鑄造之鄉高岡：日本三大佛「高岡大佛」與保持格子門建築街景的「金屋町」
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地方產業的象徵——高岡大佛
說起大佛，很多人會聯想到奈良大佛（東大寺）和鐮倉大佛（高德院）。這兩處在歷史性和知名度上都高居榜首，其實說「日本兩大佛」就行了，但日本人總喜歡說「三大〇〇」。
於是，「日本三大佛」的第三個名額就成了爭奪對象。最有力競爭者，是「高岡大佛」（大佛寺）和「岐阜大佛」（正法寺）。也有人提議「兵庫大佛」（神戶市·能福寺）和「東京大佛」（板橋區·乘蓮寺）。推舉的理由和角度各不相同，比如歷史、形制、大小及藝術性等等。不過，由於「三大佛」是各地信仰的對象，又是重要的旅遊資源，因此各地都傾力宣傳「我們才是日本三大佛之一」。
特別是高岡大佛，是當地傳統工藝的象徵。從江戶時代初期開始，高岡就是一個鑄造業繁榮的地方。當地出產的茶具、花具、佛具等銅制器具以「高岡銅器」之名聞名全國。13世紀時，人們在高岡西北方的二上山上建造了一座木制大佛。但加賀藩初代藩主前田利長（1562-1614年）在修築高岡城時，將木制大佛遷移至城下町。木制大佛經歷了江戶和明治時代兩次大火燒毀後，人們決定建造防火性能強的銅像。於是，當地工商界懷著進一步發展高岡銅器這一地方產業的願望，集結了工匠們的技術實力，於1933年建成了這尊銅像。
高岡大佛包括底座在內高15.85公尺，大佛本身高7.43公尺，高度約為奈良大佛（高約15公尺）的一半。大佛擁有體現阿彌陀如來佛散發佛光的「圓光背」等精巧構造，這是其一大特點，還以「美男」著稱。與謝野晶子曾為鐮倉大佛創作短歌「鐮倉大佛釋伽牟尼呦，你是佇立在夏樹叢中的美男子」。但後來她訪問高岡，看到剛剛完工的高岡大佛之後，稱讚此大佛「比鐮倉大佛更帥」。
高岡銅器發祥地——金屋町
高岡的鑄造產業，始於前田利長為振興本地產業，從附近鄉村請來7名鑄造工匠，讓他們居住在如今的高岡市金屋町。最早他們主要鑄造鍋、釜等生活用品和農具，從江戶中期開始盛行打造帶鏤金雕刻的茶具、花瓶或佛具等「銅合金鑄器」。進入明治時期，高岡銅器在海外博覽會上也獲得很高評價，享譽國內外。如今，大至寺院裡的梵鐘、銅像，小至家庭日用的佛具、花瓶、飾品等，高岡銅器產品種類繁多，據說占日本銅器生產量的九成以上。
現在鑄造商大多將生產基地轉移到了高岡銅器生產園區。但作為高岡銅器的發祥地，金屋町仍保留著昔日的街道樣貌，被指定為國家重要傳統建築群保存區域。區域內散佈著工坊畫廊、商店，擺滿銅器和鐵壺的古董店，以及餐廳和咖啡館，深受遊客喜愛。金屋町的主幹道——石疊路的入口附近，有一座「高岡市鑄器資料館」，可供人們瞭解本地歷史和鑄造技術，推薦大家順路去看一看。
石板路邊上的「高陵金壽堂」裡，陳列著高岡大佛的原型小銅像。高岡大佛是當地募集捐款重建的，雕塑家中野雙三在製作原型時，鑄造了數十尊相同的銅像，用於分發給捐資者。這些珍貴銅像的其中一尊，作為樣品在此展示。
高陵金壽堂裡，擺滿了以金森映井智、大澤光民等「人間國寶」的作品為代表的本地新老名匠親手打造的高岡銅器。店鋪裡邊的房間裡，集中擺放著從全國各地收集而來的鐵壺、茶釜等珍品，一定要去看一看。
金屋町的工坊可以體驗鑄造工藝
「鑄造工房 利三郎」是金屋町一家現在仍在繼續鑄造生產的工坊。店裡擺放著用傳統技法手工製作的茶釜和花瓶，店內還有一個可以體驗鑄造工藝的工坊，顧客可以用釘子在砂模上雕刻文字和花紋，然後倒入融化的錫，最終就能把自己獨家擁有的小碟子或筷架帶回家。
如今繼承利三郎名號的神初宗一郎先生，已經是第五代了，60多年來一直從事鑄造工作。他的作品既有新意，又尊重傳統技法，執著追求金屋町製造的精髓。他說自己也經歷了很多失敗，每天都要學習，查閱古文獻資料什麼的。在這過程中，每每想起以前見過的前輩工匠的身影。
「遇到不順的時候，就會想起前輩們的動作。試著模仿做下來才發現，以前不覺得有什麼深意的動作，隨著自己經驗的積累，如今已能明白那樣做確實效率更高。」
在利三郎店，如果時機合適還可以參觀工坊。這是能夠親眼目睹工匠純熟技藝的寶貴機會，有興趣的人士可以事先諮詢好後再來店參觀。
高岡鑄器有無限潛能
在現代風格展廳的四津川製作所裡，展銷著「喜泉堂」和「KISEN」這兩個品牌的商品。其中，「喜泉堂」注重將高岡銅器多年形成的傳統美推向市場，而「KISEN」則是一個側重將現代風格加入到傳統之中的生活品牌。
四津川製作所代表董事四津川元將表示，近年來「KISEN」品牌的高岡鑄器銷路不錯，比如簡易風格的花瓶、葡萄酒冷卻器、用木頭和金屬組合製成的大酒杯等。但他說，「現在市場上受歡迎的商品和傳統的東西，兩方面我們都要珍惜」。雖然現在全國流行將傳統工藝品重新包裝設計成現代風格，但他預測，「就像數位信號和類比信號一樣，承認各有各的優勢的時代終將來臨」。
他說，確保工匠們的工作，對於廠商來說也是很重要的。
「高岡的鑄器製作是有所分工的，必須考慮工種平衡問題。比如，如果一直生產不需要拋光工藝的商品，那麼做拋光手藝的工匠就會減少。等到要製造拋光占工藝重頭的商品時，那就沒法辦了。企業必須在綜合考慮工匠們的生活和工作積極性等因素的基礎上，佳化產品線。」
據說，完成的商品會請各工種領域的工匠們傳看。在分工操作的傳統工藝行業，有不少工匠只瞭解自己負責的那個零件和相關流程，不看最終成品。而且，很多時候只知道自己的酬勞，卻不瞭解商品最終賣多少錢。直到泡沫經濟時代之前，由於批發商大量訂貨，這並不成為問題。但現在，更多的是小量訂貨，就需要通過這種一點一滴的努力，讓工匠們認可自身工作的價值。
「高岡鑄器有無限潛能，前途遠大。我們可以把銅、金、銀、鈦等各類金屬加工成大到銅像、小至珠寶首飾等大小物品，我們的彩金和鏤金技術也很高超。希望能夠和工匠們以及本地所有人一起，齊心協力發展壯大高岡鑄器產業。」
2020年11月，四津川先生投資的古風民居酒店「金三寸」也開業了。他希望通過讓客人入住金屋町，實際使用放置在酒店室內的高岡銅器，宣揚展示金屋町的魅力和傳統工藝。
採訪、撰文、攝影：nippon.com 編輯部
標題圖片：高岡大佛所在的大佛寺山門口寫著「日本三大佛」字樣