野口英世紀念館：展示世界知名細菌學家的豐功偉績

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野口英世是一位為人熟知的細菌學家，他的頭像被印在一千日圓紙鈔上。幼年時期，野口的左手被嚴重燙傷，但他依舊潛心鑽研醫學，一生不斷與傳染病博弈。他的事蹟如今仍然感動著許多人。在疫情蔓延的當下，位於福島縣豬苗代町的野口英世紀念館重新受到了人們的關注，這裡保存著他的故居，向觀眾展示著他一生的豐功偉績。
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嚴重燙傷後，棄農求學

細菌學家野口英世（1876-1928年）出生於福島縣會津地區的豬苗代町（曾經的翁島村），是當地一戶貧困農戶的長子，他的一生橫跨明治、大正、昭和三個時期。幼年時期，野口的左手因嚴重燙傷而落下病根。儘管如此，他依舊以美國為據點，在歐洲、南美、非洲潛心研究黃熱病和梅毒，並3次被提名為諾貝爾醫學獎候選人。

野口的故居如今仍保留在原地。為了保護房子的稻草屋頂免受雨雪侵蝕，當地建造了這座野口英世紀念館。

野口英世紀念館位於國道49號線沿線。紀念館右側保留著野口的故居
野口英世紀念館位於國道49號線沿線。紀念館右側保留著野口的故居

紀念館的部分建築起到了屋簷的作用，為故居遮風擋雨。右後方是磐梯山
紀念館的部分建築起到了屋簷的作用，為故居遮風擋雨。右後方是磐梯山

進入紀念館後，可以先去參觀野口的故居。1歲半時，野口清作（即後來的野口英世）跌入家中的地爐。這導致他的左手手指粘連，將來難以作為農民從事體力勞動。於是，母親野口鹿決定將兒子培養成「靠學問立身」的人。

在野口故居的壁龕立柱上，刻有他去東京參加醫師資格考試之際留下的一句話——「志不得償誓不還」。

這個地爐深刻影響了野口的人生
這個地爐深刻影響了野口的人生

野口將自己的決心刻在左側的壁龕立柱上後，出發前往東京
野口將自己的決心刻在左側的壁龕立柱上後，出發前往東京

得遇恩師，立志為醫

展室設計有「英世的一生」「真實的英世」「博士的研究室」等不同主題，陳列著珍貴的圖片和資料及其生前的心愛之物。

談及野口英世的一生，不得不提到他生命中遇見的那些貴人。

展室入口處是野口和3位恩人的紀念照。赴美後，野口在唯一一次回鄉時拍攝了這張照片。前排從左往右依次是渡部鼎、野口英世、血脇守之助、小林榮。後排是就讀高山齒科醫學院時期的友人石塚三郎
展室入口處是野口和3位恩人的紀念照。赴美後，野口在唯一一次回鄉時拍攝了這張照片。前排從左往右依次是渡部鼎、野口英世、血脇守之助、小林榮。後排是就讀高山齒科醫學院時期的友人石塚三郎

野口清作曾因生活困苦，一度想要放棄學業。當時，向他伸出援手的是豬苗代高等小學（相當於現在的國中）的老師小林榮。除了資助學費之外，小林還帶頭募集資金，讓16歲的野口成功接受了粘連手指的分離手術。

當時操刀的是從美國歸國的渡部鼎醫生。手指恢復活動後，野口激動萬分，決心走上醫學之路。他在會津若松的會陽醫院成為渡部的門生，學習醫學基礎知識。

豬苗代和會津若松時期的展品。左側的大幅圖片是野口（右）拍攝的第一張照片。因為剛接受了手術，他的左手還纏著白布
豬苗代和會津若松時期的展品。左側的大幅圖片是野口（右）拍攝的第一張照片。因為剛接受了手術，他的左手還纏著白布

雖然野口在去東京時向小林借了錢，但在前期考試通過後，他便因生活放蕩將錢敗了個精光。當時，向野口提供幫助的是渡部鼎的朋友、正在高山齒科醫學院工作的血脇守之助。他不僅讓野口偷偷住進宿舍，還為他提供學費以參加後期考試。1897年（明治30年），野口在20歲的弱冠之年，考取了醫師資格證。

之後，野口也曾因出國旅費超支而多次向小林及血脇求助。跟傳記裡的野口相比，他的真實形象更為放蕩不羈。如果沒有恩師的援助，野口大概無法功成名就吧。

野口英世紀念館學藝員（在博物館等公共文化設施從事資料的收集、保管和展示等工作的專職人員——譯注）森田鐵平介紹說：「光靠野口一個人，是無法取得那些偉大成就的。尤其是野口家生活十分貧困，村裡人說『如果清作能當醫生，那太陽都要從西邊出來了』。野口英世很感謝母親的關懷和恩師的援助，是一個不忘本的人。希望大家能在這座紀念館裡感受到人際關係的重要性。」

赴美後的野口在臨時還鄉時，和母親一起帶著小林夫妻前往關西旅行。血脇在訪美時，曾得到野口約1個月的照顧。

母親野口鹿敦促英世回國的信件，讀來令人動容
母親野口鹿敦促英世回國的信件，讀來令人動容

這些圖片展現了野口凱旋歸國時受到歡迎的盛況
這些圖片展現了野口凱旋歸國時受到歡迎的盛況

奔赴海外，成為諾貝爾獎候選人

左手行動不便的野口想要成為學者而非醫生。1898年（明治31年），他成了北里柴三郎擔任所長的傳染病研究所的一名助手，並將名字從清作改為英世。

坪內逍遙的小說裡有一名懶散墮落的醫學生，名叫野野口精作。據說野口在得知此事後，擔心別人疑心自己是人物原型，因此改名。坪內在給小林榮的信中表明，這部小說出版時，野口才9歲左右，小說主人公是虛構的人物
坪內逍遙的小說裡有一名懶散墮落的醫學生，名叫野野口精作。據說野口在得知此事後，擔心別人疑心自己是人物原型，因此改名。坪內在給小林榮的信中表明，這部小說出版時，野口才9歲左右，小說主人公是虛構的人物

1899年，美國賓夕法尼亞大學細菌學家西蒙・弗萊克斯納訪日，野口負責接待工作。翌年年末，野口拿著北里柴三郎的介紹信遠赴美國，順利成為西蒙・弗萊克斯納的助手。

野口夜以繼日地埋首研究。他的蛇毒研究獲得認可，隨後留學丹麥的血清研究所。1904年，西蒙・弗萊克斯納成為紐約的洛克菲勒醫學研究所首任所長。野口也隨之轉入，並在梅毒螺旋體的研究上取得成果。野口工作勤勉，被同事稱為「Human dynamo」（人體發電機）。

1914年（大正3年），野口晉升為洛克菲勒醫學研究所的正式員工，並首次成為諾貝爾醫學獎候選人。在事業春風得意之時，野口時隔15年再次踏上了日本的土地。

作為學者，碩果累累的美國和丹麥時期
作為學者，碩果累累的美國和丹麥時期

「野口博士的一天」主題展臺介紹了野口在洛克菲勒醫學研究所的研究生活
「野口博士的一天」主題展臺介紹了野口在洛克菲勒醫學研究所的研究生活

不顧安危，殞命非洲

後來，野口英世開始了和黃熱病的博弈。1918年，他在厄瓜多爾查明了該病的病原體，並研發出野口疫苗，從而一舉成為世界知名的英雄人物。之後，野口繼續不斷出訪墨西哥、秘魯等中南美國家，從事地方病研究。野口疫苗對非洲流行的黃熱病無效，學界開始對這種疫苗提出異議。

野口在南美受到熱烈歡迎，並在厄瓜多爾被授予榮譽上校軍銜
野口在南美受到熱烈歡迎，並在厄瓜多爾被授予榮譽上校軍銜

1927年（昭和2年），野口不顧周圍反對，親自前往非洲。第2年春天，野口意識到自己學說的錯誤，準備返回美國繼續研究。正在此時，他染上了黃熱病，在迦納首都阿克拉的一家醫院裡結束了51歲的人生。

野口疫苗能起作用的是與黃熱病症狀極其相似的外耳氏病（鉤端螺旋體病）。黃熱病是由通過蚊子傳播的病毒引發的，病毒比細菌還要小，當時的光學顯微鏡無法識別。野口去世後不久，病毒研究發展迅速，電子顯微鏡面世。如果野口沒有染病的話，那麼他或許也能在病毒研究領域留下自己的足跡吧。

葬禮圖片和墓碑複製品。野口安眠於紐約郊外的伍德勞恩公墓
葬禮圖片和墓碑複製品。野口安眠於紐約郊外的伍德勞恩公墓

充滿好奇心的個人生活

野口英世不畏逆境，成為在國外大顯身手的日本學者的先驅。他的事蹟至今依然膾炙人口。

我們可以在「真實的英世」展臺窺見野口從事研究工作的原動力之一斑。野口35歲時，與瑪麗•黛爾迪絲結婚。此處再現了兩人共同生活的房間佈局。牆壁上裝飾著野口親筆繪製的繪畫和書法作品，此外，還對他講究的生活方式進行了介紹，比如喜歡穿精緻的西服和長靴。野口還喜歡釣魚和國際象棋，可見其興趣廣泛，好奇心旺盛。

「真實的英世」展臺的牆壁上掛著野口的畫作，桌上擺放著野口常用的象棋盤
「真實的英世」展臺的牆壁上掛著野口的畫作，桌上擺放著野口常用的象棋盤

穿著講究的野口喜愛新鮮事物，還喜歡使用牙線。左側牆壁上掛著他的書法作品
穿著講究的野口喜愛新鮮事物，還喜歡使用牙線。左側牆壁上掛著他的書法作品

據森田介紹，野口英世紀念館在2015年重新裝修時，為了讓小學高年級學生和國外參觀者也能輕鬆看懂，特意在展覽設計上下了一番功夫。的確如此，各展臺的設計富於創意，解說配有英文翻譯，通俗易懂。「博士的研究室」展臺內有一台可以解疑答惑的野口英世機器人，尤受孩子們的喜愛。

2024年度上半年，一千日圓紙鈔上的人物肖像將換成野口的恩師北里柴三郎。全球如今仍處於疫情之下，希望諸位能在此緬懷這兩位與傳染病作鬥爭的偉人。

「博士研究室」展臺的這台機器人因精細的表情和動作而受到好評
「博士研究室」展臺的這台機器人因精細的表情和動作而受到好評

在「體驗！細菌」展廳，訪客可以瞭解細菌的基礎知識和傳染病研究的歷史
在「體驗！細菌」展廳，訪客可以瞭解細菌的基礎知識和傳染病研究的歷史

一千日圓紙鈔相關展品也值得一看，其中包括肖像的原照等資料
一千日圓紙鈔相關展品也值得一看，其中包括肖像的原照等資料

野口英世紀念館

  • 地址：福島縣豬苗代町大字三和字前田81
  • 開館時間：4-10月：上午9點-下午5點半；11-3月：上午9點-下午4點半 ※閉館前30分鐘停止入館
  • 閉館日：12月29日-1月3日
  • 門票：成人800日圓，國中生小學生400日圓

採訪、撰稿、攝影：nippon.com編輯部
標題圖片：洛克菲勒醫學研究所捐贈的野口英世銅像，背後是野口的故居

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