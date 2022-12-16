築地本願寺佃大樓：佛堂與養老院共居一處，讓生前身後都有所依
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嘗試別具一格的組合，致力於打造全新的佛教傳道場所
近年，築地本願寺（東京都中央區）成為廣為人知的「開放的寺院」。它對寺內進行了開放式翻新。每天早上，前來購買早餐的顧客在咖啡廳前排起長隊。
築地本願寺佃島分院設在9月1日開業的築地本願寺佃大樓。大樓一樓是築地本願寺咖啡廳Tsumugi的分店月島店，2樓是正殿，3樓及以上是提供看護服務的收費養老院Dormy月島站前店。這座綜合體建築呈現了佛教傳道場的全新模式，備受關注。
築地本願寺東森尚人副宗務長說：「日本人口因少子化而減少。寺院如果只依靠舉行葬禮和管理墓地兩個功能，是很難生存下去的。佃島分院要在拓展不動產業務的同時，為入住養老院的老人們提供支持，努力為佃島和月島地區作出貢獻。」
「養老院+醫院」的組合常有，「養老院+寺院」的組合卻少見。築地本願寺設立佃島分院的目的之一就是「在人活著的時候建立情誼」。東森副宗務長說，佛教常被揶揄為「葬式佛教」，但佛教原本是要幫助人們好好地活著，成為人們心之所依的。今後，佃島分院的僧侶計畫走進養老院，傾聽入住老人的聲音，並為他們的家人提供諮詢服務。
對此，似乎還是有人不看好。不過，據說已經有不少用戶正在考慮入住，涉及的房間超過20間。負責運營的共立維護公司（Kyoritsu Maintenance）工作人員認為：「住進養老院以後，人生也還長著呢，老人們將在這裡度過一段寶貴的時間。」對於「養老院+寺院」這樣別具一格的組合，工作人員也表示期待：「為了適應這種組合，我們在充實各方面的設施。相信在築地本願寺的齊心合作下，老人們能夠在這裡安享晚年。」此外，1樓的咖啡廳還可以供老人們轉換心情或與家人團聚之用。
沒有佃島，何談築地
築地本願寺咖啡廳Tsumugi因「18品早餐」而備受好評，每天早上都會大排長龍。月島分店沿襲這一招牌，主推「18品佛陀碗」。這道菜的創意源於淨土真宗最重要的教誨「第十八願（本願）」，其做法是在雜糧飯上盛滿築地各家名店的食材，比如築地松露的蛋捲等。親鸞聖人愛吃的鹹豆大福搭配飲料的套餐看起來也將大受歡迎。
1樓還設有母嬰室（餵奶室）和愛心洗手間，任何人都可以使用。當地的居民，來月島文字燒一條街旅遊的人，來佃島漫步感受歷史的人等等，也都可以自由地參拜佃島分院。
其實，佃島與築地本願寺之間有著很深的淵源。以京都西本願寺為本山的淨土真宗本願寺派於1617年（元和3年）在淺草橫山町（現東京都中央區日本橋橫山町、東日本橋）創建了江戶別院——淺草御坊（江戶御坊）。別院在明曆大火（1657年）中被燒毀，但當時，幕府正推進江戶城再建，沒有批准其在原址上重建。據說，在備選地中，面積最大的是一片浮在海面上的沙洲。把這片沙洲填埋「築成陸地」，這便有了「築地」之名。造地工程的主要力量正是佃島的漁民們。
當時，住在佃島的居民幾乎都來自大坂（「大阪」舊名）攝津國佃村。為了解決江戶人口激增帶來的吃飯問題，德川幕府第一代將軍德川家康招來了擁有高水準漁業技術的佃村人，在江戶灣給予他們特別漁業權，免除其年貢，並將海上的沙洲劃歸他們所有。佃村人填海造地，開始定居於此。他們取故鄉的名字，將此地命名為「佃島」。
1580年（天正8年）之前，淨土真宗的本山——石山本願寺就坐落在大阪，佃村人中也有很多忠實的信徒。由此不難想像，在重建江戶別院的時候，佃村人會毛遂自薦：「一定要在佃島附近重建，填海造地就交給我們吧。」或許正是依靠佃村信徒的幫助，儘管條件惡劣，本願寺還是選擇了在這塊寬廣的土地上重建別院。
與老築地市場也有很深的淵源
佃島人並不僅是漁夫，還是商人。他們捕獲的魚，除了按數上繳給幕府之外還有剩餘，於是他們在日本橋開設了市場進行售賣。這個日本橋魚河岸市場在明治以後仍然繁榮，直到1923年（大正12年）9月1日在關東大地震中被摧毀。當時有若干個重建備選地，最終依照佃島有權勢的人物的想法，移建到了築地本願寺西南的位置。
在2018年市場關閉之前，築地市場的「築地」2字已經揚名全世界。隨著壽司的流行，它作為「新鮮的魚」的代名詞而廣為人知。保留至今的築地場外市場仍在接待著來自國內外的遊客，十分熱鬧。其中也有不少遊客順道來到築地本願寺，雙手合十參拜一番。老築地市場就是通過這樣的方式持續為寺院運營作出貢獻的。
在關東大地震中，築地本願寺被徹底損毀，而後重建了現在這座壯麗的古印度風格正殿。築地本願寺佃大樓落成那天，在位於築地的正殿舉行了「關東大地震100週年忌法會」。如果沒有佃島漁民們的努力，就不可能有今天的築地本願寺。如今也該輪到築地本願寺回報佃島，為地區作貢獻了。東森副宗務長對分院寄予期望：「希望它能成為那裡的地標。」
採訪、攝影、撰文：nippon.com編輯部