鯛魚燒鼻祖麻布十番浪花家總本店：日本歷史最長的老店，鯛魚燒從哪裡吃起，頭還是尾？

Guideto Japan

「鯛魚燒」是一種日式點心，外形是可愛的鯛魚狀，裡面塞滿紅豆餡。由於外形獨特，鯛魚燒愛好者們甚至有自己獨特的規矩，如「（像魚一樣）一條一條地數」「從（魚）頭開始吃的話，它也太可憐了」等。在鯛魚燒老店「浪花家總本店」（位於東京都港區），筆者就鯛魚燒的歷史、考究的製作方式以及「怎麼吃才美味」等進行了採訪。

激發想像力的日本平民點心 位於麻布十番的浪花家總本店門簾上印著「元祖鯛魚燒」字樣。這是一家創建於1909年（明治42年），擁有110多年歷史的老店。聽說這次採訪對象是第4代店主，筆者不禁有些緊張，試著提出了採訪要求，神戶將守老闆非常爽快地接受了。他說：「鯛魚燒就是普通百姓的小吃，在日式點心中是最底層的，隨隨便便就能吃到，而這正是它的魅力所在。」

老闆神戶親自烤製鯛魚燒，並且熱情地接待顧客 鯛魚燒的外皮是用麵粉做的，裡邊包著紅豆餡。它是人們日常生活中特別熟悉的一種日式點心，在車站或商業街都能買到。很多店還會展示鯛魚燒放進模具裡烤製的過程。鯛魚燒裡面塞滿了紅豆餡，只吃一條就讓人很有滿足感了。價格還很合適，只要100到200日圓。近年來鯛魚燒的種類也多了，吸引了越來越多的愛好者。比如添奶油或巧克力的鯛魚燒，再如用珍珠粉製作外皮的白鯛魚燒。 關於鯛魚燒滲透到平民百姓日常生活中的原因，神戶認為：「我想是因為它吃起來熱乎乎的，所以受到大家的歡迎。以前空調還沒有普及，到了冬天，不僅孩子和女性喜歡吃鯛魚燒，在戶外工作的人們也很喜歡。魚的外形能夠激發人們的想像力。孩子們會讓它『遊』起來，邊玩邊吃；大人們也會思考『從魚頭還是從魚尾開始吃？』。發明鯛魚燒的人真是天才啊。」 在浪花家，鯛魚燒是按「條」數的，但顧客下單的方式花樣百出，有的說「請來3個」，有的說「給我一盒10塊裝的」，等等。「甚至還有人說『來個烤餅』。正因為是平民百姓吃的東西，怎麼數、怎麼叫都很自由。東京聚集了來自各個地方的人們，大家珍視故鄉的說法，珍視自己喜歡的表達方式就好。」看得出，神戶老闆是一位豁達開朗的人。

在浪花家，鯛魚燒是按「條」數的。如果外帶，1條180日圓

如果在店裡飲用，1條200日圓。精選煎茶配鯛魚燒（1條）的套餐價為700日圓

在鯛魚燒熱中成為名店 浪花家的第一代店主頗具商業才能，用現在所謂特許經營權的方式，在東京都內一度開了150家店。後來日本投入第二次世界大戰，浪花家的生意規模縮小了。戰爭結束，1948年前後，浪花家總本店從九段搬到了麻布十番。 「如果不是在麻布十番這個地方，浪花家不會這麼有名，可能連店都開不下去。」神戶流露出對這片土地的感激之情。當時，人氣蕎麥麵店「麻布永阪更科本店」就位於浪花家總本店的對面（現在搬到了靠東側一點的地方）。人們習慣吃完蕎麥麵後，就到日式點心老店豆源、紀文堂或者浪花家買一些點心帶走。這周圍是高級住宅區，很多表演藝界人士、運動員、政商界要人都常常光顧，鯛魚燒的美味就這麼口耳相傳開來。

浪花家總本店位於東京中心港區麻布十番。圖為店鋪外觀

貼在店門口的菜單。豆沙水果冰、刨冰等品種豐富 到了1975年末，誕生於某電視節目的兒歌《遊吧！鯛魚燒君》爆紅。整個日本掀起了空前的「鯛魚燒熱」。這首歌講的是，鯛魚燒君與店員歐吉桑吵了一架，於是逃向大海，自由自在地游來遊去。歌詞裡充滿了夢幻，正如神戶所說，「（魚的外形）激發人們的想像力」。 而且，每天早上與這首歌搭配播出的動畫中，「店員歐吉桑」的形象就是以神戶的父親、第3代店主神戶守一為原型創作的。那段時間，還沒開始營業，店門口就排起了長隊，「麻布十番浪花家總本店」的名聲更大了。總本店員工相繼獲准獨立開設分店，時至今日，東京都內大約有10家分店，在鎌倉和大阪等地也有。 現在，浪花家的常客中也一直不乏可以代表日本的企業集團老闆、演藝明星等名人。麻布十番附近有很多大使館，因此外國客人也很多，世界各地來訪日本的明星們也都悄悄地光顧。其中最狂熱的要屬搖滾樂隊Aerosmith，他們每次到日本都會來買鯛魚燒。聽說在大阪公演的時候，他們想吃鯛魚燒，於是大阪浪花家的店員帶上材料和機器，到演出現場製作鯛魚燒。

顧客也可以在2樓餐廳悠閒地享受簡餐和鯛魚燒的美味

這裡的炒麵（500日圓）至今仍然很有名