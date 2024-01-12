發源於新潟的「游動的寶石」（下）——當前課題是如何重獲日本社會認可

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發源於日本新潟縣的觀賞魚錦鯉正受到越來越多海外人士的喜愛。反觀日本國內，其需求量和認知度卻有下降之憂。為了讓這一享譽全世界的日本之寶進入更多日本人的生活，主張將錦鯉定為「國魚」的呼聲日益高漲。
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（續上篇）

在日本國內外宣傳錦鯉的一大功臣是出自新潟選區、擔任過日本第64任和第65任首相的田中角榮。眾所周知，他曾在位於東京目白的自家宅院裡飼養了多達200尾的錦鯉。在任首相期間，他視錦鯉為「國魚」，進行了大力的宣傳。當時，迎賓館竣工，他命人將錦鯉投放入池塘，並向來日訪問的外國政要、貴賓等贈送錦鯉。可以說，正是他的這番努力造就了錦鯉今天良好的出口形勢。

1972年7月，在當選自民黨新黨首的次日清晨，田中角榮在自家池塘邊給錦鯉餵食（時事）
1972年7月，在當選自民黨新黨首的次日清晨，田中角榮在自家池塘邊給錦鯉餵食（時事）

錦鯉熱潮持久不減，後繼力量也得以充實

在新潟縣錦鯉品評會結束兩天後，筆者受邀考察了「大日OB會」舉辦的品評會。「大日OB會」的成員都有一個共同特點，即他們的創辦者都曾經在大日養鯉場工作過。

這場品評會只允許同行投標，因此在為數不多的參加者中，幾個歐美人的身影格外顯眼，不時還能聽到幾句中文。據說他們大多是從以前開始就常駐日本採購錦鯉的職業買手，這著實讓筆者感受到了錦鯉在日本國外的受歡迎程度。

在小千谷市錦鯉振興中心舉辦的「大日OB會」品評會
在小千谷市錦鯉振興中心舉辦的「大日OB會」品評會

來自美國、德國、比利時、中國等的買手參加了品評會
來自美國、德國、比利時、中國等的買手參加了品評會

「大日OB會」時任會長野上久人在錦鯉養殖行業深耕超過40年。他表示：「以前根本沒有想過會有這麼一天，外國人跑來日本買錦鯉，我自己也跑到國外去賣錦鯉。起初覺得只是曇花一現，結果到現在已經持續了近20年。」儘管日本國內的錦鯉愛好者趨於老齡，但國外喜愛錦鯉的年輕人也很多，看起來這股熱潮還將長期延續下去。

最讓野上感到欣慰的是，錦鯉養殖行業的後繼力量充足。從事這一行的確辛苦，除了日復一日腳踏實地的飼養工作外，做好不同品種的交配還需要反複試錯，需要具備一定的藝術感。不過如今，這個行業的業務遍及全世界，只要做出成果，完全能夠獲得不菲的收入。對於年輕人而言，這一行已經成為充滿吸引力的就業選擇。

據稱，前會長野上經營的野上養鯉場與新潟縣內規模最大的大日養鯉場屬於「親戚」關係
據稱，前會長野上經營的野上養鯉場與新潟縣內規模最大的大日養鯉場屬於「親戚」關係

不少買手拍攝照片或影片發給身在國外的買家，當場洽談業務
不少買手拍攝照片或影片發給身在國外的買家，當場洽談業務

如何在日本國內推廣是一個課題

全日本錦鯉振興會新潟地區分會長伊佐光德表示，出口形勢良好，行業後繼有人，這般現狀固然令人欣喜，但也存在隱憂。

隱憂之一便是，近年來關於錦鯉的話題，引人注目的全是「出口形勢好」「成交金額高」之類，在日本國內，人們已經逐漸忘記錦鯉有多美好了。伊佐稱：「在日本，錦鯉仍然無法擺脫『有錢人的玩物』這一刻板印象。其實在普通的魚缸裡也能養錦鯉，而且只要幾百日圓一尾。希望錦鯉能得到更多人的親近。」

旅遊景點「錦鯉之鄉」的魚缸中飼養的「黃白」品種錦鯉
旅遊景點「錦鯉之鄉」的魚缸中飼養的「黃白」品種錦鯉

錦鯉是適應飼養環境而生長的，所以從春天到秋天，養殖戶都把它們放養在戶外寬大的池塘裡。如果是養在普通人家的魚缸裡，即便身形小巧，也能讓人享受到它的美。據介紹，在歐洲，售價數千日圓的錦鯉很暢銷，許多人買來當全家人的寵物，由孩子來負責餵食。

另一個隱憂是，大量高品質的錦鯉流向國外，使得海外的養殖水準也越來越高了。伊佐稱：「雖然目前和日本還有差距，但國外尤其是中國的養殖戶很努力，或許將來會成為我們強有力的競爭對手。過不了多久，或許越來越多的外國人會誤以為『錦鯉發源於中國』。所以，我覺得日本有必要將錦鯉指定為『國魚』，讓世人都知道它是日本之寶，同時在國內加大推廣力度。」

伊佐光德看著自家養鯉池裡的2齡錦鯉
伊佐光德看著自家養鯉池裡的2齡錦鯉

養在這個養殖池內的全是準備參加品評會的錦鯉。它們在寬敞的池內盡情暢遊，在精心的管理下成長。伊佐先生笑言：「過去冬天很閑，現在閑不了了。」
養在這個養殖池內的全是準備參加品評會的錦鯉。它們在寬敞的池內盡情暢遊，在精心的管理下成長。伊佐先生笑言：「過去冬天很閑，現在閑不了了。」

傳播錦鯉魅力，推動旅遊業發展

小千谷市的旅遊景點「錦鯉之鄉」致力於廣泛傳播錦鯉的魅力。這裡的資料展廳展示著錦鯉的歷史、品種和飼養方法等。觀魚樓的巨型魚池和日式庭園的池塘中有多達330尾錦鯉翩翩游動，盡顯高貴、華麗。

「錦鯉之鄉」的門票為成人520日圓，小學生和初中生310日圓。遊客從JR上越線小千谷站乘坐循環公車，約10分鐘至SUN PLAZA站，下車即到
「錦鯉之鄉」的門票為成人520日圓，小學生和初中生310日圓。遊客從JR上越線小千谷站乘坐循環公車，約10分鐘至SUN PLAZA站，下車即到

這個景點的特別之處在於，館內錦鯉中大約250尾都是有主人的。這些人購買了小千谷本地產錦鯉後，交由館方免費飼養並向公眾展示。錦鯉在館內飼養必須滿一年，之後根據其生長情況等因素，其主人可以在自己覺得合適的時候將其帶回家。這種運營方式可謂一舉兩得，既有助於推廣錦鯉，又為普通參觀者提供了接觸錦鯉的機會。在這裡，遊客可以體驗給錦鯉餵食，成群錦鯉受食物吸引聚攏而來的畫面常常引得孩子們歡呼雀躍。

錦鯉在日式庭園的池塘中翩翩游動。到了11月，它們將被移入室內
錦鯉在日式庭園的池塘中翩翩游動。到了11月，它們將被移入室內

在觀魚樓體驗餵食的孩子們興致盎然地觀賞著錦鯉
在觀魚樓體驗餵食的孩子們興致盎然地觀賞著錦鯉

據介紹，繁榮的錦鯉養殖行業同時還保護了古老的山間村落，使其成為旅遊資源。隨著農戶老齡化，耕作負擔較重的大片梯田逐漸被荒廢，而今成為供錦鯉生長的野外池塘，這一派令人懷念的風景由此得以留存下來。

2017年，新潟縣中越地區的裡山風光以「雪水資源利用型稻作養鯉系統」之名，被認定為日本農業遺產。2020年，這裡還開始舉辦包括景觀照明和焰火大會的「山古志 梯田池塘光之盛典」活動。

「山古志 梯田池塘光之盛典」上，用景觀照明打造出美輪美奐的山古志梯田池塘（長岡觀光會展協會）
「山古志 梯田池塘光之盛典」上，用景觀照明打造出美輪美奐的山古志梯田池塘（長岡觀光會展協會）

長岡特色焰火描繪出如詩如畫的夢幻景象（長岡觀光會展協會）
長岡特色焰火描繪出如詩如畫的夢幻景象（長岡觀光會展協會）

2019年，自民党通過成立「錦鯉文化產業振興議員聯盟」等行動，積極推動日本政府正式將錦鯉指定為「國魚」。同年，全日本錦鯉振興會製作的宣傳海報上，使用了已故田中角榮首相的墨寶「國魚」二字。

如今，正值錦鯉在海外的需求不斷擴大的大好時機。期待這一日本之寶能夠在日本國內社會重獲認可，吸引到更多的關注。

為了宣傳「錦鯉之城」，小千谷站前地下通道入口被設計成了錦鯉的模樣
為了宣傳「錦鯉之城」，小千谷站前地下通道入口被設計成了錦鯉的模樣

採訪、撰文、攝影：nippon.com
標題圖片：在「錦鯉之鄉」的日式庭園裡，錦鯉彷如身著華美和服一般在池中優雅地游動

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