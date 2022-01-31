【漁港消遊遊】銚子市：漁獲量日本居首，旅遊景點密集
Guideto Japan觀光旅遊 飲食
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
興於江戶時代的漁民之鄉
千葉縣銚子市是日本著名的港口城市，位於距離東京直線距離約100公里的利根川河口南岸，呈伸入太平洋的半島地形，是關東地區最東邊的一座城鎮。關於地名的由來，較為權威的說法是，利根川入海口處的河面變窄，形成了類似酒器「銚子」（長把酒壺）的形狀，故而得名。
千島寒流和日本暖流在銚子附近海面交會，形成日本國內屈指可數的大漁場。自古以來，銚子就是漁業興盛之地。據傳，江戶時代初期對利根川實施了河川水利工程，確保了銚子至大規模消費市場江戶之間的水運路線，給這裡帶來了勃勃生機。擅長漁業和建港技術的紀州（今和歌山縣及三重縣南部）漁民移居銚子後，這座城市更是興旺發展起來。銚子的醬油釀造技術也很有名。17世紀前半葉，如今的「Higeta醬油」和「Yamasa醬油」這兩家公司在這裡創立。醬油產業的興盛也得益於利根川便捷的水運系統。明治初期，銚子是千葉縣人口最多的城市。
如今的銚子漁港已發展為大型漁業基地，除本地漁船之外，還停泊著北起北海道、南至沖繩的漁船。這裡一年四季都可捕獲各種海產品。2020年漁獲量超過27萬噸，在日本國內數千個漁港之中，銚子港力壓北海道的釧路港和靜岡縣的燒津港，漁獲量連續10年位居日本第1。
大型漁港匯聚各類海魚
從JR總武本線銚子站往東北方向步行約20分鐘，便可抵達銚子港第1批發市場。批發市場（卸貨市場）共有3處，從第1批發市場到第3批發市場步行要半個多小時，可見漁港占地面積之廣。
據經營漁港的銚子市漁業合作社介紹，從延繩釣漁船上卸下來的太平洋黑鮪、大目鮪和黃鰭鮪等鮮魚在第1批發市場進行交易。通常情況下交易場地無需預約即可參觀，現在為了防止疫情蔓延，市場暫停遊客參觀。
第2批發市場主要交易的是圍網漁船捕獲的沙丁魚、鯖魚和竹莢魚等海魚。從6月開始，銚子特產——肥美的「入梅沙丁魚」迎來大豐收，甚至還會出現港口堆滿數千噸沙丁魚的景象。交易並非通過拍賣進行，而是採用競標的方式。將拉繩袋狀的漁網中的鮮魚「撲通」一聲從漁船上卸到貨車的裝貨台中，現場呈現出一派生機勃勃的景象。
由立式延繩釣魚船和底拖網漁船捕獲的紅金眼鯛、紅鯛、比目魚、長槍烏賊等多種海產品被運進第3批發市場，在此由買方購入囊中。
前往銚子港塔和Wosse21，俯視漁港風光
在充滿活力的漁港周邊，有一處頗具人氣的旅遊景點，這就是第3批發市場附近的銚子港塔。從銚子站出發，搭乘前往川口和漁港中心的「Chibako巴士」，約20分鐘後抵達終點站。下車後，眼前便是銚子港塔。
銚子港塔採用雙子塔結構，360度全景落地玻璃窗裝潢。在47公尺高的眺望廳，遊客可以欣賞到全景風光。除了港口的來往船隻和漁船卸貨的景象之外，天氣晴朗時還可以看到廣闊的地平線，真切感受到「地球是圓的」。
銚子港塔旁的「Wosse21」中設有水產品展銷中心，遊客可前往選購。除了銚子特產紅金眼鯛和鮪魚之外，店前還擺放著沙丁魚、鯖魚、竹莢魚等當地海魚的加工產品，令人眼花繚亂。疫情發生前，每月第3個周日都會舉辦鮪魚解體秀，觀者甚眾，現在表演因疫情暫停。
如果肚子餓了，可以去海鮮餐廳「Wosse」。在設有160個座位的寬敞店內，顧客可以品嘗到當天入港卸貨的各種海鮮。
筆者採訪當日的「生魚片套餐」（含稅價1870日圓）食材豐富，有大目鮪魚、蔥花鮪魚泥、高體鰤、劍魚、黃旗魚、鮭魚的魚腩、甜蝦等。經典套餐「市場丼」（含稅價1760日圓）配料豪華，在蔥花鮪魚泥、比目魚的魚鰭肉、甜蝦、高體鰤上澆上鮭魚子。此外，生魚片拼盤搭配乾燒褐菖鮋的「Wosse套餐」（含稅價2200日圓）、燉煮康吉鰻的「海鮮丼」（含稅價1870日圓）也很受歡迎，讓人在點餐時難以抉擇。
「銚電」一日票助您自在悠遊
如果您想悠閒地欣賞銚子風光，可以搭乘當地的鐵路支線銚子電氣鐵道（俗稱「銚電」）。從銚子站到外川站，單程6.4公里，執行時間約為20分鐘。車窗外風景寧靜閒適，車內裝潢復古典雅。這班「大正浪漫電車」深受遊客歡迎。
鐵路沿線有許多景點，推薦您使用可反復乘車的一日票「弧廻手形」（成人700日圓）。從笠上黑生站到銚子港塔和Wosse21路途較遠，需步行20分鐘以上，不過還有一種可反復乘坐「銚電」和「Chibako巴士」的一日票，名為「銚子旅人一日票」（成人1000日圓），遊客可以根據旅程需要進行選購。
銚子電氣鐵道公司曾一度陷入經營危機，後來因銷售的特產「濡仙貝」大受歡迎，從而奇跡般地避免了線路停運的命運。這則趣聞傳到全國各地後，「銚電」的食品生意便一直欣欣向榮。近年，公司還不斷研發出展現其經營危機的獨特的新產品。
在配置了工作人員的車站內設有商店，以人氣商品「濡仙貝」為主，店內擺放著一排排「難吃米棒（經營狀況糟糕）」「鯖魚逞威風咖喱（倖存咖喱）」「請來乘車吧（地瓜乾）」等與贊助企業、當地特產合作推出的各種商品。（日語中「難吃」和「糟糕」同音，「鯖魚逞威風」和倖存的英語「survival」同音，「請來～吧」和「地瓜乾」同音。）您一定能在此處找到美味又有趣的特產。
前往犬吠埼燈塔和銚子漁業發源地外川港
從犬吠站出發，步行7分鐘可抵達1874年（明治7年）竣工的犬吠埼燈塔。這座白色燈塔在三面環海的浪蝕階地上聳立了約150年，是銚子的標誌性建築。2018年年末建成的「犬吠Terasu Terrace」外觀新潮，內設銚子特產精品店、蔬菜市場、咖啡廳等。如今，此處已成為新的人氣場所。
從犬吠站出發步行約15分鐘，可抵達坐落在千葉縣東北部最高峰愛宕山（海拔73.6公尺）山頂的「可見圓形地球的山丘眺望館」。
從終點站外川站到外川港途中有許多坡道，瓦頂鋪面房鱗次櫛比。在這個洋溢著昭和氣息的漁民之鄉，有許多人單手拿著照相機散步。江戶時代，紀州出身的漁民建造了外川港，這裡因此成為銚子漁業的發源地。品嘗完美味的海鮮之後，遊客可以順道去外川港一遊。
圖片由nippon.com編輯部攝影（由筆者提供的圖片除外）