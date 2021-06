融入傳統口味的東北地區甜品

飛翔的羊羹「Fly Me to The Moon」

福島縣會津若松市的老字型大小日式甜品店「會津長門屋」,有一款以爵士樂名曲《Fly Me to The Moon》冠名的精美羊羹。

長門屋的歷史可以追溯到江戶末期的1848年(嘉永元年)。因會津藩主發話「要製作百姓糕點」而由釀酒鋪老闆創建。當時,只有武士家庭等上流階級才能吃上用白糖製作的高級點心。因此,長門屋主要生產「粗點心」,以比較便宜的黑糖、糯米和紅薯的澱粉替代白糖,點心的原料則使用了碎米、小米和豆類等。此後,長門屋一直致力於「製作貼近平民生活的點心」。





長門屋在明治、大正時代也曾製作甜而有營養的點心麵包,他們盡力避免使用機械,重視手工製作,同時還生產出反映各個時代特色的點心。最近這些年則主要致力於一系列「傳統點心的重新」。

這樣做的契機是2011年發生的東日本大地震。福島第一核電廠的核事故引發的負面傳聞,促使他們對自己的將來進行思索,據稱當時有人說:「吃到長門屋的點心,就會想起家鄉。希望你們別關門,堅持下去」。糕點店的歷史裡也承載著顧客的歷史,自孩提時代一直吃的點心,也是一種家鄉風味。這讓他們意識到作為老字型大小的職責,那就是要在保持傳統工藝和風味的同時,結合現代人的需求,為糕點增加新的附加價值,將點心製作堅持下去。

2017年長門屋完成了「Fly Me to The Moon」的開發製作。日本點心一般講究季節性,多以日本傳統詩歌為題材。但是,這款羊羹的主題是爵士樂名曲,個中目的是為了讓世界上更多的人易於理解融入點心中的故事。





切開長約10公分的羊羹,展現在眼前的是振翅飛向明月的藍鳥。切面不同,小鳥翅膀的角度和月亮的圓缺也隨之變化,就像手翻書一般,小鳥朝著月亮飛去。月亮和藍鳥是清爽的檸檬味,會津的群山則用香味濃郁的紅豆羊羹來表現。夜空是用瓊脂和白糖熬製凝固而成的透明狀「錦玉羹」,還混合了香檳作為金色的雲霧點綴其中。羊羹上層還配有葡萄乾和小紅莓乾,因此不僅適合做日本茶的茶點,與紅茶、紅酒也是絕配。





會津長門屋七日町店