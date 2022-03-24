福島會津的喜多方拉麵：「早餐拉麵文化」落地生根，領略「御三家」的美味
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福島會津地區的喜多方拉麵與札幌拉麵和博多拉麵並稱為「日本三大拉麵」。
上世紀80年代喜多方市掀起拉麵熱潮時，人口剛剛突破3萬。規模如此之小的一座城市，鼎盛時期竟有120家拉麵店分佈在大街小巷，味道可與大城市媲美，乃至早餐吃麵的獨特「早餐拉麵文化」在這裡落地生根。
寬卷麵的鼻祖店——源來軒
中餐館源來軒懸掛著「元祖」的招牌，是喜多方拉麵的鼻祖店。
問到店裡有什麼推薦的拉麵品種，得到的回答是：「那還得是普通的中華蕎麥麵。」外觀看上去簡單樸素，與「元祖」之名相符，醬油風味的湯底口感清淡卻回味悠長，筋道的中粗卷麵能更好地掛上湯汁。吃起來美味可口，「喜多方拉麵天天吃都不會膩」的讚譽果然名副其實。
創建者是大正末期從中國來日的藩欽星。據說他在長崎和橫濱打了一段時間工之後，來投奔在喜多方西北的迦納礦山工作的叔父，但卻沒找到工作，於是就擺攤賣起了中華蕎麥麵。他一邊回憶著故鄉的味道，一邊自己不斷鑽研，後來就創辦了源來軒。
藩欽星發明了「扁平多加水熟成麵」，即加入大量的水後，再慢慢醒麵。他毫不私藏，將配方傾囊相授，教出了眾多弟子，後來還誕生了以源來軒的麵條為樣板的製麵廠。
滿古登食堂研製成功醬油風味湯底
喜多方拉麵的特點便是使用這種扁平多加水熟成麵。湯底多為醬油風味，不過鹽味也人氣頗高，還有拉麵店提供味噌拉麵和沾麵。源來軒、醬油風味的代表滿古登食堂、鹽味的阪內食堂，這三家麵店在當地被稱為「御三家」。
正如滿古登食堂和阪內食堂，喜多方有很多拉麵店都命名為「食堂」，對當地居民來說，是每天必去的稀鬆平常的存在。也有不少狂熱粉絲「今天醬油味，明天鹽味」，一天去一處，對滿古登和阪內雨露均沾。
滿古登食堂在二戰結束後不久創辦，初代店主佐藤梅以前經營一家小旅館。佐藤積極改良湯底，用小雜魚乾和豬骨做高湯的醬油風味湯底相傳就是滿古登原創的。
湯底的味道偏濃，很有層次感。同時又兼備清爽的餘韻，讓人每天都想吃上一碗。收銀處還銷售速食拉麵可作伴手禮，肚子雖然填飽了，但還是忍不住伸手想帶走一些。
阪內食堂，馳名全國的鹽味拉麵王牌店
喜多方的拉麵店裡，要論全國知名度，當數阪內食堂。肉蕎麥麵是店內的招牌拉麵，上面蓋著滿滿一層叉燒肉，甚至連拉麵都看不見。
創建者阪內新吾最早在老字號上海食堂當學徒，1958年（昭和33年）自立門戶。鹽味的湯底以豬骨熬製而成，添加了少量用於煮叉燒肉的醬油。湯底既有鹹味和高湯的鮮味，又因口味偏淡，所以與大量的叉燒肉、香糯可口的麵條也相得益彰。
阪內食堂之所以聲名遠揚，很大程度上得益於1988年成立的連鎖店「喜多方拉麵阪內」（經營麵食），連鎖店由初代店主擔任顧問。創建者迷戀阪內食堂的美味，一心想要將其發揚光大，現在以東京為中心，已在全國開設了60多家連鎖店，甚至還開到了美國。該連鎖店為喜多方拉麵的招牌和風味在首都圈的推廣做出了貢獻，也在消費者頭腦中植入了「喜多方拉麵非阪內莫屬」的印象。
阪內食堂和滿古登食堂從早上7點開始營業。
現任店主阪內章一說：「早上起來為營業做準備或給孩子做便當，開了燈之後，就會有老主顧進來問『開門了嗎？』『能煮碗麵嗎？』」早餐拉麵文化為工廠下夜班和早起幹農活的人提供了就餐保障，自然而然地在喜多方這片土地上落地生根。
孕育釀造業和拉麵店的飯豐山之水
喜多方拉麵能出圈到日本全國，很大程度上得益於喜多方的歷史、風土以及當地居民的氣質。
江戶時代，這裡因位於會津藩北部而被稱為「北方」。據說，雖然鶴之城（若松城）所在的會津若松是封建的武家社會，但從那時起，這裡就是風氣自由的商業地帶。1875年（明治8年），近鄰5村合併，起了個吉利的名字，「喜多方町」由此誕生。
這裡盛產酒、醬油和味噌。為釀造業撐起一片天地的，是入選「平成名水百選」的飯豐山的栂峰溪流水。優質的水源才能釀造出美酒和高品質醬油，才能製作出美味的多加水麵和湯底。
喜多方市醬油倉庫四處林立，為拉麵店的經營提供了很大便利。據說滿古登食堂的湯底就是在當地醬油店的幫助下製成的。使用不同店家的醬油，製成的湯底和叉燒肉的口味也各不相同，而且店裡專用的特供品也很好進貨。得益於此，每家店都很容易形成自己的特色，多家拉麵店在一座城市共存。
與倉庫之城一起全國「出圈」
在拉麵之前，喜多方從70年代起，就掀起了「倉庫之城」的熱潮。
舉辦攝影展，電視中播放專題節目，以此為契機，釀造業等行業倉庫林立的風景引發熱議，遊客逐漸多起來。不過，只是讓遊客來街道裡逛一圈就回去，還是有些遺憾。於是市工商觀光科在1983年跟旅遊指南雜誌攜手合作，推出了當地深受好評的拉麵。
此後，電視節目和雜誌紛紛前來採訪，遊客人數也急劇成長。再加上阪內食堂開辦了連鎖店，喜多方拉麵逐漸在全國打響了知名度。
身為擴大喜多方拉麵粉絲圈層的「功臣」，是不能忘記帶點土特產回去的。其中享有極高人氣的是大家熟悉的黃盒子——河京喜多方拉麵。
河京原先是生產滑子菇罐頭的企業，約30年前，在當地拉麵店的幫助下，開發出了生麵和濃縮湯底成套出售的產品。企業發揮自身的經營實力，如今河京黃盒子已成為會津乃至福島的代表性特產。
堅守喜多方拉麵品牌的老麵會
阪內稱，在這次拉麵熱潮中，「老麵會發揮了巨大作用」。倉庫之城喜多方老麵會於1987年由40家拉麵店和5家製麵廠共同成立。拉麵地圖標注了加盟店的位置，好評如潮，促進了「拉麵店遊」的流行。地圖現在依然在發行。
拉麵潮流使得食客激增，當地的老主顧們開始抱怨「湯太水了」「不夠燙」「麵都坨了」。為了保證店鋪的服務品質，老麵會提出了不得過度營業、儘早打烊等方針，還在衛生方面提出了改善意見。如果沒有這些舉措，則很難守住喜多方拉麵的品牌，維持人氣經久不衰。
阪內介紹說：「同行扎堆，競爭意識在所難免，這樣的措施在其他地方恐怕很難實施。喜多方自古就是商業城市，對外地人也展現出熱情好客的自由氛圍，所以老麵會才能存續至今。」
這種開放的氛圍，從藩欽星公開秘方、阪內食堂初代店主與連鎖店通力合作，以及河京將業務拓展到特產等實例中可見一斑。探尋喜多方拉麵的歷史和人氣奧秘的旅途中，我們不僅享受了老字號獨特的風味，還感受到這裡自由的風氣，收穫了很多快樂。
採訪、撰稿、攝影：nippon.com編輯部
協助採訪：喜多方觀光物產協會