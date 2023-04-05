織田信長開啟霸業的根據地——岐阜城

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岐阜城（岐阜市）這座山城曾是戰國武將織田信長的根據地。重建於金華山山頂的天守閣不僅是當地的標誌性建築，同時也向後世展示了信長創新性的政治手腕。近年，隨著山腳居館遺址調查的進一步深入，人們發現了這位日本最知名英雄人物新的一面。

岐阜原是齋藤道三的領地 信長與岐阜這塊土地結緣於他的婚姻。當時，尾張十五歲的信長娶鄰國美濃（今岐阜縣）領主齋藤道三之女濃姬為妻。 顯然這是一場政治聯姻。據說道三一眼就看中了信長，認定他乃將帥之才，儘管當時傳聞中的信長是一個「傻瓜」。1556年，道三被自己的長子義龍逐出自己居住的稻葉山城，臨死前留下遺書表示「將美濃托於女婿」。 信長繼承岳父遺志，耗時九年拿下了美濃。他將城下町「井之口」改名為「岐阜」，並將稻葉山城改名為「岐阜城」，作為自己的根據地。岐阜地理位置絕佳，靠近堪稱日本東西部邊界的東山道不破關（關原町），同時也是向京都拓展勢力的理想據點。就是從那時起，信長開始使用刻有「天下布武」字樣的印章，可見他已然正式開啟了一統天下霸業的進程。

青年織田信長雕像聳立於岐阜公園入口處，背對岐阜城

岐阜城內展出的「天下布武」印章（複製品） 在統治岐阜時期，信長推出了兩項具有劃時代意義的制度──「樂市樂座」和「兵農分離」。 樂市樂座是指放鬆管制，允許所有人自由經商。此舉振興了商業，使得原本因戰亂而衰敗的城下町迅速發展起來。兵農分離是基於當時大部分士兵都要務農的背景，信長將武士和農民明確區分開來。武士作為統治階級，居住在城下町，隨時備戰；而農民則專心務農，穩定農業生產量。 在提升了經濟實力和戰鬥力後，1576年（天正4年）信長越過不破關，移居近江（今滋賀縣）安土城，並將岐阜託付給其嫡子信忠。然而，1582年（天正10年），就在信長即將一統天下之際，他卻命喪京都本能寺。不久，信忠也戰死了。 後來，羽柴秀吉（即豐臣秀吉）麾下大名等入主岐阜城。關原之戰（1600年）後，德川家康下令廢棄了岐阜城。

織田信長木雕坐像（複製品，岐阜城展品）。該坐像是為舉辦信長1周年忌辰法事所製，故可推測應當與信長的真實容貌十分接近

一睹信長眼中的壯闊景致 1910年，在歷史長河中銷聲匿跡的岐阜城得以重建。作為日本首座外觀復原天守閣，這裡一度成為頗具人氣的觀光景點，直到太平洋戰爭爆發，1943年天守閣被燒毀。現在的這座天守閣是金華山纜車建成的第2年，即1956年再次重建的。 從山腳的岐阜公園搭乘纜車抵達山頂站約需4分鐘，再沿登城路步行10分鐘左右，即可抵達這座3層4階的天守閣。

金華山纜車的起點是岐阜公園內的山麓站

從山上的登城路仰望重建的岐阜城天守閣 天守閣內部，1至3樓都是資料館，展出以信長時期為主的各種史料、模型和展板等。 天守閣內部最大的看點是頂樓360度觀景環廊。岐阜城副館長園部徹介紹稱：「這裡不僅看得到岐阜的街道和長良川，還能看到名古屋的高樓大廈。從這裡可以將信長最初的據點尾張、作為岐阜攻堅戰據點的小牧山、關原等地方盡收眼底，體驗到胸懷統一天下大志的信長眼中壯闊的景致。」

位於4樓的360度展望室。特定時期可欣賞到美麗的夜景

往東遠眺南阿爾卑斯山，往南俯瞰濃尾平野

往西俯瞰長良川。據介紹，夏夜，可以看到河面上鸕鷀捕魚船的漁火 雖然天守閣是參考古書等的記載重建而成的，但其四周隨處可見戰國時期的石牆。如果您是一位歷史愛好者，一定不容錯過。園部副館長推薦道：「天守閣南邊的石崖下方有一處信長建造的石牆，從那裡可以仰望天守閣。」

位於天守閣正下方的石牆。以巨石堆築，以石塊填堵縫隙，種種特徵表明該石牆為信長所建

位於二之門附近的石牆。長方形石材棱角分明，據此可推測屬於齋藤道三時期所建