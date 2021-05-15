嶄新的傳統工藝，多姿多彩的盛岡南部鐵器
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提到「南部鐵器」，或許日本人首先會想到質感厚重的黑色鐵壺。然而現在在海外，人們稱作「Nambu Ironware」的彩色茶壺（teapot）和直接用日語稱呼的「Nanbu Tekki（南部鐵器）」深受歡迎，據說在歐洲的零售店裡，「IWACHU（岩鑄）」 甚至已經成為一個大家熟知的名稱。
這個幾乎已經成為南部鐵器代名詞的「IWACHU」，指的是岩清水末吉於1902年在盛岡市創立的鐵器作坊，名為「岩鑄」。創業120年，可謂是名副其實的老字型大小，但在擁有大約400年歷史的南部鐵器行業，還屬於後起之秀，他們始終秉持「傳統與創新」的信條，不斷嘗試挑戰。
1967年，岩鑄在業界首開先河，實現了工廠自動化，並在同一時期率先開始接待參觀製作工藝的遊客，通過加入旅遊景點項目，提高了知名度和營業收入。1990年，他們開始著手開發彩色南部鐵器，近年來，還大力開拓海外市場，彩色茶壺在歐洲深受喜愛。
繼承傳統南部鐵器技藝
儘管人們更多關注的是其擁有現代設計感的產品，而且難以想像這是一家傳統工藝品製造企業的靈活行銷方式，但董事長岩清水彌生先生表示：「在地方歷史中積澱的傳統才是岩鑄的最大財富。」
目前，岩鑄共有包括一名認證傳統工藝師在內的六名工匠，繼承了傳統的製作方法和技藝。在位於盛岡市郊外的「岩鑄鐵器館」，除了南部鐵器的歷史和製作方法外，還可以瞭解到盛岡的風土人情和文化。館內展示著用於製作鐵器的工具和巨型鐵壺等珍貴物品，在附設的作坊裡還可以欣賞到熟練工匠的手藝。
江戶時代初期，盛岡藩主南部氏雇用京都和甲州（現在的山梨縣）的鑄造工匠製作器物，拉開了生產南部鐵器的序幕。18世紀以後，煎茶開始流行，小巧玲瓏、配有把手的鐵壺走入了尋常百姓家，那就是岩鑄至今仍在製作的「傳統鐵壺」的原型。
南部鐵器的鐵壺是一種運用工匠技藝製造而成、方便實用的物品。比如，採用高溫炭火燒製鐵器的「釜燒」技法，在鐵壺內側形成氧化膜層，可以防止生銹。雖然看起來很厚重，但工匠手工打造時會盡可能地把鐵打薄，比工廠批量化生產的鐵壺要輕巧近30%。經過多達100多道工序後，一件實用性強、外觀優美的工藝品就新鮮出爐了。
憑藉時尚的「IWACHU」開拓歐洲市場
進入鐵器館的展示區，可以接觸到在「傳統」技藝中的「創新」部分。不同於人們印象中深黑色的鐵壺，各種色彩的茶壺和香爐等器物看起來十分精美別致。據說這種彩色產品現在佔到了公司銷售額的七成。同時，總銷售額的四成來自以歐美和亞洲地區為主的海外市場，這樣的業績可不像是一家從事傳統產業的企業。
彩色茶壺的誕生源於一次機緣巧合——法國一家紅茶銷售商委託他們生產「法國人喜歡的彩色茶壺（teapot）」。烏黑厚重是南部鐵器特有之美，這早已是常識，但當時的社長提出「要做客戶想要的產品」「應該創造符合時代需求的東西」，按照這一方針，公司開始著手開發新產品。經過兩年的努力，終於取得成功，塗刷黑漆進行燒製以後再刷上彩色塗料，經手工打磨後產生出了獨特的質感。
據說，這種新產品面世之初，國內銷路良好，所以公司對開拓海外市場並沒有那麼積極，但1991（平成3）年遭遇了泡沫經濟的破滅。在眾多傳統產業企業陷入困境的背景下，岩鑄從1995年開始，憑藉彩色南部鐵器正式邁出了海外發展步伐。現在他們的產品在歐美地區已經深入人心，甚至只要在店裡說一句「想買IWACHU（岩鑄）」，店員就會拿出南部鐵器的茶壺。
除了鐵壺和茶壺外，岩鑄還生產圓底鍋和平底鍋等廚房用品，年產量約100萬件，是生產規模位居前茅的南部鐵器製造企業。
傳統的黑色鐵壺在中國深受喜愛
岩鑄始終堅持根據市場需求來靈活運用技術和戰略。由於不同的國家和地區對顏色的喜好有所不同，所以公司在法國和美國市場主要銷售色彩偏亮的產品，在歐洲德國以北的地區主要銷售色彩偏暗的產品。
彩色茶壺在歐美地區博得了超高人氣，而傳統的黑色南部鐵器則在中國深受好評。2010年，公司參展上海世博會，當場請觀眾品嘗用鐵壺燒的開水泡出的普洱茶後，他們紛紛表示口感更加醇和，鐵壺因此大受關注。由於用鐵壺燒水可以補充鐵元素這一點，也非常契合中國追求健康生活的價值取向，所以出口量穩步成長。
傳統南部鐵器完全是由工匠手工製作的，所以一個月最多只能生產160個。即使產品供不應求，公司仍然堅持精益求精，在中國樹立了穩固的品牌形象。
如今，傳統產業的生產額只有被認為是鼎盛期的上世紀90年代的三分之一左右。縱然是在如此嚴峻的形勢下，岩鑄依然在切實繼承傳統的同時，不斷憑藉具有創新性的產品和戰略開拓海外市場，實現了長足發展。建議大家可以前往鐵器館參觀，探尋其成功的奧秘。
岩鑄鐵器館
- 地址：岩手縣盛岡市南仙北2-23-9
- 交通：JR盛岡站出站後乘車15分鐘
- TEL：019-635-2505
- 營業時間：上午8點30分-下午5點30分
- 休息日：星期二
- 門票：免費入場
撰文：shoepress
標題圖片：內側經過琺瑯加工處理、方便實用的岩鑄茶壺。許多產品都擁有時尚的色彩和造型（圖片提供：岩鑄）