青森縣津輕市高山稻荷神社：千本鳥居，宛如遊龍

效仿龍神宮的千本鳥居

提起「千本鳥居」，最為有名的是京都的伏見稻荷大社，深受外國遊客的歡迎。近年來，青森縣津輕市的高山稻荷神社也受到廣泛關注。朱紅色的鳥居緊湊地分佈在日式庭院的水池間，宛如遊龍般蜿蜒排列，深受遊客好評。



朱紅色的千本鳥居蜿蜒曲折，在綠意盎然的庭院中鮮豔奪目

相傳高山稻荷神社的創建者是鐮倉時代至室町時代統治津輕地區的豪門望族安藤氏。神社內供奉著保佑五穀豐登、出海平安和生意興隆的神明，在當地頗受推崇。不過，因為神社位於面朝日本海的七里長濱附近的一處高地上，從JR五所川原站驅車約需30分鐘，所以之前來此觀光的遊客並不多。

2016年，北海道新幹線的新青森站至新函館北斗站區間段正式通車。千本鳥居作為青森縣知名景點刊登在日本鐵路公司的宣傳海報上，從而引起了人們的關注，前來參拜的遊客急劇增加。遊客將拍攝的圖片上傳SNS，名聲遠傳海外。



矗立在高山稻荷神社入口處的大鳥居。停車場後面的是參集殿



登上通往拜殿的陡峭石階後，再往裡走，便能看見千本鳥居

千本鳥居的歷史其實只有40年左右。起初，當地農戶捐獻了幾座鳥居，後來越來越多的人表示想捐獻鳥居。不過，神社境內分佈著水池，鳥居難以筆直排列。因境內建有一座「龍神宮」，所以想到「索性排列成蜿蜒的遊龍一般」，於是打造出了呈優美曲線排列的千本鳥居。



建在千本鳥居起點處的龍神宮



沿地勢而上的千本鳥居。穿行在鳥居中放眼望去，蓮花池的景色格外優美



在水池對岸眺望千本鳥居，景象也很迷人