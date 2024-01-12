發源於新潟的「游動的寶石」（下）——當前課題是如何重獲日本社會認可
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在日本國內外宣傳錦鯉的一大功臣是出自新潟選區、擔任過日本第64任和第65任首相的田中角榮。眾所周知，他曾在位於東京目白的自家宅院裡飼養了多達200尾的錦鯉。在任首相期間，他視錦鯉為「國魚」，進行了大力的宣傳。當時，迎賓館竣工，他命人將錦鯉投放入池塘，並向來日訪問的外國政要、貴賓等贈送錦鯉。可以說，正是他的這番努力造就了錦鯉今天良好的出口形勢。
錦鯉熱潮持久不減，後繼力量也得以充實
在新潟縣錦鯉品評會結束兩天後，筆者受邀考察了「大日OB會」舉辦的品評會。「大日OB會」的成員都有一個共同特點，即他們的創辦者都曾經在大日養鯉場工作過。
這場品評會只允許同行投標，因此在為數不多的參加者中，幾個歐美人的身影格外顯眼，不時還能聽到幾句中文。據說他們大多是從以前開始就常駐日本採購錦鯉的職業買手，這著實讓筆者感受到了錦鯉在日本國外的受歡迎程度。
「大日OB會」時任會長野上久人在錦鯉養殖行業深耕超過40年。他表示：「以前根本沒有想過會有這麼一天，外國人跑來日本買錦鯉，我自己也跑到國外去賣錦鯉。起初覺得只是曇花一現，結果到現在已經持續了近20年。」儘管日本國內的錦鯉愛好者趨於老齡，但國外喜愛錦鯉的年輕人也很多，看起來這股熱潮還將長期延續下去。
最讓野上感到欣慰的是，錦鯉養殖行業的後繼力量充足。從事這一行的確辛苦，除了日復一日腳踏實地的飼養工作外，做好不同品種的交配還需要反複試錯，需要具備一定的藝術感。不過如今，這個行業的業務遍及全世界，只要做出成果，完全能夠獲得不菲的收入。對於年輕人而言，這一行已經成為充滿吸引力的就業選擇。
如何在日本國內推廣是一個課題
全日本錦鯉振興會新潟地區分會長伊佐光德表示，出口形勢良好，行業後繼有人，這般現狀固然令人欣喜，但也存在隱憂。
隱憂之一便是，近年來關於錦鯉的話題，引人注目的全是「出口形勢好」「成交金額高」之類，在日本國內，人們已經逐漸忘記錦鯉有多美好了。伊佐稱：「在日本，錦鯉仍然無法擺脫『有錢人的玩物』這一刻板印象。其實在普通的魚缸裡也能養錦鯉，而且只要幾百日圓一尾。希望錦鯉能得到更多人的親近。」
錦鯉是適應飼養環境而生長的，所以從春天到秋天，養殖戶都把它們放養在戶外寬大的池塘裡。如果是養在普通人家的魚缸裡，即便身形小巧，也能讓人享受到它的美。據介紹，在歐洲，售價數千日圓的錦鯉很暢銷，許多人買來當全家人的寵物，由孩子來負責餵食。
另一個隱憂是，大量高品質的錦鯉流向國外，使得海外的養殖水準也越來越高了。伊佐稱：「雖然目前和日本還有差距，但國外尤其是中國的養殖戶很努力，或許將來會成為我們強有力的競爭對手。過不了多久，或許越來越多的外國人會誤以為『錦鯉發源於中國』。所以，我覺得日本有必要將錦鯉指定為『國魚』，讓世人都知道它是日本之寶，同時在國內加大推廣力度。」
傳播錦鯉魅力，推動旅遊業發展
小千谷市的旅遊景點「錦鯉之鄉」致力於廣泛傳播錦鯉的魅力。這裡的資料展廳展示著錦鯉的歷史、品種和飼養方法等。觀魚樓的巨型魚池和日式庭園的池塘中有多達330尾錦鯉翩翩游動，盡顯高貴、華麗。
這個景點的特別之處在於，館內錦鯉中大約250尾都是有主人的。這些人購買了小千谷本地產錦鯉後，交由館方免費飼養並向公眾展示。錦鯉在館內飼養必須滿一年，之後根據其生長情況等因素，其主人可以在自己覺得合適的時候將其帶回家。這種運營方式可謂一舉兩得，既有助於推廣錦鯉，又為普通參觀者提供了接觸錦鯉的機會。在這裡，遊客可以體驗給錦鯉餵食，成群錦鯉受食物吸引聚攏而來的畫面常常引得孩子們歡呼雀躍。
據介紹，繁榮的錦鯉養殖行業同時還保護了古老的山間村落，使其成為旅遊資源。隨著農戶老齡化，耕作負擔較重的大片梯田逐漸被荒廢，而今成為供錦鯉生長的野外池塘，這一派令人懷念的風景由此得以留存下來。
2017年，新潟縣中越地區的裡山風光以「雪水資源利用型稻作養鯉系統」之名，被認定為日本農業遺產。2020年，這裡還開始舉辦包括景觀照明和焰火大會的「山古志 梯田池塘光之盛典」活動。
2019年，自民党通過成立「錦鯉文化產業振興議員聯盟」等行動，積極推動日本政府正式將錦鯉指定為「國魚」。同年，全日本錦鯉振興會製作的宣傳海報上，使用了已故田中角榮首相的墨寶「國魚」二字。
如今，正值錦鯉在海外的需求不斷擴大的大好時機。期待這一日本之寶能夠在日本國內社會重獲認可，吸引到更多的關注。
採訪、撰文、攝影：nippon.com
標題圖片：在「錦鯉之鄉」的日式庭園裡，錦鯉彷如身著華美和服一般在池中優雅地游動