港口城市著名歷史建築巡禮：充滿復古情調的北九洲市「門司港懷舊街區」
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門司港曾是九州的門戶
門司港位於九州最北端，面臨關門海峽。二戰以前，當地是盛極一時的貿易港口，與神戶港、橫濱港並稱為「日本三大港口」。門司港保留著大量從明治時代至昭和初期的著名建築，呈現出復古的街區風貌。自昭和時代末期以來，當地開始對街區進行維護和整修工作。1995年，城市型觀光景點「門司港懷舊街區」開門迎賓。當地夜景尤其迷人，在疫情發生之前，門司港懷舊街區是一處年均觀光客人數達200萬以上的人氣景點。
在江戶時代，關門海峽的本州一側有著名的下關，作為北前船的停泊港口，曾經十分繁榮熱鬧；而海峽另一側的門司則只是一個佈滿鹽田的小漁村。1889年（明治22年），澀澤榮一等人成立了一家名為「門司築港會社」的公司，開始大規模的填海造地工程。
當門司港成為筑豐（福岡縣中部）的石炭和稻米的指定出口港後，九州鐵路（即今JR鹿兒島本線）於1891年將鐵路線延伸至門司站。從此門司成為了九州鐵路的起點，九州鐵路也將本公司設於此地，門司自然也就成為了九州的海陸門戶。
曾因中國貿易而繁榮的港口在戰後逐漸衰落，如今轉型為觀光景點
因靠近中國大陸和朝鮮半島，在甲午戰爭和日俄戰爭中，門司港的貿易得到了迅速發展。海運公司、商社和銀行等企業的分店遍佈當地。
自1899年（明治32年）開港以來，門司港的進港船舶數量連續3年位居全國第一，長期與神戶港爭奪頭把交椅。此外，門司港的進出口額也在不斷增加。明治時代後期，門司港發展成僅次於橫濱港、神戶港、大阪港的第四大貿易港。一戰後，當地開通青島航線。1932年（昭和7年），開通與滿洲、大連之間的定期航線。
臨近二戰，繁榮的門司港也蒙上了一層陰影。當地的對外貿易開始向中國大陸傾斜。伴隨著戰局惡化，貿易開始急速衰退。1942年（昭和17年），在距離門司港以南約5公里的大里町附近開通了「關門鐵路隧道」。大里站改名為門司站，成為九州的陸地門戶。原來的門司站改名為門司港站，在鐵路運輸中的地位也開始下滑。
二戰後，門司港部分碼頭被進駐日本的盟軍部隊徵收。朝鮮戰爭（1950-1953年）帶來的特需並未惠及當地。石炭出口量減少，再加上附近建造了能夠使用集裝箱運貨的新碼頭，因此，門司港逐漸喪失了作為貿易港的功能。
自1988年（昭和63年）開始，對當地歷史建築進行保存並有效利用的「門司港懷舊街區」整修工程啟動。當地新建了「藍翼門司吊橋（BLUE WING MOJI）」和可以俯瞰街景的和布刈公園第二瞭望台等。之後，又新增了「九州鐵道紀念館」「海峽PLAZA」和「懷舊展望室」等觀光設施。門司港搖身一變，成了九州北部頗具人氣的觀光景點。夜晚的燈光表演讓當地更添了一份復古情調。
搭乘小火車前往關門橋一帶，周邊景點同樣魅力十足
在週末或暑假，「潮風號」小火車會從九州鐵道紀念館門口發車，前往觀門橋所在的和布刈地區。這條「門司港懷舊觀光路線」單程長2.1公里，乘車時間約為10分鐘，雖然一共只有4個車站，但卻各具魅力。
「九州鐵道紀念館」站之後便是「出光美術館」站。門司港是大型石油公司「出光興產」的發祥地。出光美術館（門司）主要展出的是公司創始人收藏的書畫作品和陶瓷器。
「出光美術館」站之後是「諾福克廣場」站。諾福克是北九洲市的姐妹城市美國維吉尼亞州的一座港口城市。視線越過一座巨大的船錨雕像，可以近距離觀看到觀門橋下往來的船隻。沿海的「和布刈觀潮散步道」從該廣場一直延伸至終點站「關門海峽和布刈」站附近。穿過觀門橋後，您可以在和布刈公園裡悠閒休憩，然後再搭乘潮風號直接回到起點。
和布刈公園第二展望台是關門橋的最佳觀景點。附近那幅描繪了平氏滅族的巨型壁畫《源平壇之浦合戰繪卷》也值得一看。
採訪、撰文、圖片：nippon.com編輯部