「沖繩世界」主題樂園，感受沖繩魅力

Guideto Japan

「沖繩世界 文化王國玉泉洞」是一處獨具特色的主題樂園，主要景觀為景色絕美的鐘乳洞。從亞熱帶特有的自然景觀，到傳承自琉球王國時代的歷史文化和傳統表演藝術，這裡匯聚了沖繩多姿多彩的魅力。

夢幻般的鐘乳洞周邊，沖繩魅力精彩紛呈 玉泉洞位於沖繩本島南部的南城市，是一處全長約5公里的鐘乳洞。形成於約30萬年前，洞內全貌在1967年探明。沖繩回歸前的1972年4月，長約890公尺的鐘乳洞對遊客開放。周邊設有毒蛇博物公園和釀酒廠等旅遊設施，1996年，玉泉洞王國村（現在的沖繩世界）開門迎客。 遊覽的基本路線是進入正門後直奔玉泉洞入口。遊客可以先去鐘乳洞探險，從溶洞盡頭的出口回到地面後，再去熱帶水果園和琉球王國城下町悠閒漫步，欣賞傳統舞蹈哎薩表演，去毒蛇博物公園近距離接觸獨具特色的生物，然後回到正門。這條遊覽路線最為高效。

沖繩世界的正門。巨大的石獅像「獅子吼之塔」遠近聞名

玉泉洞入口緊挨著正門

「東洋一洞」內部空間開闊，無數鐘乳石林立 沖繩被珊瑚礁環繞，石灰岩地層占地面積廣闊，形成了600多處鐘乳洞。其中玉泉洞規模最大，得益於豐富的水源，發育出逾100萬個鐘乳石，為全國之最。從洞頂向下懸垂的鐘乳石和從地面向上生長的石筍千姿百態，構成豐富多彩的景觀。洞內全年保持在21度，非常舒適，沖繩大自然的鬼斧神工造就的夢幻美景，值得大家放慢腳步細細品味。

清澈的地下水和鐘乳石交相輝映，形成「青泉」美景

五顏六色的燈光給洞內增添了夢幻氣息

漫遊園內，感受自然和文化的魅力 乘扶梯從玉泉洞回到地面，迎接遊客的是南國耀眼的陽光和熱帶水果園的一片蔥鬱。這裡種植著大約50種熱帶果樹，共450棵，不同季節都有鮮花綻放，空氣中彌漫著果實的甜香。 沖繩世界的魅力之一是體驗傳統工藝。熱帶水果園旁有琉球玻璃和陶藝的工坊。沖繩工藝品通過琉球王國時代的貿易，引進了中國和東南亞各國的技術，戰後又深受美國影響，色彩豔麗，風格質樸遒勁。

熱帶水果園內除了常見的鳳梨、芒果和木瓜，還有沖繩特產臺灣香檬、火龍果、嘉寶果、可可等稀有水果

也有水果飲料店，可享用新鮮水果和果汁，滋潤在鐘乳洞探險中乾渴的喉嚨

可以去陶藝工坊嘗試燒製沖繩陶器 在琉球王國城下町，遊客可以體驗沖繩人的傳統生活。紅瓦古民居是將實際居住過的民宅搬遷到了這裡，4棟民居和1處豬舍兼廁所入選國家有形文化遺產名錄。 遊客在建築內還可以體驗琉球藍染、紅型染、手工製紙等傳統工藝。在王國歷史博物館，可以一邊了解沖繩民居守護神石獅子的歷史和作用，一邊參觀海外珍貴的石獅子像。

琉球王國城下町，紅瓦古民居鱗次櫛比

手工造紙工坊所在的田場家舊宅也是國家有形文化遺產

建於19世紀末的知念家舊宅的豬舍兼廁所。將人類的排泄物用作豬飼料，二戰後因衛生原因被廢除

可進入屋內親自彈奏沖繩的三弦琴

王國歷史博物館收藏著國內外的獅子像，可前去了解沖繩石獅子的源流