富士山麓的「紡織之鄉」富士吉田：擁有上千年歷史的著名紡織品產地
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獨具日本特色的城市風光
山梨縣富士吉田市受到全球關注是在2015年。《米其林綠色指南-日本》封面的富士山風光，就是以這裡的新倉山淺間公園的忠靈塔為前景拍攝的。這張圖片還刊登在《Best In Travel 2016》的封面上，這是全球最有名的旅行指南《孤獨星球》推出的2016年最佳旅行地，富士吉田由此成為日本乃至全世界最具特色的旅遊景點。
此後，忠靈塔遊客如織。以前這裡在日本國內都不太知名，如今卻因為「出口轉內銷」而人氣攀升，來自首都圈的當日往返遊客越來越多。可惜遊客到忠靈塔拍了美圖之後，就直接去登富士山，或直奔富士五湖、富士急樂園去了,很少有人到富士山腳下的城市裡遊覽一番。
富士吉田現在正努力開展宣傳活動，向外界介紹這座城市的歷史和魅力。其中一項活動就是宣傳「紡織之鄉」的傳統和技法。事實上，富士吉田是擁有一千多年歷史的紡織品產地，在紡織品領域因其精湛的技術和優良的品質而遠近馳名。
從平安時代發展至今的紡織之鄉
在富士急行線富士山站下車，車站的一角設有「紡織之鄉問訊處」。這裡除了展示富士吉田生產的大量布料外，還介紹紡織業的歷史和參觀工廠的資訊。
從幾年前起，創立自主品牌的紡織廠逐漸增加，每個月第3個星期六都會舉辦「OPEN FACTORY」活動，各大廠商都在活動中開設直營店。提前預約就能參加工作坊活動，體驗自製原創披肩和紮染等工藝。先通過紡織之鄉問訊處或官網等管道了解當月有哪些廠商參與，然後就可以上街逛一逛了。
富士吉田的紡織品生產據傳始於西元前。平安時代的法令集《延喜式》（成書於927年）記載了「甲斐國（今山梨縣）納布」，所以可以確定這裡早在一千多年以前就是著名的紡織品產地了。
究其原因，主營有機棉的前田源商店的前田富男專務解釋道：「火山灰土壤雖然不適合農業，但富士山豐富的雪融水卻最適合用來染色，因此養蠶和機織很早就發展起來了。」
江戶時代，色織布「甲斐絹」走俏市場。因為是先染線再織布，所以其特點是色彩鮮豔，不易褪色。再加之以精湛的紡織技術，即可織出五顏六色的花紋，主要用作和服外褂的裏料。
前田專務說：「在江戶時代，裏料是穿衣品味的關鍵，其中甲斐絹很受歡迎。」那個時代崇尚樸素節儉，外表避免華麗的衣飾。聲名顯赫的富商出門在外或在宴會上脫下和服外褂掛到衣架上時，會暗暗比較裏料的精美時尚。
從紡織業的黃金期到衰退期，再到獨創性時代
進入明治時代之後，這裡作為高級紡織品的產地依然一派繁榮。雖然在二戰中因為被強徵金屬紡織機而一度陷入衰退，但在戰後迎來了全盛期，即所謂「喀嚓一聲萬金來的時代」。每5天開放1次的集市上聚集著來自全國各地的中間商，高級面料一上架就被搶購一空。轉動紡織機，「喀嚓」一聲響，就能賺得1萬日圓，這個時代由此得名。
遺憾的是，這個時期「只是曇花一現，沒能長久」。亞麻紡織品專業廠商「Tenjin Factory」的法人代表小林新司如是說。昭和後期，在進口面料的衝擊下，紡織品產業陷入衰退。不斷有織造坊停工或縮小規模，在上世紀70年代後半期到80年代後半期的「織機統一報廢事業」中，當地約有4成的紡織機被銷毀。此後也一直經營慘澹，鼎盛期這座城市的織造坊超過6000家，紡織機多達2萬台，而今卻一派蕭條，僅存約200家織造坊、1000台紡織機。
即便如此，富士吉田依然將精湛的紡織技術傳承至今，一直守護著紡織之鄉的歷史。近年來又增添了新氣象，比如年輕手藝人創立個人品牌，工廠推出直營店等。之所以發生這些變化，小林解釋說：「很大程度得益於大約10年前開始跟東京造形大學學生的交流。」
富士吉田的紡織品產業在明治之後也一直主打服裝裏料，並生產大量用於製作領帶和傘面的面料。小林說，「買方看中了我們高超的技術實力，那些難以大量生產的特殊布料都會找我們訂貨」，所以這裡幾乎都是小規模的織造坊。既沒有誕生大規模紡織廠，也很少生產色彩豔麗的面料，這大概就是這個紡織品產地在大眾市場籍籍無名的原因吧。
但是，這裡的紡織技術在日本全國也是數一數二的。學生們被這一技術吸引，紛紛加入到宣傳富士吉田紡織品的傳統和魅力的隊伍中來。也有年輕人被富士山腳下的風土所吸引，畢業後來此定居。與此相應，織造坊的年輕經營者們也開始研發自主產品，甚至開起了直營店，希望更多人瞭解自家紡織品的魅力。此外，吸引縣內外年輕設計師、高舉「紡織之鄉」旗幟的城市振興措施也正式上馬。
「外來的年輕人讓我們重新認識到這座城市的魅力，這是我們置身其中感受不到的。忠靈塔的魅力也是外國人發掘出來的，兩者有異曲同工之妙啊。」對此，小林心懷感激。
舉辦眾多富於魅力的活動，吉田烏龍麵也引爆話題
富士吉田每年10月都會舉辦「紡織之鄉節」（簡稱「紡織節」）。不僅來自全國的紡織產品彙聚一堂，還通過手工製作體驗、展示及直播談話等方式，充分宣傳紡織品和城市的魅力。
從去年年末到今年1月，富士吉田市舉辦了「FUJI TEXTILE WEEK 2021」(2021年富士紡織品宣傳周)活動。以城市主幹道「本町通」為中心，展出了大量用紡織面料創作的藝術品，向外界宣傳紡織品與富士吉田這座城市的發展潛力。通過這一系列活動，「富士吉田=紡織之鄉」的印象逐漸深入人心。
當地備受矚目的美食是吉田烏龍麵。最大特點是麵條粗，口感非常勁道，這也與紡織品產業有很密切的關係。以往操作紡織機的多為女性，男性負責做午飯。據說為了讓麵條維持更長的飽腹感，男人們用盡全身力氣去揉麵，於是誕生了號稱「日本最硬」的麵條。
在富士吉田的街道漫步，大口吃上一碗吉田烏龍麵，想必能更深入體會富士山的饋贈以及紡織之鄉的傳統和魅力吧。
採訪、撰稿、攝影：nippon.com編輯部
標題圖片：「FUJI TEXTILE WEEK 2021」展出的西尾美也的作品《裏料／裏富士》