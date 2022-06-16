寬永寺和上野公園一帶——源自德川將軍家菩提寺的休閒場所
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上野公園起源於日本最早的「主題公園」
東京上野公園是日本首屈一指的賞櫻勝地，這裡彙集了博物館、美術館、音樂廳、動物園等。上野公園與其相鄰的東京藝術大學被稱為「上野文化之森」，是東京人休閒的好去處，也頗受國內外遊客的喜歡。
「來上野公園玩的人，大部分都不知道這裡曾在寬永寺的地界之內。」寬永寺僧侶石川亮嶽說道。在江戶時代，這一大片區域都屬於東叡山寬永寺的範圍。寬永寺的開山始祖是深受德川家康、秀忠、家光三代將軍尊崇的天臺宗僧人天海。當時，以上野公園為中心，寬永寺占地面積約100.8萬平方公尺，獲封領地達1.5萬石，相當於小藩國一個大名的領地。
現今的寬永寺緊鄰上野公園北側，守護著包括德川家墓地在內的陵園。雖然占地面積只有全盛時期的十分之一，但石川表示：「如今的上野公園和寬永寺開山祖師天海大僧正的思想一脈相承。」
「寬永寺可以說是日本最早的主題公園。營建寬永寺原本是幕府的一個大工程，要在江戶城仿建比叡山延曆寺（位於今滋賀縣大津市）。在今天上野公園噴泉廣場和東京國立博物館的位置建造了正殿根本中堂等之後，幕府的目的其實已經達到了，但天海大僧正又繼續在南邊建造了供平民百姓休閒娛樂的空間。」
寬永寺創建於1625年（寬永二年），那時江戶城才剛剛發展起來，沒有什麼地方可供人們出遊，也沒有戲院等娛樂設施，再加上江戶人無暇外出旅行，幾乎沒有人見過京都或滋賀等地那些歷史悠久的寺院。
於是，天海模仿京都清水寺的舞臺建造了清水觀音堂，以方廣寺的京都大佛為靈感建造了上野大佛，還將不忍池比作琵琶湖，仿照以辯才天堂聞名的竹生島建了一座池中小島，即不忍池辯天堂。此外，他移植來奈良吉野山櫻花等四季花卉，上野山由此成為人們出遊的好去處，一年到頭都很熱鬧，也成為江戶賞櫻文化的發祥地。
「我揣測，天海大僧正有一種‘佛前人人平等’的思想。他設計、建造寬永寺的理念應該是要讓平民百姓也能享受在寺院裡的美好時光，輕鬆愉快地接觸佛的教誨。當時，寬永寺裡收藏著許多書籍，還起著學校的作用。對於江戶人來說，這兒就是文化之森，是平民百姓的休閒場所。我覺得現今的上野公園把這一點傳承下來了。」
總本山延曆寺，以及東照宮、輪王寺所在的日光山，都在寬永寺的管轄之下
寬永寺的正式名稱為「東叡山寬永寺」，這足以說明當時它是江戶首屈一指的名刹。「東叡山」意為「東邊的比叡山（位於今滋賀縣）」，「寬永」是建寺之時的年號。在現代社會，像明治生命、大正製藥、昭和電工等名稱冠以年號的企業或設施隨處可見，但在過去，冠以年號必須得到朝廷的許可。自788年（延曆七年）建造的延曆寺始，京都的仁和寺、鐮倉的建仁寺和建長寺等，能獲得朝廷敕許的「年號寺」寥寥無幾。
從第三任開始，寬永寺歷任貫主均由皇族出身的法親王擔任，獲授「輪王寺宮」稱號。輪王寺宮同時擔任日光山貫主（日光山東照宮供奉著德川家康）及天臺宗座主（統管總本山延曆寺）。在整個江戶時代，寬永寺在宗教界勢力非常強大。
之所以選擇在上野建造寬永寺，是因為上野地處江戶城的東北方向，即鬼門。這也是效仿延曆寺衛護京都（平安京）鬼門的做法。而開始計畫建寺的時候，正趕上為建造津幡、藤堂等三位大名的別墅平整了上野的山地，時機正好。
寬永寺原本是德川將軍家的祈願寺，後來成為與增上寺（位於今東京港區芝公園）齊名的德川家菩提寺。尊崇天海的德川家光留下遺言，要在寬永寺舉行葬禮，然後在日光東照宮旁建造自己的靈廟。此後，第4代將軍德川家綱直接安葬在寬永寺，第5代將軍德川綱吉、第8代將軍德川吉宗、第10代將軍德川家治、第11代將軍德川家齊、第13代將軍德川家定相繼在寬永寺修建了豪華的靈廟。
在江戶城唯一的戰場上重建
幕府末期，幕府軍在鳥羽伏見之戰中落敗後，末代（第15代）將軍德川慶喜到寬永寺避居自省了兩個月，直至和平交出江戶城。其間，他生活在「葵之間」，那裡至今仍保存著他常用的一些物品。由於德川慶喜希望自己死後舉辦神道葬禮，因此長眠在谷中陵園內，緊鄰寬永寺墓地裡的一橋家家墓。
不久，就發生了寬永寺歷史上最不幸的事件——由幕府舊臣和一橋家家臣等組成的彰義隊據守於此，寬永寺成了上野之戰的戰場。明治新政府軍集中火力圍攻之下，根本中堂等主要建築在大火中毀於一旦。後來，明治新政府沒收了寬永寺的所有領地，甚至廢除了輪王寺宮的稱號。
寬永寺一度幾乎退出了歷史舞臺，1875年（明治八年）開始重建。以德川慶喜的前家臣、企業家澀澤榮一為中心，幕府舊臣，澀澤榮一的盟友、大倉財閥的大倉喜八郎，以及德川宗家等促成了寬永寺的重建。1879年（明治十二年），川越喜多院的本地堂被遷建至寬永寺子院之一大慈院原址，成為新的根本中堂。
寬永寺在關東大地震和後來的戰爭中也遭受了巨大的損失。德川宗家將毀於大火的德川家靈廟林交由寬永寺作為陵園，接受普通施主安葬於此，如此順應時代潮流的變化，寬永寺變成了一座開放的寺院。現在，寬永寺作為天臺宗的別格大本山，依然是眾多寺院的典範。
面向建寺400周年，回歸原點
在講述幕府末期以來寬永寺所遭受的苦難時，石川介紹了上野大佛的故事，這是寬永寺「永不放棄」的象徵。由於地震等原因，上野大佛的頭部多次掉落，又多次得到了修復。第二次世界大戰期間，政府頒佈「金屬製品回收令」，連大佛的軀幹也被徵用了。僅剩的大佛臉部被嵌入牆壁安置，這樣就「再也不會落地了」。結果反而因為與「不會落第」諧音，在考生之間引發熱議，這裡便成為寬永寺尤其受歡迎的景點之一。
「不僅有學生來懸掛祈求考試合格的繪馬，還有很多學生是考上了之後來還願的。日本人虔誠的宗教之心令人嘆服，這也激勵我們要更加努力。」
石川推薦的景點是透過清水觀音堂的月之松遠眺不忍池辯天堂。
「月之松的位置有點兒不尋常，卻是感受江戶時代風情的最佳場所。2025年寬永寺將迎來建寺400週年，而上野公園一如當年的寬永寺，依然是文化之森，是平民百姓休閒的場所，是賞櫻勝地。想必天海大僧正當年的建寺理念，用現在的話來說就是多樣性和可持續發展吧。我時時感懷於天海大師的超凡見識，我覺得寬永寺的未來，就是要實現400年前的初心。」
東叡山寬永寺
- 地址：東京都臺東區上野櫻木1丁目14-11
- 開放時間：上午9點至下午5點
- 德川家歷代將軍靈廟、葵之間：通常不對外開放。請在官方網站等平臺查看特別祭拜指南
- 交通：從JR上野站（公園出口）步行15分鐘，或從JR鶯谷站步行7分鐘
採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部
標題圖片：寬永寺的正殿根本中堂