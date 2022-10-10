野口英世紀念館：展示世界知名細菌學家的豐功偉績

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野口英世是一位為人熟知的細菌學家，他的頭像被印在一千日圓紙鈔上。幼年時期，野口的左手被嚴重燙傷，但他依舊潛心鑽研醫學，一生不斷與傳染病博弈。他的事蹟如今仍然感動著許多人。在疫情蔓延的當下，位於福島縣豬苗代町的野口英世紀念館重新受到了人們的關注，這裡保存著他的故居，向觀眾展示著他一生的豐功偉績。

嚴重燙傷後，棄農求學 細菌學家野口英世（1876-1928年）出生於福島縣會津地區的豬苗代町（曾經的翁島村），是當地一戶貧困農戶的長子，他的一生橫跨明治、大正、昭和三個時期。幼年時期，野口的左手因嚴重燙傷而落下病根。儘管如此，他依舊以美國為據點，在歐洲、南美、非洲潛心研究黃熱病和梅毒，並3次被提名為諾貝爾醫學獎候選人。 野口的故居如今仍保留在原地。為了保護房子的稻草屋頂免受雨雪侵蝕，當地建造了這座野口英世紀念館。

野口英世紀念館位於國道49號線沿線。紀念館右側保留著野口的故居

紀念館的部分建築起到了屋簷的作用，為故居遮風擋雨。右後方是磐梯山 進入紀念館後，可以先去參觀野口的故居。1歲半時，野口清作（即後來的野口英世）跌入家中的地爐。這導致他的左手手指粘連，將來難以作為農民從事體力勞動。於是，母親野口鹿決定將兒子培養成「靠學問立身」的人。 在野口故居的壁龕立柱上，刻有他去東京參加醫師資格考試之際留下的一句話——「志不得償誓不還」。

這個地爐深刻影響了野口的人生

野口將自己的決心刻在左側的壁龕立柱上後，出發前往東京

得遇恩師，立志為醫 展室設計有「英世的一生」「真實的英世」「博士的研究室」等不同主題，陳列著珍貴的圖片和資料及其生前的心愛之物。 談及野口英世的一生，不得不提到他生命中遇見的那些貴人。

展室入口處是野口和3位恩人的紀念照。赴美後，野口在唯一一次回鄉時拍攝了這張照片。前排從左往右依次是渡部鼎、野口英世、血脇守之助、小林榮。後排是就讀高山齒科醫學院時期的友人石塚三郎 野口清作曾因生活困苦，一度想要放棄學業。當時，向他伸出援手的是豬苗代高等小學（相當於現在的國中）的老師小林榮。除了資助學費之外，小林還帶頭募集資金，讓16歲的野口成功接受了粘連手指的分離手術。 當時操刀的是從美國歸國的渡部鼎醫生。手指恢復活動後，野口激動萬分，決心走上醫學之路。他在會津若松的會陽醫院成為渡部的門生，學習醫學基礎知識。

豬苗代和會津若松時期的展品。左側的大幅圖片是野口（右）拍攝的第一張照片。因為剛接受了手術，他的左手還纏著白布 雖然野口在去東京時向小林借了錢，但在前期考試通過後，他便因生活放蕩將錢敗了個精光。當時，向野口提供幫助的是渡部鼎的朋友、正在高山齒科醫學院工作的血脇守之助。他不僅讓野口偷偷住進宿舍，還為他提供學費以參加後期考試。1897年（明治30年），野口在20歲的弱冠之年，考取了醫師資格證。 之後，野口也曾因出國旅費超支而多次向小林及血脇求助。跟傳記裡的野口相比，他的真實形象更為放蕩不羈。如果沒有恩師的援助，野口大概無法功成名就吧。 野口英世紀念館學藝員（在博物館等公共文化設施從事資料的收集、保管和展示等工作的專職人員——譯注）森田鐵平介紹說：「光靠野口一個人，是無法取得那些偉大成就的。尤其是野口家生活十分貧困，村裡人說『如果清作能當醫生，那太陽都要從西邊出來了』。野口英世很感謝母親的關懷和恩師的援助，是一個不忘本的人。希望大家能在這座紀念館裡感受到人際關係的重要性。」 赴美後的野口在臨時還鄉時，和母親一起帶著小林夫妻前往關西旅行。血脇在訪美時，曾得到野口約1個月的照顧。

母親野口鹿敦促英世回國的信件，讀來令人動容

這些圖片展現了野口凱旋歸國時受到歡迎的盛況