富山唯一的國寶級建築「高岡山瑞龍寺」：盡顯「加賀百萬石」智慧與奢華的禪宗寺院
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「高岡山瑞龍寺」是加賀藩（現在的富山縣，石川縣南部及北部地方——譯注）前田家第三代藩主前田利常為了祭祀第二代藩主利長（法名：瑞龍院）而建造的一座曹洞宗寺院。
加賀藩在江戶時期是首屈一指的大藩，「加賀百萬石」之名，世人皆知。加賀藩之祖、豐臣時代的五大老（江戶幕府時期，輔佐將軍的最高官員——譯注）之一的前田利家於1598年（慶長3年）卸去家主一職，並於翌年逝世。在前田利長任家主期間，前田藩在關原之戰（1600年）中追隨德川一方，藩內生產規模超過100萬石（江戶時代，表示土地生產能力的單位——譯注）。幕府將加賀藩當作會對自身產生威脅的大藩，對其懷有警惕之心。利長在巧妙應對德川家康的牽制的同時，將內鬥頻發的整個大家族凝聚起來，奠定了「加賀百萬石」的基石。
因此，很多時候會將利長——而非利家——稱為「初代藩主」或「藩祖」。利長膝下無子。1605年，他將藩主之位禪讓給年幼的異母胞弟利常。此後，他一邊輔佐幼主，一邊過著隱居生活。利長在自己打造的「城下町」（以城堡為中心建立的街市——譯注）高岡度過了人生的最後幾年。
1614年，利長在高岡城病逝。利常為了報答其禪讓家主之位的恩情，開始籌建瑞龍寺作為利長的「菩提寺」（世代皈依並舉行葬禮儀式的寺廟——譯注）。據傳，瑞龍寺的迦藍布局正式興建於正保年間（1645-1648），在利長五十週年忌的1663年（寬文3年）落成。
順帶一提，在利長統治時期，加賀藩的生產能力已高達120萬石。由於利常在隱居之際，將部分家業分給了次子和三子，所以，加賀藩的生產能力降至102.5萬石，進入了「加賀百萬石」時代。
利用平地特性設計而成的迦藍布局兼具城堡功能
在戰亂甫平的江戶時代初期，被幕府視為威脅的前田家建造的這座菩提寺，讓人感受到當時前田家的政治策略及其為了維持一個大藩而具備的遠見。
「正門是『藥醫門』（一種大門款式——譯注），屋簷大幅度向外伸展，門柱粗壯，兩側圍牆朝外凸顯，形成梯形，顯得威嚴莊重。在東京文京區的本鄉，也有一座和這個幾乎一模一樣的大門。那就是曾經加賀藩上等武士居住的宅邸大門，現在東京大學的『赤門』。」
瑞龍寺住持四津谷道宏流利地作了以上介紹。在興建瑞龍寺之時，江戶幕府頒佈了《一國一城令》（1615年）。為此，以金澤城為根據地的加賀藩不得不毀棄高岡城，但因為此處領地遼闊又有飛地，所以便通過建造可以替代城堡的宏偉寺院來鞏固要塞。
瑞龍寺是利長的菩提寺。以此為由，在此建造了和江戶高級武士宅邸一樣堅固的大門來保衛高岡這座城市。如此一來，便能理解為何被稱為「藩祖」的利長沒有選擇利家和前田家墓地所在的金澤，而是選擇在此地長眠。
曹洞宗寺院多建于深山老林之中，而瑞龍寺卻罕見地建在平地之上。穿過正門，眼前一片寬闊，前方聳立著「國寶」山門，左右皆有回廊延伸而出。舉目遠眺，右方內側大廚房的屋頂和左側僧堂的屋頂優美地出現在回廊上方，打造出被稱為「北陸的平等院」的景觀。回廊往裡側延伸，將院內包圍起來，連接著各個佛堂，因此，即便是在高岡多雪的冬季，僧人們也能專心修行。
行至山門前的石階，可以看見位於迦藍布局中間的佛殿。整個佛殿剛好出現在門框之內，宛如處於金剛力士守護之中，可見此處精密的設計充分利用了平面地形的特性。
解除幕府的警戒心，彰顯高超的美學意識
全部使用櫸木建造的佛殿也已被指定為「國寶」。佛殿的鉛板屋頂十分少見，除此之外，只有金澤城石川門保留了這種屋頂。地基則由以建造城堡石牆而聞名的建築集團「穴太眾」搭建而成。
殿內中間供奉著釋迦如來，普賢菩薩和文殊菩薩侍奉左右。佛壇（須彌壇）後方的牆壁（來迎壁）上繪有雲海般飄逸精美的木紋，兩側由長達13公尺，樹齡600年的櫸樹木柱支撐。吊頂和屋簷上搭建了做工精巧的斗拱，據說這也是一種隔震的構造。
瑞龍寺建於1659年（萬治2年）。不久前，以德川家康為主祭神的日光東照宮剛剛整修得金碧輝煌。雖然兩者之間在斗拱等建築樣式上存在許多共通點，但作為前田家的菩提寺，瑞龍寺的韻味更為沉穩雅致。
「相對於色彩絢麗、雕樑畫棟的東照宮，瑞龍寺更加注重構造的精巧和木紋等建材的美感。由此可見前田家高度的鑒賞力，為了治理加賀藩這麼一個大藩，在顧忌德川家的同時，也想通過不同的設計理念來建造雄偉寺廟。」（四津谷住持）
許多禪宗寺廟將主佛安放在法堂，不會特意另設佛殿。那麼，瑞龍寺的法堂中供奉著什麼呢？是前田利長的牌位。對此，四津谷住持分析稱：「通過建造安放主佛的佛殿，不僅彰顯了前田家的美學意識和財力，也使在後面的法堂中間供奉利長公的牌位成為可能。」
從法堂的木板走廊下可以望見正面的立山。瑞龍寺宛如在禮拜這座神山，日光東照宮也坐落在其延長線上。可以說，瑞龍寺的魅力就在於一邊向幕府表示各種敬意以削減其戒備心，同時又充滿了前田家高超的美學見識。
祈禱和平的利長，對此表示謝意的利常之寺
此外，瑞龍寺還有許多值得參觀的地方。比如，作為國家重要文化遺產的僧堂（禪堂）、大廚房以及安放著利長、利家、利長之妻玉泉院的父親織田信長等人部分骨灰的陵墓。夏冬兩季限期舉辦的燈光秀也頗受歡迎。
近年有一個人們喜愛的話題，就是以「廁所之神」之名為人熟知的烏樞沙摩明王像，據說清掃廁所可受佛祖庇佑。這具美麗的佛像身體略微前傾，單腳站立，鑄造時期早於室町時代，高達117公分，是日本國內最大的烏樞沙摩明王像。此外，烏樞沙摩明王還能護佑子孫，因此廣受祈求後嗣的戰國武將的信奉。
四津谷住持認為，前田家並沒有奪取天下的野心。證據之一便是裝點在利長的牌位、墓地及瑞龍寺的磚瓦上的家紋「加賀梅花家徽」。說起梅花紋飾，就會讓人想到天滿宮（主祭神是學問之神菅原道真——譯注）。因此，前田家是尊菅原道真為先祖的。據四津谷住持判斷，當時，擁有源氏血統是成為征夷大將軍的條件之一，如果前田家有想要成為將軍的野心，就不會使用代表菅原後裔的梅花家紋。四津谷住持稱：「利長公應該是希望戰亂時代終結，太平之世一直延續下去吧。」
利長雖然沒有利家英勇善戰，但他祈願國泰民安，引領加賀藩這個大藩前行，再加上對幕府表示敬意的前田家的遠見卓識，使得「加賀百萬石」的榮光持續了逾250年。回廊悠長，信步其間，回首江戶初期的種種往事，您是否也有興來瑞龍寺一遊呢？
高岡山瑞龍寺
- 地址：富山縣高岡市關本町35
- 參拜時間：上午9點-下午4點30分
- 參觀費：成人500日圓，國中生200日圓，小學生100日圓
- 交通：JR城端線、冰見線、Ainokaze Toyama鐵路「高岡站」，出站後步行10分鐘
採訪、撰文、圖片：nippon.com編輯部