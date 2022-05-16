沖繩讀谷村的陶器之鄉：欣賞「登窯」燒製出的風格獨特的傳統陶器

1682年，鼓勵陶瓷器生產的琉球王府將島內的工匠集中于安裡川附近的壺屋（今那霸市壺屋），這裡便於置辦和運輸製陶原料。這便是沖繩代表性陶器「壺屋燒」的起源。壺屋燒陶瓷器除進獻給琉球王府之外，還用作盛放「泡盛酒」或海產品等進出口產品的容器，同時也成為百姓日用的食器和酒器。

15世紀，琉球王國建立，貿易開始興盛。自此，受中國、朝鮮、東南亞等地陶瓷器的影響，沖繩的製陶技術突飛猛進。17世紀初葉，從薩摩（今鹿兒島縣）來到沖繩的朝鮮陶工奠定了如今沖繩製陶的基礎。

在沖繩方言中，陶器被稱為「Yachimun」。當地出產的陶器大多厚重古樸，紋樣簡潔粗獷。讀谷村的陶器之鄉散佈著約20家陶器工坊。您可以漫步其間，尋找中意的陶器特產或沖繩的守護神風獅爺，眺望頂部覆蓋著紅瓦的大型登窯，任時光流淌。

因公害問題誕生的「陶器聖地」

二戰結束後，在距離沖繩最繁華的街道「國際通」不遠的壺屋，住宅數量成長，城市化進程加快。70年代初，陶瓷窯釋放的濃煙導致公害問題嚴重。那霸市規定，禁止使用燃燒木柴的登窯。

許多陶瓷窯被迫轉型為瓦斯窯，但也有一些工匠堅持使用柴窯，後來成為沖繩首位「人間國寶」的金城次郎便是其中一人。當時的讀谷村正在推進將原美軍基地改造成文化村的構想，人們提議在當地建造登窯。1972年，金城次郎決定移居讀谷村。隨後，越來越多的追隨者在當地建窯。1980年左右，陶器之鄉在當地形成。













建於1980年的「讀谷山燒共同窯」是陶器之鄉的代表性建築。這座大型登窯沿坡而建，由9個窯室並列而成，在窯底點燃木柴後，熱氣會傳遍整個窯內。1992年，一群年輕的陶工啟動了13個窯室相連的「讀谷山燒北窯」。這兩座登窯皆設有共營商店，各工坊的陶器作品琳琅滿目，各展其美。

如今，壺屋成為「陶器之鄉」，而讀谷村被譽為「陶器聖地」。當地燒製的陶器嚴格採用傳統的登窯加熱方式，但也有很多作品因其自由和創新的風格而為人稱道。到共營商店逛一下，也能看到豐富多彩的陶器，不過還是建議大家去各工坊欣賞陶器作品，在陶器之鄉悠閒漫步。

















採訪、撰稿、攝影：nippon.com編輯部

標題圖片：讀谷山燒共同窯，由9個窯室連接而成的登窯