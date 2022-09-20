（漁港遍遊）鮮活的魚類及海產乾貨之鄉沼津港：地處日本最深海灣駿河灣和日本第一高山富士山之間的海鮮寶庫
Guideto Japan觀光旅遊 飲食
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沼津市位於靜岡縣東部，是進入伊豆半島和箱根的大門，北踞富士山，南抵駿河灣。這裡自古便是漁業昌盛之地。在江戶時代，這裡成為東海道沿線的宿場町，是連接陸路和海路的交通要塞，很是繁榮。
沼津港是沼津市水產業的中心。駕車從JR沼津站出發，往南行駛約10分鐘即可抵達；若以東名高速公路和新東名高速公路的出口為起點，也只需20至30分鐘。魚市周圍，餐廳鱗次櫛比，遊客能品嘗到新鮮的海味；知名的海產乾貨店也不少，遊客能買到最適合當作伴手禮的海產乾貨；魚市附近還有一些名勝和觀光景點。從首都圈或名古屋方向出發，當日便可來回。前往富士山、箱根旅遊時，也可一併納入行程，很是方便。因此，沼津港已成為一處頗具人氣的觀光地。
沼津港魚類繁多
沼津港是一個卸貨基地，年均漁業產量約為2萬噸，海產品銷往日本全國。4月上旬的某日清晨，停在碼頭的圍網漁船卸下一批又一批遠東擬沙丁魚。這一天的合計卸貨量高達40噸，因此人們先將魚從大型漁船倒裝至小型搬運船，再用一種類似大型滑梯的搬運設備傳送至漁港的儲罐中。此外，用定置網捕撈到的梭子魚和屬於高檔魚的小銀綠鰭魚等也源源不斷地運進了漁港。
鰤魚、鮪魚、鯛魚、梭子魚、金線魚、日本沼蝦等，各種海產品的交易在水產綜合設施「INO」內的批發市場進行。站在INO二樓的參觀通道上，可以看見樓下充滿活力的競拍場面。這條通道通往以魚文化普及、自產自銷為主題的「魚食館」，在這裡遊客可以盡情地品嘗新鮮海味。比如「沼津魚市場食堂」，它是市場工作人員的內部餐廳，同時也向遊客開放。
View-O保護海港免受海嘯襲擊，遊客可登高一覽美景
聳立在INO附近的大型展望水門View-O堪稱沼津港的地標。它與這個為人們帶來豐盛海味的駿河灣的歷史存在著密切關係。
駿河灣是因菲律賓海板塊俯衝到歐亞板塊下方而形成的。它是日本最深的海灣，最深處達2500公里。包括淡水魚在內，棲息在日本國內的魚類共有2300種，駿河灣就多達約1000種，足見這片海域的魚種類豐富。然而，板塊碰撞引發的地震也給駿河灣帶來過嚴重的災害，譬如幕府末期發生的安政大地震引發的海嘯。View-O建在沼津港的出入口，若感知到震度5以上的地震，一道寬40公尺、高9.3公尺、重406噸的水門就會自動落下，保護漁港和街區免受海嘯侵襲。
正常情況下，View-O立在兩岸的支柱上部及其中間通道向公眾開放，成為眺望走廊。從離地30公尺的高處360度眺望四周，遊客能夠欣賞到沼津港和駿河灣的景致，天晴時富士山仿佛近在眼前。門票（成人100日圓，中小學生50日圓）一天之內不限使用次數。遊客可以將車停在INO的停車場，然後從這裡走到北岸，遊覽港口公園和「千本松原」後再沿原路返回，十分方便。
沼津氣候溫暖且地理位置優越，適合休閒度假。因此，從明治時期開始，這裡就建有日本皇室御用的「沼津御用邸」，以及許多政商界要人的別墅，被稱為「海邊輕井澤」。眾所周知，作家井上靖在這裡成長，歌人若山牧水長眠於此，北原白秋、太宰治等一眾作家都曾為了創作造訪過這裡。漫步其間，文學碑四處可見，這是一座文學氛圍濃郁的海港小城。
能夠盡情品嘗駿河灣海鮮的餐飲街
位於沼津魚市前面的沼津港餐飲街約有70家店鋪。以海鮮餐廳為主，還有出售海產乾貨和醃製水產品的特產店。
筆者首先去了「沼津港Musubi屋」。據漁港工作人員介紹，這家店「很受當地人歡迎」。基礎套餐「生魚片拼盤套餐」食材新鮮，物美價廉。盤中盛滿鮪魚、甜蝦、鯛魚、扇貝、竹莢魚等當天店裡首推的67種海鮮，非常好吃！
如果想進一步感受沼津特色，可以點一碗「炸竹莢魚和清煮小沙丁魚丼」。 炸竹莢魚外酥脆內多汁，再來一大口剛出鍋的靜岡知名特產小沙丁魚，真是幸福至極！
位於餐飲街北側的「港八十三番地」的理念是打造「駿河灣美味城」。這裡匯聚了專營壽司店、鹽烤海鮮店、海鮮丼店，以及因深海魚漢堡引起熱議的「沼津漢堡」等店鋪。此外，還有世界首家以深海為特色主題的水族館「沼津港深海水族館腔棘魚博物館」。在這裡，遊客可以看到被稱為「活化石」的腔棘魚標本及冷凍腔棘魚。
港八十三番地眾多店鋪中，筆者推薦的是「PORTUS」。在這家人氣餐廳裡，顧客可以吃著用足量的沼津產海鮮烹飪的道地義大利菜，喝著葡萄酒或著啤酒。午飯套餐最低1760日圓（含稅），十分划算，請務必前去品嘗一番。
竹莢魚乾產量居全國之首
提到沼津，就不能落下這裡的知名特產──海產乾貨，尤其是當地的竹莢魚乾，產量高居全國榜首。據稱，江戶時代末期漁民製作乾貨供自家食用，乾貨耐放，是重要的儲備食物。進入大正時代後，當地正式開始生產海產乾貨。這與沼津周圍以富士山為代表的群山密切相關。
眾所周知，靜岡縣氣候溫暖，日照時間長。沼津又地處富士山、南阿爾卑斯山以及箱根和伊豆的群山環繞之中，從山上吹下來的風比較乾燥，因此，這裡非常適合製作海產乾貨。如今，雖然室內烘乾設備已經成熟，但工匠們代代傳承下來的精湛技術仍然保持著生命力。
製作竹莢魚乾的「五十嵐水產」距離漁港不遠。店內人員充滿自信地表示：「我們採購肉厚脂肥的竹莢魚，然後用鹽、水和風乾手法製作出極致的美味。」
五十嵐水產的獨門鹽汁是在駿河灣營養豐富的海洋深層水中，加入澳洲鯊魚灣（世界自然遺產）出產的高品質天日鹽調製而成。將竹莢魚用獨門鹽汁浸透，放入添加木炭堆建的儲藏庫──炭藏，利用木炭的特性，通過木炭和電產生負離子，用這種「炭藏熟成」的方式製作出高品質的竹莢魚乾。
如今，日本人的飲食習慣逐漸向西歐靠近，魚吃得越來越少，海產乾貨也逐漸從人們的餐桌上消失。由於生活方式改變，大家不僅不會自己在家裡切魚，許多人還認為「魚有刺，（吃起來）很麻煩」。於是，從兩年前開始，五十嵐水產開始出售「令和乾貨」，即去除了魚頭、魚尾、脊骨的半扇魚乾。這樣一來，用平底鍋一次可以煎多塊，而且廚餘垃圾少，味道鮮美，深得好評。人們還認為「令和乾貨」有助於推動食魚文化復興，值得關注。
日本最深海灣駿河灣和日本第一高山富士山共同孕育了沼津港。歡迎大家親臨，感受那裡歷史悠久且底蘊深厚的食魚文化。
圖片除了筆者提供外，其餘由nippon.com編輯部拍攝