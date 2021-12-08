如同潛入海中，暢遊大阪海遊館：巨型鯨鯊和圓嘟嘟的海豹人氣爆棚

Guideto Japan

海游館是一座再現環太平洋地區海洋環境的巨型水族館，也是大阪市最受歡迎的旅遊景點之一。遊客在這裡可以看到著名的鯨鯊，可愛的環斑海豹和水母展近期也成為熱門話題。疫情發生前，參觀人數每年都突破250萬人次。本文將向大家介紹海遊館開館30多年來，經久不衰的魅力之所在。