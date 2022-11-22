世界文化遺產三內丸山遺跡，重新定義繩文時代
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正式啟動調查30年後入選世界文化遺產
依據日本特有的時代劃分方式，繩文時代是從西元前13000年到稻耕文化普及的彌生時代（西元前3世紀至西元3世紀）為止，長達1萬多年。當時，在世界其他地區，人們已開始過上了定居生活，從事農耕、畜牧等。而在日本，人們以狩獵、採集、捕魚為主，聚居在村落裡。人們使用陶器和弓箭，相距較遠的村落之間通過交易、祭祀、禮儀，形成了同一個精神世界。
2021年7月，展現日本固有文化的村落遺跡和群葬墓地「北海道・北東北的繩文遺跡群」入選聯合國教科文組織世界文化遺產名錄。遺跡群由17處遺跡組成，其中最為知名的是青森市三內丸山遺跡（青森市大字三內字丸山）。該遺跡位於沖館川沿岸的高地上，占地面積達42公頃，是一處大型村落遺跡。據推測，在距今約5900年至4200年前，人們在此處過著定居生活。
如今，在復原了豎穴式住宅和大型立柱建築的遺跡上，建起了繩文時遊館。繩文時遊館裡有供文物展示的三丸博物館，有對出土陶器進行黏合、修復的修復室，還有商店、餐廳等。三內丸山遺跡交通方便，位於青森站西南約3公里處，現已成為青森縣的代表性景點。不過，正式的挖掘調查工作始於1992年，歷史尚短。
而且，當時縣政府還計畫待調查結束後，在遺跡上建造一座縣營棒球場。
眾多發現重新定義繩文文化
人們很早便已知曉這片土地上存有遺跡。江戶時代初期的《永祿日記（館野越本）》中記載：「在三內村，出土了大大小小的陶器和土偶。」然而，這裡從未引起重視，20世紀末，還被納入青森縣綜合運動公園擴建項目。
在挖掘調查中被發現的遺構和出土文物顛覆了人們此前對繩文的認識。原來，繩文人不只是過著被氣候、狩獵等自然環境因素左右的生活。人們在遺跡中發現了他們栽種栗子、釀造果酒的痕跡，還有鯛魚、鰤魚、鯖魚等的魚骨。由此可見，繩文人充分利用大自然的饋贈，已經過上了定居的生活。
豎穴式住宅遺跡約650棟，其中有長32公尺、寬9.8公尺的大型豎穴式建築。對此，有觀點認為，同一時期一起居住於此的最多有近500人。村落的主幹道寬達12公尺，長逾420公尺。研究人員認為這條主幹道一直延伸至海邊。路兩側的墓地中，還出土了箭簇、垂飾等陪葬品。
出土文物中包括產自北海道、佐渡的黑曜石，新潟縣糸魚川的翡翠，岩手縣久慈的琥珀，等等。由此可見，當時這裡的人交易對象的範圍很廣。
調查最大的發現是6個直徑2公尺、深2公尺的柱坑。柱坑以4.2公尺的間隔整齊排列，每排3個，共2排。這表明當時的人們已掌握了測量技術。
柱坑中還殘留著栗樹木柱的一部分，直徑約1公尺。這些木柱的四周和底部做了燒焦的防腐處理，因此得以殘存至今。關於這座大型立柱建築原本是什麼，眾說紛紜，有人認為「是一處高達20公尺的祭祀場所」。可以肯定的是，當時的人們已具備高水準的建築技術。
1994年7月，各媒體紛紛報導大型立柱建築遺跡被發現一事，瞬間激起了日本全國民眾對繩文文化的關注。僅僅過了1個月，時任青森縣知事北村正哉便當機立斷，決定中止棒球場建設項目，對遺跡進行保護並加以有效利用。
2000年，三內丸山遺跡成為日本國家特別歷史遺跡。3年後，這裡出土的約2000件文物成為重要文化財產。這為該遺跡最終入選世界文化遺產名錄提供了巨大助力。
大型遺跡讓繩文餘韻長留
如果想提高遊覽這一大片遺跡的效率，可以參加免費的參觀團。參觀時間約為1小時，導遊志工會向遊客詳細解說繩文時代的生活和挖掘調查時的情況等。
導遊介紹說，有的遊客覺得「居然想在如此珍貴的遺跡上建造棒球場，真是暴殄天物！」。其實，公園擴建計畫亦功不可沒。通常，遺跡調查的挖掘面積較小，難以掌握全貌，而且費時。正因為此處曾計畫建設棒球場，面積大，所以才能在短時間內發現如此大型的村落遺跡和眾多文物。
目前，三內丸山遺跡的挖掘調查仍在進行之中。導遊志工在參觀結束前說道：「就在我擔任導遊以來，新的發現依然接連不斷。這片遺跡讓繩文餘韻長留，請大家一定再來參觀。」
參觀完遺跡後，您可以去逛一逛繩文時遊館。三丸博物館展出約1700件珍貴出土文物，包括陶器、土偶、石器等500件重要文化財產。在還原繩文人生活的展區，精心設計的展板，真人大小的人偶，連兒童都能輕鬆理解。
修復室採用玻璃牆設計，遊客可以旁觀出土文物的修復過程。就在修復室所在的方位，還有一面高6公尺的「繩文Big Wall」，上面嵌有5120塊陶器碎片，頗為壯觀。
無論是製作小型土偶和勾玉的手工體驗坊，還是繩文時代相關商品琳琅滿目的博物館商店，都能給遊客留下美好的回憶。在「五千年之星」餐廳，用繩文人或許吃過的栗子、橡子、古代米等烹製的菜品深受好評。
如果想進一步感受繩文餘韻，可以驅車20分鐘左右前往小牧野遺跡。在那裡，您可以望著三內丸山遺跡沒有的環狀石陣，暢想當時人們的生活和文化。
三內丸山遺跡
- 地址：青森縣青森市三內字丸山305
- 開放時間：上午9點—下午5點。※黃金周及6月1日—9月30日，開館時間延至下午6點
- 休息日：每月第4個星期一，12月30日至1月1日
- 門票：成人410日圓，大學生和高中生200日圓，國中生以下免費
- 交通：從JR青森站搭乘開往三內丸山遺跡的市營巴士，約30分鐘抵達；從JR新青森站出發，徒步30分鐘，或搭乘區間班車「nebutan號」，約15分鐘抵達
採訪、攝影、撰文：nippon.com編輯部