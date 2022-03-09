【漁港遍遊】燒津：年卸魚金額日本之首，尤以鰹魚和鮪魚的卸貨基地聞名

Guideto Japan

燒津漁港位於靜岡縣燒津市，年卸魚金額居日本首位。尤其以鮪魚和鰹魚的卸魚量大而聞名，周圍很多地方都生產和銷售乾貨及幹鰹魚削片等各類水產品。本文為您介紹可以品嘗新鮮魚貝類的餐廳，以及漁港城市獨有的特產品。

燒津漁港作為全國屈指可數的鰹魚和鮪魚的集聚地而廣為人知。這裡以遠洋漁業為主要產業，日本的鮪魚3分之1的產量集中於此，漁獲量在全國名列前茅。卸魚金額創下1年約410億日圓（2020年）的記錄，連續4年斬獲全國第一，堪稱日本漁港之代表。



青魚的著名產地小川港 燒津漁港由兩個區域構成，即以遠洋漁業為主的燒津地區和以沿岸漁業為主的小川地區。位於南側的小川港規模相對較小，以捕撈青魚為主，此外還出產竹莢魚、沙丁魚、白帶魚、綠鰭馬面魨、扁舵鰹、鯕鰍、紅金眼鯛等多種魚類。 其中主要魚種青魚通過類似傳送帶的機器，從漁船上源源不斷地傳送出來，等候在那裡的漁港工作人員根據大小進行分選，然後裝進魚箱中。這些青魚有的被送往東京等城市，有的在當地加工，用途多種多樣。



燒津出產的「醃漬青魚」在關西等地屬於高級禮品，另外，小川漁協開發的「清蒸去骨青魚」也頗有人氣。將在前濱捕獲的青魚用駿河灣的海洋深層水醃漬後清蒸，據說直接吃也很好吃，做沙拉或菜飯也值得推薦。這種青魚在小川漁協和燒津市內的農家市場都有銷售。



誘人的鮮魚河岸餐廳菜品 小川港鮮魚河岸餐廳的菜品真是豐富多彩。除了鮪魚、鰹魚、青魚，還有用駿河灣的名產櫻蝦等魚貝類製作的丼（蓋飯）和套餐，另外也有拉麵和咖喱，功能表上的美食圖片令人食欲大增。



據店員介紹，店裡排名前3的是「駿河套餐」「刺身拼盤套餐」和「海鮮丼」。最貴的「駿河套餐」1600日圓，口感無可挑剔。鮪魚的刺身和櫻蝦炸什錦、鹽烤青魚、小沙丁魚乾、還有用魚肉糜加工而成的靜岡名產「黑半片」，一份套餐即可飽嘗燒津和小川的美味。



