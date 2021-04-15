在公路休息區接觸尖端科技：培養兩名諾貝爾獎得主的「飛驒宇宙科學館 神岡實驗室」­

「神岡探測器」名稱的由來

神岡町曾是一座繁榮的礦山之城，殘留著充滿昭和氣息的復古街景，近年來已成為人氣很旺的漫步景點。前來觀光的遊客和開車去中部山嶽國立公園兜風的人們，大致都要在「神岡宇宙巨蛋」休息站逗留。在這個休息站裡，有一座和休息站完全不搭界的建築。那就是能夠接觸到最尖端宇宙物理學的「飛驒宇宙科學館 神岡實驗室」。









科學研究設施「神岡探測器（KAMIOKANDE）」「超級神岡探測器」雖然名稱奇特，但因小柴昌俊和梶田隆章分別於2002年和2015年獲得諾貝爾物理學獎而聞名全世界。機構名稱「KAMIOKANDE（神岡探測器）」，是以所在地名「KAMIOKA（神岡）」加上「Nucleon Decay Experiment（核衰變實驗）」的首字母組合而成。當初建造神岡探測器的目的，就是為了驗證「質子衰變」。但由於完全沒能觀測到質子衰變，主導研究的小柴昌俊就將研究方向轉向觀測微中子。結果捕捉到了超新星爆發，這也使得其本人獲得了諾貝爾獎。

梶田隆章利用後續建造的設施「超級神岡探測器」發現了「微中子振動」。由於建築設施容積增加了10倍，觀測資料也倍增，所以在設施名稱前面加了個「超級（super）」。用英語表述的名稱定為「Super-KAMIOKA Neutrino Detection Experiment（微中子檢測實驗）」，含義與研究目的一致。





普通人很難理解超級神岡探測器的工作機制和微中子概念。因為探測器本身仍在運轉，即使想實地參觀，時間和人數也受到限制。為此，神岡町建造了神岡實驗室，借此向大眾簡明易懂地介紹這座引以為傲的宇宙研究基地的作用和魅力。







