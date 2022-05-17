港口城市著名歷史建築巡禮：充滿復古情調的北九洲市「門司港懷舊街區」

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北九洲市的門司港曾是繁華一時的貿易港口。自昭和時代末期以來，當地開始整修歷史建築，搖身一變成了一個充滿大正時代浪漫氣息的「門司港懷舊街區」。此次，我們將為您介紹當地的歷史故事和精彩看點。

門司港曾是九州的門戶 門司港位於九州最北端，面臨關門海峽。二戰以前，當地是盛極一時的貿易港口，與神戶港、橫濱港並稱為「日本三大港口」。門司港保留著大量從明治時代至昭和初期的著名建築，呈現出復古的街區風貌。自昭和時代末期以來，當地開始對街區進行維護和整修工作。1995年，城市型觀光景點「門司港懷舊街區」開門迎賓。當地夜景尤其迷人，在疫情發生之前，門司港懷舊街區是一處年均觀光客人數達200萬以上的人氣景點。





在江戶時代，關門海峽的本州一側有著名的下關，作為北前船的停泊港口，曾經十分繁榮熱鬧；而海峽另一側的門司則只是一個佈滿鹽田的小漁村。1889年（明治22年），澀澤榮一等人成立了一家名為「門司築港會社」的公司，開始大規模的填海造地工程。 當門司港成為筑豐（福岡縣中部）的石炭和稻米的指定出口港後，九州鐵路（即今JR鹿兒島本線）於1891年將鐵路線延伸至門司站。從此門司成為了九州鐵路的起點，九州鐵路也將本公司設於此地，門司自然也就成為了九州的海陸門戶。







