「沖繩世界」主題樂園，感受沖繩魅力
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夢幻般的鐘乳洞周邊，沖繩魅力精彩紛呈
玉泉洞位於沖繩本島南部的南城市，是一處全長約5公里的鐘乳洞。形成於約30萬年前，洞內全貌在1967年探明。沖繩回歸前的1972年4月，長約890公尺的鐘乳洞對遊客開放。周邊設有毒蛇博物公園和釀酒廠等旅遊設施，1996年，玉泉洞王國村（現在的沖繩世界）開門迎客。
遊覽的基本路線是進入正門後直奔玉泉洞入口。遊客可以先去鐘乳洞探險，從溶洞盡頭的出口回到地面後，再去熱帶水果園和琉球王國城下町悠閒漫步，欣賞傳統舞蹈哎薩表演，去毒蛇博物公園近距離接觸獨具特色的生物，然後回到正門。這條遊覽路線最為高效。
沖繩被珊瑚礁環繞，石灰岩地層占地面積廣闊，形成了600多處鐘乳洞。其中玉泉洞規模最大，得益於豐富的水源，發育出逾100萬個鐘乳石，為全國之最。從洞頂向下懸垂的鐘乳石和從地面向上生長的石筍千姿百態，構成豐富多彩的景觀。洞內全年保持在21度，非常舒適，沖繩大自然的鬼斧神工造就的夢幻美景，值得大家放慢腳步細細品味。
漫遊園內，感受自然和文化的魅力
乘扶梯從玉泉洞回到地面，迎接遊客的是南國耀眼的陽光和熱帶水果園的一片蔥鬱。這裡種植著大約50種熱帶果樹，共450棵，不同季節都有鮮花綻放，空氣中彌漫著果實的甜香。
沖繩世界的魅力之一是體驗傳統工藝。熱帶水果園旁有琉球玻璃和陶藝的工坊。沖繩工藝品通過琉球王國時代的貿易，引進了中國和東南亞各國的技術，戰後又深受美國影響，色彩豔麗，風格質樸遒勁。
在琉球王國城下町，遊客可以體驗沖繩人的傳統生活。紅瓦古民居是將實際居住過的民宅搬遷到了這裡，4棟民居和1處豬舍兼廁所入選國家有形文化遺產名錄。
遊客在建築內還可以體驗琉球藍染、紅型染、手工製紙等傳統工藝。在王國歷史博物館，可以一邊了解沖繩民居守護神石獅子的歷史和作用，一邊參觀海外珍貴的石獅子像。
傳統表演熱鬧非凡，特產品種類豐富
盂蘭盆節的最後一天，沖繩人邊念經邊跳「哎薩」，恭送祖先的靈魂。「超級哎薩秀」在傳統哎薩的基礎上增加了獨特的舞蹈編排，精彩不容錯過。邊跳舞邊敲太鼓的舞姿動感十足，觀眾也會情不自禁跟著音樂擺動身體。
同一舞臺上還有毒蛇和貓鼬表演，建議入館前先確認開始時間，提前做好攻略。正門附近的毒蛇博物公園內，展示著海蛇、琉球龍蜥等多種獨特的爬行動物，遊客還能跟巨大的「幸運白蛇」合影留念。
沖繩世界內還設有「南都酒造所」，釀造和銷售毒蛇酒及沖繩本地啤酒。不僅看點多多，還有豐富的特產售賣，推薦大家抽空去逛一逛。
沖繩世界
- 地址：沖繩縣南城市玉城字前川1336
- 營業時間：上午9點到下午5點半（下午4點起停止入場）
- 門票：成年人2000日圓，兒童（14歲以下）1000日圓
- 交通：從那霸機場或首里城乘車約30分鐘
採訪、撰稿、攝影：nippon.com編輯部