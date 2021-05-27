富山唯一的國寶級建築「高岡山瑞龍寺」：盡顯「加賀百萬石」智慧與奢華的禪宗寺院

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位於富山縣高岡市的著名寺院「瑞龍寺」於1997年（平成9年）被指定為富山縣首個國寶級建築。其寺內用回廊相連的迦藍布局極具特色，被譽為江戶時代初期禪宗寺院建築的傑作。

利用平地特性設計而成的迦藍布局兼具城堡功能 在戰亂甫平的江戶時代初期，被幕府視為威脅的前田家建造的這座菩提寺，讓人感受到當時前田家的政治策略及其為了維持一個大藩而具備的遠見。 「正門是『藥醫門』（一種大門款式——譯注），屋簷大幅度向外伸展，門柱粗壯，兩側圍牆朝外凸顯，形成梯形，顯得威嚴莊重。在東京文京區的本鄉，也有一座和這個幾乎一模一樣的大門。那就是曾經加賀藩上等武士居住的宅邸大門，現在東京大學的『赤門』。」 瑞龍寺住持四津谷道宏流利地作了以上介紹。在興建瑞龍寺之時，江戶幕府頒佈了《一國一城令》（1615年）。為此，以金澤城為根據地的加賀藩不得不毀棄高岡城，但因為此處領地遼闊又有飛地，所以便通過建造可以替代城堡的宏偉寺院來鞏固要塞。 瑞龍寺是利長的菩提寺。以此為由，在此建造了和江戶高級武士宅邸一樣堅固的大門來保衛高岡這座城市。如此一來，便能理解為何被稱為「藩祖」的利長沒有選擇利家和前田家墓地所在的金澤，而是選擇在此地長眠。



曹洞宗寺院多建于深山老林之中，而瑞龍寺卻罕見地建在平地之上。穿過正門，眼前一片寬闊，前方聳立著「國寶」山門，左右皆有回廊延伸而出。舉目遠眺，右方內側大廚房的屋頂和左側僧堂的屋頂優美地出現在回廊上方，打造出被稱為「北陸的平等院」的景觀。回廊往裡側延伸，將院內包圍起來，連接著各個佛堂，因此，即便是在高岡多雪的冬季，僧人們也能專心修行。 行至山門前的石階，可以看見位於迦藍布局中間的佛殿。整個佛殿剛好出現在門框之內，宛如處於金剛力士守護之中，可見此處精密的設計充分利用了平面地形的特性。



