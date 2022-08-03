世界文化遺產日光二荒山神社：祈求姻緣靈驗的古老神社，日光山信仰之源
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受源賴朝和德川家族尊崇而興盛
日光二荒山神社（位於栃木縣日光市山內）以男體山（海拔2486公尺）為神體山。據稱，「二荒山」是男體山的古稱，源自觀世音菩薩所居之地「補怛洛伽山」，而「日光（nikko）「這個地名就源自「二荒」在日語中的固有讀音「niko」。
日光山的開山始祖是生活在奈良時代至平安前期的僧人勝道上人（735—817年）。據傳，766年（天平神護二年），他渡過華嚴瀑布下游的大谷川，在日光山內建造草庵並命名為紫雲立寺（即後來的四本龍寺）。以此為開端，次年，他在草庵邊上建造了一座小的神社供奉二荒山，即現在的別宮——本宮神社，二荒山神社的原點。勝道上人於782年（延曆元年）成功登頂二荒山，在山上建造了奧宮，而後在中禪寺湖畔建造了中宮祠。
作為山嶽信仰和修驗道修行的聖地，日光山受到世人的信奉。鐮倉時代，在源賴朝的保護下繁盛起來。戰國時代，在豐臣秀吉攻打小田原時，日光山因支持後北條氏而被沒收了領地，一時沒落。進入江戶時代後，情況又發生了徹底的變化。受到德川家康、秀忠、家光三代將軍尊崇的僧人天海受命擔任日光山貫主，並於1617年（元和三年）建造了供奉德川家康的日光東照宮，在遷至東照宮西側的二荒山神社裡也興建了華麗的殿宇。此後，日光山被納入由天海開山創設的德川家菩提寺——上野寬永寺的管理，在其庇護下，整個江戶時代維持了長期繁盛。
在日本，神佛融合一直持續到江戶時代，至此「日光山」是這一帶廟宇神社建築群的總稱。明治維新之後政府頒佈「神佛分離令」，二荒山神社和東照宮與輪王寺因此分立，日光山成了輪王寺的山號。這二社一寺及其周邊地區，1998年以「日光山內」之名被列入日本國家史跡名錄，次年以「日光神殿與廟宇」之名被列入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄。
神殿被指定為重點文物，加之祈求姻緣靈驗，為此備受歡迎
二荒山神社以日光三山（男體山、女峰山、太郎山）為中心，占地面積達3400公頃，包括華嚴瀑布、伊呂波坡道、神橋等。神橋（別名：蛇橋）是一座朱漆拱橋，架設在本社所在的日光山內入口處。相傳，勝道上人在此處被水流湍急的大谷川攔住了去路，於是誠心祈禱，結果出現兩條蛇化作了橋。這傳說之地的這座神橋也是世界文化遺產的組成部分。
本社有10座被認定為國家級重點文物的建築，包括拜殿、本殿、唐銅鳥居等。一進入西側神苑，就能遠遠地看見隱身於拜殿之後的八棟造本殿。神苑內還有不少值得一看的地方，比如朋友神社（末社，即神社附屬的小神社）、日枝神社（末社）、大國殿、化燈籠等。
二荒山神社的祭神是大己貴命（父親）、田心姬命（母親）、味耜高彥根命（兒子）。大己貴命是大國主神的別稱，大國主神是廣為人知的姻緣之神，因此作為祈願良緣與美滿家庭的能量景點，人氣很旺。神社內還有「姻緣樹」「結緣竹叢」「親子杉」「戀人杉」「良緣狛犬」等許多能給人帶來好運的景點和護身符，全部逛完需要相當長的時間。
瀧尾神社和中宮祠也值得一看
人氣悄然高漲的別宮——瀧尾神社，據說是弘法大師（即空海和尚，774—835年）到訪日光後建造的。從本社向北走，爬坡上山徒步需要近30分鐘。儘管如此，還是有越來越多的人前去參拜結緣竹叢（據說，二荒山神社的結緣竹叢是從瀧尾神社移植而來）、送子神石「子種石」以及神樹「瀧尾三本杉」。
瀧尾神社座落於深山之中，內部還保留著江戶時期以前的風情，能讓人真切地感受到日光作為宗教聖地的悠久歷史。本殿和樓門等建築也韻味十足，屬於世界文化遺產的組成部分。
遊覽中禪寺湖和華嚴瀑布時，不妨順便去中宮祠看一看。中宮祠雖然不屬於世界文化遺產的範圍，但其本殿、拜殿、鳥居等都是國家級重點文物，而且這裡是前往男體山山頂奧宮的唯一入口。奧宮可以說是二荒山神社最有靈氣的聖地。男體山的開山時間為每年4月25日至11月11日。據說爬到山頂大約需要4個小時，大家出門前要準備好登山裝備。
日光二荒山神社
- 地址：本社位於栃木縣日光市山內2307。中宮祠位於栃木縣日光市中宮祠2484
- 參觀時間：4月1日至10月31日為上午8點至下午5點，11月1日至3月31日為上午8點至下午4點（關門前半小時停止進入）
- 神苑門票：300日圓
- 休息日：無
採訪、撰稿、攝影：nippon.com編輯部
標題圖片：二荒山神社本社的景色