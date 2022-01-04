保健增肌佳品！魚糕走俏：老店「鈴廣蒲鉾」與國腳長友佑都結成「魚肉蛋白同盟」

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將魚肉搗成泥再塑型，或烤或炸，就做出了「魚糕」。近些年魚糕離我們的餐桌越來越遠，但疫情後的宅家生活讓運動員和熱衷養生的人們又對它重拾了關注。本文將介紹創業156年的老店「鈴廣蒲鉾」（神奈川縣小田原市）的一些新創舉。