富士山麓的「紡織之鄉」富士吉田：擁有上千年歷史的著名紡織品產地

Guideto Japan

山梨縣的富士吉田市是距離世界遺產富士山最近的城市，從平安時代起就是著名的紡織品產地。雖然曾經一度衰敗，但如今繼承了這一傳統的「機屋」（織造坊）正在和整座城市齊心協力，向世人宣傳「紡織之鄉」的歷史和高品質的紡織品。

獨具日本特色的城市風光 山梨縣富士吉田市受到全球關注是在2015年。《米其林綠色指南-日本》封面的富士山風光，就是以這裡的新倉山淺間公園的忠靈塔為前景拍攝的。這張圖片還刊登在《Best In Travel 2016》的封面上，這是全球最有名的旅行指南《孤獨星球》推出的2016年最佳旅行地，富士吉田由此成為日本乃至全世界最具特色的旅遊景點。

將春天櫻花時節的五重塔、富士山和綻放的櫻花收入一張圖中。在社交網站被全球線民瘋狂轉載。瞭望平臺目前正在改建中，預定2022年春季完工（PIXTA） 此後，忠靈塔遊客如織。以前這裡在日本國內都不太知名，如今卻因為「出口轉內銷」而人氣攀升，來自首都圈的當日往返遊客越來越多。可惜遊客到忠靈塔拍了美圖之後，就直接去登富士山，或直奔富士五湖、富士急樂園去了,很少有人到富士山腳下的城市裡遊覽一番。 富士吉田現在正努力開展宣傳活動，向外界介紹這座城市的歷史和魅力。其中一項活動就是宣傳「紡織之鄉」的傳統和技法。事實上，富士吉田是擁有一千多年歷史的紡織品產地，在紡織品領域因其精湛的技術和優良的品質而遠近馳名。

富士吉田的主幹道「本町通」，依稀可見昔日風貌

從平安時代發展至今的紡織之鄉 在富士急行線富士山站下車，車站的一角設有「紡織之鄉問訊處」。這裡除了展示富士吉田生產的大量布料外，還介紹紡織業的歷史和參觀工廠的資訊。 從幾年前起，創立自主品牌的紡織廠逐漸增加，每個月第3個星期六都會舉辦「OPEN FACTORY」活動，各大廠商都在活動中開設直營店。提前預約就能參加工作坊活動，體驗自製原創披肩和紮染等工藝。先通過紡織之鄉問訊處或官網等管道了解當月有哪些廠商參與，然後就可以上街逛一逛了。

緊挨著富士山站的紡織之鄉問訊處

在問訊處可親手觸摸紡織品面料，還可以在預約後體驗包扣製作

與富士山站相鄰的商場Q-STA內設有「山梨紡織遊 MILL SHOP」，這裡也銷售當地的紡織品雜貨 富士吉田的紡織品生產據傳始於西元前。平安時代的法令集《延喜式》（成書於927年）記載了「甲斐國（今山梨縣）納布」，所以可以確定這裡早在一千多年以前就是著名的紡織品產地了。 究其原因，主營有機棉的前田源商店的前田富男專務解釋道：「火山灰土壤雖然不適合農業，但富士山豐富的雪融水卻最適合用來染色，因此養蠶和機織很早就發展起來了。」

前田源商店原本生產用於傘面的絲綢，前田富男專務開始做起了有機棉生意

棉布用織出細軟絲綢的機器紡織而成，手感柔軟獨特。這種面料製成的內衣和披肩等貼身衣物尤受歡迎 江戶時代，色織布「甲斐絹」走俏市場。因為是先染線再織布，所以其特點是色彩鮮豔，不易褪色。再加之以精湛的紡織技術，即可織出五顏六色的花紋，主要用作和服外褂的裏料。 前田專務說：「在江戶時代，裏料是穿衣品味的關鍵，其中甲斐絹很受歡迎。」那個時代崇尚樸素節儉，外表避免華麗的衣飾。聲名顯赫的富商出門在外或在宴會上脫下和服外褂掛到衣架上時，會暗暗比較裏料的精美時尚。

色彩豔麗的甲斐絹。雖然是單色面料，但從不同角度看，顏色呈現出微妙的變化，精美絕倫

每幅布料都有專屬的策劃設計書——「織物設計圖」

從紡織業的黃金期到衰退期，再到獨創性時代 進入明治時代之後，這裡作為高級紡織品的產地依然一派繁榮。雖然在二戰中因為被強徵金屬紡織機而一度陷入衰退，但在戰後迎來了全盛期，即所謂「喀嚓一聲萬金來的時代」。每5天開放1次的集市上聚集著來自全國各地的中間商，高級面料一上架就被搶購一空。轉動紡織機，「喀嚓」一聲響，就能賺得1萬日圓，這個時代由此得名。 遺憾的是，這個時期「只是曇花一現，沒能長久」。亞麻紡織品專業廠商「Tenjin Factory」的法人代表小林新司如是說。昭和後期，在進口面料的衝擊下，紡織品產業陷入衰退。不斷有織造坊停工或縮小規模，在上世紀70年代後半期到80年代後半期的「織機統一報廢事業」中，當地約有4成的紡織機被銷毀。此後也一直經營慘澹，鼎盛期這座城市的織造坊超過6000家，紡織機多達2萬台，而今卻一派蕭條，僅存約200家織造坊、1000台紡織機。

小林正在檢查紡織機的運行情況。據他介紹，有些面料會特意使用舊機器來紡織

洗多次後，手感就會越好的Tenjin亞麻布產品 即便如此，富士吉田依然將精湛的紡織技術傳承至今，一直守護著紡織之鄉的歷史。近年來又增添了新氣象，比如年輕手藝人創立個人品牌，工廠推出直營店等。之所以發生這些變化，小林解釋說：「很大程度得益於大約10年前開始跟東京造形大學學生的交流。」 富士吉田的紡織品產業在明治之後也一直主打服裝裏料，並生產大量用於製作領帶和傘面的面料。小林說，「買方看中了我們高超的技術實力，那些難以大量生產的特殊布料都會找我們訂貨」，所以這裡幾乎都是小規模的織造坊。既沒有誕生大規模紡織廠，也很少生產色彩豔麗的面料，這大概就是這個紡織品產地在大眾市場籍籍無名的原因吧。

專門生產領帶的「羽田忠織物」的工廠直營店。色彩豐富的優質領帶琳琅滿目

槙田商店不僅生產面料，還設計製造雨傘。圖為其直營店

「甲斐絹問屋」這幾個字講述著槙田商店150多年的歷史 但是，這裡的紡織技術在日本全國也是數一數二的。學生們被這一技術吸引，紛紛加入到宣傳富士吉田紡織品的傳統和魅力的隊伍中來。也有年輕人被富士山腳下的風土所吸引，畢業後來此定居。與此相應，織造坊的年輕經營者們也開始研發自主產品，甚至開起了直營店，希望更多人瞭解自家紡織品的魅力。此外，吸引縣內外年輕設計師、高舉「紡織之鄉」旗幟的城市振興措施也正式上馬。 「外來的年輕人讓我們重新認識到這座城市的魅力，這是我們置身其中感受不到的。忠靈塔的魅力也是外國人發掘出來的，兩者有異曲同工之妙啊。」對此，小林心懷感激。

小林的周圍滿是考究的亞麻布產品

Tenjin直營店外觀優雅。很多織造坊和飲食店外都安裝了自行車架，所以也推薦騎自行車遊覽