橫濱三溪園：洋溢古都風情，實業家原三溪傾情打造

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三溪園是橫濱市民日常休憩的場所，為國家指定的名勝景區。園內的池塘周圍，地勢高低起伏、錯落有致，散佈著從京都、鐮倉等地遷移至此的古建築。本文將為您介紹這座知名庭園的看點和歷史，其中包括代表建築三重塔和剛結束大規模維修的臨春閣等。

生前就已對外開放私宅庭園 明治後期至昭和初期，實業家原富太郎以生絲貿易發家。三溪是他的別號。 江戶時代落下帷幕的1868年，原富太郎出生於岐阜縣一戶姓青木的村長家。他自幼聰慧，喜歡繪畫、漢學和文學。到東京後，原富太郎入讀東京專門學校（今早稻田大學），並在跡見學校（今跡見學園）擔任助教。之後，他與自己的學生原屋壽結為連理，成為橫濱富商原家的上門女婿。

三溪紀念館，展出和創立者相關的美術品、資料、臨春閣內的狩野派隔扇畫等。右側是原三溪的肖像照 原富太郎繼承家業後，將商店發展成公司組織，推動繅絲業的現代化，並通過生絲出口積累了巨額財富。最廣為人知的是，他收購了富岡製絲廠並經營了一段時間。明治初期，原富太郎的養祖父原善三郎購入三溪園的土地。1902年，原富太郎在這裡建造了主宅，並開始收集歷史建築，為造園作準備。就是在那時，他根據「三之谷」這個地名，給自己取號「三溪」。 三溪園的獨特之處，在於它是以對外開放為前提建造的。雖然政商界人士的宅邸很多都會在本人去世後作為公園或庭園對外開放，但三溪園從1906年，即造園開工後不久，就將除私人庭園以外的區域（今外苑）對大眾免費開放，成為了市民休憩的好去處。以梅花和櫻花為代表，一年四季，草長青，花常開，吸引著絡繹不絕的遊人。之後栽種綠化和建築物遷移得到不斷推進，三溪園終於在1922年正式完工。

外苑的蓮池深處，是三溪最初建造的原家主宅鶴翔閣（復原建築，橫濱市指定有形文化遺產）

1922年，原三溪將最後一座建築聽秋閣遷移至此。據稱這座樓閣建築原本建在京都二條城，與德川家光和春日局有過一段因緣，現為國家重要文化遺產

藝術作品眾多的著名庭園 三溪園的標誌性建築三重塔位於外苑的一處高地。據稱它最初於1457年建在京都燈明寺內，是三溪園中最古老的一座建築。1914年，三重塔被遷移至此後，為了凸顯其景觀價值而開始了私家庭園的建造工程。 據傳，臨春閣原是紀州德川家的別墅「岩出御殿」，原三溪為了讓其與庭園協調融合，在屋頂形狀和房屋配置上做了改動，對各房屋能看到的景觀都做了精心設計，從屋內望去，三重塔、亭橋等美輪美奐。

臨春閣第三屋「次間」外的景觀。三溪園的代表建築三重塔，與池塘、花草相得益彰

從「浪華間」正面望去，是模仿京都高臺寺觀月臺橋建造的亭橋和從天瑞寺遷移來的壽塔覆堂

位於亭橋東南方的壽塔覆堂（國家級重要文化遺產），最初是1597年由豐臣秀吉在京都大德寺內的天瑞寺裡建造的 原家的舊主宅鶴翔閣是三溪園中最早建造的一棟建築，在當時承擔著文化沙龍的角色。據說原三溪在那裡毫不吝嗇地展示了自己收藏的美術品，並和新露頭角的藝術家們相互交流。暫居鶴翔閣期間，橫山大觀和前田青邨分別創作出了名畫《柳蔭》和《神輿振》。哲學家和辻哲郎就是從這裡出發踏上旅途，完成了自己的名作《古寺巡禮》。 松風閣和三重塔位於同一處高地。首位獲得諾貝爾文學獎的亞洲人、印度詩人泰戈爾曾於1916年在這裡一住就是兩個半月，《飛鳥集》中的部分詩作就誕生於此。原三溪打造的這座著名庭園及其本人的遠見卓識，不僅為市民提供了放鬆身心的好去處，似乎也極大地刺激了藝術家們的創作欲。

登上小山崗，可以近距離欣賞原建於燈明寺的三重塔

松風閣在關東大地震中倒塌，其遺址位於三重塔附近