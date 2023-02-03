濱松名產「鰻魚派」為何成了「晚間零食」？

Guideto Japan

「鰻魚派」是濱松的王牌特產，這裡的濱名湖是鰻魚的產地。將鰻魚提取物揉入麵團的珍奇西點，和廣告語「晚間零食」一起火遍了日本全國。我們前往生產工藝開放參觀的鰻魚派工廠，就鰻魚派的誕生秘史和神秘底味進行了採訪。

濱松的鰻魚派與北海道的「白色戀人」、鐮倉的「鴿子酥餅」、京都的「生八橋」同為地方特產糕點的代表。濱松沒有什麼知名景點，這裡的糕點卻深受日本民眾的喜愛。

鰻魚派不僅是靜岡，更是日本本州中部臨太平洋的東海地區的代表性名產 除了「加入鰻魚提取物的甜點」這一獨家賣點，「晚間零食」這句別有深意的廣告語也能激起消費者的興趣。一口咬下去，就知道是酥脆可口的傳統酥皮小零食。上市至今60年，基本保持風味不變，是老少鹹宜的美味零食。 生產銷售商春華堂為了進一步宣傳鰻魚派的魅力，2005年開設了「鰻魚派工廠」。任何人都能免費參觀生產過程，到咖啡廳品嘗用鰻魚派製作的特製美味甜點。到達工廠後，常駐的禮賓員一邊耐心地帶領我們參觀，一邊介紹產品誕生的經過、傳統製作方法和受歡迎的秘密。

工作日也有許多家庭和情侶來鰻魚派工廠參觀

禮賓員田京裕也說：「大家有疑問可以隨時問。」巨大的鰻魚派塑像也是人氣拍照地

誕生於不太知名的濱松 春華堂的創建要追溯到明治中期，當時在如今的藤枝市經營茶攤，甜納豆很受歡迎。在濱松開店是東海道線開通的1889年（明治22年）。二戰後，第二代社長山崎幸一開始考慮開發一款具有濱松特色的糕點。 現在濱松是著名工業城市，雅馬哈、河合樂器製作所、Roland等日本國內屈指可數的樂器製造商以及鈴木汽車的總部都設在這裡，本田汽車也誕生於此，但當時在全國的知名度卻很低。濱松人出去旅遊，向別人介紹自己「我是濱松來的」，對方多半也是一頭霧水。要進一步解釋說「在濱名湖附近」，對方才有反應：「啊，是那個產鰻魚的地方吧。」於是，山崎決定著手開發鰻魚形狀的糕點。

因鰻魚養殖而聞名的濱名湖。圖為位於濱名湖南端Ikari淺灘的赤色鳥居

鰻魚派工廠樓梯扶手。日文中「鰻上り」意為「直線上升」，僅上行的樓梯採用鰻魚扶手 鰻魚派的原型模仿的是棕櫚樹葉形狀的法國酥點「蝴蝶酥」。山崎希望製作出的形狀能讓人聯想到鰻魚，幾經試錯，才確定為現在的外形。另外，把從鰻魚頭和骨頭裡提取的精華融入麵團中也是一大賣點。

試驗品的模型。左邊模仿的是烤鰻魚串，右邊則是鰻魚頭的形狀。都很易碎，因此未予採用 戰略也是將錯就錯 1961年（昭和36年）鰻魚派開始在車站零售店銷售，也因物以稀為貴，留下了亮眼的銷量紀錄。1964年東海道新幹線的濱松站開通，1969年東名高速公路全線通車。隨著當地企業的發展，越來越多有生意往來的企業的員工到這裡出差，鰻魚派的知名度也一路攀升。 對鰻魚派的人氣起到推波助瀾作用的是「晚間零食」這句廣告語。擔心女性進入社會工作後，一家人聚在一起的時間越來越少，山崎社長表達了自己的願望：「晚餐後大家能圍在一起吃鰻魚派，享受快樂親子時光。」

一盒「晚間零食」有助於在送出手信時打開話題

研發者山崎幸一想像中一家人坐在一起享用美味鰻魚派的場景 另一方面，鰻魚是眾所周知的壯陽食材。濱松作為工業城市發展起來，城市夜生活日漸繁華，於是越來越多的人把「晚間零食」引申解讀為「補腎壯陽」，饒有趣味地買來享用。 春華堂乾脆將錯就錯，參考當時走俏市場的補劑「蝮蛇飲」，把包裝上象徵濱名湖水的藍色改為以紅黑黃為基調的設計。事實上，加入了鰻魚提取物的鰻魚派富含維生素A，的確有助於消除疲勞和緩解夏乏。山崎社長表示，此舉是對消費者機靈的情節順水推舟，他說：「零食不只是味道，附加值也必不可少。」借此機會，鰻魚派的銷量也節節攀升。

當時順著消費者的臆測將錯就錯設計的特色海報

嫺熟職人的手藝和濱松風味的秘傳醬汁 鰻魚派工廠的生產幾乎沿用了最初的製造工藝。麵團原料只有小麥、奶油、水和鰻魚提取物粉末。據介紹，麵團會根據溫度和濕度進行微調，由嫺熟的職人掌控，每人每天要揉大約3.6噸的麵粉。再將麵團擀成薄片，撒上白糖，反覆疊上9000層之多，才製作出獨特的酥脆口感。 烤製程序已經實現機械化，但工序和以往並無區別。在大約300度的高溫下耐心烤製10分鐘，最後和烤鰻魚一樣，用毛刷刷上秘傳的醬汁。醬汁配料表是企業機密，在150多人工作的鰻魚派工廠，也只有寥寥5人知曉其配方。

麵團加工工藝不對外開放。牆壁上貼有示意圖

即使改為機械生產線，秘傳醬汁也會仔細塗抹 秘傳醬汁唯一公開的成分是少量大蒜。可以去除鰻魚提取物殘留的些許腥臭味，產生醇厚的風味。 據說山崎社長開發這款產品時，從當時剛流行起來的餃子獲得了靈感，於是便加入了大蒜。濱松現在和栃木的宇都宮並稱為「餃子之城」。融入了本地兩大特產美食鰻魚和餃子元素的鰻魚派，正可謂「濱松之味」吧。 烤完後是人工視檢，然後裝袋，裝進卡車。鰻魚派工廠的產量每天能達到20萬片左右。

最後一道程序是人工手檢。形狀不合格和碎掉的鰻魚派會放在「優惠裝」裡銷售

從2樓可參觀包裝流水線的作業場景