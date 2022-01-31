【漁港消遊遊】銚子市：漁獲量日本居首，旅遊景點密集

興於江戶時代的漁民之鄉

千葉縣銚子市是日本著名的港口城市，位於距離東京直線距離約100公里的利根川河口南岸，呈伸入太平洋的半島地形，是關東地區最東邊的一座城鎮。關於地名的由來，較為權威的說法是，利根川入海口處的河面變窄，形成了類似酒器「銚子」（長把酒壺）的形狀，故而得名。

千島寒流和日本暖流在銚子附近海面交會，形成日本國內屈指可數的大漁場。自古以來，銚子就是漁業興盛之地。據傳，江戶時代初期對利根川實施了河川水利工程，確保了銚子至大規模消費市場江戶之間的水運路線，給這裡帶來了勃勃生機。擅長漁業和建港技術的紀州（今和歌山縣及三重縣南部）漁民移居銚子後，這座城市更是興旺發展起來。銚子的醬油釀造技術也很有名。17世紀前半葉，如今的「Higeta醬油」和「Yamasa醬油」這兩家公司在這裡創立。醬油產業的興盛也得益於利根川便捷的水運系統。明治初期，銚子是千葉縣人口最多的城市。

如今的銚子漁港已發展為大型漁業基地，除本地漁船之外，還停泊著北起北海道、南至沖繩的漁船。這裡一年四季都可捕獲各種海產品。2020年漁獲量超過27萬噸，在日本國內數千個漁港之中，銚子港力壓北海道的釧路港和靜岡縣的燒津港，漁獲量連續10年位居日本第1。





大型漁港匯聚各類海魚

從JR總武本線銚子站往東北方向步行約20分鐘，便可抵達銚子港第1批發市場。批發市場（卸貨市場）共有3處，從第1批發市場到第3批發市場步行要半個多小時，可見漁港占地面積之廣。

據經營漁港的銚子市漁業合作社介紹，從延繩釣漁船上卸下來的太平洋黑鮪、大目鮪和黃鰭鮪等鮮魚在第1批發市場進行交易。通常情況下交易場地無需預約即可參觀，現在為了防止疫情蔓延，市場暫停遊客參觀。













第2批發市場主要交易的是圍網漁船捕獲的沙丁魚、鯖魚和竹莢魚等海魚。從6月開始，銚子特產——肥美的「入梅沙丁魚」迎來大豐收，甚至還會出現港口堆滿數千噸沙丁魚的景象。交易並非通過拍賣進行，而是採用競標的方式。將拉繩袋狀的漁網中的鮮魚「撲通」一聲從漁船上卸到貨車的裝貨台中，現場呈現出一派生機勃勃的景象。

由立式延繩釣魚船和底拖網漁船捕獲的紅金眼鯛、紅鯛、比目魚、長槍烏賊等多種海產品被運進第3批發市場，在此由買方購入囊中。







