橫濱三溪園：洋溢古都風情，實業家原三溪傾情打造
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三溪園位於橫濱市中區本牧三之谷，是日本國家級名勝。這座日本庭園占地廣闊，達17萬5000平方公尺。園內地勢自然起伏，四季鮮花盛開，池塘和小溪周圍坐落著17座歷史建築，其中10座是國家重要文化財產。從幕府末期開始，橫濱就作為通商口岸城市而繁榮，深受西方文化影響。因此，能夠體驗到日本傳統美的三溪園，在橫濱實屬難得。2022年三溪園迎來了建園一百周年，國家級重要文化財產臨春閣也已修復完畢。大家不妨找機會前往閒遊漫步，領略一番素有「西有桂離宮，東有三溪園」之盛譽的三溪園美景。
生前就已對外開放私宅庭園
明治後期至昭和初期，實業家原富太郎以生絲貿易發家。三溪是他的別號。
江戶時代落下帷幕的1868年，原富太郎出生於岐阜縣一戶姓青木的村長家。他自幼聰慧，喜歡繪畫、漢學和文學。到東京後，原富太郎入讀東京專門學校（今早稻田大學），並在跡見學校（今跡見學園）擔任助教。之後，他與自己的學生原屋壽結為連理，成為橫濱富商原家的上門女婿。
原富太郎繼承家業後，將商店發展成公司組織，推動繅絲業的現代化，並通過生絲出口積累了巨額財富。最廣為人知的是，他收購了富岡製絲廠並經營了一段時間。明治初期，原富太郎的養祖父原善三郎購入三溪園的土地。1902年，原富太郎在這裡建造了主宅，並開始收集歷史建築，為造園作準備。就是在那時，他根據「三之谷」這個地名，給自己取號「三溪」。
三溪園的獨特之處，在於它是以對外開放為前提建造的。雖然政商界人士的宅邸很多都會在本人去世後作為公園或庭園對外開放，但三溪園從1906年，即造園開工後不久，就將除私人庭園以外的區域（今外苑）對大眾免費開放，成為了市民休憩的好去處。以梅花和櫻花為代表，一年四季，草長青，花常開，吸引著絡繹不絕的遊人。之後栽種綠化和建築物遷移得到不斷推進，三溪園終於在1922年正式完工。
藝術作品眾多的著名庭園
三溪園的標誌性建築三重塔位於外苑的一處高地。據稱它最初於1457年建在京都燈明寺內，是三溪園中最古老的一座建築。1914年，三重塔被遷移至此後，為了凸顯其景觀價值而開始了私家庭園的建造工程。
據傳，臨春閣原是紀州德川家的別墅「岩出御殿」，原三溪為了讓其與庭園協調融合，在屋頂形狀和房屋配置上做了改動，對各房屋能看到的景觀都做了精心設計，從屋內望去，三重塔、亭橋等美輪美奐。
原家的舊主宅鶴翔閣是三溪園中最早建造的一棟建築，在當時承擔著文化沙龍的角色。據說原三溪在那裡毫不吝嗇地展示了自己收藏的美術品，並和新露頭角的藝術家們相互交流。暫居鶴翔閣期間，橫山大觀和前田青邨分別創作出了名畫《柳蔭》和《神輿振》。哲學家和辻哲郎就是從這裡出發踏上旅途，完成了自己的名作《古寺巡禮》。
松風閣和三重塔位於同一處高地。首位獲得諾貝爾文學獎的亞洲人、印度詩人泰戈爾曾於1916年在這裡一住就是兩個半月，《飛鳥集》中的部分詩作就誕生於此。原三溪打造的這座著名庭園及其本人的遠見卓識，不僅為市民提供了放鬆身心的好去處，似乎也極大地刺激了藝術家們的創作欲。
在茶屋休憩和感受原三溪的美學意識
在三溪園落成的第2年，即1923年的9月1日，關東大地震襲來，三溪園內的部分建築倒塌，他本人也遭受了損失。儘管如此，原三溪依舊投入私產，為橫濱的震後重建竭盡全力。1939年，原三溪在三溪園內的白雲邸離世。
二戰結束後， 1953年原家將三溪園轉讓給橫濱市。翌年，外苑重新對外開放。1958年，整體修復工程結束，內苑也開始對外開放。之後，三溪紀念館和散步道等陸續整修完善，2007年，被指定為國家級名勝。
廣闊的三溪園內分佈著多間茶屋。遊客可以品嘗三溪園茶寮的「三景碗」、待春軒的「三溪麵」等知名美食，然後在園內閒庭信步。另外，三溪園還有常駐的導遊志工，為報名申請的遊客提供免費服務，詳細介紹三溪園的歷史和看點。
一位導遊志工笑著告訴記者：「許多遊客都感到被這裡樸素又精緻的美所治癒。還有人說，原本以為實業家的庭園會有更多的暴發戶味道。」深愛藝術，並願意分享藝術的魅力，原三溪的這種思想，在今天的三溪園中似乎得到了傳承。
三溪園
- 地址：神奈川縣橫浜市中區本牧三之谷58-1
- 開園時間：上午9點—下午5點（閉園前30分鐘停止進入）
- 休息日：12月29日—31日
- 門票：成人（高中生以上）700日圓，兒童（小學生／國中生）200日圓
採訪、撰文、圖片：nippon.com編輯部