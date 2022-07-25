東京晴空塔開業10週年（上）：持續打造「有塔街區」

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東京晴空塔已經開業10週年了。它是日本最高的建築物，是首都圈的地標。時至今日，晴空塔及其周邊街區仍在不斷發展。

高達634公尺的東京晴空塔（位於墨田區押上）於2012年5月22日開業。今年，這座「世界第一高塔」迎來了10週年紀念。儘管疫情爆發之後，遊客大幅減少，截至2021年末，入塔人數仍然達到了4000萬人次。加上東京晴空街道（商業設施）、東京晴空塔東塔（辦公樓），整個東京晴空塔城的遊客人數累計突破了3億人次。

晴空塔城中的Solami 阪上空，鯉魚旗隨風飄揚。左側是東塔（East Tower），下方是東京晴空街道

距地面450公尺的天望回廊，客流量逐漸恢復。沿斜坡而上，讓人感覺在空中漫步 可以說，東京晴空塔已成為東京屈指可數的地標。在紀念開業10週年媒體討論會上，設計方日建設計公司執行董事山本秀樹說：「晴空塔建成之後，我們持續打造『有塔街區』，現在仍在推進當中。」

4月末，日建設計召開紀念東京晴空塔開業10週年討論會。圖為現場照片，從右至左依次是負責照明設計的海寶幸一，負責專案管理及城市規劃的山本秀樹執行董事（手握麥克風者），負責創意設計的吉野繁，負責構造設計的小西厚夫

距地面350公尺的天望甲板上設置了10週年紀念許願欄「WISH RIBBON」。作為日本最高建築，晴空塔也是一個很有人氣的能量景點。遊客可以將願望寄託於金絲帶，綁在許願樹上

讓新塔抹掉灰色印象 以推進地面電視信號數位化為契機，NHK和民營電視聯播網核心臺需要新建600公尺級別的電波塔。於是，2003年12月，「在京6臺新塔推進專案」啟動。力爭成為建塔地的墨田區和當地相關人士請求東武鐵道公司協助。2006年3月，建塔地定在以押上站和業平橋站（現東京晴空塔站）之間的貨運站舊址為中心的區域。 執行董事山本回憶稱，領導該專案的時任墨田區長山崎升的話給他留下了深刻的印象。他說：「希望新塔一定要使用明亮的顏色，抹掉墨田區作為中小企業工廠中心帶給人的灰色印象。」

晴空塔的塔身顏色「晴空塔白」以日本傳統的藍白色為基調，泛著淡淡的青色 第二次世界大戰結束之後，墨田區一帶復興成為中小企業的工廠中心，支撐起日本經濟高速成長期，同時孕育了東京下町文化。20世紀70年代初期曾擁有近萬家工廠，到了2008年晴空塔開始建設時，工廠數量減少到當時的3分之1。因此，山崎前區長力圖通過旅遊業讓墨田區「熱鬧起來」，以提升形象。同時，他還希望恢復製造業活力。

從天望甲板眺望隅田川上游方向，右側有荒川流過。墨田區早在江戶時代就挖掘了多條河流，水資源豐富，是最適合建造工廠的地方 對新塔運營方來說，事業的持續性是一大課題。從國內外的先例來看，往往都是在開業之初引發熱議，而後人數逐漸減少。要想有效地防止發生這種情況，得讓「有塔街區」本身具備吸引力，持續繁華。雙方的願景一致，政府和民間齊心合力，不光要建塔，還要讓整個墨田區轉型為旅遊之城。 墨田區政府將這一構想稱為「創造嶄新歷史的『下町文化創生基地』」，目標是讓遊客在墨田區及同樣擁有「下町文化」且備受遊客歡迎的臺東區淺草、江東區龜戶等之間流動起來，遊遍幾個景區。

從龜戶天神社的太鼓橋上遠望晴空塔