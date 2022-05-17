港口城市著名歷史建築巡禮：充滿復古情調的北九洲市「門司港懷舊街區」

觀光旅遊 歷史

北九洲市的門司港曾是繁華一時的貿易港口。自昭和時代末期以來，當地開始整修歷史建築，搖身一變成了一個充滿大正時代浪漫氣息的「門司港懷舊街區」。此次，我們將為您介紹當地的歷史故事和精彩看點。
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門司港曾是九州的門戶

門司港位於九州最北端，面臨關門海峽。二戰以前，當地是盛極一時的貿易港口，與神戶港、橫濱港並稱為「日本三大港口」。門司港保留著大量從明治時代至昭和初期的著名建築，呈現出復古的街區風貌。自昭和時代末期以來，當地開始對街區進行維護和整修工作。1995年，城市型觀光景點「門司港懷舊街區」開門迎賓。當地夜景尤其迷人，在疫情發生之前，門司港懷舊街區是一處年均觀光客人數達200萬以上的人氣景點。

有「戀人聖地」之稱的步行者專屬吊橋「藍翼門司吊橋（BLUE WING MOJI）」。1993年完工，如今已成為門司港懷舊街區的地標
有「戀人聖地」之稱的步行者專屬吊橋「藍翼門司吊橋（BLUE WING MOJI）」。1993年完工，如今已成為門司港懷舊街區的地標

吊橋一天吊起6次。在橋上可以望見對岸的下關和關門橋
吊橋一天吊起6次。在橋上可以望見對岸的下關和關門橋

從「門司港懷舊展望室」看到的黃昏美景。跟前的建築物是以前的門司海關，中間的是門司港飯店
從「門司港懷舊展望室」看到的黃昏美景。跟前的建築物是以前的門司海關，中間的是門司港飯店

在江戶時代，關門海峽的本州一側有著名的下關，作為北前船的停泊港口，曾經十分繁榮熱鬧；而海峽另一側的門司則只是一個佈滿鹽田的小漁村。1889年（明治22年），澀澤榮一等人成立了一家名為「門司築港會社」的公司，開始大規模的填海造地工程。

當門司港成為筑豐（福岡縣中部）的石炭和稻米的指定出口港後，九州鐵路（即今JR鹿兒島本線）於1891年將鐵路線延伸至門司站。從此門司成為了九州鐵路的起點，九州鐵路也將本公司設於此地，門司自然也就成為了九州的海陸門戶。

「JR門司港站」現已成為國家重要文化財產。1914年落成，當時叫「門司站」
「JR門司港站」現已成為國家重要文化財產。1914年落成，當時叫「門司站」

門司港站有一塊石碑，上刻「香蕉大叫賣發祥地」。當地和臺灣之間的貿易往來曾繁盛一時
門司港站有一塊石碑，上刻「香蕉大叫賣發祥地」。當地和臺灣之間的貿易往來曾繁盛一時

1891年落成的「舊九州鐵道本社」是門司港懷舊街區最古老的一座建築，如今是「九州鐵道紀念館」總館
1891年落成的「舊九州鐵道本社」是門司港懷舊街區最古老的一座建築，如今是「九州鐵道紀念館」總館

2003年開館的「九州鐵道紀念館」的車輛展示場。此處還設有受親子遊客歡迎的「迷你鐵道公園」
2003年開館的「九州鐵道紀念館」的車輛展示場。此處還設有受親子遊客歡迎的「迷你鐵道公園」

曾因中國貿易而繁榮的港口在戰後逐漸衰落，如今轉型為觀光景點

因靠近中國大陸和朝鮮半島，在甲午戰爭和日俄戰爭中，門司港的貿易得到了迅速發展。海運公司、商社和銀行等企業的分店遍佈當地。

自1899年（明治32年）開港以來，門司港的進港船舶數量連續3年位居全國第一，長期與神戶港爭奪頭把交椅。此外，門司港的進出口額也在不斷增加。明治時代後期，門司港發展成僅次於橫濱港、神戶港、大阪港的第四大貿易港。一戰後，當地開通青島航線。1932年（昭和7年），開通與滿洲、大連之間的定期航線。

1912年落成的「舊門司海關」。左後方的建築是「大連友好紀念館」
1912年落成的「舊門司海關」。左後方的建築是「大連友好紀念館」

這座名為「舊大阪商船」的大樓建於1917年，上有一座美麗的八角形樓頂小屋。1樓設有漫畫家渡瀨政造的畫廊
這座名為「舊大阪商船」的大樓建於1917年，上有一座美麗的八角形樓頂小屋。1樓設有漫畫家渡瀨政造的畫廊

1929年落成的「舊大連航路上屋」。這是日滿聯絡船出發和抵達的地方
1929年落成的「舊大連航路上屋」。這是日滿聯絡船出發和抵達的地方

臨近二戰，繁榮的門司港也蒙上了一層陰影。當地的對外貿易開始向中國大陸傾斜。伴隨著戰局惡化，貿易開始急速衰退。1942年（昭和17年），在距離門司港以南約5公里的大里町附近開通了「關門鐵路隧道」。大里站改名為門司站，成為九州的陸地門戶。原來的門司站改名為門司港站，在鐵路運輸中的地位也開始下滑。

二戰後，門司港部分碼頭被進駐日本的盟軍部隊徵收。朝鮮戰爭（1950-1953年）帶來的特需並未惠及當地。石炭出口量減少，再加上附近建造了能夠使用集裝箱運貨的新碼頭，因此，門司港逐漸喪失了作為貿易港的功能。

自1988年（昭和63年）開始，對當地歷史建築進行保存並有效利用的「門司港懷舊街區」整修工程啟動。當地新建了「藍翼門司吊橋（BLUE WING MOJI）」和可以俯瞰街景的和布刈公園第二瞭望台等。之後，又新增了「九州鐵道紀念館」「海峽PLAZA」和「懷舊展望室」等觀光設施。門司港搖身一變，成了九州北部頗具人氣的觀光景點。夜晚的燈光表演讓當地更添了一份復古情調。

綜合性商業設施「海峽PLAZA」內設餐廳、咖啡館和特產店。此處還是門司港懷舊周遊觀光船的發船和抵達場所
綜合性商業設施「海峽PLAZA」內設餐廳、咖啡館和特產店。此處還是門司港懷舊周遊觀光船的發船和抵達場所

門司港特色美食「烤咖哩」。起司下面覆蓋著半熟雞蛋，從而呈現出一股醇香風味
門司港特色美食「烤咖哩」。起司下面覆蓋著半熟雞蛋，從而呈現出一股醇香風味

由日本知名建築師黑川紀章設計的高樓大廈「門司港Retro High Mart」。頂樓被北九洲市市政府收購，現為「門司港懷舊展望室」
由日本知名建築師黑川紀章設計的高樓大廈「門司港Retro High Mart」。頂樓被北九洲市市政府收購，現為「門司港懷舊展望室」

「舊門司三井俱樂部」（建於1921年）。物理學家愛因斯坦曾下榻此處
「舊門司三井俱樂部」（建於1921年）。物理學家愛因斯坦曾下榻此處

搭乘小火車前往關門橋一帶，周邊景點同樣魅力十足

在週末或暑假，「潮風號」小火車會從九州鐵道紀念館門口發車，前往觀門橋所在的和布刈地區。這條「門司港懷舊觀光路線」單程長2.1公里，乘車時間約為10分鐘，雖然一共只有4個車站，但卻各具魅力。

「九州鐵道紀念館」站之後便是「出光美術館」站。門司港是大型石油公司「出光興產」的發祥地。出光美術館（門司）主要展出的是公司創始人收藏的書畫作品和陶瓷器。

潮風號小火車內外裝潢皆具復古情調，頗受鐵道迷和孩子們的喜愛。成人單程票價300日圓，兒童單程票價150日圓。另外，還有乘車一日券
潮風號小火車內外裝潢皆具復古情調，頗受鐵道迷和孩子們的喜愛。成人單程票價300日圓，兒童單程票價150日圓。另外，還有乘車一日券

出光美術館展出了「出光興產」創始人出光佐三收藏的珍品。門司港曾是繁榮一時的石炭出口港，當地誕生了這家日本知名的石油公司
出光美術館展出了「出光興產」創始人出光佐三收藏的珍品。門司港曾是繁榮一時的石炭出口港，當地誕生了這家日本知名的石油公司

「出光美術館」站之後是「諾福克廣場」站。諾福克是北九洲市的姐妹城市美國維吉尼亞州的一座港口城市。視線越過一座巨大的船錨雕像，可以近距離觀看到觀門橋下往來的船隻。沿海的「和布刈觀潮散步道」從該廣場一直延伸至終點站「關門海峽和布刈」站附近。穿過觀門橋後，您可以在和布刈公園裡悠閒休憩，然後再搭乘潮風號直接回到起點。

和布刈公園第二展望台是關門橋的最佳觀景點。附近那幅描繪了平氏滅族的巨型壁畫《源平壇之浦合戰繪卷》也值得一看。

諾福克廣場是頗具人氣的拍照點。眼前是一艘穿行關門海峽的巨輪
諾福克廣場是頗具人氣的拍照點。眼前是一艘穿行關門海峽的巨輪

沿著「和布刈觀潮散步道」，可以直接穿過關門橋下方。對岸是壇之浦古戰場遺址所在地下關市御裳裾川町
沿著「和布刈觀潮散步道」，可以直接穿過關門橋下方。對岸是壇之浦古戰場遺址所在地下關市御裳裾川町

和布刈公園第二展望台有一幅描繪了壇之浦合戰的巨型壁畫，使用的是「有田燒」瓷磚
和布刈公園第二展望台有一幅描繪了壇之浦合戰的巨型壁畫，使用的是「有田燒」瓷磚

關門橋對面是一大片下關市街區
關門橋對面是一大片下關市街區

從和布刈公園第二展望台眺望的門司港夜景
從和布刈公園第二展望台眺望的門司港夜景

採訪、撰文、圖片：nippon.com編輯部

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