乘坐「黑部峽谷觀光小火車」，感受險峻壯觀的大自然

觀光旅遊 自然環境

黑部峽谷（黑部市）以富山縣首屈一指的風景名勝而聞名，穿行其間的觀光小火車，途中經過許多溫泉和景點，因此深受遊客歡迎。本文將為讀者介紹車窗外的風景以及主要車站附近的景點。
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坐上開放式小火車，去飽享大自然的美妙

「黑部峽谷小火車」穿行於富山縣東部，從宇奈月站到櫸平站，約20.1公里，單程約1小時20分鐘。沿途經過被定為國家特別天然紀念物、特別風景名勝的黑部峽谷懸崖、高達60公尺的鐵橋等，每穿過一個隧道，壯麗的自然美景便撲面而來。

從富山地方鐵道公司本線的「宇奈月溫泉」站徒步只需5分鐘，就到了「宇奈月」站
從富山地方鐵道公司本線的「宇奈月溫泉」站徒步只需5分鐘，就到了「宇奈月」站

車窗外高高聳立的是「出六峰」的6座山峰
車窗外高高聳立的是「出六峰」的6座山峰

黑部峽谷由蜿蜒穿流在立山、劍嶽、藥師嶽等立山山脈和以白馬岳為代表的後立山山脈之間的黑部川形成。在這個由海拔落差3000公尺的急流侵蝕而成的V字形山谷，碧綠的河水和蒼翠的群山，交織成一幅壯麗的美景，它與新潟縣的清津峽和三重縣的大杉谷並稱為日本三大溪谷。

小火車由2輛機車牽引。普通客車是無窗開放式的，另有帶窗的休閒客車，但需另加車費。黑部峽谷鐵路營業部宣傳策劃負責人西田義宏先生說：「普通客車更能讓人親身感受黑部峽谷的大自然。不過隧道內比較冷，最好多帶一件外套。」 他還建議，去的時候乘坐開放式普通客車，感受大自然的清風，返程時乘坐有窗的休閒客車。

小火車本身就很上鏡，兩車交錯而過時是最佳拍攝時機
小火車本身就很上鏡，兩車交錯而過時是最佳拍攝時機

開放式車廂最受歡迎
開放式車廂最受歡迎

乘坐休閒客車，不需擔心寒冷，座椅靠背還可調換方向
乘坐休閒客車，不需擔心寒冷，座椅靠背還可調換方向

貨運列車變身人氣觀光列車

始發站宇奈月站周圍就有很多景點。走在車站附近的山彥游步道的「山彥橋」上，你可以眺望觀光小火車從旁邊的柔佛巴魯彥橋開過的情景。車站停車場後面的山彥瞭望臺，則是俯瞰柔佛巴魯彥橋的絕佳攝影點，你可以將小火車駛出隧道的畫面收入鏡頭。

站內有飲食區、咖啡廳、紀念品店等，2樓還有介紹黑部峽谷鐵路歷史的展區，建議你也去看一看。

在山彥橋上眺望駛過柔佛巴魯彥橋的小火車
在山彥橋上眺望駛過柔佛巴魯彥橋的小火車

在山彥瞭望臺俯拍夕陽下的小火車
在山彥瞭望臺俯拍夕陽下的小火車

店內還出售原創的小火車商品
店內還出售原創的小火車商品

宇奈月車站2樓的歷史展區，其中還有鐵路迷鍾愛的珍品
宇奈月車站2樓的歷史展區，其中還有鐵路迷鍾愛的珍品

黑部峽谷小火車，據說最初是用於運輸修建發電廠所需器材的，後因沿途的美麗風光而引起關注，變成了觀光列車。

黑部川流域很早就開始建造發電廠，數量也很多，其中以黑部水壩（1956年動工）最為著名。小火車自1926年起就開始在離黑部水壩較遠的下游的部分區間運行，現在宇奈月至櫸平之間的路段則是在1937年開通的。

從宇奈月站開出後馬上就是宇奈月水壩和宇奈月湖，沿途遍佈著很多發電廠
從宇奈月站開出後馬上就是宇奈月水壩和宇奈月湖，沿途遍佈著很多發電廠

小火車自開通之初，當地居民就可免費搭乘，坐在車上，可將「黑部峽谷的美景一覽無餘」，這樣的口碑逐漸傳播開去，登山者和去溫泉的人也開始來乘坐小火車。隨著普通乘客的增加，1929年小火車被批准可以收取車費，但它終歸還是運送器材的貨車，所以當時的「乘車證」上還特別注明「對乘車安全不予保證」。

戰後，黑部川流域的發電設施劃歸關西電力公司管轄，1953年，作為「黑部鐵道」的列車，開始了商業運營；1971年成立子公司「黑部峽谷鐵道」，現在以「觀光小火車」的愛稱為人熟知。

1951年的乘車證，上面特別注明「對乘車安全不予保證」
1951年的乘車證，上面特別注明「對乘車安全不予保證」

宇奈月湖的新河原發電廠，宛如浮湖面上的一座城堡，1993年開始使用，相對較新
宇奈月湖的新河原發電廠，宛如浮湖面上的一座城堡，1993年開始使用，相對較新

一路拍、拍、拍

去程途中，在到達鐘釣站前，右側可以看黑部川，左側是很長一段群山景色，車內若有空位的話，建議坐在右側。車內廣播會介紹重要景點，一定要仔細聽，免得漏看。宇奈月站到黑薙站區間內，有專為猴子架設的吊橋，運氣好的話，你還可以看到猴子過橋的情形。

與黑薙站相連的是藍色的後曳橋，高60公尺，是沿途最高的一座鐵橋。之所以得此橋名，據說是因為它險峻得令人望而生畏，退縮不前。不過，古樸的過水橋與險峻的山谷相映成趣，從橋上眺望過去，壯麗絕美。

專為猴子過河而建的吊橋
專為猴子過河而建的吊橋

由黑薙站開往後曳橋的小火車
由黑薙站開往後曳橋的小火車

給新柳河原發電廠送水的過水橋。攝於後曳橋
給新柳河原發電廠送水的過水橋。攝於後曳橋

黑薙站與鐘釣站之間，有出6峰、「老鼠回頭」岩壁等許多獨特的山景，與黑部川水岸、水壩共同構成了一幅美麗的景致。

鐘釣站擁有日本罕見的折返式路線，大受鐵路迷們的喜愛。來到鐘釣河灘，還可享受嬉水之樂。夏天，這裡會吸引眾多家長和孩子前來，熱鬧非凡。而且，河灘上還有溫泉湧出，用大石頭圍起來，就成了一個露天溫泉浴池。

小火車從出平水壩旁開過
小火車從出平水壩旁開過

黑部第二發電廠的紅鐵橋後面的山體，是高達200公尺的「老鼠回頭」岩壁
黑部第二發電廠的紅鐵橋後面的山體，是高達200公尺的「老鼠回頭」岩壁

鐘釣站的折返式路線，因為要在窄小的地方錯車，所以列車從主線進入副線，一旦停車，發車時需稍倒車，然後再次進入主線
鐘釣站的折返式路線，因為要在窄小的地方錯車，所以列車從主線進入副線，一旦停車，發車時需稍倒車，然後再次進入主線

鐘釣河灘，水面上冒著熱氣，可以享受足浴
鐘釣河灘，水面上冒著熱氣，可以享受足浴

中途下車遊玩，是坐小火車的最大樂趣

終點站櫸平站周圍遍佈溫泉旅館，景點令人流連忘返。在34公尺高的奧鐘橋上眺望四周，自然美景，蔚為壯觀，奧鐘橋另一端的人喰岩也震撼力十足。

單程近一個半小時的旅途可謂很長，但河原展望臺設有足浴，遊客可免費使用；另外，你也可以在遊客中心小憩並順便看看有關黑部峽谷自然和開發歷史的展覽。

屋頂設有瞭望臺的櫸平車站
屋頂設有瞭望臺的櫸平車站

奧鐘橋通往祖母谷溫泉方向，紅色橋身在綠色自然中美麗奪目。右前方有黑部川第三發電廠
奧鐘橋通往祖母谷溫泉方向，紅色橋身在綠色自然中美麗奪目。右前方有黑部川第三發電廠

岩壁突兀而出的人喰岩，遊客可在下麵行走，離車站步行約10分鐘
岩壁突兀而出的人喰岩，遊客可在下麵行走，離車站步行約10分鐘

在河原展望臺上可以仰望奧鐘橋及周圍的群山。免費足浴大受歡迎
在河原展望臺上可以仰望奧鐘橋及周圍的群山。免費足浴大受歡迎

因為積雪多，黑部峽谷觀光小火車通常在12月至次年4月停運。之後宇奈月站至笹平站之間的路段先行恢復運行，5月至11月底全線通車。當記者詢問西田先生哪個季節去最好時，他回答說：「春天，山裡雖然還有殘雪，但新綠很美；夏天，可以在河灘玩水；秋天，紅葉令人心醉。什麼季節來，坐多少次小火車，都是美美的享受，所以希望大家中途下車，駐足各處，慢慢遊玩。」

10月底採訪時，山頂已經積雪
10月底採訪時，山頂已經積雪

黑部峽谷觀光小火車

  • 宇奈月站：富山縣黑部市黑部峽谷口11
  • 執行時間：宇奈月站-櫸平站：5月1日-11月30日。※4月20-30日，宇奈月站-笹平站。
  • 票價：宇奈月站-櫸平站（往返）：成人3960日圓，兒童1980日圓；休閒客車530日圓,特別客車370日圓
  • 時刻表：請確認官方網站

採訪、撰文、圖片：nippon.com編輯部
標題圖片：行駛在柔佛巴魯彥橋上的觀光小火車

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