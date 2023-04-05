織田信長開啟霸業的根據地——岐阜城
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以山城為根據地，信長立志統一天下
「人間五十年，若與下天較長短，盡皆如夢幻。」
這句話出自戰國時期風雲人物織田信長（1534年—1582年）喜愛的舞曲《敦盛》。從偏隅小國尾張（今愛知縣西部）的大名一路拼殺，離一統天下僅一步之遙。信長接近五十年的一生充滿了傳奇色彩。他運用奇襲、步槍等設計戰術，想法靈活，行動大膽，給後世留下了許多逸聞軼事，至今仍吸引著許多現代人。
信長給人以好戰者的印象，但其實他也是一位具有創新精神的政治家。
從聳立於金華山（海拔329公尺）山頂的岐阜城便能看出這一點。金華山位於以鸕鷀捕魚出名的長良川南岸。從1567年起，信長將這座山城作為自己的根據地，通過推行新政來強化戰鬥力，完善城下町建設，為他接下來統一天下的霸業打基礎。
岐阜原是齋藤道三的領地
信長與岐阜這塊土地結緣於他的婚姻。當時，尾張十五歲的信長娶鄰國美濃（今岐阜縣）領主齋藤道三之女濃姬為妻。
顯然這是一場政治聯姻。據說道三一眼就看中了信長，認定他乃將帥之才，儘管當時傳聞中的信長是一個「傻瓜」。1556年，道三被自己的長子義龍逐出自己居住的稻葉山城，臨死前留下遺書表示「將美濃托於女婿」。
信長繼承岳父遺志，耗時九年拿下了美濃。他將城下町「井之口」改名為「岐阜」，並將稻葉山城改名為「岐阜城」，作為自己的根據地。岐阜地理位置絕佳，靠近堪稱日本東西部邊界的東山道不破關（關原町），同時也是向京都拓展勢力的理想據點。就是從那時起，信長開始使用刻有「天下布武」字樣的印章，可見他已然正式開啟了一統天下霸業的進程。
在統治岐阜時期，信長推出了兩項具有劃時代意義的制度──「樂市樂座」和「兵農分離」。
樂市樂座是指放鬆管制，允許所有人自由經商。此舉振興了商業，使得原本因戰亂而衰敗的城下町迅速發展起來。兵農分離是基於當時大部分士兵都要務農的背景，信長將武士和農民明確區分開來。武士作為統治階級，居住在城下町，隨時備戰；而農民則專心務農，穩定農業生產量。
在提升了經濟實力和戰鬥力後，1576年（天正4年）信長越過不破關，移居近江（今滋賀縣）安土城，並將岐阜託付給其嫡子信忠。然而，1582年（天正10年），就在信長即將一統天下之際，他卻命喪京都本能寺。不久，信忠也戰死了。
後來，羽柴秀吉（即豐臣秀吉）麾下大名等入主岐阜城。關原之戰（1600年）後，德川家康下令廢棄了岐阜城。
一睹信長眼中的壯闊景致
1910年，在歷史長河中銷聲匿跡的岐阜城得以重建。作為日本首座外觀復原天守閣，這裡一度成為頗具人氣的觀光景點，直到太平洋戰爭爆發，1943年天守閣被燒毀。現在的這座天守閣是金華山纜車建成的第2年，即1956年再次重建的。
從山腳的岐阜公園搭乘纜車抵達山頂站約需4分鐘，再沿登城路步行10分鐘左右，即可抵達這座3層4階的天守閣。
天守閣內部，1至3樓都是資料館，展出以信長時期為主的各種史料、模型和展板等。
天守閣內部最大的看點是頂樓360度觀景環廊。岐阜城副館長園部徹介紹稱：「這裡不僅看得到岐阜的街道和長良川，還能看到名古屋的高樓大廈。從這裡可以將信長最初的據點尾張、作為岐阜攻堅戰據點的小牧山、關原等地方盡收眼底，體驗到胸懷統一天下大志的信長眼中壯闊的景致。」
雖然天守閣是參考古書等的記載重建而成的，但其四周隨處可見戰國時期的石牆。如果您是一位歷史愛好者，一定不容錯過。園部副館長推薦道：「天守閣南邊的石崖下方有一處信長建造的石牆，從那裡可以仰望天守閣。」
岐阜城是一座供人欣賞的城堡
山頂天守閣只是戰時要塞。信長和濃姬平時居住在山腳的居館。居館四周圍繞著巨大的石牆，自然景觀融入庭院之中，一棟4層樓住宅壯麗華美。據稱，受邀前來的葡萄牙傳教士路易士·佛洛伊斯將其喚做「宮殿」。
織田信長居館遺址的考古挖掘工作從1984年起正式展開，出土了眾多文物。其中，史料價值特別高的是菊花紋和牡丹紋的瓦片，這兩種瓦片於2012年被證實是以金箔塗抹的。在此之前，人們認為最先使用金箔瓦的是安土城（信長建於1576年），但現在證實了岐阜城更早。
這種金箔瓦同時也體現了信長具有創新意義的政治手腕。戰國時代的城堡基本是「為戰而建的軍事要塞」，但信長卻將岐阜城打造成一座「供人欣賞的華麗城堡」。自此，城堡不僅是統治者掌權的標誌，同時也具備了炫耀自身財力與權威以震懾敵方的意義。
路易士·佛洛伊斯評價繁華的城下町「擁擠得讓人想起巴比倫」，稱「這是信長的樂園」。如今的岐阜市仍能讓人感受到當年的影響，尤其是得到信長保護的鸕鷀捕魚文化。
從岐阜公園出發，步行片刻即可抵達名為「川原町通」的街道。這條街道的起點便是鸕鷀捕魚觀光船碼頭。彼時，這裡的批發商店鱗次櫛比，經營著從長良川上游運來的木材及奧美濃的和紙等商品，堪稱城下町發展的支柱。如今，川原町通上仍有許多日式古宅，出售由美濃和紙製作的和傘、燈籠、團扇等的傳統工藝品商店散在其間。漫步街頭，感受古街風情，相信大家都能真切地感受到信長不僅是一名武將，同時也是一位具有創新精神的政治家。
岐阜城
- 地址：岐阜縣岐阜市金華山天守閣18
- 開館時間：
夏季 上午9點30分－下午5點30分
冬季 上午9點30分－下午4點30分
- 休息日：全年無休
- 門票：200日圓，4歲至15歲為100日圓
- 交通：從JR或名鐵電車岐阜站搭乘公車15分鐘，在「岐阜公園歷史博物館前」站下車；在岐阜公園內換乘金華山纜車，在山頂站下車（所需時間4分鐘，往返票價為1100日圓）後，徒步10分鐘可達
採訪、攝影、撰文：nippon.com編輯部