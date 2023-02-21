滲透日本市場的挪威鯖魚：從飽受非難，到大受歡迎

Guideto Japan

在日本，最受歡迎的挪威海產當屬鮭魚，但其實進口量遠大於它的是挪威鯖魚。雖然起初評價不高，但現在已經呈現出淩駕日本鯖魚之勢。不久前剛剛前往當地採訪過的筆者將為大家解說挪威鯖魚的特點和需求擴大的來龍去脈。

挪威鯖魚的進口量超過鮭魚 世界三大漁場之一、西臨北大西洋的挪威是水產出口大國，向世界各地供應鮭魚等各種魚類海產。日本也從挪威進口大量魚類，對其依賴度逐年提高。作為迴轉壽司的常見食材，鮭魚如今受歡迎的程度已經超過了鮪魚，在超市裡看見它的機會也越來越多。 其實，挪威產的另一種魚在日本的滲透率比鮭魚還高。那就是秋冬季節的時令魚挪威鯖魚。挪威海產局（NSC）的資料顯示，2021年對日出口挪威鯖魚5.4萬噸，遠超鮭魚（3.8萬噸）。據稱，如果算上在中國和越南等第三國加工後再進入日本的部分，「實際數量接近20萬噸，大約相當於日本鯖魚消費量的一半」。挪威鯖魚基本上作為定食（套餐）、便當的配菜等供人們日常消費食用，單價相對便宜，少有人會在意原產國是哪裡。雖然不像作為壽司材料的鮭魚那麼引人注意，但它已經成為日本人飲食生活中不可或缺的一部分。

日本大量進口的挪威鯖魚片（筆者攝影）