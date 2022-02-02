日本三大名瀑：日光「華嚴瀑布」

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去栃木縣日光旅遊不可錯過的名勝，是日本三大名瀑之一的「華嚴瀑布」。乘坐「華嚴瀑布電梯」前往觀瀑台，可欣賞到水勢洶湧浩大、令人驚心動魄的美景。奧日光三大名瀑的「龍頭瀑布」和「湯瀑布」也一併為您做一介紹。

華嚴瀑布電梯 為了欣賞華嚴瀑布驚心動魄的水勢，景區在附近設置了兩處專門的瞭望台。縣營停車場旁邊的廣場深處有一個免費的瞭望台，可以稍高於瀑布的視角俯瞰全景，眺望在叢林中飛流直下的瀑布。如果想從離瀑布潭更近的地點正面欣賞水勢，則推薦乘坐「華嚴瀑布電梯」。





1930年開業的華嚴瀑布電梯，在岩石隧道中下降100公尺，到達與瀑布潭幾乎等高的觀瀑台。所需時間約1分鐘，就能到達長長的地下通道。這裡在盛夏時節也只有15度，穿過這個陰涼的空間後，就是3樓的觀瀑台，華嚴瀑布和瀑布潭，還有一直延伸到遠處的溪谷、險峻的岩壁，都一一展現在眼前。





