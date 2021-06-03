鑄造之鄉高岡：日本三大佛「高岡大佛」與保持格子門建築街景的「金屋町」

Guideto Japan

富山縣高岡市從江戶時代初期起就盛產鑄器，特別是銅器的生產在日本更是名列前茅。本文將介紹高岡銅器的代表作——高岡大佛，以及老街道上充滿歷史氣息、深受遊客歡迎的鑄造產業發祥地——金屋町。

金屋町的工坊可以體驗鑄造工藝 「鑄造工房 利三郎」是金屋町一家現在仍在繼續鑄造生產的工坊。店裡擺放著用傳統技法手工製作的茶釜和花瓶，店內還有一個可以體驗鑄造工藝的工坊，顧客可以用釘子在砂模上雕刻文字和花紋，然後倒入融化的錫，最終就能把自己獨家擁有的小碟子或筷架帶回家。



如今繼承利三郎名號的神初宗一郎先生，已經是第五代了，60多年來一直從事鑄造工作。他的作品既有新意，又尊重傳統技法，執著追求金屋町製造的精髓。他說自己也經歷了很多失敗，每天都要學習，查閱古文獻資料什麼的。在這過程中，每每想起以前見過的前輩工匠的身影。 「遇到不順的時候，就會想起前輩們的動作。試著模仿做下來才發現，以前不覺得有什麼深意的動作，隨著自己經驗的積累，如今已能明白那樣做確實效率更高。」 在利三郎店，如果時機合適還可以參觀工坊。這是能夠親眼目睹工匠純熟技藝的寶貴機會，有興趣的人士可以事先諮詢好後再來店參觀。





