津輕藩睡魔村：巨型餒菩躂，彰顯300年悠久歷史，展示津輕三味線和傳統工藝
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餒菩躂節（餒菩躂，日語發音為「Nebuta」「Neputa」，意為「睡魔」——譯注）是青森夏季的一道風景線。這是一個盛大的節日，在笛聲、鼓聲和振奮人心的吆喝聲中，人們拉著繪有武士圖案的餒菩躂緩步前行。論知名度，青森市的「青森餒菩躂節」首屈一指，但歷史最為悠久的當屬津輕藩城下町每年舉辦的「弘前餒菩躂節」。據傳，江戶時代連藩主也親臨觀禮，從最早見於文獻記載的1722年算起，2022年夏天正好迎來300週年慶典。
津輕藩睡魔村位於弘前市龜甲町，以高達10公尺的燈籠花車展示為亮點，讓遊客感受弘前餒菩躂的魅力。在這座體驗型設施內，大家可以欣賞津輕三味線現場演奏，參觀傳統工藝品製作的場景。
「Neputa」和「Nebuta」的區別
參觀區的起點是「弘前餒菩躂館」。工作人員首先介紹弘前餒菩躂的歷史和特點，用笛子和太鼓演奏「節慶調」樂曲。
「Neputa」或「Nebuta」起源於東北地區風靡一時的「眠流」，為七夕「燈籠流」的變形。對農戶而言，夏季正值農忙時節，為了趕走妨礙勞作的睡魔，人們把燈籠或小竹枝放入河海中，任其隨波漂走。青森縣位於本州最北端，夏季短暫，這個節日尤為重要。時至今日，青森各地的慶典活動依然保留著當地的地方特色。
餒菩躂節的名字由表示困意的「Nemuta」一詞音變而來。一般認為，在城下町弘前和五所川原等內陸地區，發音變成了輕柔的「Neputa」，青森市等沿海地區則受氣勢十足的漁民語言的影響，中間的輔音濁化，讀作「Nebuta」。
獨具地區特色的燈籠花車
餒菩躂節的「主角」燈籠花車也因地區不同而形狀各異。最早的燈籠是四方形的，造型簡樸，後來逐漸大型化，江戶時代後期出現了人偶型餒菩躂（人偶燈籠、組合燈籠），從明治中期起，扇形餒菩躂逐漸多起來。如今，弘前餒菩躂是扇形，青森是寬大的人偶型，五所川原則是細高的「立餒菩躂」，各城市餒菩躂的特點已廣為人知。
弘前扇形餒菩躂的結構是，一拉繩子正反面就會旋轉。正面的「鏡繪」選用中國的《三國演義》、《水滸傳》或日本戰國武將的傳說等題材，栩栩如生。背面的畫風則截然不同，畫面正中間繪有美人回眸圖，給人以靜美的印象。
後來，弘前餒菩躂中扇形占了大半，其主要原因在於時間和費用。青森餒菩躂花車都有人贊助，每年每輛花車耗資約2000萬日圓。由專職製作睡魔燈籠花車的「餒菩躂師」操刀設計，從搭建骨架算起，耗時3個月才能完成。
與青森不同，弘前是以舊時的町會和團體為單位參加活動的。扇形木架能重複使用，節省了時間和費用。因此，「餒菩躂繪師」大都有自己的本職工作，更好地保留了地區節慶活動的濃鬱風情。
吆喝聲「呀——呀嘟——」和金魚睡魔燈籠的由來
離開弘前餒菩躂館，沿著參觀路線前行，就到了「Ya-ya堂」。這裡陳列著珍貴的資料，也有現場演示製作金魚餒菩躂的專區。
青森餒菩躂節的吆喝聲是「啦瑟啦——」，弘前餒菩躂節則是「呀——呀嘟——」。一說是從古代餒菩躂歌的「咿呀咿呀咿呀喲」變化而來，也有說法認為其來源是吵架時的怒喝聲「呀——！呀！」。五所川原的「呀特嘛嘞」意思是「幹掉他」，看來人們在餒菩躂節中容易肝火旺盛。威嚇其他餒菩躂的「怒喝聲說」似乎很有說服力。
金魚餒菩躂仿照津輕藩主悉心培育的金魚「津輕錦」製作而成。當時人們似乎還期待它能成為支撐藩國財政的商品，可惜繁育受挫，該品種在江戶時代就絕跡了。藩主喜愛的金魚化身為餒菩躂保留下來，節日裡，孩子們提著金魚餒菩躂四處遊逛。
弘揚傳統工藝和津輕三味線等當地文化
遊客在這裡還能近距離欣賞傳統工藝和津輕三味線的演奏。在津輕藏工房「Takumi」，可觀看工匠進行「津輕塗」「津輕燒」及「小巾刺繡」的場景，還能親手體驗製作過程。
裡面的山弦堂陳列著津輕三味線的資料。津輕藩睡魔村每天進行現場演奏，演奏者都是一流高手，不開麥的音色動人心弦。
參觀區的最後一站是日式庭院揚龜園。特產薈萃的零售部和直銷店，以及可品嘗灶燒米飯和鄉土風味菜餐廳旨米屋都很受歡迎。除了弘前餒菩躂，津輕藩睡魔村還能讓我們深刻理解津輕地區的文化，是青森旅行不可不去的一處景點。
津輕藩睡魔村
- 地址：青森縣弘前市龜甲町61
- 營業時間：上午9點到下午5點（閉館時間為下午5點半）
- 閉館日：全年無休
- 門票：成人550日圓，國中生350日圓，小學生220日圓，兒童（3歲以上）110日圓
- 交通：JR弘前站下車，乘坐弘南巴士「Tamenobu號」15分鐘，在津輕藩睡魔村下車即到
採訪、撰稿、攝影：nippon.com編輯部