解除避難指令的福島雙葉町：利用公車或共用單車，遊覽傳承館和震災遺跡

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福島第一核電廠事故過去大約11年半之後，福島縣雙葉町不久前剛剛解除全町避難指令。本文將介紹東日本大地震與核災傳承館、產業交流中心、震災遺跡浪江町立請戶小學等可以在JR雙葉站乘坐接駁公車或騎共用單車遊覽的場所。

從雙葉站乘坐接駁公車前往產業交流中心 9月下旬，我們抵達JR常磐線雙葉站，站在月臺上看到車站西側正在建設災害公營住宅。穿過檢票口從東口出站，可以看到雙葉町政府的新辦公大樓。 受到東日本大地震引發的福島第一核電廠事故影響，唯一一個長年來一直處於全町避難狀態的福島縣雙葉町，在以JR常磐線雙葉站為中心的特定復興再生據點（復興據點）避難指令，於今年8月30日得到解除。此前遷往Iwaki市分所辦公的町政府業務，也從9月5日起回歸到當地的新辦公大樓。車站西側的災害公營住宅目前已建成25戶，並從10月1日開始入住。這是本地居民在時隔大約11年半之後重新回到家鄉。

新辦公大樓的木紋質感讓人印象深刻。時隔11年半後雙葉町政府重新回歸當地辦公

車站西側正在推進災害公營住宅等新的城建工作 2020年秋，雙葉町在海邊的中野地區復興產業據點率先向公眾開放了東日本大地震與核災傳承館和雙葉町產業交流中心（F-BICC），來這裡參觀的許多是前往東北地區旅遊並順訪當年地震災區的民眾，以及學生團體遊客。他們大多開車或乘坐旅遊巴士而來，但其實還可以在雙葉站搭乘接駁公車，或者利用共用單車前往。 「雙葉站前」公交站位於東口的交通環島，到「傳承館與產業交流中心前」站大約需要6分鐘。透過車窗眺望著國道沿線建設景象，欣賞時而映入眼簾的「FUTABA Art District」壁畫，轉瞬間就到站了。

2020年3月投入運營的雙葉站。圖片右側臺階下方可以看到共用單車專用停車位，目前都可正常使用

往返於「雙葉站前」和「傳承館與產業交流中心前」之間的接駁公車，配合常磐線列車的到站時間運行。單程大人200日圓，兒童100日圓，還有優惠的往返票

小鎮各處的巨大壁畫，為這個長期無人居住之地增添了一抹亮色

距離福島第一核電廠，直線距離4公里 公車司機向我們建議說：「先到產業交流中心樓頂的展望臺看看吧」。這是因為雖然傳承館也有視野良好的「海景平臺」，但產業交流中心這邊的展望臺位置更高，南側還能看到放射性廢棄物中轉儲存設施和福島第一核電廠的煙囪。 目前還在繼續開展反應爐報廢工作的福島第一核電廠，橫跨雙葉町和大熊町。未發生氫氣爆炸的5號和6號反應爐位於雙葉町一側，位於大熊町一側發生事故的1到4號反應爐，與產業交流中心之間的直線距離大約是4公里。通過肉眼體會這4公里的距離感後，就能更加真切地理解雙葉町所處的狀況，以及傳承館內的展示內容。

東京電力福島復興總部和參與重建事業的企業以承租者身份入住的產業交流中心。中心內設有可以舉辦論壇和研討會的會議室、共用辦公區、餐廳等

乘坐圖片右側的電梯可以前往樓頂的展望臺

東北方向的沿海地區正在建設福島縣復興祈願公園。近處是中野地區村落遺跡，原樣保留著受災房屋

南側與中轉儲存設施相鄰。山的遠方可以看到福島第一核電廠的煙囪 近年來，東北各地相繼建成了多個記錄地震災情和傳達災害教訓的傳承館。其中，以展示海嘯破壞為主的設施較多，而東日本大地震與核災傳承館的特點，是將雙葉町現在仍在承受的綜合災害作為主題，著力展示福島第一核電廠事故情況、清除核汙和反應爐報廢工作。 這裡每天舉辦4場「震災講述人」的演講活動，可以聽到災民們的真實聲音。比如對避難生活的日子裡未能充分照顧年邁父母的悔恨、對失去溫馨家庭和工作的恐懼、在極度的精神壓力下與家人和朋友的疏遠等等，通過讓一個人近距離地講述體驗和感受，聽者可以身臨其境地領會地震造成的傷害。傳承館還定期更新展示內容，讓遊客每次來都會有新的收穫。

站在產業交流中心俯視東日本大地震與核災傳承館。樓頂的甲板部分是「海景平臺」

在雙葉町參觀有關核災的展示，可以換位思考加深理解

開館初期沒有佈置的露天展覽。被海嘯摧毀的消防車和當年雙葉町的核能宣傳標語板（複製品）