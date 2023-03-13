在刀具之都岐阜縣關市，感受刀匠傳承之技術與精神

Guideto Japan

室町時代，日本刀具之鄉岐阜縣關市曾經聚集了300多名製作刀具的匠人。在全國為數眾多的流派中，關鍛冶（關市的刀匠，或由關市刀匠鍛造的刀劍總稱——譯註）鍛造的刀具被評價為「最具實戰性」。關市的刀具製作傳統傳承至今，作為廚刀、剪刀、剃刀的著名產地而舉世聞名。我們探訪了關鍛冶傳承館以及世界聞名的刀具製造商貝印的工廠，親身感受匠人的精湛技藝和精神。

一方水土培育出的傳統工藝 關市具備了鍛造刀具不可或缺的「水、木、土」三個要素。 清澈的長良川和津保川流過關市，可確保純度較高的冷卻水水源。豐富的森林資源為熔鋼的爐火提供了燃料。關市的紅粘土最適合用作鋼材的熱處理工序必不可少的「燒刃土」。

關鍛冶傳承館的古代日本刀鍛造現場演示。美濃傳以松炭熔鋼來鍛刀 日本刀的成色在很大程度上取決於「反覆捶打鍛造」這道工序。將加熱至1300℃的鋼材鍛打成薄片，對折後再加熱，反覆進行鍛打。這樣一來，不僅雜質會被去除，還能鍛造出多層的強韌鋼材。 但是，鋼材硬度越高就越脆。因此，孫六兼元發明了名為「四方詰」（以四面鋼材包裹芯材）的製作方法。將經過前期鍛打，即「下鍛」的鋼材按硬度分為4種，然後對刀外側的皮鐵再次反覆進行敲打鍛造，通過這個被稱為「上鍛」的過程，增加鋼材的強度。中心部分的芯鐵使用質地較軟的鋼材，芯鐵上下為刀刃部分的刃鐵和刀背部分的棟鐵，將棟鐵鍛打成中硬度，再用最強韌的皮鐵整體包裹起來。通過四方詰的方式鍛造出的日本刀鋒利無比、不易彎曲，使美濃傳獨樹一幟。

操作爐膛的「橫座」（右）是打鐵鍛刀的總指揮。與先揮大錘的人互相配合，打一大錘，對一小錘，「相槌を打つ」（隨聲附和）的說法由此而來 刀身成型之後，在淬火之前先要塗抹燒刃土。整個刀身都要包封，最重要的是只有刀刃部分要用較薄的土。在這種狀態下加熱之後放入水中冷卻，急速冷卻的刀刃部分變硬，緩慢冷卻的部分呈現柔韌性，其鋒利度和結實度都得到加強。 燒刃土塗抹較薄的部分顯現出的是富於刀匠個性的刃紋。雜質較少的關市紅粘土，清晰地呈現出孫六兼元的標誌性刃紋「三棵杉刃紋」。

孫六兼元製作的刀，特徵為仿佛三棵杉樹剪影的「三棵杉刃紋」

走向世界的刀具廠商，繼承了「野鍛冶精神」 關市不僅有專門鍛造日本刀的刀匠，還有很多以平民為對象製作廚刀、剃刀及農具等日用品的「野鍛冶」（鍛造廚刀、農具、漁具、柴刀和茶具等的鐵匠——譯註），他們根據客人的要求定制不同的刃具。 到了天下太平的江戶時代，日本刀的需求漸漸減少。關市從刀鍛冶轉型為野鍛冶的商家也多了起來。明治時代是武士終結的時代。1876年（明治9年）發佈廢刀令以後，製刀商家靠軍刀和專供觀賞的出口產品勉強維持經營。 即便如此，在鍛造日本刀的過程中培育出的技術還是代代相傳，生生不息，在今天仍然贏得消費者的強大支持。最有代表性的就是提倡「野鍛冶精神」的刀具製造商貝印。

貝印的生產部門Kai Industries本部（左）,主要生產剃刀刀頭、醫療用刀具的小屋名第一工廠（右） 貝印的前身始創於1908年（明治41年），最初製造攜帶刀具。1932年（昭和7年），銷售日本最早的可替換刀頭的剃刀，隨後迅速發展起來。二戰結束後的1951年，開始銷售冠以「貝印」之名的一次性「貝印長柄輕便剃刀」，很快就聞名全國。 現在，在一次性剃刀、指甲刀和家用廚刀領域，貝印佔有日本國內市場的最大份額。另外，理髮剪和專業廚刀等刀具都深得專業人士的信賴，也生產大量醫療產品。貝印還是一家全球性企業，其產品推廣至世界100個國家，將近一半的銷售額來自海外市場。

貝印長柄輕便剃刀，「輕便」是「用完就可以丟掉」的意思

佔據國內市場份額首位的指甲刀，種類也是豐富多彩 貝印經營40多年的「關孫六」品牌，源自偉大的刀匠孫六兼元，業已推出1200多種兼具功能性和美觀性的單品。 其中家用廚刀不僅具有讓人聯想到日本刀的銳利刀鋒，而且價格適當，結實耐用，是一款真正體現出「野鍛冶精神」的產品。

家用廚刀品牌「關孫六」以及很多專業廚師使用的「旬Shun」品牌，是貝印的兩大廚刀品牌