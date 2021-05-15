嶄新的傳統工藝，多姿多彩的盛岡南部鐵器

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「南部鐵器」是岩手縣引以為傲的傳統工藝品。位於該市的製造企業「岩鑄」不僅生產以黑色鐵壺為代表的傳統產品，還生產採用獨家技術上色的彩色茶壺和小物，並成功打入歐美和中國等海外市場。

繼承傳統南部鐵器技藝 儘管人們更多關注的是其擁有現代設計感的產品，而且難以想像這是一家傳統工藝品製造企業的靈活行銷方式，但董事長岩清水彌生先生表示：「在地方歷史中積澱的傳統才是岩鑄的最大財富。」 目前，岩鑄共有包括一名認證傳統工藝師在內的六名工匠，繼承了傳統的製作方法和技藝。在位於盛岡市郊外的「岩鑄鐵器館」，除了南部鐵器的歷史和製作方法外，還可以瞭解到盛岡的風土人情和文化。館內展示著用於製作鐵器的工具和巨型鐵壺等珍貴物品，在附設的作坊裡還可以欣賞到熟練工匠的手藝。

江戶時代初期，盛岡藩主南部氏雇用京都和甲州（現在的山梨縣）的鑄造工匠製作器物，拉開了生產南部鐵器的序幕。18世紀以後，煎茶開始流行，小巧玲瓏、配有把手的鐵壺走入了尋常百姓家，那就是岩鑄至今仍在製作的「傳統鐵壺」的原型。

南部鐵器的鐵壺是一種運用工匠技藝製造而成、方便實用的物品。比如，採用高溫炭火燒製鐵器的「釜燒」技法，在鐵壺內側形成氧化膜層，可以防止生銹。雖然看起來很厚重，但工匠手工打造時會盡可能地把鐵打薄，比工廠批量化生產的鐵壺要輕巧近30%。經過多達100多道工序後，一件實用性強、外觀優美的工藝品就新鮮出爐了。



