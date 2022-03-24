福島會津的喜多方拉麵：「早餐拉麵文化」落地生根，領略「御三家」的美味

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福島縣會津地區的喜多方拉麵是日本三大拉麵之一。這種深受全國粉絲喜愛的美味，為何會在這座小城裡誕生呢？我們走訪了被譽為「御三家」的老字型大小拉麵店，對喜多方拉麵的歷史和引發熱潮的契機進行了採訪。

滿古登食堂研製成功醬油風味湯底 喜多方拉麵的特點便是使用這種扁平多加水熟成麵。湯底多為醬油風味，不過鹽味也人氣頗高，還有拉麵店提供味噌拉麵和沾麵。源來軒、醬油風味的代表滿古登食堂、鹽味的阪內食堂，這三家麵店在當地被稱為「御三家」。

正如滿古登食堂和阪內食堂，喜多方有很多拉麵店都命名為「食堂」，對當地居民來說，是每天必去的稀鬆平常的存在。也有不少狂熱粉絲「今天醬油味，明天鹽味」，一天去一處，對滿古登和阪內雨露均沾。



滿古登食堂在二戰結束後不久創辦，初代店主佐藤梅以前經營一家小旅館。佐藤積極改良湯底，用小雜魚乾和豬骨做高湯的醬油風味湯底相傳就是滿古登原創的。 湯底的味道偏濃，很有層次感。同時又兼備清爽的餘韻，讓人每天都想吃上一碗。收銀處還銷售速食拉麵可作伴手禮，肚子雖然填飽了，但還是忍不住伸手想帶走一些。



孕育釀造業和拉麵店的飯豐山之水 喜多方拉麵能出圈到日本全國，很大程度上得益於喜多方的歷史、風土以及當地居民的氣質。 江戶時代，這裡因位於會津藩北部而被稱為「北方」。據說，雖然鶴之城（若松城）所在的會津若松是封建的武家社會，但從那時起，這裡就是風氣自由的商業地帶。1875年（明治8年），近鄰5村合併，起了個吉利的名字，「喜多方町」由此誕生。 這裡盛產酒、醬油和味噌。為釀造業撐起一片天地的，是入選「平成名水百選」的飯豐山的栂峰溪流水。優質的水源才能釀造出美酒和高品質醬油，才能製作出美味的多加水麵和湯底。 喜多方市醬油倉庫四處林立，為拉麵店的經營提供了很大便利。據說滿古登食堂的湯底就是在當地醬油店的幫助下製成的。使用不同店家的醬油，製成的湯底和叉燒肉的口味也各不相同，而且店裡專用的特供品也很好進貨。得益於此，每家店都很容易形成自己的特色，多家拉麵店在一座城市共存。



