世界自然遺產大石林山：沖繩本島最北端聖地，領略山原地區自然風光

Guideto Japan

2022年5月，沖繩將迎來回歸日本本土50週年。這裡的歷史、風土和獨特的文化再次受到關注，其中，剛剛入選世界自然遺產的沖繩本島北部成為最受世人矚目的地區。本文將帶領讀者走進大石林山，領略山原地區的自然風光，並介紹邊戶岬等周邊的絕美景點。

在大石林山體驗世界遺產的自然風光 沖繩本島北部地區自古被稱為「揚巴魯」（意為「山原」），是一片自然資源豐饒的土地。以國立公園地區為中心，覆蓋著日本最大規模的常綠闊葉林，山原秧雞等本土動植物數量眾多。 2021年7月，以極其重要的生物多樣性保護區為評選理由，「奄美大島、德之島、沖繩島北部以及西表島」入選聯合國教科文組織的世界自然遺產名錄。 沖繩的旅遊景點主要集中在以那霸市為中心的南部地區，以及散佈著度假酒店的中部西海岸沿岸。以前，一般情況下游客涉足的最北景點是名護市的美麗海水族館一帶，而此次入選世界自然遺產的地區還囊括了水族館以北的國頭村、東村和大宜味村。山原國立公園不為大眾熟知，而且佔地面積廣大，因此遊客往往苦於不知該遊覽什麼地方。 對此，筆者建議大家去沖繩本島北端的大石林山（國頭村）。景區有徒步路線，沿途可欣賞嶙峋的石灰岩形成的罕見景觀，還能看到巨型榕樹，可充分領略山原地區的自然之美。



