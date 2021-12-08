如同潛入海中，暢遊大阪海遊館：巨型鯨鯊和圓嘟嘟的海豹人氣爆棚
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位於大阪市港區的海遊館堪比日本環球影城，是大阪灣區最受歡迎的旅遊景點之一。它是天寶山港灣村的核心設施，以在巨型水槽中從容遨遊的鯨鯊而聞名。
從大阪地鐵中央線的大阪港站步行5分鐘，可以看到在天保山港灣村向海的一側，有一座展開雙翼造型的藍紅相間的建築。海遊館的主題概念是「環太平洋火山帶」（Ring Of Fire）和「環太平洋生命帶」（Ring Of Life），藍色代表海洋，中間的紅色代表孕育了這片富饒土地的火山。海游館的水槽內，主要飼養和展示著來自環太平洋地區的各種海洋生物。
沿著坡道邊下行邊觀賞，仿佛在海中漫步
這座建築規模龐大，以至於讓人誤以為參觀起來會費一番辛苦，但其實參觀路線非常順暢，設計得別具一格。從入口大樓進入海遊館，乘自動扶梯從3樓直上8樓，可以看到正中間是一座巨型水槽，沿著設置在水槽周圍的螺旋形坡道一邊往下走，一邊觀賞兩側水槽中的海洋生物。
位於8樓的「日本森林」水槽沐浴在陽光中，裡面棲息著亞洲小爪水獺。從這裡進入燈光昏暗的坡道，行進方向左側（坡道外側）的水槽裡飼養著來自北太平洋阿留申群島、加州蒙特雷灣以及南極洲等世界各地的魚類和鳥類。
位於7樓的水槽是一個展示生活在海面附近生物的區域，在這裡可以看到在陸地上嬉戲玩耍的海獅和跳躍入水的企鵝。一邊觀賞不同水槽內展示的各地區的海洋生物，一邊沿著坡道緩緩繞行一周，就走到了6樓，在水中游來遊去的海豹和企鵝再次映入眼簾。參觀路線設計得新穎別致，給遊客一種逐漸潛入大海深處的感覺。
最大亮點是鯨鯊，環斑海豹也很受歡迎
位於海遊館正中間的太平洋水槽最大長度達34公尺，深9公尺，是一座巨型水槽，裡面遊弋著世界上最大的魚類——鯨鯊。遊客可以站在每個樓層，從不同視角觀賞長達12公尺的鯨鯊在水中遨遊的優雅姿態。提醒各位不要錯過每天兩次的「用餐時間」，此時鯨鯊以站立的姿勢遊動，並一口氣吞噬水面上所有的食物。
和它一起遊弋的還有紅肉丫髻鮫、無刺蝠鱝和珍鰺等各種魚類，它們都有自己的獨特個性，魅力無窮。有的魚類成群結隊地遊動，有的魚類棲息在海床上靜止不動，遊客從同一深度的水面仔細觀察，或許能發現更多的驚喜。
最近人氣爆棚的是位於3樓的「海月（水母）銀河」和新體驗區的環斑海豹。海月銀河在一個漆黑的空間內，天花板上約700個燈泡微弱地閃爍著，只照亮漂浮著水母的水箱。裡面的水母仿佛在太空中漂遊一般，許多遊客駐足觀看眼前這如夢似幻的景象。
環斑海豹主要生活在北極圈，是世界上最小型的海豹。海遊館的Yuki和Arare體型圓滾滾的非常可愛，深受遊客歡迎。它們偶爾會從3樓天花板的圓頂窗中探出頭來，饒有興致地觀察著遊客。
在官方商店，遊客還可以買到專門為海遊館訂製的各種商品，其中環斑海豹和鯨鯊的毛絨玩具最熱銷。在提供小吃和飲料的咖啡館裡，鯨鯊主題的冰淇淋和波羅麵包也深受好評。
與海遊館相鄰的天保山商業街廣場內有一條美食街，名為「浪速美食小巷」，這裡有很多家知名的大阪美食餐廳，如什錦煎餅店「波天久」，章魚燒的鼻祖店「會津屋」，以及添加洋醋為特色的咖喱飯「自由軒」，等等。海港村還有巨型摩天輪、觀光船和大阪樂高樂園探索中心等很多其他遊覽專案，無窮的魅力盡在其中。
海遊馆
- 地址：大阪市港區海岸大道1-1-10
- 門票：成人（高中生，16歲以上）2400日圓，小學生和國中生1200日圓，幼兒（3歲以上）600日圓，65歲以上2200日圓（*需身份證明）
- 閉館日和開放時間：參見官方網站
- 交通路線：大阪地鐵中央線大阪港站下車步行5分鐘
採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部