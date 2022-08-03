世界文化遺產日光二荒山神社：祈求姻緣靈驗的古老神社，日光山信仰之源

受源賴朝和德川家族尊崇而興盛

日光二荒山神社（位於栃木縣日光市山內）以男體山（海拔2486公尺）為神體山。據稱，「二荒山」是男體山的古稱，源自觀世音菩薩所居之地「補怛洛伽山」，而「日光（nikko）「這個地名就源自「二荒」在日語中的固有讀音「niko」。



位於日光山內的二荒山神社本社拜殿，是日本國家級重點文物，屬於世界文化遺產（指世界文化遺產「日光神殿與廟宇」，本文下同）的範圍

日光山的開山始祖是生活在奈良時代至平安前期的僧人勝道上人（735—817年）。據傳，766年（天平神護二年），他渡過華嚴瀑布下游的大谷川，在日光山內建造草庵並命名為紫雲立寺（即後來的四本龍寺）。以此為開端，次年，他在草庵邊上建造了一座小的神社供奉二荒山，即現在的別宮——本宮神社，二荒山神社的原點。勝道上人於782年（延曆元年）成功登頂二荒山，在山上建造了奧宮，而後在中禪寺湖畔建造了中宮祠。



本宮神社是二荒山神社的原點，也屬於世界文化遺產的範圍



中宮祠位於中禪寺湖畔。照片中，唐門後面就是其供奉的男體山

作為山嶽信仰和修驗道修行的聖地，日光山受到世人的信奉。鐮倉時代，在源賴朝的保護下繁盛起來。戰國時代，在豐臣秀吉攻打小田原時，日光山因支持後北條氏而被沒收了領地，一時沒落。進入江戶時代後，情況又發生了徹底的變化。受到德川家康、秀忠、家光三代將軍尊崇的僧人天海受命擔任日光山貫主，並於1617年（元和三年）建造了供奉德川家康的日光東照宮，在遷至東照宮西側的二荒山神社裡也興建了華麗的殿宇。此後，日光山被納入由天海開山創設的德川家菩提寺——上野寬永寺的管理，在其庇護下，整個江戶時代維持了長期繁盛。

在日本，神佛融合一直持續到江戶時代，至此「日光山」是這一帶廟宇神社建築群的總稱。明治維新之後政府頒佈「神佛分離令」，二荒山神社和東照宮與輪王寺因此分立，日光山成了輪王寺的山號。這二社一寺及其周邊地區，1998年以「日光山內」之名被列入日本國家史跡名錄，次年以「日光神殿與廟宇」之名被列入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄。



日光東照宮通往二荒山神社的上神道入口處矗立著一座樓門。樓門裡的唐銅鳥居屬於世界文化遺產的範圍