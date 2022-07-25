東京晴空塔開業10週年（上）：持續打造「有塔街區」
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高達634公尺的東京晴空塔（位於墨田區押上）於2012年5月22日開業。今年，這座「世界第一高塔」迎來了10週年紀念。儘管疫情爆發之後，遊客大幅減少，截至2021年末，入塔人數仍然達到了4000萬人次。加上東京晴空街道（商業設施）、東京晴空塔東塔（辦公樓），整個東京晴空塔城的遊客人數累計突破了3億人次。
可以說，東京晴空塔已成為東京屈指可數的地標。在紀念開業10週年媒體討論會上，設計方日建設計公司執行董事山本秀樹說：「晴空塔建成之後，我們持續打造『有塔街區』，現在仍在推進當中。」
讓新塔抹掉灰色印象
以推進地面電視信號數位化為契機，NHK和民營電視聯播網核心臺需要新建600公尺級別的電波塔。於是，2003年12月，「在京6臺新塔推進專案」啟動。力爭成為建塔地的墨田區和當地相關人士請求東武鐵道公司協助。2006年3月，建塔地定在以押上站和業平橋站（現東京晴空塔站）之間的貨運站舊址為中心的區域。
執行董事山本回憶稱，領導該專案的時任墨田區長山崎升的話給他留下了深刻的印象。他說：「希望新塔一定要使用明亮的顏色，抹掉墨田區作為中小企業工廠中心帶給人的灰色印象。」
第二次世界大戰結束之後，墨田區一帶復興成為中小企業的工廠中心，支撐起日本經濟高速成長期，同時孕育了東京下町文化。20世紀70年代初期曾擁有近萬家工廠，到了2008年晴空塔開始建設時，工廠數量減少到當時的3分之1。因此，山崎前區長力圖通過旅遊業讓墨田區「熱鬧起來」，以提升形象。同時，他還希望恢復製造業活力。
對新塔運營方來說，事業的持續性是一大課題。從國內外的先例來看，往往都是在開業之初引發熱議，而後人數逐漸減少。要想有效地防止發生這種情況，得讓「有塔街區」本身具備吸引力，持續繁華。雙方的願景一致，政府和民間齊心合力，不光要建塔，還要讓整個墨田區轉型為旅遊之城。
墨田區政府將這一構想稱為「創造嶄新歷史的『下町文化創生基地』」，目標是讓遊客在墨田區及同樣擁有「下町文化」且備受遊客歡迎的臺東區淺草、江東區龜戶等之間流動起來，遊遍幾個景區。
新塔建成後，街區建設仍在繼續
配合東京晴空塔城開業，墨田區強化了北十間川等從晴空塔城前面流過的河流水質淨化設施建設，設置了步行走廊和泊船碼頭等，改良了沿岸環境。
接著，墨田區將電線全部埋入地下，不斷改善晴空塔周邊的景觀。2016年在兩國站附近開館的「墨田北齋美術館」（位於墨田區龜澤）也屬於該構想的一環。2020年6月，建在東武伊勢崎線（東武晴空塔線）沿線高架橋下的商業設施：東京Mizumachi開業，架設在隅田川橋樑邊側的人行步道橋Sumida River Walk投入使用。由此，晴空塔城與淺草之間的遊覽路線更加豐富了。
當前，為了緩解交通堵塞，避免發生事故，墨田區正在將東京晴空塔站附近線路改建為高架橋，並撤除道口。墨田區還計畫加強與向島花街的合作，那是東京藝伎在冊人數最多的地方。
人口增加，進一步建設街區成為可能
日建設計向墨田區政府詢問了晴空塔的開業效果，得到的回答是，來自淺草方向的遊客明顯增多，在連接兩個景區的路線上以及周邊地區也相繼出現了很多新的店鋪。
墨田區知名度提高，久居於此的區民感到非常開心。每天，電視臺天氣預報節目裡都會出現以晴空塔為前景拍攝天空的畫面，畫面上都有「東京都墨田區」的字幕，墨田區這個地名因此聞名全日本。
有了這樣的效果，墨田區的住宅供給量增加，地價和租金也上漲了。據稱，東京23區人口呈減少趨勢，而墨田區即便在疫情期間，人口還持續增加，並且有不少高收入人群遷入。稅收增加，墨田區財政資金富餘，從而能夠進一步完善街區建設，形成了良性循環。
文內及標題圖片均由nippon.com編輯部拍攝
標題圖片：在藏前橋街法恩寺橋附近拍攝的大橫川親水公園和晴空塔