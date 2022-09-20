（漁港遍遊）鮮活的魚類及海產乾貨之鄉沼津港：地處日本最深海灣駿河灣和日本第一高山富士山之間的海鮮寶庫

Guideto Japan

靜岡縣沼津港面朝日本最深海灣駿河灣，包括深海魚在內的豐富海產在這裡卸貨上岸。這裡還是知名的魚幹產地，尤其是竹莢魚幹產量位居日本第一。沼津港離富士山不太遠，從東京或名古屋出發可當日來回，是很受歡迎的觀光景點和美食聖地。

沼津港魚類繁多 沼津港是一個卸貨基地，年均漁業產量約為2萬噸，海產品銷往日本全國。4月上旬的某日清晨，停在碼頭的圍網漁船卸下一批又一批遠東擬沙丁魚。這一天的合計卸貨量高達40噸，因此人們先將魚從大型漁船倒裝至小型搬運船，再用一種類似大型滑梯的搬運設備傳送至漁港的儲罐中。此外，用定置網捕撈到的梭子魚和屬於高檔魚的小銀綠鰭魚等也源源不斷地運進了漁港。

遠東擬沙丁魚正從沼津港漁船的活水倉卸貨上岸（筆者提供）

使用一種類似大型滑梯的搬運設備將沙丁魚傳送至漁港的儲罐中（筆者提供）

漁港工作人員正在揀選小銀綠鰭魚（筆者提供） 鰤魚、鮪魚、鯛魚、梭子魚、金線魚、日本沼蝦等，各種海產品的交易在水產綜合設施「INO」內的批發市場進行。站在INO二樓的參觀通道上，可以看見樓下充滿活力的競拍場面。這條通道通往以魚文化普及、自產自銷為主題的「魚食館」，在這裡遊客可以盡情地品嘗新鮮海味。比如「沼津魚市場食堂」，它是市場工作人員的內部餐廳，同時也向遊客開放。

鰤魚競拍的場景。從清晨5點45分至7點左右，普通遊客也可以站在二樓通道上旁觀交易（筆者提供）

水產綜合設施INO內有批發市場和魚食館等。這裡的停車場是免費的，許多遊客會安排以這裡為起點，遊覽周邊

（左上）位於INO二樓的「沼津魚市場食堂」；（右上）沼津港套餐（含稅2200日圓），包含四種生魚片拼盤和一天一換的油炸菜品；（下）竹䇲魚丼（含稅1600日圓），限量供應

能夠盡情品嘗駿河灣海鮮的餐飲街 位於沼津魚市前面的沼津港餐飲街約有70家店鋪。以海鮮餐廳為主，還有出售海產乾貨和醃製水產品的特產店。 筆者首先去了「沼津港Musubi屋」。據漁港工作人員介紹，這家店「很受當地人歡迎」。基礎套餐「生魚片拼盤套餐」食材新鮮，物美價廉。盤中盛滿鮪魚、甜蝦、鯛魚、扇貝、竹莢魚等當天店裡首推的67種海鮮，非常好吃！ 如果想進一步感受沼津特色，可以點一碗「炸竹莢魚和清煮小沙丁魚丼」。 炸竹莢魚外酥脆內多汁，再來一大口剛出鍋的靜岡知名特產小沙丁魚，真是幸福至極！

（上）生魚片拼盤套餐（含稅1400日圓）；（左下）沼津港Musubi屋的外觀；（右下）炸竹莢魚和清煮小沙丁魚丼（含稅1100日圓）（筆者提供） 位於餐飲街北側的「港八十三番地」的理念是打造「駿河灣美味城」。這裡匯聚了專營壽司店、鹽烤海鮮店、海鮮丼店，以及因深海魚漢堡引起熱議的「沼津漢堡」等店鋪。此外，還有世界首家以深海為特色主題的水族館「沼津港深海水族館腔棘魚博物館」。在這裡，遊客可以看到被稱為「活化石」的腔棘魚標本及冷凍腔棘魚。 港八十三番地眾多店鋪中，筆者推薦的是「PORTUS」。在這家人氣餐廳裡，顧客可以吃著用足量的沼津產海鮮烹飪的道地義大利菜，喝著葡萄酒或著啤酒。午飯套餐最低1760日圓（含稅），十分划算，請務必前去品嘗一番。

（左上）掛在港八十三番地正中間的燈籠，上面寫著「沼津港」三個字；（右上）沼津港深海水族館腔棘魚博物館的外觀；（下）深海魚漢堡，使用的是炸製的半紋水珍魚

（上）義大利菜餐廳PORTUS，有「義大利餐大師（Italian Maestro）」之稱的石崎幸雄親自指導並保證餐品品質；（左下）奶油義大利寬麵，裡面有油炸白肉魚和深海捕撈的東方擬海蝦；（右下）煎牙鮃（筆者提供）