築地本願寺佃大樓：佛堂與養老院共居一處，讓生前身後都有所依

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矗立在人氣商店街月島文字燒一條街入口處的築地本願寺佃大樓（東京都中央區月島）於9月1日開業了。大樓裡入駐了東京屈指可數的名刹分院，還有養老院、時尚咖啡廳等，這樣的組合別具一格。本文為您介紹這一新穎的嘗試，以及築地本願寺和佃島之間的深厚淵源。

嘗試別具一格的組合，致力於打造全新的佛教傳道場所 近年，築地本願寺（東京都中央區）成為廣為人知的「開放的寺院」。它對寺內進行了開放式翻新。每天早上，前來購買早餐的顧客在咖啡廳前排起長隊。 築地本願寺佃島分院設在9月1日開業的築地本願寺佃大樓。大樓一樓是築地本願寺咖啡廳Tsumugi的分店月島店，2樓是正殿，3樓及以上是提供看護服務的收費養老院Dormy月島站前店。這座綜合體建築呈現了佛教傳道場的全新模式，備受關注。

築地本願寺佃大樓矗立於東京Metro地鐵月島站第7出口近前

佃島分院入駐2樓。主尊兩旁分別懸掛著淨土真宗宗祖親鸞（右）和中興之祖蓮如（左）的肖像 築地本願寺東森尚人副宗務長說：「日本人口因少子化而減少。寺院如果只依靠舉行葬禮和管理墓地兩個功能，是很難生存下去的。佃島分院要在拓展不動產業務的同時，為入住養老院的老人們提供支持，努力為佃島和月島地區作出貢獻。」 「養老院+醫院」的組合常有，「養老院+寺院」的組合卻少見。築地本願寺設立佃島分院的目的之一就是「在人活著的時候建立情誼」。東森副宗務長說，佛教常被揶揄為「葬式佛教」，但佛教原本是要幫助人們好好地活著，成為人們心之所依的。今後，佃島分院的僧侶計畫走進養老院，傾聽入住老人的聲音，並為他們的家人提供諮詢服務。 對此，似乎還是有人不看好。不過，據說已經有不少用戶正在考慮入住，涉及的房間超過20間。負責運營的共立維護公司（Kyoritsu Maintenance）工作人員認為：「住進養老院以後，人生也還長著呢，老人們將在這裡度過一段寶貴的時間。」對於「養老院+寺院」這樣別具一格的組合，工作人員也表示期待：「為了適應這種組合，我們在充實各方面的設施。相信在築地本願寺的齊心合作下，老人們能夠在這裡安享晚年。」此外，1樓的咖啡廳還可以供老人們轉換心情或與家人團聚之用。

（上）Dormy月島站前店的房間裡設有感知跌倒等異常狀況的AI感應器以及測定睡眠情況的感應墊；（左下）餐廳很寬敞，菜品也很豐富；（右下）還有完善的助浴設備