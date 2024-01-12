發源於新潟的「游動的寶石」（下）——當前課題是如何重獲日本社會認可

Guideto Japan

發源於日本新潟縣的觀賞魚錦鯉正受到越來越多海外人士的喜愛。反觀日本國內，其需求量和認知度卻有下降之憂。為了讓這一享譽全世界的日本之寶進入更多日本人的生活，主張將錦鯉定為「國魚」的呼聲日益高漲。

如何在日本國內推廣是一個課題 全日本錦鯉振興會新潟地區分會長伊佐光德表示，出口形勢良好，行業後繼有人，這般現狀固然令人欣喜，但也存在隱憂。 隱憂之一便是，近年來關於錦鯉的話題，引人注目的全是「出口形勢好」「成交金額高」之類，在日本國內，人們已經逐漸忘記錦鯉有多美好了。伊佐稱：「在日本，錦鯉仍然無法擺脫『有錢人的玩物』這一刻板印象。其實在普通的魚缸裡也能養錦鯉，而且只要幾百日圓一尾。希望錦鯉能得到更多人的親近。」

旅遊景點「錦鯉之鄉」的魚缸中飼養的「黃白」品種錦鯉 錦鯉是適應飼養環境而生長的，所以從春天到秋天，養殖戶都把它們放養在戶外寬大的池塘裡。如果是養在普通人家的魚缸裡，即便身形小巧，也能讓人享受到它的美。據介紹，在歐洲，售價數千日圓的錦鯉很暢銷，許多人買來當全家人的寵物，由孩子來負責餵食。 另一個隱憂是，大量高品質的錦鯉流向國外，使得海外的養殖水準也越來越高了。伊佐稱：「雖然目前和日本還有差距，但國外尤其是中國的養殖戶很努力，或許將來會成為我們強有力的競爭對手。過不了多久，或許越來越多的外國人會誤以為『錦鯉發源於中國』。所以，我覺得日本有必要將錦鯉指定為『國魚』，讓世人都知道它是日本之寶，同時在國內加大推廣力度。」

伊佐光德看著自家養鯉池裡的2齡錦鯉

養在這個養殖池內的全是準備參加品評會的錦鯉。它們在寬敞的池內盡情暢遊，在精心的管理下成長。伊佐先生笑言：「過去冬天很閑，現在閑不了了。」