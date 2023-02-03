濱松名產「鰻魚派」為何成了「晚間零食」？
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濱松的鰻魚派與北海道的「白色戀人」、鐮倉的「鴿子酥餅」、京都的「生八橋」同為地方特產糕點的代表。濱松沒有什麼知名景點，這裡的糕點卻深受日本民眾的喜愛。
除了「加入鰻魚提取物的甜點」這一獨家賣點，「晚間零食」這句別有深意的廣告語也能激起消費者的興趣。一口咬下去，就知道是酥脆可口的傳統酥皮小零食。上市至今60年，基本保持風味不變，是老少鹹宜的美味零食。
生產銷售商春華堂為了進一步宣傳鰻魚派的魅力，2005年開設了「鰻魚派工廠」。任何人都能免費參觀生產過程，到咖啡廳品嘗用鰻魚派製作的特製美味甜點。到達工廠後，常駐的禮賓員一邊耐心地帶領我們參觀，一邊介紹產品誕生的經過、傳統製作方法和受歡迎的秘密。
誕生於不太知名的濱松
春華堂的創建要追溯到明治中期，當時在如今的藤枝市經營茶攤，甜納豆很受歡迎。在濱松開店是東海道線開通的1889年（明治22年）。二戰後，第二代社長山崎幸一開始考慮開發一款具有濱松特色的糕點。
現在濱松是著名工業城市，雅馬哈、河合樂器製作所、Roland等日本國內屈指可數的樂器製造商以及鈴木汽車的總部都設在這裡，本田汽車也誕生於此，但當時在全國的知名度卻很低。濱松人出去旅遊，向別人介紹自己「我是濱松來的」，對方多半也是一頭霧水。要進一步解釋說「在濱名湖附近」，對方才有反應：「啊，是那個產鰻魚的地方吧。」於是，山崎決定著手開發鰻魚形狀的糕點。
鰻魚派的原型模仿的是棕櫚樹葉形狀的法國酥點「蝴蝶酥」。山崎希望製作出的形狀能讓人聯想到鰻魚，幾經試錯，才確定為現在的外形。另外，把從鰻魚頭和骨頭裡提取的精華融入麵團中也是一大賣點。
戰略也是將錯就錯
1961年（昭和36年）鰻魚派開始在車站零售店銷售，也因物以稀為貴，留下了亮眼的銷量紀錄。1964年東海道新幹線的濱松站開通，1969年東名高速公路全線通車。隨著當地企業的發展，越來越多有生意往來的企業的員工到這裡出差，鰻魚派的知名度也一路攀升。
對鰻魚派的人氣起到推波助瀾作用的是「晚間零食」這句廣告語。擔心女性進入社會工作後，一家人聚在一起的時間越來越少，山崎社長表達了自己的願望：「晚餐後大家能圍在一起吃鰻魚派，享受快樂親子時光。」
另一方面，鰻魚是眾所周知的壯陽食材。濱松作為工業城市發展起來，城市夜生活日漸繁華，於是越來越多的人把「晚間零食」引申解讀為「補腎壯陽」，饒有趣味地買來享用。
春華堂乾脆將錯就錯，參考當時走俏市場的補劑「蝮蛇飲」，把包裝上象徵濱名湖水的藍色改為以紅黑黃為基調的設計。事實上，加入了鰻魚提取物的鰻魚派富含維生素A，的確有助於消除疲勞和緩解夏乏。山崎社長表示，此舉是對消費者機靈的情節順水推舟，他說：「零食不只是味道，附加值也必不可少。」借此機會，鰻魚派的銷量也節節攀升。
嫺熟職人的手藝和濱松風味的秘傳醬汁
鰻魚派工廠的生產幾乎沿用了最初的製造工藝。麵團原料只有小麥、奶油、水和鰻魚提取物粉末。據介紹，麵團會根據溫度和濕度進行微調，由嫺熟的職人掌控，每人每天要揉大約3.6噸的麵粉。再將麵團擀成薄片，撒上白糖，反覆疊上9000層之多，才製作出獨特的酥脆口感。
烤製程序已經實現機械化，但工序和以往並無區別。在大約300度的高溫下耐心烤製10分鐘，最後和烤鰻魚一樣，用毛刷刷上秘傳的醬汁。醬汁配料表是企業機密，在150多人工作的鰻魚派工廠，也只有寥寥5人知曉其配方。
秘傳醬汁唯一公開的成分是少量大蒜。可以去除鰻魚提取物殘留的些許腥臭味，產生醇厚的風味。
據說山崎社長開發這款產品時，從當時剛流行起來的餃子獲得了靈感，於是便加入了大蒜。濱松現在和栃木的宇都宮並稱為「餃子之城」。融入了本地兩大特產美食鰻魚和餃子元素的鰻魚派，正可謂「濱松之味」吧。
烤完後是人工視檢，然後裝袋，裝進卡車。鰻魚派工廠的產量每天能達到20萬片左右。
用鰻魚派製作的甜點佳品也不容錯過
招牌產品原味鰻魚派60年來保持口味如一，同時也有其他衍生風味，如添加杏仁的「堅果鰻魚派」，加入蜂蜜堅果的小分量「迷你鰻魚派」。
特別向成年人推薦添加白蘭地和夏威夷果的頂級產品「鰻魚派V.S.O.P.」。廣告語是「深夜零食」，也是陪酒佳品。
參觀完工廠後，可以品嘗用鰻魚派製作的甜點，小憩片刻。鰻魚派跟冰淇淋、水果搭配起來都相得益彰。如果你喜愛鰻魚派，一定要找機會來一趟鰻魚派工廠，在這裡可以了解它的製造工藝和歷史，品嘗特製甜點，你定會被鰻魚派無盡的魅力深深吸引。
鰻魚派工廠
- 地址：靜岡縣濱松市西區大久保町748-51
- 開放時間：上午10點到下午5點半（鰻魚派咖啡廳點餐時間截止到下午5點）
- 休息日：星期二、星期三
- 門票：免費
- 交通：從東名高速公路濱松西出口開車約15分鐘即到。停車場免費
採訪、撰稿、攝影：nippon.com編輯部
標題圖片：鰻魚派工廠停車場附近的「鰻魚派卡車」