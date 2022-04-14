世界自然遺產大石林山：沖繩本島最北端聖地，領略山原地區自然風光
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在大石林山體驗世界遺產的自然風光
沖繩本島北部地區自古被稱為「揚巴魯」（意為「山原」），是一片自然資源豐饒的土地。以國立公園地區為中心，覆蓋著日本最大規模的常綠闊葉林，山原秧雞等本土動植物數量眾多。 2021年7月，以極其重要的生物多樣性保護區為評選理由，「奄美大島、德之島、沖繩島北部以及西表島」入選聯合國教科文組織的世界自然遺產名錄。
沖繩的旅遊景點主要集中在以那霸市為中心的南部地區，以及散佈著度假酒店的中部西海岸沿岸。以前，一般情況下游客涉足的最北景點是名護市的美麗海水族館一帶，而此次入選世界自然遺產的地區還囊括了水族館以北的國頭村、東村和大宜味村。山原國立公園不為大眾熟知，而且佔地面積廣大，因此遊客往往苦於不知該遊覽什麼地方。
對此，筆者建議大家去沖繩本島北端的大石林山（國頭村）。景區有徒步路線，沿途可欣賞嶙峋的石灰岩形成的罕見景觀，還能看到巨型榕樹，可充分領略山原地區的自然之美。
安須社，老幼皆可遊覽的聖地
大石林山位於本島最北端邊戶岬附近的山峰邊戶岳上。直到2.5億年前還沉睡於海底的石灰岩隨著地殼變動而隆起，經過長年的風雨侵蝕後，便形成了嶙峋巨岩，林立在一片蔥鬱之中，形成獨特的風景。
邊戶岳是琉球的創世神阿摩美久最早欽定的聖地之一，過去被稱為「安須社」。現在整座山上還保留著50多處「御願所」（參拜處），大石林山也籠罩在神秘的氛圍中。
大石林山有4條徒步路線，所有路線的起點都是「精氣小屋」，遊客可從售票處乘坐擺渡車前往。
最短的路線是「無障礙路線」，全長僅600m，所需時間約20分鐘。從鋪裝路和木製平台可近距離欣賞秀美的石山，帶老人和孩子前去遊覽也輕鬆無憂。
特別受遊客歡迎的是兩條路線的組合，即在點綴著岩石的樹林中行走的「奇岩巨石路線」，以及可俯瞰清澈碧海及邊戶岬的「美麗海瞭望台路線」。以上3條路線最終都回到精氣小屋，雖然返程可乘坐擺渡車，但還是建議大家走走「榕樹森林路線」，一路觀景一路返回。
遙望奇岩怪石，在山原地區的自然風光中徜徉
沿著奇岩巨石路線在森林中穿行，沿途可觀賞散佈在林間的美洲鬣蜥岩、駱駝岩和結緣岩等巨石，領略山原地區大自然的秀麗風光。全長1km，大約35分鐘走完。
穿過林中道路，就看到了大石林山的標誌——悟空岩。據說因為形似《西遊記》中孫悟空的出生地中國的花果山而得名。
從這裡順著山脊繼續往上攀爬，就匯入了美麗海瞭望台路線。
美麗海瞭望台路線長約900m，約半小時走完。與奇岩巨石路線有重合部分，兩條路線合起來走一圈，則需約50分鐘。
從悟空岩再往前，是石林壁、神龍巖等信仰聖地集中的地方。岩石間隱藏著「御願所」，留意不要錯過。從山頂的美麗海瞭望台可以俯瞰美麗的碧海和邊戶岬，趕上晴空萬里的日子，還能將23km外的鹿兒島和與論島盡收眼底。
如果時間和體力允許，還可以在精氣小屋稍作休息，然後去走一走「榕樹森林路線」。全長900m，登山道少，即便放慢腳步，半小時之內也可以走到售票處。
一路上隨處可見巨型榕樹，鐵樹林也是難得一見的景觀。在終點恭候遊客的「御願榕樹」枝繁葉茂，據說樹冠周長為日本國內最大。
邊戶岬和茅打懸崖等周邊地區也很迷人
邊戶岬近在咫尺，從大石林山驅車約5分鐘即可到達。怒濤拍打著高10m的懸崖峭壁，景象驚心動魄。岬角尖端一側立有一座紀念沖繩回歸本土鬥爭的石碑，上面刻著「祖國復歸鬥爭碑」。 2022年沖繩迎來回歸本土50週年紀念，到這裡游覽可以說再合適不過了。
邊戶岬附近的山原秧雞瞭望台也是隱藏在綠蔭中的人氣景點。需要攀登一條相當狹窄的小道才能到達，但矗立在一片蔥鬱中的巨大山原秧雞的確值得一看。山原地區的自然風光、安須社及壯美的邊戶岬可盡收眼底。
從大石林山嚮西南的海岸線走去，很快就能到茅打懸崖。懸崖高約80m，上面設有瞭望台。放眼望去，沖繩標誌性的全景一覽無餘，這裡也以夕陽西下的壯美景觀而聞名。
本篇介紹了沖繩本島北端的遊覽勝地，山原地區還有很多其他充滿魅力的景點。大家如果有機會來沖繩，一定要去北部走一走。
大石林山
- 地址：沖繩縣國頭郡國頭村宜名真1241
- 休息日：無
- 入園時間：上午9:30-下午4:30（下午5:30閉園）
- 門票：成年人（15歲以上）1200日圓、兒童（4-14歲）550日圓、老人（65歲以上）900日圓 ※身障人士享有優惠價
- 交通：從那霸出發開車約2小時，從美麗海水族館出發約75分鐘
採訪、撰稿、攝影：nippon.com編輯部