解除避難指令的福島雙葉町：利用公車或共用單車，遊覽傳承館和震災遺跡
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從雙葉站乘坐接駁公車前往產業交流中心
9月下旬，我們抵達JR常磐線雙葉站，站在月臺上看到車站西側正在建設災害公營住宅。穿過檢票口從東口出站，可以看到雙葉町政府的新辦公大樓。
受到東日本大地震引發的福島第一核電廠事故影響，唯一一個長年來一直處於全町避難狀態的福島縣雙葉町，在以JR常磐線雙葉站為中心的特定復興再生據點（復興據點）避難指令，於今年8月30日得到解除。此前遷往Iwaki市分所辦公的町政府業務，也從9月5日起回歸到當地的新辦公大樓。車站西側的災害公營住宅目前已建成25戶，並從10月1日開始入住。這是本地居民在時隔大約11年半之後重新回到家鄉。
2020年秋，雙葉町在海邊的中野地區復興產業據點率先向公眾開放了東日本大地震與核災傳承館和雙葉町產業交流中心（F-BICC），來這裡參觀的許多是前往東北地區旅遊並順訪當年地震災區的民眾，以及學生團體遊客。他們大多開車或乘坐旅遊巴士而來，但其實還可以在雙葉站搭乘接駁公車，或者利用共用單車前往。
「雙葉站前」公交站位於東口的交通環島，到「傳承館與產業交流中心前」站大約需要6分鐘。透過車窗眺望著國道沿線建設景象，欣賞時而映入眼簾的「FUTABA Art District」壁畫，轉瞬間就到站了。
距離福島第一核電廠，直線距離4公里
公車司機向我們建議說：「先到產業交流中心樓頂的展望臺看看吧」。這是因為雖然傳承館也有視野良好的「海景平臺」，但產業交流中心這邊的展望臺位置更高，南側還能看到放射性廢棄物中轉儲存設施和福島第一核電廠的煙囪。
目前還在繼續開展反應爐報廢工作的福島第一核電廠，橫跨雙葉町和大熊町。未發生氫氣爆炸的5號和6號反應爐位於雙葉町一側，位於大熊町一側發生事故的1到4號反應爐，與產業交流中心之間的直線距離大約是4公里。通過肉眼體會這4公里的距離感後，就能更加真切地理解雙葉町所處的狀況，以及傳承館內的展示內容。
近年來，東北各地相繼建成了多個記錄地震災情和傳達災害教訓的傳承館。其中，以展示海嘯破壞為主的設施較多，而東日本大地震與核災傳承館的特點，是將雙葉町現在仍在承受的綜合災害作為主題，著力展示福島第一核電廠事故情況、清除核汙和反應爐報廢工作。
這裡每天舉辦4場「震災講述人」的演講活動，可以聽到災民們的真實聲音。比如對避難生活的日子裡未能充分照顧年邁父母的悔恨、對失去溫馨家庭和工作的恐懼、在極度的精神壓力下與家人和朋友的疏遠等等，通過讓一個人近距離地講述體驗和感受，聽者可以身臨其境地領會地震造成的傷害。傳承館還定期更新展示內容，讓遊客每次來都會有新的收穫。
騎共用單車，前往東北部浪江町方面
產業交流中心也設有共用單車的專用停車位。比如遺留著受災房屋的中野地區村落遺跡、福島縣復興祈願公園建設工地、震災遺跡浪江町立請戶小學等地，騎上單車去走一趟也不錯。
計畫於2025年完工的福島縣復興祈願公園，將修建國營「追悼與鎮魂之丘」和獻花廣場。從產業交流中心騎車前往目前唯一可用的臨時眺望臺，騎車大約需要5分鐘。頂層海拔11公尺，「追悼與鎮魂之丘」建成後，頂部高度與之相當。佇立在那裡的標示柱上，記錄著當年席捲這個地點的海嘯高度為16.5公尺。
再騎5分鐘左右，就到了請戶小學。地震發生時，校內有82名兒童，得益於老師的迅速判斷，大家及時前往附近的大平山避難，創造了無一人遇難的奇跡。1教室的天花板和牆壁被掀開，露出了鋼筋，現在幾乎原樣保存下來，向人們訴說著海嘯的威脅和防災意識的重要性。遭水淹的2部分及新建的管理樓，以影像和文圖資料展示著地震時浪江町的情況和親歷者的受災體驗談等內容。
就餐和購買特產品也很方便
產業交流中心也很適合就餐和休息。位於1樓餐飲區的「Penguin」2007年以前一直在雙葉站前開店，是縣立雙葉高中的學生們放學後的樂園。因為入住中心餐飲區的本地餐廳較少，所以他們決定重裝上陣，「希望能夠吸引更多人為追尋記憶中的味道，回到雙葉町來」。據說招牌小吃特製三明治經過了多次改良，但冰淇淋等則完全保留了原來的味道。
Namie炒蕎麥麵專營店「Sendan亭」也很受歡迎。該店使用像烏龍麵般的粗條中華麵，加上豬五花和豆芽，用豬油炒製而成，是浪江町的名小吃，在地方美食大賽「B-1Grand Prix」中還奪得過冠軍。餐飲區旁邊還設有匯集了濱通地區名優特產品的購物中心「Sunplaza futaba」，在等待接駁公車的間隙，還可以去那裡享受選購特產品的樂趣。
雙葉町產業交流中心（F-BICC）
- 地址：福島縣雙葉郡雙葉町大字中野字高田1番地1
- 開館時間：上午9點-下午6點 ※餐飲區及餐廳的營業時間和休息日因店鋪而異，請登錄官網主頁查詢確認
- 休館日：12月29日-1月3日
- 交通：從JR常磐線雙葉站乘坐接駁公車6分鐘，騎共用單車約10分鐘
採訪、專文、攝影：nippon.com編輯部