，朱漆大門屹立在日比谷大道旁，卻很少聽說有人進去參拜過。
增上寺參拜科的科長松永博超謙虛地介紹道：「增上寺不算是適合觀光的寺院。很遺憾，因為許多歷史悠久的建築物都在戰爭中燒毀了。」不過這裡是淨土宗的大本山，還是德川將軍家的菩提寺，為東京屈指可數的名刹。寺內有多座莊嚴的佛堂，以及6位將軍和第2代將軍德川秀忠之妻阿江、公主和宮的墳墓，還收藏著許多珍貴的寺寶。而且最主要的在於，這裡是東京市中心少有的一片寧靜之地。
松永說，社交媒體普及後，這裡可以拍攝佛教建築與大都市之象徵東京鐵塔的同框照，所以前來拍照的人比以往多了不少。即便如此，正經去殿內參拜的還是極少數。松永在表示「希望大家來隨便逛逛」的同時，不忘介紹參拜禮儀，建議說：「希望大家來了之後，能先對著大殿的佛像雙手合十，念句『南無阿彌陀佛』，然後再到寺院裡閒逛拍照。」
作為德川家的菩提寺而香火繁盛
「只要一心一意念誦『南無阿彌陀佛』，任何人都能往生極樂淨土」——教義如此簡單的淨土宗是開山鼻祖法然受到中國僧人善導的思想影響後，於1175年創立的。
增上寺的大雄寶殿「大殿」的中央，供奉著主佛「木造阿彌陀如來坐像」，法然上人和善導大師坐鎮兩側。
增上寺1393年由淨土宗第8世祖聖聰在江戶城西的武藏國貝塚（千代田區紀尾井町附近）修建,曾一直扮演著東日本的淨土宗根本道場的角色，是1590年德川家康被封到江戶之後變得香火旺盛的。
德川家從三河（愛知縣東部）松平家的時代起，就虔誠地信仰淨土宗。松永介紹說，家康在入主江戶前曾去松平家的菩提寺大樹寺（愛知縣岡崎市）諮詢，大樹寺便給他介紹了增上寺。大樹寺的開山鼻祖是聖聰的徒孫，也就是之後成為京都知恩院第23代主持的愚底，增上寺是同一系統的。德川家舉家遷入江戶城，與增上寺比鄰，家康仰慕當時的主持存應，便將增上寺定為德川家在江戶的菩提寺。
寺院遷到現址芝，是1598年家康被封征夷大將軍之前的事。據說德川幕府為了守護江戶城，將增上寺安於裡鬼門（西南），寬永寺（建於1625年）置於鬼門（東北）的方位上。
家康死後成為了日光東照宮（櫪木縣）的主神，因此增上寺最早修建的將軍墓所是德川秀忠的「臺德院靈廟」。此後，第3代將軍德川家光葬在了日光山輪王寺，也有將軍把墓地選放在寬永寺，所以增上寺裡長眠的是第6代將軍家宣、第7代的家繼、第9代的家重、第12代的家慶和第14代的家茂。他們曾經各有雄大的靈廟，但均在戰火中燒毀，之後以「德川將軍家墓所」的形式，改為合葬。
江戶時代，寺院規模宏大，占地25萬坪
昔日增上寺的占地規模，隨著每一次將軍靈廟的修建而擴大。如今被當作正門的三解脫門原來是中門，原本的正門「大門」，現在還用作了地鐵都營淺草線和大江戶線的站名。從三解脫門到東面的大門，距離有108間（長度單位，約195公尺），這個數字取自於百八煩惱，這段距離內還有許多個附屬的小寺院「小院」。
寺院北面一直到東京王子飯店停車場北端的「御成門」的路邊。此處也因都營三田線的站名而為人熟知，最早是將軍家參拜增上寺時專用的門。往南一直到芝公園、東京王子公園大廈所在地，往西則一直到東京鐵塔腳下一帶，全盛時期寺院占地能達到約25萬坪（1坪約合3.3平方公尺——譯注）。門內有48個子院，據說因修行僧人時常有3000人，所以還有供他們使用的寮舍100多處。此外，在馬込、目黑、川崎等地還有1萬多石（1石約992平方公尺——譯注）的寺院領地。
逛寺院，尋烏金草
在寺院裡逛一逛，會有各種新的發現和驚喜，讓你忘記時間。首先是 「水盤舍」，供人舀水洗手，淨化身心。它原來是德川家光的第三子、甲府藩主德川綱重的「清揚院靈廟」的一部分；對面是鐘樓堂，懸掛著一口鑄造於1673年並以東日本最大而著稱的大梵鐘。
在戰火中倖免於難的建築物還有慶安年間（1648-1652年）建造的「黑門」、1613年建造並於1799年改建的藏經閣等。
在大殿祭拜之後，建議你再去看看安國殿，這個名字取自德川家康的「院殿號」（佛教的法號——譯注）「安國院殿」。殿內中央供奉著秘佛「黑本尊」，它是德川家康每天祭拜的「念持佛（個人放在家裡禮拜的佛像——譯注）」，據傳由奠定淨土教基礎的惠心僧都（源信，942-1017年）製作。
安國殿的瓦當、德川將軍家墓所的青銅門上都刻有烏金草紋樣，裝飾將軍家家紋是菩提寺獨有的特色，在這裡邊逛邊找也是個樂趣。
在寶物展示室，追憶增上寺的往昔
寺院內佛塔和石碑眾多，比如，與和宮頗有淵源的茶室、熊野神社、消防團「me組」殉職者的祭奠碑等等，對歷史愛好者來說，處處都有樂趣。
據松永說，「千體子育地藏尊」在外國遊客中很有人氣。約有1300個地藏菩薩石像整齊地排列在一起，祝願孩子健康成長，並為沒能出世就死去的胎兒祈禱冥福。
想要更深入瞭解增上寺的歷史，可以去大殿地下1層的「寶物展示室」。陳列了眾多寺院珍寶的展廳中央，擺放著一個10:1的「臺德院殿靈廟模型」。據說這是由東京美術學校（現在的東京藝術大學）製作，1910年參展了日英博覽會，曾在英國皇家藏品的倉庫裡保管了約百年之久。德川家康去世400周年，即2015年，在寶物展示室對外開放時一併公佈於世。模型巧妙地再現了據傳為日光東照宮原型的臺德院靈廟，讓參觀者有恍若進入昔日的增上寺之感。
從古至今，不變的修行道場
處處散發著無比魅力的增上寺，讓人覺得更應加倍努力吸引遊客前來參觀。不過松永說：「增上寺還擔負著作為淨土宗大本山這樣的重要角色。」
作為大本山，增上寺自古就負有統領關東以北18教區的重任。它是與京都的總本山知恩院齊名的修行道場，見習僧侶需在兩座寺院中間選擇一處完成為期3周的最終修行，方可正式成為淨土宗的僧侶。現在每年都有約100位見習僧侶在增上寺完成修行後奔赴全國各地的寺院履職。
作為淨土宗開宗850周年慶贊活動，寺院內大殿開始翻新屋瓦，三解脫門的解體大修也在計畫之中。
「我們會好好維護增上寺的大本山功能，同時努力吸引盡可能多的遊客前來參拜。特別是在2025年迎來開宗850周年之際，希望更多人能夠瞭解到淨土宗的教義。東京鐵塔的燈光秀每晚都不一樣，所以無論來多少次，你都能體會到不同的樂趣。」（松永）
三緣山廣度院 增上寺
- 地址：東京都港區芝公園4-7-35
- 祭拜時間：大殿 上午6點至下午5點半，安國殿 上午9點至下午5點
- 德川將軍家墓所：平日為上午11點至下午3點，周末節假日為上午10點至下午4點，休息日為週二（逢節假日不休），門票為成年人500日圓
- 寶物展示室：平日為上午11點至下午3點，周末節假日為上午10點至下午4點，閉館日為週二（逢節假日不休），門票700日圓
- 交通：都營地鐵三田線「御成門」站或「芝公園」站步行3分鐘；都營地鐵淺草線/大江戶線「大門」站步行5分鐘；JR線/東京單軌電車「濱松町」站步行10分鐘
採訪、撰文、拍攝：nippon.com編輯部