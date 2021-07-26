傳統「淨法寺塗」工藝，打造出越用越光亮的簡約美餐具

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保存文化遺產必不可缺的國產漆，大約有7成是產自岩手縣二戶市淨法寺地區。這裡保留的「漆搔」（割漆）技法入選聯合國教科文組織人類非物質文化遺產名錄，包括盛岡市等周邊地區在內，這裡一直傳承著奈良時代以來的漆器「淨法寺塗」傳統。

傳承自奈良時代的淨法寺塗 在盛岡市開店的「Urumi工藝」的社長藤村真紀給我講解了淨法寺塗的歷史和魅力。她是一位手藝熟練的匠人，也是一位擁有高度技術和技法的認證「傳統工藝師」。 藤村家族在淨法寺町西鄰的安代町荒澤地區（八幡平市）的村裡被譽為「大家」，世代承襲漆器製造。1953年祖父一代遷至盛岡市，之後開了一家店，1981年改公司名為「Urumi工藝」。淨法寺塗的首位傳統工藝師、入選現代名匠的父親勝又吉治，於2017年將社長的重擔傳給了藤村真紀。她說：「把生漆工藝作為家業一直傳承至今的，大概在全國也十分罕見吧。」



淨法寺塗歷史悠久。奈良時代的728年，受過聖武天皇敕命的著名僧人行基（668-749年）在如今的淨法寺町創建了天臺寺。「那之後，從京都過來的僧侶們就製作起了自用的漆器，這就是淨法寺塗的起源」（藤村）據說這一說法已經是定論了。順便一提，淨法寺的地名是來源於鐮倉時代到戰國時代統治該地域安比川沿岸一帶的豪族——淨法寺氏。 原本這裡就盛產優質漆樹，江戶時代南部藩鼓勵特產品的發展，於是產地擴大到了安代町附近。進入明治時代後，福井縣今立地區的漆搔匠人開始來到這裡打工，傳來了提高樹液產量的方法和道具，讓這裡進一步繁榮起來。藤村講到淨法寺塗的優點：「淨法寺產的生漆漆酚含量高，所以淨法寺塗能夠呈現出堅硬結實的最終效果。」



使用多年後能盤出漂亮的包漿 淨法寺塗，是由將木材切削成型的匠人「木地屋（木工）」和負責從打底到「中塗」「上塗」工藝的「塗屋（漆工）」共同創作而成。據介紹，僅上漆就有四十多道工序，要耗時3個月之久。江戶時代需要獻給藩國的淨法寺塗漆器還有貼上金箔的豪華款，但無論古今，最基本的還是簡約設計款。它儘量不做「加飾」，拒絕添加圖案和花紋，多為黑色和朱紅色的純色設計。而且，在完成「上塗」之後也不做拋光。最終呈現磨砂質感，還原了生漆原本的美感，沒有別的歷史悠久「傳統工藝品」那種高高在上的感覺，反而散發著平易近人的氣息。 「想讓人感到漆樹林近在身邊，展現高檔漆料的優勢，簡約設計就是最好的選擇。正因為是每天都要用到的東西，我們Urumi工藝才選擇憑藉手感上乘、不易膩味的純色漆最終呈現的效果來參與競爭。」（藤村）

經過不斷地水洗和抹布擦拭後，表面的磨砂顆粒會被磨平，逐漸顯現出鏡面的光澤。Urumi工藝還對比展示了新品和盤得鋥亮的10年老碗，據說不少客人是被用久之後的深色光澤所吸引才決定購買的。 「只要不全裂開，它就可以修補，所以我覺得它是當今這個時代更應該重新重視起來的環保型工藝品。用上個5年10年後，餐具會變得富有光澤。每次客人拿著老餐具過來修補時，我都會覺得他們是帶著一位家庭成員來找我的。」（藤村）

