日本三大名瀑：日光「華嚴瀑布」
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栃木縣的日光，以紅葉勝地而聞名，同時也是別有趣味的瀑布寶庫。源自日光群山的清泉因火山噴發而斷了去路，於是便誕生了有著「日光四十八瀑布」、「七十二瀑布」之名的眾多瀑布。其中最負盛名的，便是中禪寺湖畔的「華嚴瀑布」，它與熊野的那智瀑布（和歌山縣）、奧久慈的袋田瀑布（茨城縣）並稱日本三大瀑布。
位於奧日光入口處的中禪寺湖，是男體山（海拔2486公尺）爆發而產生的堰塞湖，水面海拔1269公尺，是日本海拔最高的湖。周圍一帶觀光景點眾多，比如戰場原、奧日光湯元溫泉等，夏季避暑，秋季賞楓，人流如織。該湖周長達2萬5000公尺，湖水只經大谷川一處流出，其最上游處，便是寬約7公尺，落差97公尺的華嚴瀑布。
華嚴瀑布電梯
為了欣賞華嚴瀑布驚心動魄的水勢，景區在附近設置了兩處專門的瞭望台。縣營停車場旁邊的廣場深處有一個免費的瞭望台，可以稍高於瀑布的視角俯瞰全景，眺望在叢林中飛流直下的瀑布。如果想從離瀑布潭更近的地點正面欣賞水勢，則推薦乘坐「華嚴瀑布電梯」。
1930年開業的華嚴瀑布電梯，在岩石隧道中下降100公尺，到達與瀑布潭幾乎等高的觀瀑台。所需時間約1分鐘，就能到達長長的地下通道。這裡在盛夏時節也只有15度，穿過這個陰涼的空間後，就是3樓的觀瀑台，華嚴瀑布和瀑布潭，還有一直延伸到遠處的溪谷、險峻的岩壁，都一一展現在眼前。
彩虹、柱狀節理和陡峭溪谷
華嚴瀑布平均每秒約有3噸水飛落而下。據說在冰川融化水較多的春季以及出梅時節，因水量增加，瀑布會變得更加雄壯。瀑布潭深4.5公尺，被有著「十二瀑布」之稱的小瀑布環繞。瀑布激起大量的水花，起風時，能被吹到150公尺之外的觀瀑台，在陽光照射下，形成彩虹。華嚴瀑布朝東，趕上個大晴天，早點出門，能更好地看到其沐浴在晨光中的優美身姿。
華嚴瀑布周圍有巨大的熔岩壁，稱為柱狀節理。柱狀節理，說的是火山噴發流出的熔岩冷卻凝固後，出現了五角形和六角形的柱狀裂縫。正是這種粗獷的岩壁，讓瀑布看起來更具存在感。
依照定論，華嚴瀑布的名字來源於佛教經典《華嚴經》，但也有說法認為一到春天，豔麗的杜鵑花將岩壁裝點得美輪美奐，因此而得名。墜入瀑布潭的水，一直流向華嚴溪谷，因而下游還有落差20公尺的涅槃瀑布等，景色宜人，也是不容錯過的景點。
龍頭瀑布和湯瀑布
與華嚴瀑布並稱「奧日光三名瀑」的還有「龍頭瀑布」和「湯瀑布」。這兩個瀑布位於從湯之湖（海拔1478公尺）流向中禪寺湖的湯川上。下游處的龍頭瀑布是沿著寬約10公尺的階梯狀山岩飛流而下的溪流瀑布，全長210公尺，有一條散步道沿瀑布伸展。
湯之湖南端的湯瀑布，可沿著國道120號線經由戰場原到達。瀑布潭前設有觀瀑台，方便近距離賞景。它的落差高達70公尺，頗為壯觀；又因是順著長約110公尺的岩石肌理滑落而下，所以還兼具了優美。
採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部