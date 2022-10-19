一張美食地圖，帶你遍嘗蘋果之鄉弘前的蘋果派

Guideto Japan

在蘋果產量居日本第一的青森縣弘前市，以年輕女性為主，越來越多的遊客開始享受按圖索驥遍嘗蘋果派的樂趣。她們手裡拿的是《弘前蘋果派導遊地圖》，裡面介紹了每個店家獨特的製作方法和口味。本文為讀者介紹這份地圖幕後的故事，並呈上特色十足的蘋果派。

地圖讓弘前的蘋果派廣為人知 2021年，青森縣的蘋果產量高達41.6萬噸，占日本蘋果產量的6成以上。炎熱氣候是蘋果的大敵，而在夏天涼爽、一到秋天會急劇降溫的本州最北端，蘋果在生長過程中不僅水分充足，還能蓄積甜度和適當的酸度。按市町村的採收量計算，弘前市獨佔鰲頭。 弘前市曾經是津輕藩的城下町，在市區遊覽的時候，經常會看到寫有「蘋果之鄉的蘋果派」的店頭廣告和旗幟。蘋果派是用當地名產製作的甜點，這樣宣傳也是很自然的事，不過不僅蛋糕店和咖啡館，連老字號日式點心店也擺著蘋果派。

1905年創辦的日式點心店「菓子司MISHIMA」（弘前市和德町39）。店前的長條旗上寫著「蘋果之鄉的蘋果派」

銅鑼燒的旁邊擺著蘋果派。商品名「派饅」獨具日式點心店特色，據說已經銷售近50年了

派饅使用的是100%紅玉蘋果自製果醬。甜度適度，外皮鬆軟輕薄，在訪日遊客中人氣也很高 無論是在蛋糕展示櫃前駐足觀看的人,還是在飲食店查看菜單的人，他們手裡都拿著一份《弘前蘋果派導遊地圖》，大紅的封面十分惹人喜愛。 這是車站和遊客諮詢中心等地免費散發的宣傳冊，上面登載著用青森縣出產的蘋果製作並在市內銷售的43種蘋果派。地圖中介紹了各種蘋果派的口味、特點和獨特的製作方法等內容。自2010年發行以來，尤其受到年輕女性的好評，探尋蘋果派之所以成為弘前旅遊的熱點之一，這份地圖起到了重要的推動作用。

弘前觀光民俗協會發行的《弘前蘋果派導遊地圖》。最新版是2022年2月發行的第15版

相關產品也不斷亮相，人氣遍及全國 蘋果本身是受採摘季節限制的，但蘋果派作為旅遊的熱點，一整年都能進行推介。於是，工作人員立即分頭去轉銷售店，將帶回來的蘋果派集中起來召開試吃會。 他們將蘋果派口味的特點以及外形都寫在紙上，再圍繞原料和各店獨特的製作方式等內容對生產方進行採訪，就資訊登載一事征得他們的同意。於是，羅列了34種蘋果派的第一版地圖宣告完成。 充滿弘前特色的獨特導遊地圖立刻引發了熱議。當時正在從事別的工作的野村女士也立刻到遊客諮詢中心去領地圖。她笑道：「我自己也不知道有這麼多的店都在做蘋果派。地圖設計得也非常精美，所以我反復看了很多遍，到底還是按圖索驥去轉了一圈。」

還有英文版地圖《Hirosaki Apple Pie Guide Map》 地圖每更新一版，電視節目和女性雜誌就會進行報導，同時也會誕生很多衍生商品，比如與封面設計相同的透明資料夾、記載了吃蘋果派的感想和回憶的日誌本等。除了英文版地圖，還發行了配套宣傳冊《弘前法式蘋果撻導遊地圖》。2021年春天，甚至還出版了由弘前觀光民俗協會主編的《弘前蘋果派食譜BOOK》（PARCO出版）。 通過這樣堅持不懈的努力，「蘋果之鄉的蘋果派」在全國打開了知名度。菓子司MISHIMA的店主也表達了感激之情，「遊客諮詢中心的工作人員不停奔波，掀起了這個熱潮。真心感謝他們」。據說蘋果生產商也都歡欣鼓舞。

（上）透明資料夾和日誌本可以在觀光館的諮詢櫃檯等處買到；（左下）《弘前法式蘋果撻導遊地圖》；（右下）《弘前蘋果派食譜BOOK》

野村甚至還會去市外吃蘋果派，這是她常用的日誌本。平時的努力都在導遊地圖上反映出來，得到了遊客的信賴