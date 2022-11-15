青森縣津輕市高山稻荷神社：千本鳥居，宛如遊龍
Guideto Japan觀光旅遊
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
效仿龍神宮的千本鳥居
提起「千本鳥居」，最為有名的是京都的伏見稻荷大社，深受外國遊客的歡迎。近年來，青森縣津輕市的高山稻荷神社也受到廣泛關注。朱紅色的鳥居緊湊地分佈在日式庭院的水池間，宛如遊龍般蜿蜒排列，深受遊客好評。
相傳高山稻荷神社的創建者是鐮倉時代至室町時代統治津輕地區的豪門望族安藤氏。神社內供奉著保佑五穀豐登、出海平安和生意興隆的神明，在當地頗受推崇。不過，因為神社位於面朝日本海的七里長濱附近的一處高地上，從JR五所川原站驅車約需30分鐘，所以之前來此觀光的遊客並不多。
2016年，北海道新幹線的新青森站至新函館北斗站區間段正式通車。千本鳥居作為青森縣知名景點刊登在日本鐵路公司的宣傳海報上，從而引起了人們的關注，前來參拜的遊客急劇增加。遊客將拍攝的圖片上傳SNS，名聲遠傳海外。
千本鳥居的歷史其實只有40年左右。起初，當地農戶捐獻了幾座鳥居，後來越來越多的人表示想捐獻鳥居。不過，神社境內分佈著水池，鳥居難以筆直排列。因境內建有一座「龍神宮」，所以想到「索性排列成蜿蜒的遊龍一般」，於是打造出了呈優美曲線排列的千本鳥居。
神社境內景點眾多，狐狸石像數不勝數
千本鳥居的「千本」其實是虛指數量眾多。伏見稻荷大社約有800座鳥居，高山稻荷神社如今建有202座鳥居。木質鳥居受損嚴重，現在正在進行維修，預計2022年秋季完工時，鳥居數量將達近230座。
千本鳥居終點處的高地上設置了眺望台，遊客可以俯瞰水池邊宛如遊龍般蜿蜒攀升的鳥居。附近有一座神明社，旁邊立建有許多狐狸石像。狐狸是稻荷神的使者。這些石像和千本鳥居一起帶動了人氣。
如今，千本鳥居吸引著人們的眼球，而建在高處的拜殿及其前後的「末社」也充滿神聖莊嚴的氣氛。另外，此處還有很多其他景點可供遊覽，如佇立在三王神社前、造型奇特的山王鳥居，以及祈求良緣或夫妻和睦的命婦社等等，歡迎大家盡情參觀。
採訪、撰稿、攝影：nippon.com編輯部