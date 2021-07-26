傳統「淨法寺塗」工藝，打造出越用越光亮的簡約美餐具
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日本代表性傳統工藝品——漆器
日語的「漆」念作「Urushi」，據說是來自「Uruwashii（優美）」「Uruou（潤澤）」這兩個詞。漆樹修復傷口需要分泌一種樹液，生漆便是從這種樹液提煉而成的。主要成分漆酚會從空氣水分中吸取氧氣，然後形成一層高強度的膜。生漆既是能上色和增亮的塗料，也是粘合劑。它讓木碗和木質食盒「重箱」改頭換面，成為美麗又耐用的漆器，寺廟神社的建築物和裝飾品也離不開它。
據記載，從大航海時代就西渡歐洲的日本漆器在當地被叫做「japan」，與中國的陶瓷「china」一樣被視為珍品。漆器是名副其實的日本代表性工藝品之一，江戶時代生漆和漆器的產地遍佈全國，各藩國都鼓勵生產。明治以後，漆器成為生活必需品，又因具有高度藝術性而走俏海外市場。
二戰後，塑膠開始普及，西洋餐具逐步滲透，日本人的生活方式發生變化。加上以中國大漆為主的低價進口漆的增加，生漆產地逐漸衰退。著名的漆器產地尚能靠著指定傳統工藝品的待遇，以及愛好者和旅客的需求得以存活，但生漆的國產自給率從昭和40年代（1965年到1974年——譯注）起便一路下滑，跌至現在的1%到2%。
在這樣的大環境下，岩手縣二戶市的淨法寺地區扛起了國產生漆的大旗一路走來。這裡是岩手縣著名的「淨法寺塗」的發祥地，不過和其他地區一樣，這裡的生漆產量也一度陷入低谷，直到1978年又開始大量種植漆樹，近年來的產量占到了國產生漆的7成左右。
傳承自奈良時代的淨法寺塗
在盛岡市開店的「Urumi工藝」的社長藤村真紀給我講解了淨法寺塗的歷史和魅力。她是一位手藝熟練的匠人，也是一位擁有高度技術和技法的認證「傳統工藝師」。
藤村家族在淨法寺町西鄰的安代町荒澤地區（八幡平市）的村裡被譽為「大家」，世代承襲漆器製造。1953年祖父一代遷至盛岡市，之後開了一家店，1981年改公司名為「Urumi工藝」。淨法寺塗的首位傳統工藝師、入選現代名匠的父親勝又吉治，於2017年將社長的重擔傳給了藤村真紀。她說：「把生漆工藝作為家業一直傳承至今的，大概在全國也十分罕見吧。」
淨法寺塗歷史悠久。奈良時代的728年，受過聖武天皇敕命的著名僧人行基（668-749年）在如今的淨法寺町創建了天臺寺。「那之後，從京都過來的僧侶們就製作起了自用的漆器，這就是淨法寺塗的起源」（藤村）據說這一說法已經是定論了。順便一提，淨法寺的地名是來源於鐮倉時代到戰國時代統治該地域安比川沿岸一帶的豪族——淨法寺氏。
原本這裡就盛產優質漆樹，江戶時代南部藩鼓勵特產品的發展，於是產地擴大到了安代町附近。進入明治時代後，福井縣今立地區的漆搔匠人開始來到這裡打工，傳來了提高樹液產量的方法和道具，讓這裡進一步繁榮起來。藤村講到淨法寺塗的優點：「淨法寺產的生漆漆酚含量高，所以淨法寺塗能夠呈現出堅硬結實的最終效果。」
使用多年後能盤出漂亮的包漿
淨法寺塗，是由將木材切削成型的匠人「木地屋（木工）」和負責從打底到「中塗」「上塗」工藝的「塗屋（漆工）」共同創作而成。據介紹，僅上漆就有四十多道工序，要耗時3個月之久。江戶時代需要獻給藩國的淨法寺塗漆器還有貼上金箔的豪華款，但無論古今，最基本的還是簡約設計款。它儘量不做「加飾」，拒絕添加圖案和花紋，多為黑色和朱紅色的純色設計。而且，在完成「上塗」之後也不做拋光。最終呈現磨砂質感，還原了生漆原本的美感，沒有別的歷史悠久「傳統工藝品」那種高高在上的感覺，反而散發著平易近人的氣息。
「想讓人感到漆樹林近在身邊，展現高檔漆料的優勢，簡約設計就是最好的選擇。正因為是每天都要用到的東西，我們Urumi工藝才選擇憑藉手感上乘、不易膩味的純色漆最終呈現的效果來參與競爭。」（藤村）
經過不斷地水洗和抹布擦拭後，表面的磨砂顆粒會被磨平，逐漸顯現出鏡面的光澤。Urumi工藝還對比展示了新品和盤得鋥亮的10年老碗，據說不少客人是被用久之後的深色光澤所吸引才決定購買的。
「只要不全裂開，它就可以修補，所以我覺得它是當今這個時代更應該重新重視起來的環保型工藝品。用上個5年10年後，餐具會變得富有光澤。每次客人拿著老餐具過來修補時，我都會覺得他們是帶著一位家庭成員來找我的。」（藤村）
傳統不能丟
文化廳為了確保保存和修復文物建築時所必須的木材和絲柏樹皮、茅草、生漆等的穩定供給，從2006年起開始了「故鄉文物的森林系統推進事業」。淨法寺被定為第1號保護地，在這裡推廣漆樹的種植，將這裡指定為全國年輕漆搔工匠的修行之地。
2015年政府發通告，要求在修復國寶和重要文物時使用國產漆。5年左右的時間，國產生漆的產量幾近翻倍，自給率也恢復到了5%。這一成長背後的功臣淨法寺地區開始受到關注，大量使用國產生漆的淨法寺塗工藝也重獲好評。
即便如此，漆器行業所面臨的狀況依舊嚴峻。傳統傳承者藤村說：「祖父母製作漆器的樣子，還有顧客一直修修補補、仍對漆器愛不釋手的樣子，我都一直看在眼裡。我自己很喜歡淨法寺塗厚重、複雜且獨特的色彩。我打心底裡認為它是不該丟掉的工藝品，所以我能一直堅持下去。」
Urumi工藝的展銷店還可以體驗給木碗畫彩畫（需預約，收費），如果去盛岡市玩，一定不要錯過。相信你一定會被淨法寺塗的簡約美所吸引。
Urumi工藝展銷店
- 地址：岩手縣盛岡市中心通2-9-23
- TEL：019-654-4615
- 營業時間：上午10點到下午6點
- 休息日：過年期間
- 交通：JR「盛岡」站徒步15分鐘。盛岡市區環繞公車「Dendenmushi」的「中央通2丁目」站下車，徒步1分鐘
採訪、撰文、圖片：Shoepress
標題圖片：簡約的淨法寺塗餐具和傳統工藝師的認證牌 (提供：Shoepress)