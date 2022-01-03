新版1萬日圓紙幣的「面孔」澀澤榮一的故鄉：紅磚之城深谷的舊磚瓦製造設施

Guideto Japan

從2024年度開始啟用的新版1萬日圓紙幣，正面將採用「日本資本主義之父」澀澤榮一的肖像，背面印刷的則是用紅磚建造的東京站丸之內站舍。到澀澤的故鄉埼玉縣深谷市走一走，我們就能了解到深谷市和東京站的關係。

深谷出產的磚瓦支撐起了日本的近代化建設 提起實業家澀澤榮一（1840-1931年），第一句話就是「參與創辦、經營了500多家企業」。但是，如果按照對現代企業家、投資家的印象來認識澀澤，恐怕無法準確把握這個人物的形象。1873年（明治6年），澀澤從大藏省辭職，轉而做起了實業。他創辦了許多冠以「日本最早」稱號的企業，包括日本最早的銀行——第一銀行（現為瑞穗銀行）。可以說，他是一位為日本奠定資本主義社會的基礎而四處奔走的人物。最終，他創辦的企業超過500家，發起的社會公共事業以及傾力參與的民間外交專案則多達600多個。 澀澤榮一的故鄉血洗島位於埼玉縣深谷市，在這裡我們可以一窺他參與的經濟活動。在JR深谷車站下車，車站大樓給人的感覺很像迷你版的東京站，周圍也有很多紅磚建築。市政府大樓和澀澤榮一紀念館的外觀也是紅磚建築，或鑲嵌著紅磚風格的牆磚。



1888年（明治21年），日本第一家機械式製磚工廠在深谷市上敷免開始運營。主導創辦這家日本磚瓦製造廠的當然是澀澤榮一。深谷出產的紅磚廣泛應用於建造東京站及司法省（現法務省舊本館）等明治、大正時期的代表性建築，為日本的近代化做出了巨大貢獻。深谷作為「紅磚之城」廣為人知。 該市為了傳承地方歷史和表彰鄉土名人，於1995年制定了《深谷市磚瓦之城建設條例》，規定中心城區的建築如果使用紅磚或紅磚風格的牆磚，則給予財政補助。2006年，日本磚瓦製造廠停業，但工廠舊址上的「霍夫曼輪窯六號窯」和「老辦公室」等建築，以「舊磚瓦製造設施」的名義留存修整，僅限週六、周日對外開放。



依靠民眾的力量完成大事業 井上馨是澀澤榮一在大藏省工作時期的上司，彼此一直保持著密切關係。井上脾氣暴躁，但絕不在澀澤面前發火，因此這對有名的好搭檔有「雷公與避雷針」之稱。有個故事很有名，說1901年（明治34年）井上奉命組閣，但因澀澤拒任大藏大臣，他直接放棄了組閣當首相的想法。 鑒於他們之間的這種關係，建設機磚廠被認為是官民勾結的行為。但實際上，這是澀澤為實現其所宣導的「打破官尊民卑」而實施的艱難專案。起初澀澤只是作為一名理事參與其中。專案邀請了千葉縣縣議員池田榮亮擔任理事長，他曾在江戶川附近製磚。千葉也是很有競爭力的工廠候選地點之一。 1887年，井上修改條約失敗，在創辦日本磚瓦製造廠期間，辭去了外相一職。中央政府部門集中計畫也受挫。第二年9月，當時最先進的霍夫曼輪窯一號窯竣工。在接到來自臨時建設局的22萬塊紅磚訂單後，工廠總算開工。之後澀澤擔任了理事長。上敷免工廠於1889年（明治21年）9月竣工，但半年後臨時建築局被撤銷，磚廠也就失去了這位元大客戶。





即便如此，澀澤還是認定，日本的發展離不開大量磚瓦。他沒有依賴政府，而是決定依靠民間力量來解決。他讓表弟諸井恒平（後來成為會長，是秩父水泥公司創始人）擔任負責人，將自己的私人財產投入項目。在當地籌措製磚的原料也很困難，澀澤承諾，對那些願意提供田地底層黏土的農戶，會將挖完黏土的田地改造後返還給他們。在利根川一帶，很多農戶是在黏土堆積而成的土地上耕種旱地，採挖黏土會讓土層變深，就適合種植水稻了。在當時，與旱田相比，人們更看重水田，因此雙方利益一致。 1891年（明治24年），機磚廠獲得了建造碓冰隧道所需1250萬塊磚的大訂單。從此，企業經營走上了正軌。創業初期通過利根川水運發貨，但由於船運易受天氣影響，供貨不太穩定。1895年（明治28年）鋪設了從深谷車站到上敷免的專用鐵路，長約4.2公里。這是日本第一條民營專線鐵路。同年，由於中日甲午戰爭結束，日本掀起建設熱潮，對磚瓦的需求急劇擴大。1907年（明治40年），霍夫曼輪窯六號窯建成，生產體系趨於完善，諸井就任專務董事，第二年澀澤辭去會長職務。除了東京站和司法省之外，深谷出產的紅磚還用於日本銀行舊館、迎賓館、萬世橋高架橋等知名建築，名副其實地支撐了日本的近代化建設。 1923年（大正12年）關東大地震發生後，建材的主流從磚瓦變成了混凝土，磚瓦的需求量逐漸下降。1975年，專用鐵路線被拆除。2006年，日本磚瓦製造的歷史拉上了帷幕。





舊磚瓦製造設施 地址：埼玉縣深谷市上敷免28-10

開館日：週六、周日（年末年初除外）

開放時間：9:00-16:00（停止入館時間為15:30）

門票：免費

交通方式：乘坐深谷市社區公車「Kururin」北部班車，在「關根商店前」下車即到。從深谷站乘計程車約10分鐘可達