「季之美」京都乾琴酒：散發著玉露茶、日本柚子、花椒的芳香

Guideto Japan

誕生於古都的「季之美京都乾琴酒」，是一款散發著玉露茶和日本柚子芳香的日本製琴酒。筆者造訪了引領日本手工琴酒熱的京都蒸餾所及其品牌館，探秘這細膩而豐富的口感是如何製造出來的，這麼高的人氣又是如何形成的。

日本手工琴酒熱的先驅「季之美」 日本人常說，「飲當地酒，能知當地事」。現在，所謂「當地酒」已經不單指日本酒了。日本各地出現了越來越多小規模的造酒廠，他們利用當地的水和材料製作手工啤酒和手工琴酒等。 特別是手工琴酒，充分反映出當地的風土特色。在烈酒裡加入果實或香草、香料、樹皮、樹根等植物性材料，進行二次蒸餾，就製成了充滿植物香味的琴酒。琴酒一般由5到10種植物組合所製，其中只有歐刺柏的果實——杜松子是必不可少的。造酒廠通過不同的組合來打造自己產品的特色，運用各地獨有的材料形成特別的風味，還可以搭配當地的特產果實等調製成雞尾酒。 日本的手工琴酒熱是近年剛剛開始的。引領這股潮流的便是京都蒸餾所。京都蒸餾所以玉露茶、日本柚子、花椒等當地產植物為主要材料製作的「季之美京都乾琴酒」於2016年開始上市銷售。口感純淨，即使是剛開始飲用琴酒的人也比較容易上口，加上獨特的古都芳香，吸引了眾多粉絲，把人們引入深奧的手工琴酒世界。

琴酒通常兌通寧水，但純淨、細膩的「季之美」兌的是蘇打水，口感特色由此更加突出。攝於季之美House

季之美House位於京都市政府和京都御苑附近

琴酒飽含京都的工匠精神 京都蒸餾所的創始人是來自琴酒主要產地英國的David Croll與他的妻子角田紀子Croll，以及Marcin Miller。早在上世紀90年代，Croll夫婦就開始在東京經營以單一麥芽威士忌為主的進出口業務。他們讓很多品牌第一次進入了日本，其中就包括英國的手工精釀啤酒和手工精釀琴酒等。 2000年，Croll夫婦與當時為英國威士忌雜誌社主編的Marcin一起，發行了日語版《威士忌雜誌》。從那時開始，3人加深了交往，並在2014年創立了京都蒸餾所。據介紹，最初他們是準備製作威士忌的，但由於日本國內也有高品質的威士忌小規模蒸餾所，因此他們把目光轉向了當時在國外開始流行的手工精釀琴酒。

京都蒸餾所位於京都南區吉祥院嶋野間詰町。一般情況下，內部不對外開放

產品經理Liam Morrissey是愛爾蘭人，負責蒸餾程序 之所以選擇古都京都，是因為創始人為這裡歷史悠久的工匠精神所感動，希望從中得到靈感。從紡織品、陶藝，到料理、食材，京都這座城市傳承了很多傳統。「我們希望在這裡製作出能獲得大家長久熱愛的手工琴酒，使之成為傳統之一。」 當地的材料也吸引著他們。京都蒸餾所所在的南區，與日本著名酒鄉伏見區相鄰。「伏見」曾經被寫為「伏水」，足見這裡地下水的豐富程度，清澈的伏流水是最適合釀酒的。「季之美」使用的就是以「月之桂」聞名的老字號釀酒廠增田德兵衛商店的下料水。 在植物性材料上，「季之美」匯集了玉露茶、日本柚子、花椒、紅紫蘇等京都產的佳品，打造出古都特有的風味。京都蒸餾所還採用創業於1879（明治12）年的宇治老字號「堀井七茗園」的碾茶，製作成「季之TEA京都乾琴酒」，並作為主打商品加以推廣，由此達到了與當地傳統相融合的目的。

最左邊的儲罐裝的是伏見名水，正中的裝著作為基酒的稻米蒸餾酒

從左至右依次是「季之TEA京都乾琴酒」「季之美勢京都乾琴酒」「季之美京都乾琴酒」。其中，「勢」的酒精度數較高，最適合調製雞尾酒