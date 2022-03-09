【漁港遍遊】燒津：年卸魚金額日本之首，尤以鰹魚和鮪魚的卸貨基地聞名
Guideto Japan觀光旅遊 飲食
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燒津漁港作為全國屈指可數的鰹魚和鮪魚的集聚地而廣為人知。這裡以遠洋漁業為主要產業，日本的鮪魚3分之1的產量集中於此，漁獲量在全國名列前茅。卸魚金額創下1年約410億日圓（2020年）的記錄，連續4年斬獲全國第一，堪稱日本漁港之代表。
青魚的著名產地小川港
燒津漁港由兩個區域構成，即以遠洋漁業為主的燒津地區和以沿岸漁業為主的小川地區。位於南側的小川港規模相對較小，以捕撈青魚為主，此外還出產竹莢魚、沙丁魚、白帶魚、綠鰭馬面魨、扁舵鰹、鯕鰍、紅金眼鯛等多種魚類。
其中主要魚種青魚通過類似傳送帶的機器，從漁船上源源不斷地傳送出來，等候在那裡的漁港工作人員根據大小進行分選，然後裝進魚箱中。這些青魚有的被送往東京等城市，有的在當地加工，用途多種多樣。
燒津出產的「醃漬青魚」在關西等地屬於高級禮品，另外，小川漁協開發的「清蒸去骨青魚」也頗有人氣。將在前濱捕獲的青魚用駿河灣的海洋深層水醃漬後清蒸，據說直接吃也很好吃，做沙拉或菜飯也值得推薦。這種青魚在小川漁協和燒津市內的農家市場都有銷售。
誘人的鮮魚河岸餐廳菜品
小川港鮮魚河岸餐廳的菜品真是豐富多彩。除了鮪魚、鰹魚、青魚，還有用駿河灣的名產櫻蝦等魚貝類製作的丼（蓋飯）和套餐，另外也有拉麵和咖喱，功能表上的美食圖片令人食欲大增。
據店員介紹，店裡排名前3的是「駿河套餐」「刺身拼盤套餐」和「海鮮丼」。最貴的「駿河套餐」1600日圓，口感無可挑剔。鮪魚的刺身和櫻蝦炸什錦、鹽烤青魚、小沙丁魚乾、還有用魚肉糜加工而成的靜岡名產「黑半片」，一份套餐即可飽嘗燒津和小川的美味。
鰹魚和鮪魚源源不斷捕撈上岸
位於小川港北側的燒津港，遠洋鮪魚和鰹魚捕撈船進港卸船，一派繁忙景象。鰹魚的漁獲量居日本第一，凍得雪白的鰹魚從漁船上源源不斷地被搬運下來。幹鰹魚削片的產量也是僅次於鹿兒島縣排在第二位，漁港附近的加工廠鱗次櫛比。
遠洋捕獲的冷凍鮪魚也很多，魚尾被繩子綁在一起的藍鰭鮪魚大量卸船後，可以看到工作人員靜靜地進行分類並往卡車上裝貨的情景。
特產品豐富，來一個「燒津鰹魚霜淇淋」怎麼樣？
燒津漁港周圍雖然也有一些店可以吃到或買到當地的水產，不過還是建議您順路到燒津高速公路入口附近的「燒津鮮魚中心」看看。只一樓就設有270個座位的「大食堂渚」，以此為中心，一家挨一家，約有70家特產品店和飲食店。
生鮮魚貝類和乾鹹魚加工品當然少不了，家常菜、調味料等商品也是琳琅滿目，將狹小的店面擺得滿滿當當。在售賣鮪魚各部位的定長商店，除了腹部和下巴，還將中心部位的「隱藏肉」進行照燒加工，製成袋裝產品出售。烏賊、竹莢魚、青魚、紅金眼鯛等乾貨的售價也比較合理，用特產櫻蝦和芥末加工的商品也很豐富。
在「大漁2號店」，海鮮味道的霜淇淋映入眼簾。有熬入鰹魚調味醬油的「燒津鰹魚霜淇淋」和「墨魚汁霜淇淋」，將兩種組合的「海鮮混合霜淇淋」也很受歡迎。
特產品中，「鰹魚片脆脆勝男君」在店裡銷售的最好。這是一種將鰹魚片做成小吃風味的簡便點心，分為「芥末蛋黃口味」「生薑醬油口味」「起司口味」等種類。不只鰹魚，還有用青魚乾製成的這種脆片。
從東京乘坐新幹線光號，經靜岡站到JR燒津站只需1小時20分鐘。從那裡到燒津漁港大概有1公里多的距離。一邊欣賞街景一邊走，20分鐘左右也可到達。如果開車，從東名高速公路的東京入口（世田谷區）行駛170公里，需要近兩個小時的時間。
享受美食和購物的樂趣之後，乘坐電車返回的話，可以在燒津車站前的足浴溫泉休息一下。這是為宣傳市內的天然溫泉而設置的場所，當然是免費提供的。
圖片提供：筆者