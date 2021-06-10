融入傳統口味的東北地區甜品
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飛翔的羊羹「Fly Me to The Moon」
福島縣會津若松市的老字型大小日式甜品店「會津長門屋」，有一款以爵士樂名曲《Fly Me to The Moon》冠名的精美羊羹。
長門屋的歷史可以追溯到江戶末期的1848年（嘉永元年）。因會津藩主發話「要製作百姓糕點」而由釀酒鋪老闆創建。當時，只有武士家庭等上流階級才能吃上用白糖製作的高級點心。因此，長門屋主要生產「粗點心」，以比較便宜的黑糖、糯米和紅薯的澱粉替代白糖，點心的原料則使用了碎米、小米和豆類等。此後，長門屋一直致力於「製作貼近平民生活的點心」。
長門屋在明治、大正時代也曾製作甜而有營養的點心麵包，他們盡力避免使用機械，重視手工製作，同時還生產出反映各個時代特色的點心。最近這些年則主要致力於一系列「傳統點心的重新」。
這樣做的契機是2011年發生的東日本大地震。福島第一核電廠的核事故引發的負面傳聞，促使他們對自己的將來進行思索，據稱當時有人說：「吃到長門屋的點心，就會想起家鄉。希望你們別關門，堅持下去」。糕點店的歷史裡也承載著顧客的歷史，自孩提時代一直吃的點心，也是一種家鄉風味。這讓他們意識到作為老字型大小的職責，那就是要在保持傳統工藝和風味的同時，結合現代人的需求，為糕點增加新的附加價值，將點心製作堅持下去。
2017年長門屋完成了「Fly Me to The Moon」的開發製作。日本點心一般講究季節性，多以日本傳統詩歌為題材。但是，這款羊羹的主題是爵士樂名曲，個中目的是為了讓世界上更多的人易於理解融入點心中的故事。
切開長約10公分的羊羹，展現在眼前的是振翅飛向明月的藍鳥。切面不同，小鳥翅膀的角度和月亮的圓缺也隨之變化，就像手翻書一般，小鳥朝著月亮飛去。月亮和藍鳥是清爽的檸檬味，會津的群山則用香味濃郁的紅豆羊羹來表現。夜空是用瓊脂和白糖熬製凝固而成的透明狀「錦玉羹」，還混合了香檳作為金色的雲霧點綴其中。羊羹上層還配有葡萄乾和小紅莓乾，因此不僅適合做日本茶的茶點，與紅茶、紅酒也是絕配。
會津長門屋七日町店
- 地址：福島縣會津若松市七日町3-30
- TEL：0242-29-7070
- 營業時間：上午9點-下午5點30分
- 休息日：年末年初
- 交通：從JR電車七日町站徒步可至
甘露梅的酸甜與生巧克力的絕配「玉響」
登山祭拜山形縣的三座靈山——羽黑山、月山、湯殿山的活動，被稱為「出羽三山參拜」。長久以來深受來此登山參拜遊客喜愛的糖果，就是口感軟糯、梅子的酸味也恰到好處的「甘露梅」。現在，甘露梅在全國各地都有生產，在伴手禮店也經常能看到。不過，歷史最悠久，堪稱始祖的則是山形市的糕點店「乃梅本鋪 佐藤屋」。
該店於1821年（文政4年）由出身醫生世家的佐藤松兵衛創建。江戶時代，曾經將熬乾的梅子作為蘇醒劑，佐藤松兵衛對家傳的製作方法進行了改良，由此誕生了「甘露梅」。據說現在的形狀是通過反覆試驗摸索之後，最終於1870年前後形成的。它使用的是山形縣產的熟透的梅子，先作成梅子羊羹，進而再經過數日的乾燥處理後，形狀變小還易於保存，因此成為了大受歡迎的伴手禮。
進入21世紀，甘露梅給人的印象是「在奶奶家吃過的東西，漸漸被人們認為是老式糖果了」，第8代店主佐藤慎太郎如是說。他希望能有機會讓當今的人們重新認識佐藤家代代相承、精心打造的和菓子，於是著手開發了甘露梅與巧克力組合在一起的新產品「玉響」。
佐藤參考了西式的糖漬柑橘巧克力條的做法覺得具有酸味的柳丁與甘露梅有著相似的特點。如果澆上熱巧克力，甘露梅會融化，因此他採用了將兩者合為一體的形式。由於生巧克力是由易於在口中融化的奶油和鮮奶油等製成的，所以脂肪含量高，餘味過於濃厚，而且會在常溫下融化，因此不適合做伴手禮。為了解決這個問題，佐藤試著用白小豆餡代替奶油攙在巧克力中，結果發現，不但可哥香味濃郁，而且餘味清爽，並且不再那麼容易融化了。
佐藤說，「製作生巧克力時，我請了巧克力師的友人幫忙，而混合白小豆餡的主意則是我這個日式糕點手藝人的經驗和靈感發揮了作用」。現在，佐藤屋以「讓日式糕點更自由一些」為口號，除「玉響」之外，第8代掌門人每天都在挑戰製作其他全新的產品。
乃梅本鋪佐藤屋
- 地址：山形縣山形市十日町3-10-36
- TEL：023-622-3108
- 營業時間：上午8點30分-下午6點
- 休息日：1月1日
- 交通：從JR山形站步行10分鐘
五顏六色的南部仙貝「Chopetto」
誕生於青森縣八戶地區和岩手縣北部的「南部仙貝」，是用水將鹽和麵粉揉好，放入圓形的專用模子裡烤制而成的傳統食品，硬硬的，咬起來發出清脆的聲響，從模子裡溢出的薄薄的一圈「交邊」，是其一大特點。微微的鹹味，有的原料裡還加入芝麻或花生。
「Chopetto」給南部仙貝賦予「看上去可愛時尚，吃起來也開心」的概念，並體現在五顏六色的產品設計中。這是由八戶市的生活方式協調員大粒來裡紗與當地甜品店「MANODO & CORTE」及南部仙貝店共同製作的。有些仙貝上還配有比利時產巧克力、堅果乾果，或是點綴上玫瑰花瓣等，無論外觀還是味道、香氣、口感，都給人全新的感覺。
hati style
- 地址：青森縣八戶市廿三日町41-2
- TEL：0178-32-7892
- 營業時間：下午1點-7點
- 休息日：不定期
- 交通：從JR八戶站步行16分鐘
- 郵購網址：https://hatitane.thebase.in/
與時俱進的仙台粗點心「仙台KokochiKiyose」
江戶時代初期創建了仙台藩的伊達政宗精通茶道，據說他還在當地百姓中普及了茶道。雖然飲茶少不了甜品的搭配，但當時上等白糖製作的點心非常昂貴。因此，誕生了一種價格低廉的茶點「仙台粗點心」。大米小米等乾燥後製成的乾糧「幹米飯」，由藩處理給民間後，經過加工做出的就是這種茶點，並很快在百姓之間普及開來。
1937年開業的「仙台馱Gashi本鋪 日立家」最有人氣的產品，是改良為現代風格的仙台粗點心「仙台Kokochi」。除了該店拿手的米花糖、豆餡團子外，還有用柚子或番茄調味的果凍、黃豆麵方糕等，皆為一口一個的大小，裝在橘色或紅色的時尚風格的盒子裡。
仙台馱Gashi本鋪 日立家
- 地址：宮城縣仙台市青葉區中央1-1-1S-PAL 仙台B1F
- 到達方式：從JR仙台站步行可至
- TEL：022-267-4049
- 營業時間：上午10點-下午8點
- 休息日：依照S-PAL 仙台的休息日
採訪、撰文、攝影：SHOE PRESS
標題圖片：會津長門屋的「Fly Me to The Moon羊羹幻想曲」