吉卜力主題公園2022年11月開園：再現龍貓和拉普達的經典場景，實現原有公園設施的再利用

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吉卜力主題公園將於今年11月1日在愛知縣長久手市的愛知世界博覽會紀念公園內開門迎客。該公園是愛知縣與吉卜力工作室共同開發的專案，官方發佈了設施的概況，同時介紹了部分施工現場的情況。

再現吉卜力作品的諸多經典場景 據宮崎導演介紹，兩個區域的施工現場也會對外開放。迎接遊客的青春之丘區域重現了動畫電影《心之谷》中的「地球屋」（標題圖片正中央的建築物）和「圓形廣場」。在其一隅，《貓的報恩》裡的「貓事務所」的微縮版也在建設中。此外，正在對已有的電梯設施內外進行重修，改建後的建築物讓人聯想起《天空之城》和《霍爾的移動城堡》（標題圖片左邊的建築物）。





吉卜力大倉庫的作用是保管和展示動畫電影上映時的海報、周邊產品和藝術作品等資料。對原來的溫水游泳池建築進行了再利用，面積為設計理念相同的三鷹之森吉卜力美術館的4倍左右。天空之城「拉普達」中成為廢墟的庭院、《借物少女艾莉緹》中地板下的家和小人的花園等各種吉卜力作品的元素應有盡有，被安排在迷宮一樣的場館中。在這片區域遊客不知道接下來會邂逅哪個角色，可以帶著探險尋寶的心情在裡面遊覽。





這次沒有開放施工現場，據介紹，Dondoko森林坐落在愛知世界博覽會時修建的《龍貓》中皋月和梅的家周邊，展現的是昭和風情的田園風光。有效利用園內豐富的自然資源修建了步行道，看點是高達5.2m的巨型龍貓木制娛樂設施「Dondoko堂」。 計畫於2023年開業的幽靈之鄉以《魔法公主》中的蝦夷人村莊和煉鐵場為原型，打造的是裡山風景。魔女山谷計畫建造為歐式風格，由《魔女宅急便》裡的歐其諾家、霍爾的移動城堡和荒地等部分組成。



