走近沖繩人家的守護神——琉球獅子「西薩」

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琉球獅子「西薩」是沖繩最具代表性的形象之一。很多西薩瞪著圓溜溜的眼睛，嘴巴張得大大的，表情憨態可掬，也是很受遊客歡迎的伴手禮。本文將為大家揭秘西薩的歷史、特徵和作用。

明治以後進入一般百姓家中 走在沖繩的街頭巷尾，在建築物入口、房屋頂上，處處都能偶遇西薩「西薩」。很多人認為，自琉球王國時代起，西薩便已融入一般百姓的生活，但據考證，明治時代中期開始，一般老百姓家中才出現這種獅子像。

在紅瓦上驅魔鎮宅的傳統西薩「西薩」 「紅瓦屋頂是沖繩傳統民居的典型特徵，不過，琉球王朝對平民百姓的住宅大小進行了規定，並且禁止平民住宅使用瓦頂。1889年（明治22年），這一規定被廢除，此後使用紅瓦的一般百姓家才逐漸多了起來。鋪瓦的工匠使用剩餘的油漆製作西薩，裝飾在屋頂上，由此，西薩在百姓家庭中普及開來。」 為我們解說西薩歷史和特徵的是王國歷史博物館的學藝員酒井若葉。王國歷史博物館位於集中展現沖繩文化的景區「沖繩世界文化王國」中的琉球王國城下町，這裡收藏了許多出自名匠之手的西薩，同時還展出了諸多被認為是西薩原型的國外獅子像。博物館周邊，跨越百年歲月的紅瓦古宅鱗次櫛比，這裡可謂了解西薩歷史的最佳場所。

位於沖繩世界文化王國內的王國歷史博物館。其入口處的3座西薩正翹首迎賓

將國家級物質文化遺產古民宅遷移至此的琉球王國城下町。家家戶戶的屋頂或門口都有西薩

極富特色的彩繪西薩

史芬克斯和狛犬的同伴 據推測，古代東方的獅子像經中國傳到沖繩後，形成了西薩。在古埃及和中東地區，百獸之王獅子象徵著王權和神聖，常裝飾在宮殿或神殿中。其代表就是長著人面獅身的史芬克斯。 獅子像沿著絲綢之路一路向東，其面貌也逐漸發生了改變。到了沒有真獅子的地區，它被進一步神化，成為驅魔鎮邪的守護神。酒井笑著告訴我們：「也有沖繩人問我『西薩是狗是貓？』」日本本土的狛犬同樣起源於此，不過具體路徑有所不同，西薩是從中國直接傳入沖繩的，而狛犬則經朝鮮半島傳入本土。 在沖繩本島北部和八重山群島的部分地區，西薩被叫做「西西」（長音），一說認為該叫法源於本土日語中獅子的發音「西西」（短音）。但是，獅子是從中國直接傳入沖繩的。中文裡，獅子的發音是「shizi」，從相似的發音來看，「西薩」一名很有可能是同時由中國傳入的。 酒井還告訴我們：「說『西薩』一詞時，遊客們一般習慣將重音放在前面的音節，就像古羅馬將軍『Caesar』（凱撒）的發音那樣，但沖繩本地人的發音並不會這麼抑揚頓挫，而是音調趨於平緩。」

王國歷史博物館的展示清晰地說明了獅子像的傳播歷史

表情豐富的西薩

西薩有三種：宮獅子、村獅子和家獅子 用獅子進行裝飾的文化傳統，自然是從掌控貿易的王府開始的。在琉球王國的陵墓「浦添極樂陵」中，13世紀的國王英祖的石棺上，就雕刻著獅子的圖案。被列入世界遺產的第二尚氏王朝的王陵玉陵（建於1501年）也有3座西薩。王室陵墓、寺院或城牆上的這些獅子叫做「宮獅子」。 其次誕生的是「村獅子」。村獅子一般建在村落入口處或高地上，用於驅魔和防火。有記載的最古老的村獅子，是1689年建於沖繩本島南部八重瀨町富盛的「富盛石雕大獅子」。當時，這個村子屢遭火災侵襲，請人占卜之後，被告知火災是八重瀨嶽引起的。因此，人們建造了這座石獅子，並使其面朝這座山所在的西南方向。相傳，此後該地區再也沒有發生過火災。 王國歷史博物館中陳列著這樣一張照片：美國士兵隱藏在富盛的石獅子後，拿著望遠鏡偵察敵情。本島南部是沖繩戰役的激戰地，這尊古時候保護村落平安的避火之神，在戰時又被用來躲避子彈的襲擊。而今，這座大獅子身上仍然殘留著許多彈痕，它向人們講述著沖繩獨有的文化，以及當年那場激烈的戰役。

宮獅子和村獅子的展示。右上圖中，美軍正以富盛石獅子為盾作戰

富盛石雕大獅子位於名為勢理城的古城遺址處

獅身上的彈孔向人們講述著那場激烈的戰爭 村獅子的建造使得西薩信仰在平民百姓中傳播開來，也推動了明治以後「家獅子」的普及。一般家裡將西薩安置在房頂中央、門柱上或是玄關附近，以起到驅魔鎮邪的效果。近年來，也出現了許多可以放置在室內的西薩擺飾，以適應樓房住戶的需求。 酒井告訴我們：「隨著沖繩旅遊業的發展，西薩的形象也更多樣了。過去的西薩個個面目可怖、威嚇力十足，而現在的小獅子情態各異，有的笑容可掬，有的還玩起了倒立。顏色也更加豐富多彩，成了很有人氣的特產。」

沖繩世界文化王國的特產專櫃

在陶藝體驗角，可以按照自己的喜好製作西薩