津輕藩睡魔村：巨型餒菩躂，彰顯300年悠久歷史，展示津輕三味線和傳統工藝

津輕藩睡魔村位於弘前市龜甲町，以高達10公尺的燈籠花車展示為亮點，讓遊客感受弘前餒菩躂的魅力。在這座體驗型設施內，大家可以欣賞津輕三味線現場演奏，參觀傳統工藝品製作的場景。

餒菩躂節（餒菩躂，日語發音為「Nebuta」「Neputa」，意為「睡魔」——譯注）是青森夏季的一道風景線。這是一個盛大的節日，在笛聲、鼓聲和振奮人心的吆喝聲中，人們拉著繪有武士圖案的餒菩躂緩步前行。論知名度，青森市的「青森餒菩躂節」首屈一指，但歷史最為悠久的當屬津輕藩城下町每年舉辦的「弘前餒菩躂節」。據傳，江戶時代連藩主也親臨觀禮，從最早見於文獻記載的1722年算起，2022年夏天正好迎來300週年慶典。

「Neputa」和「Nebuta」的區別

參觀區的起點是「弘前餒菩躂館」。工作人員首先介紹弘前餒菩躂的歷史和特點，用笛子和太鼓演奏「節慶調」樂曲。

「Neputa」或「Nebuta」起源於東北地區風靡一時的「眠流」，為七夕「燈籠流」的變形。對農戶而言，夏季正值農忙時節，為了趕走妨礙勞作的睡魔，人們把燈籠或小竹枝放入河海中，任其隨波漂走。青森縣位於本州最北端，夏季短暫，這個節日尤為重要。時至今日，青森各地的慶典活動依然保留著當地的地方特色。

餒菩躂節的名字由表示困意的「Nemuta」一詞音變而來。一般認為，在城下町弘前和五所川原等內陸地區，發音變成了輕柔的「Neputa」，青森市等沿海地區則受氣勢十足的漁民語言的影響，中間的輔音濁化，讀作「Nebuta」。



弘前餒菩躂館入口



工作人員隨時插入「餒菩躂調」的演奏，輕鬆愉快地介紹弘前餒菩躂節的歷史和特點

獨具地區特色的燈籠花車

餒菩躂節的「主角」燈籠花車也因地區不同而形狀各異。最早的燈籠是四方形的，造型簡樸，後來逐漸大型化，江戶時代後期出現了人偶型餒菩躂（人偶燈籠、組合燈籠），從明治中期起，扇形餒菩躂逐漸多起來。如今，弘前餒菩躂是扇形，青森是寬大的人偶型，五所川原則是細高的「立餒菩躂」，各城市餒菩躂的特點已廣為人知。

弘前扇形餒菩躂的結構是，一拉繩子正反面就會旋轉。正面的「鏡繪」選用中國的《三國演義》、《水滸傳》或日本戰國武將的傳說等題材，栩栩如生。背面的畫風則截然不同，畫面正中間繪有美人回眸圖，給人以靜美的印象。



古典餒菩躂展。從江戶初期起，餒菩躂形狀的變遷一目了然



正在旋轉的扇形餒菩躂。背面的美女圖選擇的也是與鏡繪題材相關的人物



弘前餒菩躂偶爾可見人偶型餒菩躂。台座上的文字「雲漢」意為「銀河」，隱約可見七夕節的影子

後來，弘前餒菩躂中扇形占了大半，其主要原因在於時間和費用。青森餒菩躂花車都有人贊助，每年每輛花車耗資約2000萬日圓。由專職製作睡魔燈籠花車的「餒菩躂師」操刀設計，從搭建骨架算起，耗時3個月才能完成。

與青森不同，弘前是以舊時的町會和團體為單位參加活動的。扇形木架能重複使用，節省了時間和費用。因此，「餒菩躂繪師」大都有自己的本職工作，更好地保留了地區節慶活動的濃鬱風情。



陳列的餒菩躂可以看到內部。骨架用的是津輕特產羅漢柏



扇形餒菩躂的骨架模型



餒菩躂繪師的介紹。簡介裡寫著各自的本職工作，非常有趣