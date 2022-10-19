一張美食地圖，帶你遍嘗蘋果之鄉弘前的蘋果派
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地圖讓弘前的蘋果派廣為人知
2021年，青森縣的蘋果產量高達41.6萬噸，占日本蘋果產量的6成以上。炎熱氣候是蘋果的大敵，而在夏天涼爽、一到秋天會急劇降溫的本州最北端，蘋果在生長過程中不僅水分充足，還能蓄積甜度和適當的酸度。按市町村的採收量計算，弘前市獨佔鰲頭。
弘前市曾經是津輕藩的城下町，在市區遊覽的時候，經常會看到寫有「蘋果之鄉的蘋果派」的店頭廣告和旗幟。蘋果派是用當地名產製作的甜點，這樣宣傳也是很自然的事，不過不僅蛋糕店和咖啡館，連老字號日式點心店也擺著蘋果派。
無論是在蛋糕展示櫃前駐足觀看的人,還是在飲食店查看菜單的人，他們手裡都拿著一份《弘前蘋果派導遊地圖》，大紅的封面十分惹人喜愛。
這是車站和遊客諮詢中心等地免費散發的宣傳冊，上面登載著用青森縣出產的蘋果製作並在市內銷售的43種蘋果派。地圖中介紹了各種蘋果派的口味、特點和獨特的製作方法等內容。自2010年發行以來，尤其受到年輕女性的好評，探尋蘋果派之所以成為弘前旅遊的熱點之一，這份地圖起到了重要的推動作用。
被「熟視無睹」的城市魅力
我們拜訪了製作導遊地圖的弘前市立觀光館，野村泉女士接待了我們。她是負責修訂登載內容以及為相關產品做企劃的旅遊接待員。
野村介紹說：「越來越多的人向我們提出『蘋果派在哪裡能吃到啊？』『我想挨個轉轉好吃的店』，於是10多年前工作人員決定好好調查一番，這就是我們製作蘋果派地圖的契機」。
從西式點心店、咖啡店到麵包店和日式點心店，工作人員逐家打電話詢問，結果發現經營蘋果派的店家數量遠遠超出了他們的想像。還有一家日式點心店表示：「我們幾十年前就開始製作了啊！你們竟然不知道嗎？！」
在國內蘋果產量第一的弘前市，一到秋天人們就會收到親朋好友轉贈給自己的蘋果，多得幾乎吃不完。很多家庭會用剩餘的蘋果製作蘋果派，或者製成果醬，人們很少想到花錢買蘋果吃。
諮詢中心的工作人員也不例外，他們也一直沒注意到，只有弘前才有的特色蘋果派精品越來越多，連日式點心店和仙貝店也都在製作蘋果派。這可真是所謂「當局者迷」。
相關產品也不斷亮相，人氣遍及全國
蘋果本身是受採摘季節限制的，但蘋果派作為旅遊的熱點，一整年都能進行推介。於是，工作人員立即分頭去轉銷售店，將帶回來的蘋果派集中起來召開試吃會。
他們將蘋果派口味的特點以及外形都寫在紙上，再圍繞原料和各店獨特的製作方式等內容對生產方進行採訪，就資訊登載一事征得他們的同意。於是，羅列了34種蘋果派的第一版地圖宣告完成。
充滿弘前特色的獨特導遊地圖立刻引發了熱議。當時正在從事別的工作的野村女士也立刻到遊客諮詢中心去領地圖。她笑道：「我自己也不知道有這麼多的店都在做蘋果派。地圖設計得也非常精美，所以我反復看了很多遍，到底還是按圖索驥去轉了一圈。」
地圖每更新一版，電視節目和女性雜誌就會進行報導，同時也會誕生很多衍生商品，比如與封面設計相同的透明資料夾、記載了吃蘋果派的感想和回憶的日誌本等。除了英文版地圖，還發行了配套宣傳冊《弘前法式蘋果撻導遊地圖》。2021年春天，甚至還出版了由弘前觀光民俗協會主編的《弘前蘋果派食譜BOOK》（PARCO出版）。
通過這樣堅持不懈的努力，「蘋果之鄉的蘋果派」在全國打開了知名度。菓子司MISHIMA的店主也表達了感激之情，「遊客諮詢中心的工作人員不停奔波，掀起了這個熱潮。真心感謝他們」。據說蘋果生產商也都歡欣鼓舞。
可品嘗多種蘋果派的咖啡館
雖然記者很想拿著地圖找找自己喜歡的店，怎奈在青森的採訪計畫已經排得滿滿的，野村女士告訴記者，「去大正浪漫咖啡館的話，一次可以品嘗很多種蘋果派呢」。
大正浪漫咖啡館設在人氣景點藤田紀念庭園的別墅洋房內。採訪那天，店裡備齊了9種蘋果派，分別來自弘前最早銷售蘋果派的老字號日式點心店雙味庵、使用自己農園培育的紅玉蘋果製作蘋果派的Tamura Farm等店。
大正浪漫咖啡館收銀台旁邊的櫃檯上還銷售外賣的蘋果派。如果在店裡內用和外賣的組合上下功夫琢磨，則可以嘗試製作更多的種類。
車站的銷售店面和禮品店販賣的蘋果派種類也是豐富多彩，因此回到自己家裡也能享受弘前的美味。
採訪結束後回去的路上，記者還順路去了與觀光館同在追手門廣場內的舊東奧義塾外籍教師館。
青森縣人初次接觸西洋蘋果是1875年（明治8年）的事情。據說當時在這棟建築中生活的美國教師John Ing在耶誕節將蘋果分給了自己的學生們。
1樓的咖啡館「Salon de café Ange」售賣的蘋果派使用了弘前本地的蘋果品種「榮黃雅」，鬆脆的派皮頗受好評。記者一邊盡情品嘗美味，一邊浮想聯翩：這個區域裡有著與青森蘋果的由來有關的建築，弘前蘋果派的魅力在這裡發揚光大，這真是一種不可思議的緣分。
弘前市立觀光館
- 地址：弘前市下白銀町2-1
- 開館時間：上午9時-下午6時（節日期間延長）
- 閉館日：年末年初（有可能臨時開館）
- 交通：從JR弘前站乘公車約15分鐘，在「市政府前」下車即到
採訪、撰稿、攝影：nippon.com編輯部