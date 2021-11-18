增上寺：德川將軍家的菩提寺，與東京鐵塔交相輝映

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增上寺坐落在東京中心地帶，長年以來一直默默地守護著德川將軍家的祖墓。作為淨土宗的大本山，它是一處修行道場，又因背靠東京鐵塔而以美照的絕佳拍攝點，受到人們的關注。

作為德川家的菩提寺而香火繁盛 「只要一心一意念誦『南無阿彌陀佛』，任何人都能往生極樂淨土」——教義如此簡單的淨土宗是開山鼻祖法然受到中國僧人善導的思想影響後，於1175年創立的。 增上寺的大雄寶殿「大殿」的中央，供奉著主佛「木造阿彌陀如來坐像」，法然上人和善導大師坐鎮兩側。





增上寺1393年由淨土宗第8世祖聖聰在江戶城西的武藏國貝塚（千代田區紀尾井町附近）修建,曾一直扮演著東日本的淨土宗根本道場的角色，是1590年德川家康被封到江戶之後變得香火旺盛的。 德川家從三河（愛知縣東部）松平家的時代起，就虔誠地信仰淨土宗。松永介紹說，家康在入主江戶前曾去松平家的菩提寺大樹寺（愛知縣岡崎市）諮詢，大樹寺便給他介紹了增上寺。大樹寺的開山鼻祖是聖聰的徒孫，也就是之後成為京都知恩院第23代主持的愚底，增上寺是同一系統的。德川家舉家遷入江戶城，與增上寺比鄰，家康仰慕當時的主持存應，便將增上寺定為德川家在江戶的菩提寺。

寺院遷到現址芝，是1598年家康被封征夷大將軍之前的事。據說德川幕府為了守護江戶城，將增上寺安於裡鬼門（西南），寬永寺（建於1625年）置於鬼門（東北）的方位上。 家康死後成為了日光東照宮（櫪木縣）的主神，因此增上寺最早修建的將軍墓所是德川秀忠的「臺德院靈廟」。此後，第3代將軍德川家光葬在了日光山輪王寺，也有將軍把墓地選放在寬永寺，所以增上寺裡長眠的是第6代將軍家宣、第7代的家繼、第9代的家重、第12代的家慶和第14代的家茂。他們曾經各有雄大的靈廟，但均在戰火中燒毀，之後以「德川將軍家墓所」的形式，改為合葬。



