吉卜力主題公園2022年11月開園：再現龍貓和拉普達的經典場景，實現原有公園設施的再利用
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率先開放3個區域，明年秋季5個區域全部竣工
可充分體驗吉卜力動畫世界的吉卜力主題公園預計於今年11月1日開園。樂園坐落在2005年愛知世界博覽會會場原址愛知世界博覽會紀念公園內，占地7.1公頃。設施策劃負責人、任「總監」一職的是電影導演宮崎吾朗，共分5個主題區域，「青春之丘」「吉卜力大倉庫」和「Dondoko森林」等3個區域率先開業，2023年秋季「幽靈之鄉」「魔女山谷」完工後，全園正式開業。
吉卜力公園是愛知縣的公園開發項目，投資額約340億日圓。由吉卜力工作室和中日新聞社的合資公司負責運營。
吉卜力工作室董事長、製片人鈴木敏夫自信滿滿地說：「（三鷹之森）吉卜力美術館的精神發揚光大，公園是它的升級版。敬請期待。」公園採取預約制，需提前確定入園日期和具體時間，門票價格未定。愛知縣知事大村秀章表示：「因為是縣內的公園開發專案，所以票價會定得比一般主題公園便宜些。」
再現吉卜力作品的諸多經典場景
據宮崎導演介紹，兩個區域的施工現場也會對外開放。迎接遊客的青春之丘區域重現了動畫電影《心之谷》中的「地球屋」（標題圖片正中央的建築物）和「圓形廣場」。在其一隅，《貓的報恩》裡的「貓事務所」的微縮版也在建設中。此外，正在對已有的電梯設施內外進行重修，改建後的建築物讓人聯想起《天空之城》和《霍爾的移動城堡》（標題圖片左邊的建築物）。
吉卜力大倉庫的作用是保管和展示動畫電影上映時的海報、周邊產品和藝術作品等資料。對原來的溫水游泳池建築進行了再利用，面積為設計理念相同的三鷹之森吉卜力美術館的4倍左右。天空之城「拉普達」中成為廢墟的庭院、《借物少女艾莉緹》中地板下的家和小人的花園等各種吉卜力作品的元素應有盡有，被安排在迷宮一樣的場館中。在這片區域遊客不知道接下來會邂逅哪個角色，可以帶著探險尋寶的心情在裡面遊覽。
這次沒有開放施工現場，據介紹，Dondoko森林坐落在愛知世界博覽會時修建的《龍貓》中皋月和梅的家周邊，展現的是昭和風情的田園風光。有效利用園內豐富的自然資源修建了步行道，看點是高達5.2m的巨型龍貓木制娛樂設施「Dondoko堂」。
計畫於2023年開業的幽靈之鄉以《魔法公主》中的蝦夷人村莊和煉鐵場為原型，打造的是裡山風景。魔女山谷計畫建造為歐式風格，由《魔女宅急便》裡的歐其諾家、霍爾的移動城堡和荒地等部分組成。
吉卜力首次試水的旅遊宣傳片
愛知世界博覽會時建造「皋月和梅的家」，成為愛知縣與吉卜力攜手合作的起點。2015年，為了紀念世界博覽會舉辦10週年，愛知世界博覽會紀念公園舉辦了「吉卜力大博覽會」。回顧修建吉卜力主題公園的計畫實現的過程，大村知事說：「皋月和梅的家如今也廣受歡迎，成為世界博覽會的寶貴遺產。我們多次提議，一定要把它建造成一個永久性設施。」
愛知縣委託吉卜力工作室拍攝了視訊《變成風，一起玩》，宣傳「建有吉卜力公園的愛知」的魅力。片仲介紹了「國寶」犬山城、「日本遺產」有松的街道，以及豐田博物館等遊覽勝地。雖說是吉卜力工作室的首部旅遊視訊，但鈴木製片人自賣自誇道：「吉卜力很少拍攝真實場景的視訊，雖然有點王婆賣瓜的嫌疑，但是的確拍得不錯呢。」
據愛知縣預測，吉卜力公園的遊客在開園之初1年內可達100萬人，到2023年秋天全面開園後可達180萬人。新冠疫情結束後外國遊客也可望前來遊玩，預計1年可帶動縣內經濟效益480億日圓。
採訪、撰稿、攝影：nippon.com編輯部
標題圖片：青春之丘示意圖 （Studio Ghibli）