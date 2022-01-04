保健增肌佳品！魚糕走俏：老店「鈴廣蒲鉾」與國腳長友佑都結成「魚肉蛋白同盟」
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老店「鈴廣蒲鉾」與頂級運動員的另類合作
箱根觀光的入口小田原國道1號沿線，有個尋訪美食和土產的眾多吃貨都會光顧的地方，「鈴廣 蒲鉾之鄉」。這裡也是著名的正月風物詩「箱根驛傳」的一個網站。這座能夠體驗親手製作蒲鉾的博物館很受家庭遊客歡迎。
主賣場鈴鳴市場，最近出現了頗具個性的一角。擺放著日本國腳長友佑都的照片、視頻、簽名足球和制服、愛用的球鞋，還懸掛著「魚肉蛋白同盟 本部」的招牌。鈴廣蒲鉾於2020年12月與長友選手組成了魚肉蛋白同盟。宗旨是用既美味又易吸收的魚糕來為身體健康充電，讓世上的「敢於挑戰者」越來越多。
公關負責人意氣昂揚地說道：「我們公司一直以來都在宣傳魚肉蛋白質的好處，但總是推廣不開。這次也由於疫情的影響，魚糕作為優良的蛋白質來源受到關注。希望能借這次東風，跟長友選手一起打響它的知名度。」
魚糕復活的徵兆，用魚肉蛋白LOGO來做推廣
日本禦節料理中使用的蒲鉾、關東煮的食材，都有大家熟悉的魚糕。將魚肉搗成泥，加入調味料再塑型，蒸好後就是板蒲鉾或真薯，烤好後就是竹輪和笹蒲鉾，煮好後就是魚肉山芋餅「半平」或鳴門魚卷，炸好後就是薩摩炸魚餅。其歷史悠久，蒲鉾出現的最古老的文獻是平安時代1115年（永久3年）的史料。
作為親民菜肴，直到20世紀70年代左右，魚糕都是日本人餐桌上的常客。但隨著飲食生活的西化，逐漸淡出了人們的視線。水產海鮮糕製品的產量在1975年達到115.5萬噸的峰值，在80年代的「蟹Maka」風潮中一度呈現上升態勢，但到了2020年，產量降到了47.3萬噸，只有全盛期4成的水準。據說行業團體日本蒲鉾協會（東京）曾經有超1000家會員單位加盟，但如今降到了600家。
不料到了現在，高蛋白低脂肪的魚肉開始受到關注，魚糕的人氣急劇攀升。甚至有加工廠商悲喜交加歎息道，「生產速度跟不上」。該協會就魚肉蛋白的作用進行了說明：「人體內無法合成的9種氨基酸都均衡地包含在魚肉當中。有助於保持肌肉，對健康和運動都大有裨益。易消化易吸收，脂肪含量少，所以也推薦加餐或夜宵時食用。」
該協會還稱：「雖然我們從10年前左右就開始向消費者宣傳魚肉蛋白了，但都收效甚微。」然而隨著新冠疫情的擴大，宅家生活的持續，自己做飯的人越來越多，大家的健康意識也不斷提高，於是魚肉蛋白終於有了重見天日的一天。機不可失，時不再來，於是我們從去年11月起，就面向魚肉蛋白質含量超過一定水準的商品，製作了時下流行的LOGO標誌，注明「魚肉蛋白」，提供給水產加工廠商。
今年，延期的東京奧運會和殘奧會也順利召開，在藝人田中律子的幫助下，我們向Youtube上傳了以瑜伽動作為基礎的簡單易學的「魚肉蛋白質體操」視頻。呼籲對體力有擔憂，或是想維持肌肉狀態的人群在保持運動的同時，積極攝入魚肉。
斬獲人氣的「挑·蒲鉾」也面向大眾銷售
對魚肉蛋白，活躍在一線的體育選手也表現出強烈關注。
肌肉系統常出故障的長友選手為了改善體質，還雇了私人廚師，這事廣為人知。近年來，他採用了在低糖飲食的同時還能攝入優質蛋白質和脂肪的「FAT ADAPT飲食法」，將方法總結成冊出版後還成了暢銷書。該飲食法中，關鍵食材之一就是魚肉，從去年起，他將蒲鉾加入到食譜中。他強調：「追求天然素材，不使用化學調料和防腐劑，蛋白質含量高的鈴廣家的美味蒲鉾，就是我鍛煉後食譜中必不可少的能量來源。」
魚肉蛋白同盟今年夏天用眾籌的方式研發了一款產品，名叫「魚肉蛋白棒 挑·蒲鉾」。口味有「章魚加利西亞風味」「紅金眼鯛意式烤魚風味」「菠菜扇貝法式焗菜風味」三種，長友選手專屬的加藤超也大廚設計了菜譜，最終做出了宛如蛋糕般優美切面的蒲鉾。
這種易消化的蛋白棒，1支可以攝入15g以上的蛋白質。雖然之前是特供集資參與人的，募資目標起初設定為100萬日元，實際卻超過了830萬日元，所以如今在研究將其變為面向一般消費者的商品。「以往不太吃蒲鉾的人也發聲，表示還想繼續吃。拿來送禮給熱衷養生的人，也大受好評。」（公關負責人）表示收到了正向回饋。
不想做成曇花一現的網紅產品
另一方面也在考慮面向比較熟悉蒲鉾的老年人群體，再次宣傳魚肉蛋白的價值。想要避免因肌肉退化而摔倒等原因造成的傷害，最有效的手段就是在膳食中攝入優質蛋白質，同時還要儘量控制脂肪攝入。據介紹，魚糕易消化，且有嚼勁，咀嚼時能刺激大腦，有助於啟動神經系統。
除此之外，該公司還線上上銷售「萬能魚肉粉」，只需要加水就能調出正宗的魚肉泥。該產品因可在家中自己設計製作原創魚糕而深受好評，作為超市熟食的配料，也有很多專業人士發來訂單。公關負責人稱：「俗話說‘危機就是機遇’，疫情讓遊客方面的銷售額銳減，但魚肉蛋白卻受到了關注。我們打算超越既有產品的框架，繼續展開產品研發，不讓魚糕止步於曇花一現的網紅產品。」
「肌肉竹輪」也走俏，魚糕複權可期
竹輪也有以魚肉蛋白質效果為理念的新產品上市。產品名稱就叫做「肌肉竹輪」。該產品由香川縣高松市的「矢野商店」製造銷售，黃線狹鱈的魚肉中再添加以花生為原料的植物性蛋白質的「雙蛋白」是其賣點。9月開始線上銷售後，很快就在全國打開了銷路。矢野商店說，「受到了很大關注，現在是產能跟不上的狀況」。
疫情讓食品對健康和肌肉的效果受到關注，魚糕製品的消費和生產也終於開始進入上升通道。雖然它可以說是象徵日本獨特飲食文化的名配角，但維持健康和肌肉狀態、應對老齡化社會，卻是萬國共通的課題。如果今後再出現海外需求的擴大，或許魚糕就要觸底反彈，人氣一路走高了。
採訪、攝影：nippon.com編輯部