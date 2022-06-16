寬永寺和上野公園一帶——源自德川將軍家菩提寺的休閒場所

上野公園起源於日本最早的「主題公園」

東京上野公園是日本首屈一指的賞櫻勝地，這裡彙集了博物館、美術館、音樂廳、動物園等。上野公園與其相鄰的東京藝術大學被稱為「上野文化之森」，是東京人休閒的好去處，也頗受國內外遊客的喜歡。

「來上野公園玩的人，大部分都不知道這裡曾在寬永寺的地界之內。」寬永寺僧侶石川亮嶽說道。在江戶時代，這一大片區域都屬於東叡山寬永寺的範圍。寬永寺的開山始祖是深受德川家康、秀忠、家光三代將軍尊崇的天臺宗僧人天海。當時，以上野公園為中心，寬永寺占地面積約100.8萬平方公尺，獲封領地達1.5萬石，相當於小藩國一個大名的領地。



寬永寺的開山堂裡供奉著慈眼大師天海及平安時代擔任第18代天臺宗座主的慈惠大師良源。開山堂也因此被稱作「兩大師」

現今的寬永寺緊鄰上野公園北側，守護著包括德川家墓地在內的陵園。雖然占地面積只有全盛時期的十分之一，但石川表示：「如今的上野公園和寬永寺開山祖師天海大僧正的思想一脈相承。」

「寬永寺可以說是日本最早的主題公園。營建寬永寺原本是幕府的一個大工程，要在江戶城仿建比叡山延曆寺（位於今滋賀縣大津市）。在今天上野公園噴泉廣場和東京國立博物館的位置建造了正殿根本中堂等之後，幕府的目的其實已經達到了，但天海大僧正又繼續在南邊建造了供平民百姓休閒娛樂的空間。」

寬永寺創建於1625年（寬永二年），那時江戶城才剛剛發展起來，沒有什麼地方可供人們出遊，也沒有戲院等娛樂設施，再加上江戶人無暇外出旅行，幾乎沒有人見過京都或滋賀等地那些歷史悠久的寺院。

於是，天海模仿京都清水寺的舞臺建造了清水觀音堂，以方廣寺的京都大佛為靈感建造了上野大佛，還將不忍池比作琵琶湖，仿照以辯才天堂聞名的竹生島建了一座池中小島，即不忍池辯天堂。此外，他移植來奈良吉野山櫻花等四季花卉，上野山由此成為人們出遊的好去處，一年到頭都很熱鬧，也成為江戶賞櫻文化的發祥地。



清水觀音堂的舞臺和有名的月之松坐落在不忍池附近的斜坡上



建造之初，人們要乘坐小船上島祭拜不忍池辯天堂。據說由於前來祭拜的人太多，後來就架設了橋樑。現在這座橋是混凝土橋

「我揣測，天海大僧正有一種‘佛前人人平等’的思想。他設計、建造寬永寺的理念應該是要讓平民百姓也能享受在寺院裡的美好時光，輕鬆愉快地接觸佛的教誨。當時，寬永寺裡收藏著許多書籍，還起著學校的作用。對於江戶人來說，這兒就是文化之森，是平民百姓的休閒場所。我覺得現今的上野公園把這一點傳承下來了。」



獲得特別許可拍攝的正殿根本中堂的內部。據介紹，遵從「萬物平等」的思想，佛像被安放於與人的視線高度相當的位置