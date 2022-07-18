埼玉名點「草加煎餅」：追憶驛站小城，漫步草加松原

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埼玉縣草加市歷史上曾是一座驛站小城，舊日光街道沿途至今仍保留著往昔風貌，是東京近郊的一處人氣景點。遊客可以在此享受親手烤製當地特產「草加煎餅（仙貝）」的樂趣，漫步草加松原，感受江戶時代旅行者的心情。

草加煎餅使曾經的驛站小城名揚全國 草加市位於埼玉縣東南部，在江戶時代，這裡曾是日光街道上一處繁華的驛站小城。日光街道從日本橋至宇都宮（今栃木縣）這段路線與奧州街道重合，所以從江戶前往東北方向的旅行者大多都會經過此地。1689年（元祿2年），踏上「奧州小道」之旅的松尾芭蕉在此留下了自己的足跡。 草加市現有人口約25萬人，在首都圈內並不是一座引人注目的大城市，它之所以名揚全國，主要歸功於當地名點「草加煎餅（仙貝）」。草加煎餅口感堅硬，通常為醬油風味。江戶時代，草加煎餅成為這座驛站小城的特產，此後，其知名度一騎絕塵，深受全國食客喜愛。

草加煎餅口感堅硬，通常為醬油風味。還有味噌風味，或添加黑芝麻、海苔，品種豐富

松尾芭蕉像屹立在草加松原入口的「札場河岸公園」 草加市的舊日光街道至今仍保留著驛站小城的往昔風貌，其中綾瀨川沿岸的國家級名勝「奧州小道的風景地草加松原」最為知名。這條街道上還散佈著多家出售草加煎餅的老店。遊客不僅可以在此購買草加煎餅作為伴手禮，還可以在一些店內體驗親手烤制煎餅的樂趣，現場品嘗自己獨創的新鮮出爐的煎餅。

從半圓形拱橋風格的過街天橋「矢立橋」上拍攝的草加松原，自江戶時代起便是日光街道的名勝

綾瀨川沿岸還是知名的賞櫻勝地

舊日光街道上散佈著多家草加煎餅店

在煎餅老店嘗試親手烤制煎餅 「志免屋」是一家創立於1901年（明治34年）的老店，店內以榮獲全國糕點大博覽會大臣獎的「特選堅燒煎餅」為主打商品，擺放著各種依照傳統制法烤製的煎餅。在店內一處裝有玻璃窗的角落裡，顧客可以無需預約，輕鬆體驗親手烤製煎餅的樂趣。

志免屋位於舊日光街道和神明稻荷街的交叉路口。從東武伊勢崎線的草加站出站後步行9分鐘

可以從玻璃窗外觀看顧客親自烤製煎餅的場景。記者結束採訪後，立刻有小朋友前去嘗試

志免屋內擺放著種類豐富的商品，除主打商品「特選堅燒煎餅」外，還有添加芝麻、乾蝦或海苔的煎餅，以及鹹味米餅 草加煎餅的麵胚使用關東地區附近各縣出產的粳米製作而成。先用粳米粉揉麵，揉成麵團後蒸熟，再搗成餅狀。放涼後繼續揉，此時可以添加芝麻、海苔或辣椒等配料。接著，將麵團拉長拉薄，用圓形模具壓型，最後徹底進行乾燥。 在志免屋購買一張70日圓的麵胚後，便可開始嘗試親手烤制煎餅了。在鐵絲網上不斷翻轉麵胚，在烤製過程中，麵胚會出現捲曲或產生氣泡的現象，因此要使用一種叫做「押瓦」的壓板將麵胚壓平。通過這種壓平烤製的方法，可以製作出形狀齊整、受熱均勻的煎餅。

nippon.com的英語編輯正在嘗試親手烤製煎餅。每3秒鐘就要將麵胚翻轉一次，很費功夫

麵胚會捲曲或產生氣泡，因此要使用一種叫做「押瓦」的壓板將麵胚壓平

志免屋還出售外賣麵胚。顧客可以用烤箱進行烘烤，然後用醬油、鹽或味噌調味，再配上海苔或芝士，製作出符合自己口味的煎餅 最後一道程序是「蘸醬油」。雖然在草加，人們只是簡單地稱之為「醬油」，但其實蘸的是各家店的「秘製醬汁」。志免屋使用的醬汁以草加附近的千葉縣野田出產的醬油為底料，配以海帶和鰹魚清湯。 趁熱在煎餅上塗抹醬油是提升口味的訣竅所在，入味效果恰到好處。如果醬油過多，味道會偏鹹，因此需要用毛刷仔細塗抹。雖然一般需放置一個小時左右進行乾燥，但剛塗上醬油的煎餅更加香氣撲鼻，建議大家當場品嘗一塊。

野田出產的醬油味道較重，注意不要塗抹過多

烤製完畢的煎餅比麵胚大一圈，可裝入塑膠包裝袋後帶回家

草加煎餅的歷史和現狀 從志免屋出發，沿舊水戶街道往北走，可以看見草加松原前面的「Osen公園」內樹立著一塊石碑，上面刻著「草加煎餅發祥地」字樣。公園的名字「Osen」源自一個與草加煎餅的來歷有關的民間傳說。

Osen公園裡的石碑，上面刻著「草加煎餅發祥地」字樣

Osen公園裡還有一座河合曾良像。他是松尾芭蕉的弟子，二人曾同遊「奧州小道」 江戶時代，一位名為阿仙（Osen）的女性在街邊開了一家茶屋，出售的團子頗受歡迎。因為團子無法久放，阿仙對著賣不掉的團子直發愁，覺得太浪費了。某天，一名路過茶屋的武士建議她說：「將團子壓扁，放在太陽底下暴曬，製成烤餅拿去賣就行了。」這款試驗品一下子獲得好評，很快就成了草加驛站的知名商品。不過，據說這個故事是昭和時代人們虛構出來的。

草加站前的「阿仙像」。身穿帶領上衣，外罩一條圍裙，這一形象恐怕與草加煎餅來歷的故事無關 草加河流眾多，水資源豐富，自古便是盛產優質稻米之地，實際上當地人一直將多餘的稻米製成團子狀，然後風乾成易於保存的食物。江戶時代驛站小城出現後，茶屋等店鋪開始出售由這種食物烤製而成的煎餅。當時出售的是在麵胚裡添加食鹽的「鹽煎餅」。到了江戶時代中期，附近的野田等地醬油釀造業興起，人們嘗試在煎餅上塗抹醬油，很快便好評如潮。到了大正時代，當地向天皇進貢煎餅，草加煎餅一舉成為全國知名糕點。

傳統產業展室「Parisse」再現了江戶時代製作煎餅的場景

流經Osen公園前的傳右川上有一座橋，欄杆上也有烤製煎餅的工匠的雕像 在戰後經濟高速成長期，草加煎餅成了一種受人喜愛的贈品，其知名度不斷上升。與此同時，在全國範圍內出現了許多假冒偽劣品，從而降低了人們對草加煎餅口味的信任度。近年來，草加市通過打造地區特色食品品牌，著力於挽救草加煎餅的品牌形象並提升其品牌力。 只要符合3個要求，即「百分百使用指定地區生產的優質粳米」「擁有10年以上經驗的工匠進行生產管理」「使用『押瓦』手工烤製或採用符合這一標準的壓餅烤製法」，那麼這種煎餅就能貼上「本場本物」的標誌，其味道和品質皆有保障。

志免屋引以為豪的「特選堅燒煎餅」，包裝袋上也印有當地特色食品品牌標誌「本場本物」