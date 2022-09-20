日本最長的木結構三拱橋「鶴舞橋」：倒立的津輕富士，青森的新景點

鶴舞橋是日本最長的木製三拱橋，需要5分鐘左右才能走到對岸。日語裡「長生」和「長木」同音，都念「Nagaiki」，取其諧音，還有人遠道而來，討個「走過長木橋就能長生不老」的好彩頭。

青森特產的羅漢柏木材，為優雅的拱橋更添了一份暖意。橋墩直徑有30公分，使用了3000根圓木和3000張板材；而且，橋長300公尺，寬3公尺，可謂無「3」不歡，建築成三聯拱橋，平添吉祥，作為能量點人氣越來越旺。

「鶴舞橋」由3座長約100公尺的拱橋相連而成，連接處的2座亭子象徵鶴頭，整座橋猶如一對比翼齊飛的仙鶴。

因JR電視廣告而走紅

青森縣最高峰岩木山（海拔1625公尺）山麓在津輕平原上緩緩地伸展開去，形似富士山，被當地人親切地稱為「津輕富士」。據傳1660年弘前藩第4代藩主津輕信政為開墾新的稻田，在這裡建築起堤壩，以作灌溉蓄水池之用。它就是今天人們看到的鶴舞橋下的津輕富士見湖之前身。

1994年落成的鶴舞橋，因2016年JR東日本鐵路公司播出「成年人的假日俱樂部」電視廣告而一躍成名。緩緩走在鶴舞橋上的著名女演員吉永小百合忽然止步，將視線投向水準如鏡的湖面，映照出倒立的津輕富士，美麗無比。之後，遊客開始從全國各地湧來，爭相一睹這座籍籍無名之橋。



從北岸的橋頭看岩木山了



从北岸的桥头看岩木山



從北側亭子看風景。津輕富士見湖的正式名稱為「廻堰大溜池」，北側的亭子裡設置有記載了其歷史和傳說的介紹牌

去鶴舞橋，通常是從富士見湖公園停車場走過去。開設在第一停車場旁的旅遊設施「這裡不也有嘛」裡，鶴田町名產土特產應有盡有；對岸還有丹頂鶴自然公園，周邊景點也值得走走看看。



從富士見湖公園第一停車場附近看鶴舞橋



擺成三拱橋造型的「鶴舞橋咖哩」是「這裡不也有嘛」內的咖啡廳「MONKEY」的人氣菜品

鶴舞橋

地址： 青森縣北津輕郡鶴田町廻堰字大澤

青森縣北津輕郡鶴田町廻堰字大澤 門票： 免費

免費 交通：從JR五能線「陸奧鶴田」站駕車，約15分鐘可達

採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部